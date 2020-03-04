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В фейковых аудиозаписях рассказывают, что власти якобы замалчивают информацию о 20 тысячах инфицированных Covid-19 в Москве.
В конце февраля 2020 года в соцсетях появились сообщения, что власти якобы занижают информацию о количестве инфицированных коронавирусом Covid-19. В аудиосообщениях рассказывали, что россияне получают от властей недостоверную информацию, а с полок магазинов скоро пропадут продукты.
Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сообщения «фейками», а Путин заявил, что их распространяют из-за границы. В правоохранительных органах обратили внимание на вбросы и уже задержали несколько предполагаемых распространителей фейков.
В распоряжении TJ есть одна из фейковых аудиозаписей, распространяемая в Telegram. В ней говорится, что власти якобы намеренно замалчивают количество заболевших москвичей, чтобы не сорвать голосование за введение правок в Конституцию России.
2 марта оперативный штаб сообщил о шестом случае инфицирования коронавирусом Covid-19 в России. Власти уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме, а все, кто контактировал с пациентом, находятся под наблюдением медиков.
В тот же день в компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак, заявили о начале расследования вброса фейковых новостей о массовом заражении москвичей. По словам специалистов, они выявили факт распространения аудиозаписей через ботов во «ВКонтакте», рассылками в WhatsApp и Telegram. 2 марта компания зафиксировала около 9,5 тысяч публикаций с недостоверной информацией.
Позже компания сообщила, что полученная информация передана правоохранительным органам.
4 марта вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула в разговоре с Владимиром Путиным, что сообщения о скрываемых властями 20 тысячах инфицированных Covid-19 — фейк. «Те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем», — добавила Голикова.
Со ссылкой на данные ФСБ Путин заявил, что недостоверную информацию о коронавирусе Covid-19 распространяют из-за границы. Президент добавил, что «ничего критического у нас не происходит».
По данным источника «Интерфакса», 4 марта задержаны несколько человек, предположительно причастных к распространению фейковых аудиозаписей.
В тот же день по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ряд публикаций в Фейсбуке и во «ВКонтакте», в которых содержится недостоверная информация о количестве инфицированных коронавирусом в России. В ведомстве сообщили, что фейковые новости создают угрозу нарушения общественного порядка и могут помешать работе розничных магазинов.
7 марта 2019 года Государственная Дума приняла поправки о «фейковых новостях» к Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За распространение недостоверной информации, которая может навредить государству или обществу, штрафуют на 100 или 300 тысяч рублей.
Путин заявил, что фейки распространяют из-за границы
Это он как выяснил? Просто, без пояснений, как факт, распространяют и все?
Несколько предполагаемых распространителей задержали
Так откуда распространяют, иззаграницы или из раши? Или не можем определиться с общей версией?
Вбрасывают из-за границы, но у каждого иностранного гражданина есть куратор в России. Вот их и задерживают, за то что не доглядели. Чего непонятного?
это были учения. В мешке был сахар
ИМЕННО.
И что бы мне тут не говорили, Я СНОВА ЕХАЛА В МЕТРО ЧАС И НИ НА КОМ НИКАКОЙ МАСКИ. Специально всматривалась.
Так что, может не 20К, но 1-2 тысячи заболевших точно есть.
Сегодня лично насчитала как минимум человек 10 в масках
Честное слово, я скоро решу, что такие сообщения пишут кремлеботы, чтобы паники не было, серьёзно. Ни на ком никаких масок и при этом рядом со мной мужик кашлял. Так что я не смеюсь. Метро: салатовая, фиолетоваы и кольцевая - час в пути, время 10-11 утра
Гладкий Артем
В масках одни идиоты и пиздюки, которые считают что выглядят круто. Обычные маски не помогают от этого вируса.
маска чем и кому должна помочь?
Я знаю, что здоровым она практически бесполезна, но "больные" или те у кого подозрения должны были подумать о этой защите. Да и сам факт масок показывает, что общество знает о проблеме
ясненька
Пишу капсом из-за того что недавно со мной спорили, что в метро много людей в масках. Я вот специально стала сегодня смотреть по сторонам - Ни у кого
Уже классика: «Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...»
Как вообще можно вестись на такие пустые вбросы, тем более, что маски вас вообще не спасут, но всё активнее их проталкивают во вбросах, чтоб больше людей покупало. А потом эти люди банально эти же маски не меняют, а так и ходят весь день в одной/
Великолепный Мика
Лол, вбрасывают те, кто хотят поиметь гешефт на продаже масок и макарон. И вбрасывают из рашки, на что недвусмысленно намекает инфа о задержаниях
Вот я тоже согласен, что вирус это фейк.. да и настолько сильный, что Канада и Сша снизили ипотеку гражданам на 0.5%
Население земли: 7.3 млрд человек. Ежедневно во всем мире умирает 165 тысяч человек. Т.е. за год - порядка 60 млн. Таким образом, чистая убыль составляет в среднем - менее 0.8% в год. (Без учета рождаемости)
В среднем в Москве, городе с самой развитой медициной в России, умирает порядка 120 тысяч человек в год. Что так же находится в районе 1% от населения. (Рождается на несколько десятков тысяч детей больше).
Соответственно, среднее число смертей в столице России с населением 12+ миллионов - порядка 320-330 человек в сутки.
Общедоступно известно, что в Москве 8 городских трупохранилищ. Да-да. 21 ведомственно-министерский морг, 48 моргов с патологоанатомическим вскрытием при больницах и 11 судебно медицинских моргов. Итого - 88 объектов.
Представим себе, что в Москву короновирус тайно от всех попал где-то в итальянский период двух недель. Потому что если на следующий день после Китая и начал сразу косить людей под оливьешку, т.е. 1го января, то это было бы + 166 человек в день, а значит 150% от среднесуточного. И где же тут трупами завал. Нет уж. Если завал, так завал. Две недели. Минус 10.000 человек. Итого без учета обычных регулярных скучных трупов 666 человек в день вот оно число зверя. А с обычными набыченными - аж косарь. Косарь в день на 88 объектов. Но так как ведомственные морги ну не очень принимают - речь идет об общегородских 67. Итого по пятнадцать трупов в сутки. На морг. Если вам все еще не смешно, то едем дальше.
Так как утаить такое не возможно чтобы не лежали по коридорам, хотя конечно абсолютно все из 666 ежедневно умирающих умирают не за рулем в транспорте на работе и дома, а исключительно в тайных боксах - родным говорят что отправили их на необитаемый остров. А сами сжигают. Естественно, без родных. Еще чего. А то только один труп кремировать два часа. А в Москве всего три крематория. А прикиньте, с прощанием. Это два с половиной на труп. Печи видимо работают 24 часа в сутки. И действительно. Освенцим функционировал 4 года. В нем погибло 1.4 млн человек. Представим что их всех жгли. 1.4 млн человек за 1460 дней. По тысяче в день. Как раз, московские темпы. Ага. Щас. Дебилы
Какой же мерзкий голос тетки, которая ШАРИТ.
— Послушай деточка информация БОЛЕЕ чем достоверная. Прусы? Какие прусы я выезжаю на интонациях авторитетной женщины, которая твёрдым голосом будет втирать любую хуйню