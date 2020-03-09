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При текущих ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
В ночь на 9 марта курс рубля на международных рынках Forex резко упал: к 11:00 по московскому времени — до 75,06 рублей за доллар и до 85,7 рублей за евро. В последний раз курс евро поднимался выше 83 рублей, а курс доллара — выше 72 рублей, в феврале 2016 года. Торги на Московской бирже сегодня не проводятся: они откроются завтра.
По состоянию на 11:00 по московскому времени цена за баррель нефти Brent упала до 34,67 долларов — это падение почти что на 24%. За ночь показатель максимально падал на 31,1%: последний раз такая стоимость у нефти Brent была в 2004 году. Журналисты называют обвал худшим со дня начала операции «Буря в пустыне» в 1991 году.
6 марта в Вене встретились министры нефти ОПЕК (страны-экспортёры нефти) и представители государств, которые не входят в организацию. Среди таковых – Россия, Азербайджан и Казахстан (ОПЕК+).
Участники сделки должны были договориться об условиях продолжения сделки по сокращению добычи нефти: многие посчитали уменьшение производства нужным на фоне распространения коронавируса Covid-19, который ударил по мировой экономике. В частности, ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 миллиона баррелей в сутки до конца 2020 года.
Однако страны впервые с 2016 года не смогли договориться о продлении соглашения. Оно истекает 31 марта. Инициатором прекращения договорённости стала Россия, тогда как 90% стран вне ОПЕК согласились с дополнительным сокращением добычи нефти.
Саудовская Аравия, которая выступает за сокращение добычи, после провала переговоров установила рекордные за 20 лет скидки за баррель — на 6-8 долларов. По словам аналитиков, саудовцы надеются такими действиями вынудить Россию вернуться к переговорам и согласовать вопрос.
О том, что Россию устраивают текущие цены на нефть, на совещании с нефтяниками 1 марта сказал Владимир Путин. В феврале, как сообщало Reuters, глава «Роснефти» Игорь Сечин написал президенту письмо: в нём говорилось, что сделка с ОПЕК выглядит стратегической угрозой для России и создаёт «преференциальное преимущество для США», поскольку это увеличит долю Штатов на рынке и сохранит цену на комфортном для них уровне. В «Роснефти» назвали это письмо слухами, в Кремле отказались его комментировать.
Сечин стал «вдохновителем жёсткой позиции России» в переговорах, подтверждали The Bell и Bloomberg. Фактически СМИ предрекали ценовую войну России и Саудовской Аравии. Bloomberg отмечал, что Россия готова к противостоянию, но только в краткосрочной перспективе.
Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти «с точки зрения интересов России просто лишена смысла», заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев за несколько часов до обвала курса рубля. По его мнению, соглашение со странами ОПЕК если и сыграло позитивную роль в вопросе цен на нефть, то только как психологический фактор на первом этапе.
Все объёмы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки ОПЕК+, замещались на мировом рынке американской сланцевой нефтью, продолжил Леонтьев. Таким образом, по его словам, страны ОПЕК и их партнёры, включая Россию, сокращая добычу, уступали рынки Штатам. Предложение ОПЕК дополнительно сократить добычу нефти из-за коронавируса не было «партнёрским», потому что оно не подразумевало компромисс, счёл представитель «Роснефти».
После обвала курса рубля Министерство финансов и Центробанк сделали заявления. Из этого понятно следующее:
Нефть обрушилась почти на треть за выходные
за выходные
Все изза ебучего 8 марта
Женатый бинокль
Скорее, опять из-за Величия
Товарный танк88
Опять рубят сук, на котором сидят.
Вот что значит «падение показателей». Это когда кто-то сначала обязательно говорил «Мы им покажем!», а потом ёпта, ну надо же как интересно получилось.
Трагический кавалер
Участники встречи опек не успели договорится отпродлении соглашения, так так тюльпаны в цветочных не бесконечные, надо успеть купить
Ждём повышение цен на все.
Так можете сейчас купить, зафиксировать поездку по старой цене, разве нет?
напиши номер карты и номер телефона, сейчас придет смс с начислением.
А сколько есть на твоей карте, столько и скину.
Большинство россиян не было за границей. Более того, они считают, что им этого не надо, и, внимание, не нужно и другим россиянам. Теперь вы знаете, под чьи радостные возгласы будет опускаться консервный занавес. Заодно покончим с утечкой мозгов!
В левом кармане пусто, в правом нихуя
Мой финансовый аналитик — Варламов Илья
ну шо, путя, 120 за доллар слабо?
Самое обидное, что нефть точно поднимется, стороны договорятся, но рубль позиции активно возвращать не будет. Его стоимость искусственно занижают для компенсирование потерь от дешевой нефти
Хорошо,что я вывел все свои активы вовремя. Хотя на валюте я бы щас хорошо поднял.)
Товарный танк88
Никто его стоимость искусственно не занижает, он и так фантик от говна бесполезный. Наоборот, до введения свободного курса его цена была завышена путем валютных интервенций цб на валютном рынке. Как только ввели свободный курс, стал ясен истинный спрос на рубль, и его цена.
Да, его отпустили, но цб после удержания рубля начал стабильно пополнять ЗВР что как бы тоже удержание, но не от падения, а от роста.
Товарный танк88
Ну, в случаях волатильности они проводят интервенции, но только лишь. А раньше постоянно проводили.
Ну 2017-2018 год и 2018-2019 курс держался в стабильном коридоре без существенных действий Центробанка (до 2014 как я понимаю ЦБ держал курс в жёстком валютном коридоре).
Если бы рубль был ну совсем куском говна, то в коридоре бы он не держался самостоятельно как я понимаю.
Революционный цветок
Ты что, не помнишь цитату Путина про слабый рубль - это хорошо?
В чем искусственность занижения? Миру еще раз напомнили, что у нас вся экономика держится на стоимости нефти. Нефть упала - экономики нет
Революционный цветок
Ожидаемая паника спекулянтов
Дык а в чем спекуляция? Валюта это тоже инвест продукт. Сейчас нет никаких предпосылок к тому, чтобы рубль рос. Ну, вот и получаем
Честно, прям зае*али. Окей мы никому ничего не должны. Гос долг минимальный. Пачему?!? Пачему мы кроме как продавать нефть и тюльпаны нихера не делаем?!? Как сука можно сидеть у власти четверть века и них*я не сделать страну независимой от нефти(40% бюджета)?
Ну ладно им денег хочется, поэтому некогда внутренний потанцевал наращивать. Ну млрд у вас ну ещё восемь, но вы же всю страну на воздушном шарике катаете. Де*илы бл*дь.
Вот и смысл за ипотеку платить? Брал, когда 20к рублей хоть чего то могли, а сейчас это гребаная кучка фантиков.
То что у РФ маленький госдолг означает не то, что страна очень успешная, а что риски слишком высокие, и никто особо и не даёт в этот долг. Страна в кризисе -> высокие риски -> мало инвестиций -> страна в ещё большем кризисе.
Заебись, в общем.
Революционный цветок
Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу России до «позитивного»
Международное агентство Moody`s улучшило прогноз суверенного рейтинга России со «стабильного» на «позитивный». Среди причин называется то, что макроэкономика России хорошо справилась с шоковыми ценами на нефть и с санкциями
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/26/01/2018/5a6a575a9a7947595acd7712
Людской череп
Lehman brothers они тоже хорошо оценивали...
Тебе нужно знать только одно, у хаоса нет никаких рейтингов, и все переменно
Риски? Вообще-то в зеленой зоне.https://sun1-83.userapi.com/twcTe2E0RyoiSaUFRkZn50bded5BXv6MdteWQg/IY1vAbx6j-8.jpg
И у России не маленький госдолг, он просто спрятан в долгах госкорпораций.
Если ты брал ипотеку в рублях, то от девальвации тебе только лучше (при условии что зп в рублях не останется той же).
Другое дело брать ипотеку на перегретом рынке на фоне усугубления кризиса в стране. Вот это реальный сценарий проебать как деньги, так и квартиру (из-за увольнений/уменьшения зп)
Взял в рублях. В хороший момент. По не плохой (на тот момент ставке). Но вот вопрос: платить ипотеку раньше? Или уже х*й с ним? Ибо наличку сначала заработать надо. А так есть она и есть. И судя по этим «выигрышам» нашего руководства я не переплачу ни копейки за 20 лет. Ещё пару раз они вые*нутся и все. Вообще ничего не потеряю.
ставку может можешь подобрать и лучше (гугли рефинансирование ипотеки).
в чем вообще вопрос. пока ты не выплатил ипотеку, квартира не твоя. это риски. конечно гаси как можно раньше.
Если ты ничего не делаешь, то это не значит, что никто ничего не делает. Например, экспорт птицы и свинины быстро растет, а с дешевым рублем и открытием новых рынков в этом году спокойно будет больше 1 млрд $.
https://sun9-33.userapi.com/c855628/v855628705/20dadb/xT45fyCek9M.jpg
Прекрасная новость. Топливо подешевеет
Забавный Данила
В сша.
И в Финляндии. Мне нраица.
В Тае несколько дней назад покупал по 28, сегодня по 24 за литр.
Торжественный хот-дог
Нефть дешевеет - бензин дорожает. Нефть дорожает - бензин дорожает. Нефть ничего не делает - бензин всё равно дорожает.
Исходя из этого, делаем вывод: бензин - самый ценный актив. Нахуй золото, драгоценности, акции и облигации, держите деньги в бензине!
Будь как бензин!
Нефть дешевеет - бензин дорожает
Так надо же за чей-то счет компенсировать потери. Или вы не патриот?
Топливо последние лет 12 дорожает примерно в темпе инфляции, кроме резкого скачка цен в начале-середине 2018го. Существенного снижения цен не было ни разу.
Джедайский же, ну
Значит ли это что вся развлекуха опять подешевеет и сейчас самое время лететь в рашку прогуливать килобаксы.
приезжай конечно. У нас тут дохуя мефедрона и недавно открыли парк аттракционов
Товарный танк88
Тебя, как потомственного хохлоеврея обогреют, напоят и приютят в 2-3 раза выше ценником, чем для россиян.
Переместите в Казахстан, там с прошлого раза на низком старте.
пс продам Тойоту короллу 2013 г писать в лс
Прикиньте, как Мишустин от всего от этого охуевает? Позвали человека месяц назад спокойно поработать премьером..
нефть в обмен на продовольствие
нефть в обмен на продовольствие
позволяла Ираку продавать нефть на мировом рынке в обмен на продовольствие, медикаменты и другие предметы, необходимые простым гражданам Ирака
Товарный танк88
Опять ножки Буша жрать с хлором(
Торжественный хот-дог
Ножки Трампа
Потираем ручки и поглядываем на свои валютные сбережения.
участники сделки ОПЕК+ не смогли договориться ... Нефть обрушилась почти на треть за выходные
Как хорошо, когда за добычу нефти и ее реализацию в стране и мире отвечает переводчик по образованию. Результат на лицо.
А кто может грамотно объяснить зачем снижать добычу нефти? Чтобы её стоимость росла?
Почему в тексте указано, что высказывание Леонтьева это его мнение?
Он пресс-секретарь Роснефти, как я понимаю, это официальная позиция роснефти. Или это по другому работает?
Местечковая ядерная держава в своем духе, как всегда Путин и несколько сотен его бенефициаров жируют, а из-за их самодурства страдают 100+ млн человек. Привет всем патриотам 💩
Путин и Медведев читают новости утром
Да им все равно. Россияне все равно поддержат, даже если жрать лебеду начнут.
Торжественный хот-дог
и Мишустин же
Кто таков?
Женатый бинокль
Наш президент
Где посмотреть полностью?
"Сделка ОПЕК+ о сокращении добычи нефти с точки зрения интересов России просто лишена смысла"
Сейчас покушаем интересов России
Светов говорил при финансовом кризисе взлетит крипта. Пора?
Она сейчас вроде как падает
Страховой Филипп
Как финансовый кризис в России может повлиять на цену крипты? При мировом, может быть
Жду 75 и иду покупать подписку в PSN
Только выиграли. Повторяю, только выиграли.
Интересно, как будут это объяснять провластные петухи, типа Руслана Осташко, которые кукарекали про провал сланцевой революции.