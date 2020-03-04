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«Вам не нравится, а мне нравится. Это вкусовщина».
29 февраля в Москве открылся тематический развлекательный парк «Остров Мечты». Ещё до открытия его создателей критиковали за уничтожение природной зоны и строительство торгово-развлекательного центра под видом детского парка.
После открытия «Острова Мечты» в соцсетях возмутились cразу по нескольким поводам. Посетители заметили неоконченный ремонт в зданиях, отметили «пластиковые» фасады в городском променаде и подчеркнули неочевидный выбор партнёров для парка аттракционов. Фото TJ, в свою очередь, распространилось в соцсетях на фоне сравнений «Острова Мечты» с «Диснейлендом».
Председатель совета директоров холдинговой компании «Остров мечты» Амиран Муцоев ответил на недовольство посетителей в общении с The Village. TJ выбрал главное из интервью.
Идеальное место для жилья @Дмитрий Орлов как мне кажется.
А на pr-консультанта похоже вообще денег не осталось. Эти объяснения хуже сабжа
не у тех интервью брали. заказчик понятно что еблан
надо было взять у главного архитектора москвы взять, или хотите сказать что даже такие огромные стройки не проходят через его согласование?
А если кто-то с оружием зайдёт? Украдёт ребенка? Вдруг появится какой-то педофил? Осторожность не помешает.
Ажтрисет. Любую херню так можно обосновать, может вообще каждому гражданину по росгвардейцу выдавать?
В Европе минимум полиции, только патрули видишь периодически. Зато у нас любой киоск под охраной, в то время как в действительно сыкотных дворах полицию видят только если уже что то произошло.
"Я к этому отношусь так: вам не нравится, а мне нравится. У нас в компании половине нравится, а половине — нет. Это вкусовщина."
Фактически то, что мне часто говорят говнодизайнеры. Один в один. Ещё аргументы: "вы у нас не одни такие" и "при этом бюджете никто бы вам лучше не сделал". Тьфу.
Вкусовщина. Блять, ну не обязательно же быть поваром, чтобы понять, что говно — невкусное.
Мы здесь не зарабатываем. Но вместо того, чтобы восхищаться, нас ругают.
Зарабатывать мы будем когда правительство РФ возместит нам все расходы и добавит слегка свыше.