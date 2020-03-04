В фейковых аудиозаписях рассказывают, что власти якобы замалчивают информацию о 20 тысячах инфицированных Covid-19 в Москве.

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фото Iarex.ru

В конце февраля 2020 года в соцсетях появились сообщения, что власти якобы занижают информацию о количестве инфицированных коронавирусом Covid-19. В аудиосообщениях рассказывали, что россияне получают от властей недостоверную информацию, а с полок магазинов скоро пропадут продукты.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сообщения «фейками», а Путин заявил, что их распространяют из-за границы. В правоохранительных органах обратили внимание на вбросы и уже задержали несколько предполагаемых распространителей фейков.

Власти подтвердили шесть заболевших Covid-19 в России. В фейковых аудиозаписях рассказывают о якобы 20 тысячах случаев

В распоряжении TJ есть одна из фейковых аудиозаписей, распространяемая в Telegram. В ней говорится, что власти якобы намеренно замалчивают количество заболевших москвичей, чтобы не сорвать голосование за введение правок в Конституцию России.

В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережём друга, бережём наших близких и запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная. фраза из фейковой аудиозаписи

2 марта оперативный штаб сообщил о шестом случае инфицирования коронавирусом Covid-19 в России. Власти уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме, а все, кто контактировал с пациентом, находятся под наблюдением медиков.

В тот же день в компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак, заявили о начале расследования вброса фейковых новостей о массовом заражении москвичей. По словам специалистов, они выявили факт распространения аудиозаписей через ботов во «ВКонтакте», рассылками в WhatsApp и Telegram. 2 марта компания зафиксировала около 9,5 тысяч публикаций с недостоверной информацией.

Позже компания сообщила, что полученная информация передана правоохранительным органам.

Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети и форумы мам. Илья Сачков генеральный директор Group-IB

Путин заявил, что фейки распространяют из-за границы. Несколько предполагаемых распространителей задержали

4 марта вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула в разговоре с Владимиром Путиным, что сообщения о скрываемых властями 20 тысячах инфицированных Covid-19 — фейк. «Те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем», — добавила Голикова.

Со ссылкой на данные ФСБ Путин заявил, что недостоверную информацию о коронавирусе Covid-19 распространяют из-за границы. Президент добавил, что «ничего критического у нас не происходит».

Это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения. Владимир Путин

По данным источника «Интерфакса», 4 марта задержаны несколько человек, предположительно причастных к распространению фейковых аудиозаписей.

В тот же день по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ряд публикаций в Фейсбуке и во «ВКонтакте», в которых содержится недостоверная информация о количестве инфицированных коронавирусом в России. В ведомстве сообщили, что фейковые новости создают угрозу нарушения общественного порядка и могут помешать работе розничных магазинов.