Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
2015

В соцсетях появились «вбросы» об эпидемии коронавируса в Москве. Предполагаемых распространителей задержали Материал редакции

В фейковых аудиозаписях рассказывают, что власти якобы замалчивают информацию о 20 тысячах инфицированных Covid-19 в Москве.

29 комментариев
В закладки
фото Iarex.ru

В конце февраля 2020 года в соцсетях появились сообщения, что власти якобы занижают информацию о количестве инфицированных коронавирусом Covid-19. В аудиосообщениях рассказывали, что россияне получают от властей недостоверную информацию, а с полок магазинов скоро пропадут продукты.

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала сообщения «фейками», а Путин заявил, что их распространяют из-за границы. В правоохранительных органах обратили внимание на вбросы и уже задержали несколько предполагаемых распространителей фейков.

Власти подтвердили шесть заболевших Covid-19 в России. В фейковых аудиозаписях рассказывают о якобы 20 тысячах случаев

В распоряжении TJ есть одна из фейковых аудиозаписей, распространяемая в Telegram. В ней говорится, что власти якобы намеренно замалчивают количество заболевших москвичей, чтобы не сорвать голосование за введение правок в Конституцию России.

В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, не ходим в места скопления людей, никуда не ездим, бережём друга, бережём наших близких и запасаемся продуктами. К сожалению, говорят, что будут пустые магазины. Информация более чем достоверная.

фраза из фейковой аудиозаписи

2 марта оперативный штаб сообщил о шестом случае инфицирования коронавирусом Covid-19 в России. Власти уточнили, что болезнь протекает в лёгкой форме, а все, кто контактировал с пациентом, находятся под наблюдением медиков.

В тот же день в компании Group-IB, занимающейся предотвращением кибератак, заявили о начале расследования вброса фейковых новостей о массовом заражении москвичей. По словам специалистов, они выявили факт распространения аудиозаписей через ботов во «ВКонтакте», рассылками в WhatsApp и Telegram. 2 марта компания зафиксировала около 9,5 тысяч публикаций с недостоверной информацией.

Позже компания сообщила, что полученная информация передана правоохранительным органам.

Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию, в основном, это группы в мессенджерах при детских садах, школах («группы мам»), на женскую аудиторию в сети и форумы мам.

Илья Сачков
генеральный директор Group-IB

Путин заявил, что фейки распространяют из-за границы. Несколько предполагаемых распространителей задержали

4 марта вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула в разговоре с Владимиром Путиным, что сообщения о скрываемых властями 20 тысячах инфицированных Covid-19 — фейк. «Те данные, которые я сейчас привела, являются истинными данными, за которые мы официально отвечаем», — добавила Голикова.

Со ссылкой на данные ФСБ Путин заявил, что недостоверную информацию о коронавирусе Covid-19 распространяют из-за границы. Президент добавил, что «ничего критического у нас не происходит».

Это, к сожалению, сопровождает нас всегда. Цель таких вбросов понятна: посеять панику среди населения.

Владимир Путин

По данным источника «Интерфакса», 4 марта задержаны несколько человек, предположительно причастных к распространению фейковых аудиозаписей.

В тот же день по требованию Генпрокуратуры Роскомнадзор заблокировал ряд публикаций в Фейсбуке и во «ВКонтакте», в которых содержится недостоверная информация о количестве инфицированных коронавирусом в России. В ведомстве сообщили, что фейковые новости создают угрозу нарушения общественного порядка и могут помешать работе розничных магазинов.

7 марта 2019 года Государственная Дума приняла поправки о «фейковых новостях» к Закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». За распространение недостоверной информации, которая может навредить государству или обществу, штрафуют на 100 или 300 тысяч рублей.

#covid19 #россия #фейки

Разборы
Подписан
Отписаться
Супервторник, кокусы и догоняющий съезд: путеводитель по президентским выборам в США для растерянных
Ожесточённая борьба среди демократов за право составить конкуренцию Трампу.
0
10
Реклама на TJ
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0444\u0435\u0439\u043a\u0438","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","covid19"], "comments": 29, "likes": 10, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 147764, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Wed, 04 Mar 2020 19:19:01 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 147764, "author_id": 245697, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/147764\/get","add":"\/comments\/147764\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/147764"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
29 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Леонид Федотов

20

Путин заявил, что фейки распространяют из-за границы

Это он как выяснил? Просто, без пояснений, как факт, распространяют и все?
Несколько предполагаемых распространителей задержали

Так откуда распространяют, иззаграницы или из раши? Или не можем определиться с общей версией?

Ответить

kruzzenstern

Леонид
3

Вбрасывают из-за границы, но у каждого иностранного гражданина есть куратор в России. Вот их и задерживают, за то что не доглядели. Чего непонятного?

Ответить

hyposlasher

Леонид
3

это были учения. В мешке был сахар

Ответить

Alexey Snooker

hyposlasher
1

А в штанах оказалось дерьмо

Ответить

Великолепный Мика

Леонид
0

Дед не знает про VPN

Ответить

тип

Леонид
0

Вот кто настоящий распространитель фейков и паники - "либеральные СМИ"

Ответить

Бессмысленный инструмент

11

Я конечно хз про 20 тысяч, но поверить что в Москве и СПБ которая забита китайцами и чьи жители постоянно куда то катаются на отдых, всего 3 заболевших ...

Ответить

Карина Мирзаева

Бессмысленный
–4

ИМЕННО.
И что бы мне тут не говорили, Я СНОВА ЕХАЛА В МЕТРО ЧАС И НИ НА КОМ НИКАКОЙ МАСКИ. Специально всматривалась.
Так что, может не 20К, но 1-2 тысячи заболевших точно есть.

Ответить

Darya Timofeeva

Карина
3

Сегодня лично насчитала как минимум человек 10 в масках

Ответить

Карина Мирзаева

Darya
1

Честное слово, я скоро решу, что такие сообщения пишут кремлеботы, чтобы паники не было, серьёзно. Ни на ком никаких масок и при этом рядом со мной мужик кашлял. Так что я не смеюсь. Метро: салатовая, фиолетоваы и кольцевая - час в пути, время 10-11 утра

Ответить

Илья Гераськин

Карина
0

Час в пути 😖

Ответить

Гладкий Артем

Карина
3

В масках одни идиоты и пиздюки, которые считают что выглядят круто. Обычные маски не помогают от этого вируса.

Ответить

Противоположный будильник

Карина
2

маска чем и кому должна помочь?

Ответить

Карина Мирзаева

Противоположный
0

Я знаю, что здоровым она практически бесполезна, но "больные" или те у кого подозрения должны были подумать о этой защите. Да и сам факт масок показывает, что общество знает о проблеме

Ответить

Противоположный будильник

Карина
2

ясненька

Ответить

Карина Мирзаева

Противо…
1

Пишу капсом из-за того что недавно со мной спорили, что в метро много людей в масках. Я вот специально стала сегодня смотреть по сторонам - Ни у кого

Ответить

Sancobot

7

Уже классика: «Отец знакомого работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю что происходит, но мне кажется началось...»

Как вообще можно вестись на такие пустые вбросы, тем более, что маски вас вообще не спасут, но всё активнее их проталкивают во вбросах, чтоб больше людей покупало. А потом эти люди банально эти же маски не меняют, а так и ходят весь день в одной/

Ответить

Deepsdog

Sancobot
3

Ведь написано: "информация более чем достоверная". Как тут не послушаешь?

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

–2

За такую хуйню надо арестовывать и штрафовать, а за повторные вбросы – сажать. Жаль, что всякие жирные пидорасы из хохлостана могут безнаказанно вбрасывать что угодно, пользуясь недоверием к власти. 

Ответить

Великолепный Мика

Правоохранитель…
5

Лол, вбрасывают те, кто хотят поиметь гешефт на продаже масок и макарон. И вбрасывают из рашки, на что недвусмысленно намекает инфа о задержаниях

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Великолепный
3

да 99% вбросов ради рофлоф

Ответить

Alexey Snooker

Правоохранитель…
2

Чувак, я тебя просто люблю за твои посты.

Ответить

Привлекательный Денис

Правоохранитель…
0

@Вахтёр TJ оскорбления 

Ответить

Slow Dimon

4

Раз даже Путин что-то сказал, то тут явно не всё так однозначно

Ответить

Alexey Andreev

1

Это голосовые сообщения теперь и на TJ игнорировать?

Ответить

audrey berlons

0

Вот я тоже согласен, что вирус это фейк.. да и настолько сильный, что Канада и Сша снизили ипотеку гражданам на 0.5% 

Ответить

Alexandr Ivanov

0

Население земли: 7.3 млрд человек. Ежедневно во всем мире умирает 165 тысяч человек. Т.е. за год - порядка 60 млн. Таким образом, чистая убыль составляет в среднем - менее 0.8% в год. (Без учета рождаемости)

В среднем в Москве, городе с самой развитой медициной в России, умирает порядка 120 тысяч человек в год. Что так же находится в районе 1% от населения. (Рождается на несколько десятков тысяч детей больше).

Соответственно, среднее число смертей в столице России с населением 12+ миллионов - порядка 320-330 человек в сутки.

Общедоступно известно, что в Москве 8 городских трупохранилищ. Да-да. 21 ведомственно-министерский морг, 48 моргов с патологоанатомическим вскрытием при больницах и 11 судебно медицинских моргов. Итого - 88 объектов.

Представим себе, что в Москву короновирус тайно от всех попал где-то в итальянский период двух недель. Потому что если на следующий день после Китая и начал сразу косить людей под оливьешку, т.е. 1го января, то это было бы + 166 человек в день, а значит 150% от среднесуточного. И где же тут трупами завал. Нет уж. Если завал, так завал. Две недели. Минус 10.000 человек. Итого без учета обычных регулярных скучных трупов 666 человек в день вот оно число зверя. А с обычными набыченными - аж косарь. Косарь в день на 88 объектов. Но так как ведомственные морги ну не очень принимают - речь идет об общегородских 67. Итого по пятнадцать трупов в сутки. На морг. Если вам все еще не смешно, то едем дальше.

Так как утаить такое не возможно чтобы не лежали по коридорам, хотя конечно абсолютно все из 666 ежедневно умирающих умирают не за рулем в транспорте на работе и дома, а исключительно в тайных боксах - родным говорят что отправили их на необитаемый остров. А сами сжигают. Естественно, без родных. Еще чего. А то только один труп кремировать два часа. А в Москве всего три крематория. А прикиньте, с прощанием. Это два с половиной на труп. Печи видимо работают 24 часа в сутки. И действительно. Освенцим функционировал 4 года. В нем погибло 1.4 млн человек. Представим что их всех жгли. 1.4 млн человек за 1460 дней. По тысяче в день. Как раз, московские темпы. Ага. Щас. Дебилы

Ответить

Alexandr Ivanov

Alexandr
0

(с) 

Ответить

плюшевый батон

0

Какой же мерзкий голос тетки, которая ШАРИТ.

— Послушай деточка информация БОЛЕЕ чем достоверная. Прусы? Какие прусы я выезжаю на интонациях авторитетной женщины, которая твёрдым голосом будет втирать любую хуйню

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
«Медуза» опубликовала монолог Алексея Полтавца о фигурантах дела «Сети». Он рассказал об их жизни и признался в убийстве
Полтавец утверждает, что он убил Дорофеева, а Максим Иванкин — Екатерину Левченко.
228
Интернет
Пользователь 4chan рассказал о заказе секс-куклы с внешностью Греты Тунберг
Кукла обошлась заказчику в 3,4 тысячи долларов.
137
Интернет
Инстаграм-блогерша Екатерина Диденко пришла на ток-шоу Первого канала спустя три дня после трагедии. О чём там говорили
Рома Жёлудь, вдова Сергея Доренко и другие «эксперты» обсудили гибель людей из-за купания в бассейне бани с сухим льдом.
219
Популярное за три дня
Новости
Little Big представит Россию на «Евровидении 2020»
«Мы вам обещаем — вы будете удивлены».
175
Интернет
Apple подвела итоги конкурса «Снято на iPhone», посвящённого ночному режиму. Трое из шести победителей — из России
Помимо россиян, жюри отметило работы жителей Китая, Испании и Индии.
46
Новости
Новые поправки Путина в Конституцию: бог, брак как союз мужчины и женщины, а также преемственность от СССР
Какие предложения президент внёс ко второму чтению в Госдуме.
387

Прямой эфир

Илья Гераськин

В соцсетях появились «вбросы…

Унылый Лось

Кадыров и Александр Емельяненко…

Vladislav Donets

Кадыров и Александр Емельяненко…

Nuke Iron

Кадыров и Александр Емельяненко…

Дитковский

Кадыров и Александр Емельяненко…

Andrey Svetlov

Премьеру фильма о Бонде «Не…

Сергей Трифонов

Премьеру фильма о Бонде «Не…

Алихан Бексеитов

Премьеру фильма о Бонде «Не…

Унылый Лось

В соцсетях появились «вбросы…

bor_vn

Twitter объявил о тестировании…

Озорной Лис

Пользователь 4chan рассказал о…

John Doe

Премьеру фильма о Бонде «Не…

Авдеев

Twitter объявил о тестировании…

Сергей Трифонов

Премьеру фильма о Бонде «Не…

Ильнур Султанов

Супервторник, кокусы и…

slava

Постное меню: Азия

плюшевый батон

В соцсетях появились «вбросы…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "c2f93ee5" }