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Anna Begiashvili
1562

Директора по продукту World of Tanks избрали генсеком партии IT-шников. Зачем он её учредил и как прошёл первый съезд Материал редакции

TJ посетил собрание, где создатели партии заявили, что объединили «либертарианцев и бывших ополченцев», а неожиданная гостья Мария Бутина объявила об угрозе с Запада.

32 комментария
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Вячеслав Макаров — генеральный секретарь Партии прямой демократии​ Фото Кирилла Кудрявцева, AFP

5 марта в Москве прошёл учредительный съезд «Партии прямой демократии» — пока ещё не зарегистрированного в Минюсте политического движения, костяк которого составляют IT-специалисты. Среди основателей партии — директор по продукту World of Tanks Вячеслав Макаров.

На съезде выступили не только учредители организации, но и депортированная из США Мария Бутина, которую обвиняли в преступном сговоре с российским правительством. Она цитировала Владимира Путина и говорила о международной киберугрозе.

Создание новой партии вызвало большой резонанс ещё в январе, когда Макаров впервые рассказал о том, что займётся политикой. Источники СМИ считают «Партию прямой демократии» «спойлером» для создания иллюзорной конкуренции на выборах. Но её оргкомитет утверждает, что настроен всерьёз продвигать свои идеи.

Цель партии — «вернуть политику людям». Члены движения будут влиять на решения через приложение на блокчейне

Оргкомитет «Партии прямой демократии» состоит из нескольких человек: четырёх региональных региональных представителей, а также технического директора Unwired Devices Олега Артамонова, юриста Бориса Чигидина, политтехнолога Тимофея Шевякова, политолога Алексея Пилько и директора по продукту World of Tanks Вячеслава Макарова. Официально председателя у них нет. Генеральным секретарём избрали Макарова, его же на сайте называют «главным идеологом».

Идея прямой демократии состоит в том, что все решения внутри партии должны приниматься общим голосованием. Если её представители изберутся в государственный орган и смогут голосовать от лица партии, они будут транслировать реальное мнение большинства своих соратников. Голосование будет проходить в блокчейн-приложении, на разработку которого планируют потратить миллион долларов.

Мы внедряем — первыми и единственными в России — новый формат принятия решений внутри политической партии, в котором любые решения будут приниматься общим голосованием всех членов партии на защищенной онлайн-платформе, а вся деятельность партии будет открыта и прозрачна для её членов и избирателей.

Получится то, что решат люди. Мы не будем решать за тебя. Мы сделаем так, что твой голос услышат.

из манифеста «Партии прямой демократии»

«Наш главный избиратель — тот, который сейчас не приходит на выборы», — сказал Макаров на учредительном съезде. В январском интервью «Коммерсанту» он говорил, что в первую очередь в партию пригласят разработчиков ведущих региональных IT-компаний, потому что IT-компании «являются крупнейшими налогоплательщиками и хорошо знают о местных проблемах». За два месяца «прямым демократам» удалось найти сторонников больше, чем в 50 регионах — этого более чем достаточно для регистрации партии.

В программе основатели движения провозгласили главной стратегической задачей внедрение на всех уровнях механизмов и технологий прямой демократии. Для этого нужно как минимум участие в выборах. Сама по себе победа в них, как утверждают члены партии, не их цель. В программе шесть основных пунктов, все они нацелены на расширение прав избирателей:

  • Пересмотреть законодательство о референдуме;
  • Ввести для депутатов нормы, по которым они должны строже отчитываться перед своими избирателями;
  • Разрешить проводить местные референдумы о досрочном прекращении полномочий главы региона;
  • Модернизировать институты и процедуры, применяемые в избирательном процессе;
  • Дать населению возможность избирать мировых судей;
  • Содействовать профсоюзам.

Так как «Партия прямой демократии» искала сторонников, прежде всего, среди IT-специалистов, программную статью опубликовали в их главном русскоязычном сообществе — на «Хабре». «IT-сообщество явно осознало, что тезис „Хабр не для политики“ всё сильнее и сильнее устаревает. Да, можно делать вид, что тебя всё это не касается, ты „просто пишешь хороший код“ — но когда по поводу этого кода к тебе рано утром приходят люди в масках, продолжать делать такой вид становится очень трудно», — написал в статье член оргкомитета Олег Артамонов.

Он напомнил про громкое дело Rambler против Nginx, закон об автономном рунете, закон о физлицах-иноагентах и тестирование дистанционного электронного голосования на выборах в Мосгордуму летом 2019 года, когда произошёл скандал с фальсификациями. Правда, текст вскоре удалили с «Хабра» из-за того, что в комментариях вместо обсуждения «разгорелись яростные политические дискуссии» (копия есть на сайте партии).

В СМИ пишут, что партия Макарова — «спойлер»

«Ведомости», «Коммерсантъ» и «Медуза» со ссылкой на свои источники писали, что к выборам в Госдуму Кремль разработал новую стратегию. Власти собираются допустить до участия в выборах много малых партий-«спйлеров», которые могли бы размыть голоса противников «Единой России». Так правящая партия получит больше мандатов при распределении голосов.

Всего, по информации СМИ, появится около десятка новых партийных проектов. Источник «Медузы», близкий к администрации президента, говорит, что проекты делятся на два типа — будущие новые системные партии и временные, созданные на период выборов: «Это, например, та же „Партия прямой демократии“, вернее „партия танчиков“. Туда же можно отнести партию [Захара] Прилепина („За правду” — прим. TJ). Здесь не предполагается создания серьёзной партийной организации [...]. Главное — яркие заявления, шум в информационной повестке».

Флаг «Партии прямой демократии»

В «Партии прямой демократии» согласны с тем, что число партий заметно увеличивается, но объясняют это тем, что в Минюсте «прошло указание регистрировать всех, „Господь отберёт своих“». О других новозаявленных партиях они отзываются с пренебрежением. «Примерно всё там выглядит либо клоунадой, либо техническим строительством под региональные выборы, поэтому как конкурентов это воспринимать трудно. Ну, над Прилепиным было сложно не посмеяться, над Васей Ложкиным, которого выдвинули „зелёные“, а в интервью он внезапно начал говорить про нас — тоже», — писал на «Хабре» Артамонов.

Художник Ложкин подтвердил, что ему предложили вступить в партию «Зеленая альтернатива», и заявил, что готов пойти в политику. Но об участии в выборах он пока не сообщил.

На съезде партии выступила Мария Бутина. Она процитировала Путина и припугнула американскую прессу

5 марта в московском event-холле прошла конференция AnalogBytes Conference. На ней выступали IT-специалисты и эксперты по цифровой безопасности, обсуждали Роскомнадзор, перспективы электронного голосования и многое другое. Ключевым пунктом программы был учредительный съезд «Партии прямой демократии». Он состоял из двух частей — закрытой и открытой.

На съезде было несколько косплеерш Фото ЯР. Новости

Сначала члены оргкомитета партии встретились с представителями региональных делегаций, где проголосовали по необходимым вопросам. Потом в зал пустили остальных гостей и журналистов. Макаров рассказал об избрании на должность генсека и напомнил, что у него нет никаких политических амбиций: он лично не собирается участвовать в выборах.

Перед публикой выступили несколько представителей партии, но самым обсуждаемым стал выход на сцену Марии Бутиной, которую в США осудили за работу иностранным агентом без регистрации, а затем депортировали в Россию. Сейчас Бутина называет себя правозащитницей и ведёт программу RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу». Макаров сказал прессе, что она сама решила поучаствовать в съезде в качестве журналистки. По словам Бутиной, выступить ей предложили организаторы.

«Есть вещи, которые я искренне люблю, и это кибербезопасность. Поэтому я приняла приглашение выступить на съезде „Партии прямой демократии“, которую я считаю первой политической силой, открыто заявляющей о подобного рода вопросах», — сказала Бутина. Она заявила, что «Россия должна быть готова к обороне на 360 градусов», в том числе в цифровом пространстве.

Мария Бутина на AnalogBytes Conference Фото TJ

Затем Бутина неожиданно перешла на английский язык и обратилась к иностранным журналистам: «А сейчас я бы хотела повторить специально для иностранной прессы: каждый россиянин должен стать хакером». Заодно она процитировала Путина, сказавшего, что никому не должно прийти в голову воевать с Россией.

После выступления Бутиной большинство журналистов ушли — других таких ярких выступлений не предвиделось, и съезд подходил к концу. Перед конференцией СМИ написали о том, что членами «Партии прямой демократии» станут Бутина и бывший министр обороны самопровозглашенной ДНР Игорь Стрелков. Но оказалось, что они просто зарегистрировались как посетители AnalogBytes Conference, а не вступили в партию. Стрелков на съезд не приехал.

В завершение модератор Тимофей Шевяков напомнил, что у партии нет политической идеологии: «Прямая демократия — это техническая идея, которая может объединять людей разных политических взглядов. У нас в партии есть либертарианцы, бывшие донбасские ополченцы, левые, правые, монархисты».

Мы про инструмент, работа которого должна минимально зависеть от конкретных людей, берущих его в руки. Если вам обязательно надо поделиться на своих и чужих и заранее рассортировать, кому руку подавать, а кому нет, это не к нам.

из программной статьи на «Хабре»

Девятого марта «Партия прямой демократии» подаст документы для регистрации в Минюсте. Если её зарегистрируют, представители движения планируют принять участие в выборах в региональные парламенты осенью 2020 года и в Госдуму в 2021 году.

#политика #выборы #технологии

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32 комментария
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Жалкий магнит

16

Сборище фриков

На съезде партии выступила Мария Бутина. Она процитировала Путина и припугнула американскую прессу

На съезде было несколько косплеерш

Создателя World of Tanks избрали генсеком партии IT-шников

Этот создатель ещё тот дрочила на совок

Ответить

Сергей Колегов

Жалкий
1

Похоже на Комикет или Комик-кон: со стороны вроде как фрики, а не деле — всего лишь косплейщики

Ответить

Частный Петя

Сергей
2

Если комик-кон, то со стороны вроде косплейщики, а на деле - всего лишь атеншен вхоры.

Ответить

Kat Vance

Частный
0

Все кто что-то делает на публику делает это ради внимания. Ну и что? Ну и ничего.

Ответить

Частный Петя

Kat
0

Так!

Ответить

Kat Vance

Частный
0

Ловите украинца.

Ответить

Частный Петя

Kat
0

Не ловите, пожалуйста, я на Украине всего три раза был, да и то в 90х.

Ответить

Дорожный Даниль

Жалкий
0

В танках дрочить на совок считается правилом хорошего тона

Ответить

Viktor Nevzorov

Дорожный
3

Но тигр в ангаре есть у каждого.

Ответить

Целесообразный крюк

6

Проправительственные кулхацкеры тянутся к большой коррупции в правительстве. А ведь образованные люди, казалось бы должны были действовать зеркально.

Ответить

Gregory

Целесообразный
2

Реальные образованные it-шники держутся от этих ряженых стороной.

Ответить

Дорожный Даниль

5

Источники СМИ считают «Партию прямой демократии» «спойлером»

Та даже лого на отъебись на это прямо намекает

Ответить

Жалкий магнит

2

Это жёпа? Я правильно понимаю?

Вроде it-шники, а флаг такой уёбский.

Ответить

Сергей Колегов

Жалкий
6
Ответить

Легендарный Петя

Сергей
1

Дурка ебать

Ответить

Легендарный Петя

Жалкий
6
Ответить

Anna Begiashvili

Жалкий
5

У них был конкурс 

Ответить

Просторный Петя

Жалкий
0

А когда это айтишники славились вкусом и хорошими дизайнерскими способностями? Как раз в стиле дизайна стандартного прогера. Кнопочек нехватает, правда, и парочки выпадающих списков

Ответить

Иван Семёныч

Просторный
1

И командной строки

Ответить

Просторный Петя

Иван
4

Это уже не пользовательский интерфейс и не дизайн. 
Как вспомню приложения, которым делали дизайн "чисто программисты"...

Ответить

Egor Vasilev

Просторный
0

Ты же понимаешь что понятие "айтишник" включает себя не только бородатых и жирных программистов, а просто всех кто работает в it индустрии? Есть же есть продукт менеджеры, дизайнеры, тестровщики, локализаторы и бог его знает кто еще.
То что в данном случае логотип рисовал наглухо отбитый чувак не ставит крест на дизайнерских способностях всей индустрии.

Ответить

Просторный Петя

Egor
0

Конечно. Я же и пишу, что не дизайнеры, а программисты ("прогеры")

Ответить

Бумажный американец

0

Сказочный клоун.

Ответить

Станислав Назаров

0

Эти ребята самый прикольный сполер на грядущих выборах. 

Ответить

Заур Зауров

0

Эти ребята поняли что деньги делаются на "лохах" вот и потянулись к более крутым в этом деле ребятам с кремля

Ответить

check-it-out

0

А что у них по дедлайнам?

Ответить

Andy Bezbozhny

0

хуяк, хуяк и в продакшн!

Ответить

Kyler

0

Очередная партия спойлер

Ответить

Kyler

0

Говорят Малофеев хочет встать у руля этой партии, теперь точно понятно что это просто очередной цирк

Ответить

Sector

0

Голосование будет проходить в блокчейн-приложении, на разработку которого планируют потратить миллион долларов.

Уже поняли как работать в русской системе!

Ответить

Vlad F

0

Саундтрек к новости - "ТАНКИСТЫ СТЫ СТЫ СТЫ СТЫ П********"

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Mezzo Deesa

0

Тысячелетнее царство бацки истинная цель партии (другой и не надо).
Сначала VRL, потом в IRL.

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