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Екатерина Кузнецова
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«Это вкусовщина»: создатель «Острова Мечты» ответил на критику парка — главное из интервью The Village Материал редакции

«Вам не нравится, а мне нравится. Это вкусовщина».

16 комментариев
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Фото TJ

29 февраля в Москве открылся тематический развлекательный парк «Остров Мечты». Ещё до открытия его создателей критиковали за уничтожение природной зоны и строительство торгово-развлекательного центра под видом детского парка.

В Москве открылся парк развлечений «Остров…
TJ побывал на открытии и теперь рассказывает о впечатлениях.
tjournal.ru

После открытия «Острова Мечты» в соцсетях возмутились cразу по нескольким поводам. Посетители заметили неоконченный ремонт в зданиях, отметили «пластиковые» фасады в городском променаде и подчеркнули неочевидный выбор партнёров для парка аттракционов. Фото TJ, в свою очередь, распространилось в соцсетях на фоне сравнений «Острова Мечты» с «Диснейлендом».

Michael Avrinsky @gsl2k10
Кто вас встречает в Диснейленде и кто вас встретит в Острове мечты https://t.co/J8Dvqjvg4W

Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев ответил на недовольство посетителей в общении с The Village. TJ выбрал главное из интервью.

Здание замка и «пластиковые» фасады в городском променаде — вкусовщина

  • Муцоев воспринимает критику архитектуры парка «близко к сердцу». В фасадах нет пластика — они сделаны из бетона и натурального камня, за которым нужен особый дорогой уход. По словам Муцоева, в «Диснейленде» пластика больше;
  • Фасады выглядят пластиковыми, потому что строители всё сделали качественно. Декоративные элементы в парке делали около двух лет;
  • Замок на входе — дело вкуса. Муцоев считает, что обычный парк развлечений уже неинтересен людям. Он хотел создать место, где каждый мог бы найти для себя занятие: театр, аттракционы и магазины;
  • Муцоев хотел сделать башни замка округлыми, но не стал вмешиваться в работу архитектора, потому что «совершал много ошибок, когда лез туда, куда не нужно». По мнению создателя парка, со временем люди увидят красоту входной группы.

Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина.

Амиран Муцоев

В парке ещё откроются аттракционы: в помещении и на улице. 40% аттракционов — для взрослых

  • В «Острове Мечты» откроется несколько новых аттракционов, которые не успели подготовить к открытию из-за сложности изготовления;
  • На фуд-корте нет известных сетевых ресторанов фастфуда, потому что они будут забирать прибыль у остальных заведений. Многие владельцы заведений пришли в «Острова Мечты» из московского гастромаркета «Депо»;
  • Консультанты советовали создателям «Острова Мечты» установить цену билета на отметке 5800 рублей, но те снизили её в два раза. «Можно было построить парк за 10 миллионов долларов и сделать билеты по 100 рублей, но потом бы все говорили: „Что за дерьмо у нас построили? “», — сказал Муцоев;
  • По словам Муцоева, власти города сделали всё возможное, чтобы в районе парка не возникло транспортного коллапса: открыли метро, построили новую дорогу и мост;
  • Парковка меньше, чем предполагалась: 4 тысячи, вместо 12 тысяч мест. Деревья на парковке, как на рендере, скоро появятся: «Мы закупили липы в Германии, просто надо немного подождать. Дайте нам время».

Парк открылся с недоделками, чтобы покрыть часть расходов: зарплаты сотрудникам и кредиты

  • Муцоев объясняет большое количество полиции на входе первым днём открытия, так как пришло много людей и надо было обеспечить им безопасность. По его словам, в другие дни сотрудников правопорядка в парке практически нет;

А если кто-то с оружием зайдёт? Украдёт ребенка? Вдруг появится какой-то педофил? Осторожность не помешает.

Амиран Муцоев
  • Парк открылся с недоделками, потому что Муцоеву нужно каждый месяц тратить около 400 миллионов рублей на содержание парка и зарплаты сотрудникам — их больше 2,5 тысяч;
  • Муцоев утверждает, что создатели парка прислушиваются к критике: по просьбам посетителей оперативно сделали большой гардероб в тематическом парке, вместо городского променада.

Мы здесь не зарабатываем. Но вместо того, чтобы восхищаться, нас ругают.

Амиран Муцоев

#москва #скандалы #архитектура

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16 комментариев
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Кавказский танк88

15

Вам не нравится, а мне нравится. Это вкусовщина

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Сергей Васильев

Кавказский
0

Идеальное место для жилья @Дмитрий Орлов как мне кажется.

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Кавказский танк88

Сергей
0

Теперь ты знаешь, откуда он кукарекает :(

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Совершенный украинец

11

Нет уж, вкусовщина это спорить вписалась ли пирамида Лувра в городской пейзаж или стала «шрамом на сердце Парижа™».
А построить такое говно за полтора миллиарда баксов это не вкусовщина, это полное отсутствие вкуса.

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Litnikov Danil

Совершенный
0

Спасибо, что хоть не Муцоев строил

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Школьный Мурод

Совершенный
0

К центру Помпиду больше вопросов.

Ответить

Litnikov Danil

4

А на pr-консультанта похоже вообще денег не осталось. Эти объяснения хуже сабжа

Ответить

Массовый химик

3

Фасады выглядят пластиковыми, потому что строители всё сделали качественно.

Кек, что

Ответить

Дешевый рак

2

Дорогой уход за камнем

Ответить

Правоохранительный дебаркадер

1

я говноед, вы – нет, это вкусовщина

Ответить

Иван Гессе

1

не у тех интервью брали. заказчик понятно что еблан
надо было взять у главного архитектора москвы взять, или хотите сказать что даже такие огромные стройки не проходят через его согласование?

Ответить

Litnikov Danil

0

А если кто-то с оружием зайдёт? Украдёт ребенка? Вдруг появится какой-то педофил? Осторожность не помешает. 

Ажтрисет. Любую херню так можно обосновать, может вообще каждому гражданину по росгвардейцу выдавать?
В Европе минимум полиции, только патрули видишь периодически. Зато у нас любой киоск под охраной, в то время как в действительно сыкотных дворах полицию видят только если уже что то произошло.

Ответить

Valeriy Avdeyev

0

"Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина."

Фактически то, что мне часто говорят говнодизайнеры. Один в один. Ещё аргументы: "вы у нас не одни такие" и "при этом бюджете никто бы вам лучше не сделал". Тьфу. 

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Poe Ghost

0

Вкусовщина. Блять, ну не обязательно же быть поваром, чтобы понять, что говно — невкусное.

Ответить

Сергей Васильев

0

Мы здесь не зарабатываем. Но вместо того, чтобы восхищаться, нас ругают.

Зарабатывать мы будем когда правительство РФ возместит нам все расходы и добавит слегка свыше.

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Daniil Minashkin

0

"Ваши ожидания ваши проблемы."
Прокомментировал Муцоев.

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