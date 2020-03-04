«Вам не нравится, а мне нравится. Это вкусовщина».

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Фото TJ

29 февраля в Москве открылся тематический развлекательный парк «Остров Мечты». Ещё до открытия его создателей критиковали за уничтожение природной зоны и строительство торгово-развлекательного центра под видом детского парка.

После открытия «Острова Мечты» в соцсетях возмутились cразу по нескольким поводам. Посетители заметили неоконченный ремонт в зданиях, отметили «пластиковые» фасады в городском променаде и подчеркнули неочевидный выбор партнёров для парка аттракционов. Фото TJ, в свою очередь, распространилось в соцсетях на фоне сравнений «Острова Мечты» с «Диснейлендом».

Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев ответил на недовольство посетителей в общении с The Village. TJ выбрал главное из интервью.

Здание замка и «пластиковые» фасады в городском променаде — вкусовщина

Муцоев воспринимает критику архитектуры парка «близко к сердцу». В фасадах нет пластика — они сделаны из бетона и натурального камня, за которым нужен особый дорогой уход. По словам Муцоева, в «Диснейленде» пластика больше;

Фасады выглядят пластиковыми, потому что строители всё сделали качественно. Декоративные элементы в парке делали около двух лет;

Замок на входе — дело вкуса. Муцоев считает, что обычный парк развлечений уже неинтересен людям. Он хотел создать место, где каждый мог бы найти для себя занятие: театр, аттракционы и магазины;

Муцоев хотел сделать башни замка округлыми, но не стал вмешиваться в работу архитектора, потому что «совершал много ошибок, когда лез туда, куда не нужно». По мнению создателя парка, со временем люди увидят красоту входной группы.

Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина. Амиран Муцоев

В парке ещё откроются аттракционы: в помещении и на улице. 40% аттракционов — для взрослых

В «Острове Мечты» откроется несколько новых аттракционов, которые не успели подготовить к открытию из-за сложности изготовления;



На фуд-корте нет известных сетевых ресторанов фастфуда, потому что они будут забирать прибыль у остальных заведений. Многие владельцы заведений пришли в «Острова Мечты» из московского гастромаркета «Депо»;

Консультанты советовали создателям «Острова Мечты» установить цену билета на отметке 5800 рублей, но те снизили её в два раза. «Можно было построить парк за 10 миллионов долларов и сделать билеты по 100 рублей, но потом бы все говорили: „Что за дерьмо у нас построили? “», — сказал Муцоев;

По словам Муцоева, власти города сделали всё возможное, чтобы в районе парка не возникло транспортного коллапса: открыли метро, построили новую дорогу и мост;

Парковка меньше, чем предполагалась: 4 тысячи, вместо 12 тысяч мест. Деревья на парковке, как на рендере, скоро появятся: «Мы закупили липы в Германии, просто надо немного подождать. Дайте нам время».

Парк открылся с недоделками, чтобы покрыть часть расходов: зарплаты сотрудникам и кредиты

Муцоев объясняет большое количество полиции на входе первым днём открытия, так как пришло много людей и надо было обеспечить им безопасность. По его словам, в другие дни сотрудников правопорядка в парке практически нет;

А если кто-то с оружием зайдёт? Украдёт ребенка? Вдруг появится какой-то педофил? Осторожность не помешает. Амиран Муцоев

Парк открылся с недоделками, потому что Муцоеву нужно каждый месяц тратить около 400 миллионов рублей на содержание парка и зарплаты сотрудникам — их больше 2,5 тысяч;

Муцоев утверждает, что создатели парка прислушиваются к критике: по просьбам посетителей оперативно сделали большой гардероб в тематическом парке, вместо городского променада.