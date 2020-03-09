При текущих ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.

В закладки Аудио

Фото Натальи Селиверстовой, РИА «Новости»

В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex резко упал: к 11:00 по московскому времени — до 75,06 рублей за доллар и до 85,7 рублей за евро. В последний раз курс евро поднимался выше 83 рублей, а курс доллара — выше 72 рублей, в феврале 2016 года. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся: они откроются завтра.

По состоянию на 11:00 по московскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 34,67 долларов — это падение почти что на 24%. За ночь показатель максимально падал на 31,1%: последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Журналисты называют обвал худшим со дня начала операции «Буря в пустыне» в 1991 году.

Россия отказались сократить добычу нефти. Против сделки выступил Игорь Сечин

6 марта в Вене встретились министры нефти ОПЕК (страны-экспортёры нефти) и представители государств, которые не входят в организацию. Среди таковых – Россия, Азербайджан и Казахстан (ОПЕК+).

Участники сделки должны были договориться об условиях продолжения сделки по сокращению добычи нефти: многие посчитали уменьшение производства нужным на фоне распространения коронавируса Covid-19, который ударил по мировой экономике. В частности, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.

Однако страны впервые с 2016 года не смогли договориться о продлении соглашения. Оно истекает 31 марта. Инициатором прекращения договорённости стала Россия, тогда как 90% стран вне ОПЕК согласились с дополнительным сокращением добычи нефти.

Саудовская Аравия, которая выступает за сокращение добычи, после провала переговоров установила рекордные за 20 лет скидки за баррель — на 6-8 долларов. По словам аналитиков, саудовцы надеются такими действиями вынудить Россию вернуться к переговорам и согласовать вопрос.

О том, что Россию устраивают текущие цены на нефть, на совещании с нефтяниками 1 марта сказал Владимир Путин. В феврале, как сообщало Reuters, глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту письмо: в нём говорилось, что сделка с ОПЕК выглядит стратегической угрозой для России и создаёт «преференциальное преимущество для США», поскольку это увеличит долю Штатов на рынке и сохранит цену на комфортном для них уровне. В «Роснефти» назвали это письмо слухами, в Кремле отказались его комментировать.

Сечин стал «вдохновителем жёсткой позиции России» в переговорах, подтверждали The Bell и Bloomberg. Фактически СМИ предрекали ценовую войну России и Саудовской Аравии. Bloomberg отмечал, что Россия готова к противостоянию, но только в краткосрочной перспективе.

«Роснефть» заявила, что сделка с ОПЕК «лишена смысла»

Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «с точки зрения интересов России просто лишена смысла», заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев за несколько часов до обвала курса рубля. По его мнению, соглашение со странами ОПЕК если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на нефть, то только как психологический фактор на первом этапе.

Все объёмы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки ОПЕК+, замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью, продолжил Леонтьев. Таким образом, по его словам, страны ОПЕК и их партнёры, включая Россию, сокращая добычу, уступали рынки Штатам. Предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса не было «партнёрским», потому что оно не подразумевало компромисс, счёл представитель «Роснефти».

Минфин пообещал поддержать рубль. Россия начнёт продажу валюты

После обвала курса рубля Министерство финансов и Центробанк сделали заявления. Из этого понятно следующее: