Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Сергей Звезда
25 669

Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное Материал редакции

При текущих ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.

188 комментариев
В закладки
Аудио
Фото Натальи Селиверстовой, РИА «Новости»

В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex резко упал: к 11:00 по московскому времени — до 75,06 рублей за доллар и до 85,7 рублей за евро. В последний раз курс евро поднимался выше 83 рублей, а курс доллара — выше 72 рублей, в феврале 2016 года. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся: они откроются завтра.

По состоянию на 11:00 по московскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 34,67 долларов — это падение почти что на 24%. За ночь показатель максимально падал на 31,1%: последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Журналисты называют обвал худшим со дня начала операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Россия отказались сократить добычу нефти. Против сделки выступил Игорь Сечин

6 марта в Вене встретились министры нефти ОПЕК (страны-экспортёры нефти) и представители государств, которые не входят в организацию. Среди таковых – Россия, Азербайджан и Казахстан (ОПЕК+).

Участники сделки должны были договориться об условиях продолжения сделки по сокращению добычи нефти: многие посчитали уменьшение производства нужным на фоне распространения коронавируса Covid-19, который ударил по мировой экономике. В частности, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Однако страны впервые с 2016 года не смогли договориться о продлении соглашения. Оно истекает 31 марта. Инициатором прекращения договорённости стала Россия, тогда как 90% стран вне ОПЕК согласились с дополнительным сокращением добычи нефти.

Саудовская Аравия, которая выступает за сокращение добычи, после провала переговоров установила рекордные за 20 лет скидки за баррель — на 6-8 долларов. По словам аналитиков, саудовцы надеются такими действиями вынудить Россию вернуться к переговорам и согласовать вопрос.

О том, что Россию устраивают текущие цены на нефть, на совещании с нефтяниками 1 марта сказал Владимир Путин. В феврале, как сообщало Reuters, глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту письмо: в нём говорилось, что сделка с ОПЕК выглядит стратегической угрозой для России и создаёт «преференциальное преимущество для США», поскольку это увеличит долю Штатов на рынке и сохранит цену на комфортном для них уровне. В «Роснефти» назвали это письмо слухами, в Кремле отказались его комментировать.

Сечин стал «вдохновителем жёсткой позиции России» в переговорах, подтверждали The Bell и Bloomberg. Фактически СМИ предрекали ценовую войну России и Саудовской Аравии. Bloomberg отмечал, что Россия готова к противостоянию, но только в краткосрочной перспективе.

«Роснефть» заявила, что сделка с ОПЕК «лишена смысла»

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «с точки зрения интересов России просто лишена смысла», заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев за несколько часов до обвала курса рубля. По его мнению, соглашение со странами ОПЕК если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на нефть, то только как психологический фактор на первом этапе.

Все объёмы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки ОПЕК+, замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью, продолжил Леонтьев. Таким образом, по его словам, страны ОПЕК и их партнёры, включая Россию, сокращая добычу, уступали рынки Штатам. Предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса не было «партнёрским», потому что оно не подразумевало компромисс, счёл представитель «Роснефти».

Минфин пообещал поддержать рубль. Россия начнёт продажу валюты

После обвала курса рубля Министерство финансов и Центробанк сделали заявления. Из этого понятно следующее:

  • Фонд национального благосостояния составляет более 10,1 триллиона рублей. Он позволяет покрывать потери бюджета от падения цен на нефть до 25-30 долларов. При пессимистичном сценарии денег хватит на 6-10 лет;
  • Для компенсации доходов, которые не получит бюджет, Минфин начнёт продажу валюты на рынке;
  • Центробанк на 30 дней приостановит покупку иностранной валюты на внутреннем рынке из-за «значительных изменений на мировом рынке нефти». Регулятор объяснил это «повышением предсказуемости действий денежных властей и снижения волатильности финансовых рынков»;
  • В указанный период Банк России не будет совершать как регулярные, так и отложенные в 2018 году покупки. Когда операции возобновятся — неизвестно, это зависит от обстановки на финансовых рынках в марте.

#экономика #деньги #нефть #рубль

Спасибо за наводку Егор Черёмухин
Разборы
Подписан
Отписаться
Алкоголь в пост
45
192
Реклама на TJ
{ "author_name": "Егор Черёмухин", "author_type": "self", "tags": ["\u044d\u043a\u043e\u043d\u043e\u043c\u0438\u043a\u0430","\u0440\u0443\u0431\u043b\u044c","\u043d\u0435\u0444\u0442\u044c","\u0434\u0435\u043d\u044c\u0433\u0438"], "comments": 188, "likes": 192, "favorites": 45, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 148723, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 09 Mar 2020 04:53:24 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 148723, "author_id": 301630, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/148723\/get","add":"\/comments\/148723\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/148723"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
188 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Developer Sadness

87

Нефть обрушилась почти на треть за выходные

за выходные

Все изза ебучего 8 марта

Ответить

Женатый бинокль

Developer
36

Скорее, опять из-за Величия

Ответить

Alexandr Strijov

Женатый
23

О. Очередные успехи геополитики. Топ

Ответить

Товарный танк88

Женатый
4

Опять рубят сук, на котором сидят.

Ответить

Василий Лебедев

Товарный
0
Ответить

Глеб Клинов

Женатый
2

Вот что значит «падение показателей». Это когда кто-то сначала обязательно говорил «Мы им покажем!», а потом ёпта, ну надо же как интересно получилось.

Ответить

Егор Черёмухин

Developer
–1

С чего ты взял?)

Ответить

Трагический кавалер

Егор
95

Участники встречи опек не успели договорится отпродлении соглашения, так так тюльпаны в цветочных не бесконечные, надо успеть купить 

Ответить

Егор Черёмухин

Трагический
1

Ахахаха

Ответить

Егор Черёмухин

Егор
0

Думаешь женщины все это учинили? 

Ответить

nobody cares

Developer
0

Опять тупые девки, да что ж такое

Ответить

Tellst

73

Ждём повышение цен на все.

Ответить

ouxen

Tellst
31

В первую очередь на импортозамещение

Ответить

ouxen

ouxen
16

И на бенз ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Ответить

Oliver f

ouxen
–18

Так бензин отечественной продукт. 
Вы же не закупаете за далары, зачем цене рости?

Ответить

Яночка

Oliver
19

как зачем расти? цены на нефть падают, доходы тоже, чем-то надо компенсировать)

Ответить

Егор Черёмухин

ouxen
1

На творожок тоже 

Ответить

Товарный танк88

Егор
1

Ну, подзалупный творожок всегда растет в цене.

Ответить

Женатый бинокль

Tellst
20
Ответить

Женатый бинокль

Женатый
0

Не удержался, извини :)

Ответить

Егор Черёмухин

Tellst
2

Ага, особенно на заграничные поездки

Ответить

Забавный Данила

Егор
3

Так можете сейчас купить, зафиксировать поездку по старой цене, разве нет?

Ответить

Егор Черёмухин

Забавный
8

Ты мне денег дай

Ответить

Забавный Данила

Егор
5

напиши номер карты и номер телефона, сейчас придет смс с начислением. 

Ответить

Егор Черёмухин

Забавный
–1

Да, сколько скинешь?

Ответить

Торжественный

Егор
3

5 кило от стресса

Ответить

Забавный Данила

Егор
1

А сколько есть на твоей карте, столько и скину.

Ответить

Жизненный

Забавный
0

Если у него 10к, скинешь 10к?
Фига, щедрый)

Ответить

Maxim Gurin

Забавный
0

🤣

Ответить

Товарный танк88

Егор
0

Большинство россиян не было за границей. Более того, они считают, что им этого не надо, и, внимание, не нужно и другим россиянам. Теперь вы знаете, под чьи радостные возгласы будет опускаться консервный занавес. Заодно покончим с утечкой мозгов!

Ответить

Κύριλλος

33
Ответить

Дмитрий Алексеевич

Κύριλλος
89

В левом кармане пусто, в правом нихуя
Мой финансовый аналитик — Варламов Илья

Ответить

Революционный цветок

Κύριλλος
1

Классика, действительно запомнили

Ответить

Vitalii Nechaev

Κύριλλος
1

Ну так это когда было? 

Ответить

Nike RossXP

34

ну шо, путя, 120 за доллар слабо?

Ответить

Егор Черёмухин

Nike
0

Думаю он сейчас беспокойно спит

Ответить

Егор Черёмухин

Егор
30
Ответить

ouxen

Егор
64

Можем повторить!

Ответить

Эдгар Устинов

Егор
25

Да ему вообще срать-ебать, он же великий цап-царапыч переигрун.

Ответить

Андрей Рядькин

25

Самое обидное, что нефть точно поднимется, стороны договорятся, но рубль позиции активно возвращать не будет. Его стоимость искусственно занижают для компенсирование потерь от дешевой нефти

Ответить

Макс Комаров

Андрей
0

Хорошо,что я вывел все свои активы вовремя. Хотя на валюте я бы щас хорошо поднял.)

Ответить

Антон .

Макс
93

Хорошо, что у тебя из активов только твой парень

Ответить

Товарный танк88

Андрей
16

Никто его стоимость искусственно не занижает, он и так фантик от говна бесполезный. Наоборот, до введения свободного курса его цена была завышена путем валютных интервенций цб на валютном рынке. Как только ввели свободный курс, стал ясен истинный спрос на рубль, и его цена.

Ответить

Kir Kirsky

Товарный
7

Да, его отпустили, но цб после удержания рубля начал стабильно пополнять ЗВР что как бы тоже удержание, но не от падения, а от роста.

Ответить

Товарный танк88

Kir
0

Ну, в случаях волатильности они проводят интервенции, но только лишь. А раньше постоянно проводили.

Ответить

Павел Макров

Товарный
4

Ну 2017-2018 год и 2018-2019 курс держался в стабильном коридоре без существенных действий Центробанка (до 2014 как я понимаю ЦБ держал курс в жёстком валютном коридоре).

Если бы рубль был ну совсем куском говна, то в коридоре бы он не держался самостоятельно как я понимаю.

Ответить

Революционный цветок

Товарный
1

Ты что, не помнишь цитату Путина про слабый рубль - это хорошо?

Ответить

Ilya Sidyakin

Андрей
3

В чем искусственность занижения? Миру еще раз напомнили, что у нас вся экономика держится на стоимости нефти. Нефть упала - экономики нет

Ответить

Революционный цветок

Ilya
0

Ожидаемая паника спекулянтов

Ответить

Ilya Sidyakin

Революционный
0

Дык а в чем спекуляция? Валюта это тоже инвест продукт. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы рубль рос. Ну, вот и получаем

Ответить

ай

Ilya
0

Всё верно, сырьевой придаток(

Ответить

Антон Нечаев

16

Честно, прям зае*али. Окей мы никому ничего не должны. Гос долг минимальный. Пачему?!? Пачему мы кроме как продавать нефть и тюльпаны нихера не делаем?!? Как сука можно сидеть у власти четверть века и них*я не сделать страну независимой от нефти(40% бюджета)?
Ну ладно им денег хочется, поэтому некогда внутренний потанцевал наращивать. Ну млрд у вас ну ещё восемь, но вы же всю страну на воздушном шарике катаете. Де*илы бл*дь.
Вот и смысл за ипотеку платить? Брал, когда 20к рублей хоть чего то могли, а сейчас это гребаная кучка фантиков.

Ответить

Кирилл Боронин

Антон
11

То что у РФ маленький госдолг означает не то, что страна очень успешная, а что риски слишком высокие, и никто особо и не даёт в этот долг. Страна в кризисе -> высокие риски -> мало инвестиций -> страна в ещё большем кризисе. 

Заебись, в общем.

Ответить

Революционный цветок

Кирилл
1

Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до «позитивного»
Международное агентство Moody`s улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Среди причин называется то, что макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/26/01/2018/5a6a575a9a7947595acd7712

Ответить

Людской череп

Революционный
0

Lehman brothers они тоже хорошо оценивали...
Тебе нужно знать только одно, у хаоса нет никаких рейтингов, и все переменно

Ответить

Революционный цветок

Людской
0

да какой хаос, господи, это же все ожидаемо было

Ответить

Danila Romanov

Кирилл
0

Риски? Вообще-то в зеленой зоне.https://sun1-83.userapi.com/twcTe2E0RyoiSaUFRkZn50bded5BXv6MdteWQg/IY1vAbx6j-8.jpg

Ответить

Василий Лебедев

Кирилл
0

И у России не маленький госдолг, он просто спрятан в долгах госкорпораций.

Ответить

Kir Kirsky

Антон
3

Если ты брал ипотеку в рублях, то от девальвации тебе только лучше (при условии что зп в рублях не останется той же).
Другое дело брать ипотеку на перегретом рынке на фоне усугубления кризиса в стране. Вот это реальный сценарий проебать как деньги, так и квартиру (из-за увольнений/уменьшения зп)

Ответить

Антон Нечаев

Kir
1

Взял в рублях. В хороший момент. По не плохой (на тот момент ставке). Но вот вопрос: платить ипотеку раньше? Или уже х*й с ним? Ибо наличку сначала заработать надо. А так есть она и есть. И судя по этим «выигрышам» нашего руководства я не переплачу ни копейки за 20 лет. Ещё пару раз они вые*нутся и все. Вообще ничего не потеряю.

Ответить

Kir Kirsky

Антон
1

ставку может можешь подобрать и лучше (гугли рефинансирование ипотеки).
в чем вообще вопрос. пока ты не выплатил ипотеку, квартира не твоя. это риски. конечно гаси как можно раньше. 

Ответить

Danila Romanov

Антон
1

Если ты ничего не делаешь, то это не значит, что никто ничего не делает. Например, экспорт птицы и свинины быстро растет, а с дешевым рублем и открытием новых рынков  в этом году спокойно будет больше 1 млрд $.
https://sun9-33.userapi.com/c855628/v855628705/20dadb/xT45fyCek9M.jpg

Ответить

Shlomo Goldenberg

–1

Прекрасная новость. Топливо подешевеет

Ответить

Забавный Данила

Shlomo
55

В сша.

Ответить

Кирилл Боронин

Забавный
1

И в Финляндии. Мне нраица.

Ответить

Ilya Proklov

Кирилл
2

В Тае несколько дней назад покупал по 28, сегодня по 24 за литр.

Ответить

Vitalii Nechaev

Ilya
0

В Тае да, очень быстро реагируют на изменение цены на нефть.

Ответить

Торжественный хот-дог

Shlomo
37

Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает.

Ответить

Михаил Бочаров

Торжественный
15

Исходя из этого, делаем вывод: бензин - самый ценный актив. Нахуй золото, драгоценности, акции и облигации, держите деньги в бензине!

Ответить

theLastLetters

Торжественный
4

Будь как бензин!

Ответить

Алексей Патрин

theLastLetters
10

Воняй?

Ответить

Ilya Tazikov

Алексей
3

И гори

Ответить

Эдуард Суровый

Торжественный
1

 Нефть дешевеет - бензин дорожает

Так надо же за чей-то счет компенсировать потери. Или вы не патриот?

Ответить

DthWkiee

Shlomo
1

максимум ты подешевееш на черном рынке органов

Ответить

Станислав Минаков

Shlomo
0

Топливо последние лет 12 дорожает примерно в темпе инфляции, кроме резкого скачка цен в начале-середине 2018го. Существенного снижения цен не было ни разу.

Ответить

Егор Черёмухин

4
Ответить

ouxen

Егор
44
Ответить

Ded Pihto

ouxen
3

А где подпись то? Что это типа ты на работе ждёшь когда микроволновка освободится

Ответить

Егор Черёмухин

Ded
2

Я тоже не врубился

Ответить

ouxen

Ded
2

Это уже не важно, впервые видишь?

Ответить

Забавный Данила

ouxen
3

В микроволновке курс рубля?

Ответить

Егор Черёмухин

ouxen
1

ААА

Ответить

ouxen

Егор
4

Не покупать меч!

Ответить

Егор Черёмухин

ouxen
0

Какой меч?

Ответить

Михаил Бочаров

Егор
0

Джедайский же, ну

Ответить

Физический Артем

Михаил
0

Только, у них были сабли, а не мечи

Ответить

Торжественный браслет

Егор
2

ждать черного вторника

Ответить

Егор Черёмухин

Торжественный
0

Ахаха

Ответить

ouxen

Егор
1

Del

Ответить

Егор Черёмухин

ouxen
0

Какие-то странные мемасики

Ответить

Kat Vance

5

Значит ли это что вся развлекуха опять подешевеет и сейчас самое время лететь в рашку прогуливать килобаксы.

Ответить

Мистер Блондин

Kat
34

приезжай конечно. У нас тут дохуя мефедрона и недавно открыли парк аттракционов

Ответить

Товарный танк88

Kat
5

Тебя, как потомственного хохлоеврея обогреют, напоят и приютят в 2-3 раза выше ценником, чем для россиян.

Ответить

ouxen

13

Stonks(

Ответить

Егор Черёмухин

ouxen
1

Вот спасибо

Ответить

Подозрительный файл

6

Хватит бухтеть, знающие люди тут сказали...

Ответить

andorus

5

Переместите в Казахстан, там с прошлого раза на низком старте. 

пс продам Тойоту короллу 2013 г писать в лс 

Ответить

Мощный Каковощи

5

Набрали жирка, так сказать...

Ответить

Евгений Трофимов

5

Прикиньте, как Мишустин от всего от этого охуевает? Позвали человека месяц назад спокойно поработать премьером..

Ответить

anvarich

Евгений
0

И Кириенко там на заднем плане угарает

Ответить

ouxen

4

нефть в обмен на продовольствие

Ответить

Dear Moscow,

ouxen
1

 нефть в обмен на продовольствие

позволяла Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и другие предметы, необходимые простым гражданам Ирака

Ответить

Товарный танк88

ouxen
1

Опять ножки Буша жрать с хлором(

Ответить

Торжественный хот-дог

Товарный
0

Ножки Трампа

Ответить

Революционный цветок

Торжественный
0

Ножки Хилари

Ответить

Bad Bear

2

Потираем ручки и поглядываем на свои валютные сбережения.

Ответить

Voronko Славик

Bad
7

И плачем 

Ответить

Эдуард Суровый

Bad
0

Это если зп в валюте.

Ответить

Bad Bear

Эдуард
0

Кто мешает переводить в валюту. Точнее мешал пока курс был другой.

Ответить

Комментарий удален

Bad Bear

Смурфик
0

Какой нахуй счёт в российском банке, ты здоров?

Ответить

Комментарий удален

Dear Moscow,

4

 участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ... Нефть обрушилась почти на треть за выходные

https://www.revape.ru/images/misc/blet-ereviya-sechin.jpg

Ответить

Благодарный украинец

2

В Москве еще нет 6 утра, а курс известен)

Ответить

Торжественный браслет

Благодарный
3

http://www.zenrus.ru/

Российский дзен. Бессмысленный и беспощадный
Финансовый дзен мониторинг: наблюдение за курсами доллара, евро и нефти. Медитация. Релаксация.
www.zenrus.ru
Ответить

Егор Черёмухин

Торжественный
1

Классный сайтик

Ответить

Торжественный браслет

Егор
8

started in dec 2014

Ответить

Егор Черёмухин

Торжественный
0

А кто сделал?

Ответить

Торжественный

Егор
1

2ch

Ответить

Егор Черёмухин

Торжест…
1

Любобытненько

Ответить

Магнитный волк

Егор
0

Доброе утро. Ты где был в 2014-м?

Ответить

anvarich

Магнитный
1

В школе

Ответить

Егор Черёмухин

Благодарный
0

Никому не говори)) Пусть это будет нашим секретом

Ответить

Егор Черёмухин

Благодарный
0

через 2 минуты никто уже не заметит

Ответить

Благодарный украинец

Егор
0

А кто знает, что будет через 2 минуты с курсом!))))

Ответить

Егор Черёмухин

Благодарный
0

Держу под контролем))

Ответить

nobody cares

3
Ответить

Ni Ck

nobody
0

Эта картинка скоро будет экстремистской

Ответить

Aleksandr Kirichenko

2

Как хорошо, когда за добычу нефти и ее реализацию в стране и мире отвечает переводчик по образованию. Результат на лицо.

Ответить

Давид Кува

1

А кто может грамотно объяснить зачем снижать добычу нефти? Чтобы её стоимость росла?

Ответить

Vladimir Medvedev

2

Белорусы щас напряглись.

Ответить

Павел Макров

2

Почему в тексте указано, что высказывание Леонтьева это его мнение?
Он пресс-секретарь Роснефти, как я понимаю, это официальная позиция роснефти. Или это по другому работает?

Ответить

Антон Чепур

2

Местечковая ядерная держава в своем духе, как всегда Путин и несколько сотен его бенефициаров жируют, а из-за их самодурства страдают 100+ млн человек. Привет всем патриотам 💩

Ответить

Андрей Заварзин

1

Путин и Медведев читают новости утром 

Ответить

Артем Стажаров

Андрей
2

Да им все равно. Россияне все равно поддержат, даже если жрать лебеду начнут. 

Ответить

Торжественный хот-дог

Андрей
0

и Мишустин же

Ответить

Андрей Заварзин

Торжественный
0

Те же яйца, только в профиль 

Ответить

DthWkiee

Андрей
0

у них выходной. они в спортзале писю дергают 

Ответить

Женатый бинокль

1
Ответить

Ипполит Воробьянинов

Женатый
0

Кто таков?

Ответить

Женатый бинокль

Ипполит
0

Наш президент

Ответить

Ипполит Воробьянинов

Женатый
0

Где посмотреть полностью?

Ответить

Anton Voynov

Ипполит
1

Реутов тв, судя по всему.

Ответить

Кисель Имбиревич

1

"Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с точки зрения интересов России просто лишена смысла"
Сейчас покушаем интересов России 

Ответить

Lich Vehemens

1

Сверхдержавненько.

Ответить

Vadim Nemnasev

1

Светов говорил при финансовом кризисе взлетит крипта. Пора?

НЕЗЫГАРЬ
Forwarded from РИА Новости
Грандиозный обвал российских бумаг в Лондоне:

Новатэк -27,5%
Лукойл -25,6%
Сбербанк -25,2%
Роснефть -23,5%
Газпром -20,1%
ВТБ -18,4%
НЛМК -17,4%
Газпром нефть -14,5%
Норильский никель -10,5%
Евраз -14,6%
Ответить

Денис Актюрк

Vadim
0

Она сейчас вроде как падает

Ответить

Vadim Nemnasev

Денис
2

Ну потом же отскочит. Самое Время входить!

Ответить

Торжественный огонь

Vadim
0

Биток тоже просел на 4%

Ответить

Страховой Филипп

Vadim
0

Как финансовый кризис в России может повлиять на цену крипты? При мировом, может быть

Ответить

Vadim Nemnasev

Страховой
0

https://t.me/russica2/24661

Ответить

IO

Страховой
0

Если ты не заметил, то кризис во всём мире

Ответить

Страховой Филипп

IO
0

Ну пока не кризис, но шансы большие в этом году 

Ответить

Vyacheslav Gorin

1

Жду 75 и иду покупать подписку в PSN

Ответить

Лев Нотин

Vyacheslav
0

В мае до 529 за месяц вырастет цена, долго не жди

Ответить

Times Roman

1

@Сергей Звезда , почему без галки? Ты себя не уважаешь?

Ответить

ОСА

1
Ответить

Роман Трусов

0

Только выиграли. Повторяю, только выиграли.
Интересно, как будут это объяснять провластные петухи, типа Руслана Осташко, которые кукарекали про провал сланцевой революции.

Ответить

Vasiliy

Роман
1

Как обычно, что вам этот доллар, вы же в рублях живёте, всё хорошо, цены не растут, это вам кажется и это естественные колебания.

Ответить