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Сергей Звезда
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На Первом канале и «России 1» рассказали об обвале рубля, ни разу напрямую не упомянув обвал рубля Материал редакции

TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.

48 комментариев
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Кадр из «Вестей» 9 марта на «России 1»

Главным событием 9 марта стал обвал курса рубля, произошедший на фоне обрушения цен на нефть почти на треть. На момент написания заметки за доллар дают 74,64 рублей, за евро — 85,45 рублей. Ещё вечером восьмого марта курс доллара составлял 68,51, евро — 77,8.

Рубль упал после провала переговоров ОПЕК+. Странам предлагалось дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса Covid-19 на мировую экономику. Однако Россия отказалась от продолжения сделки на новых условиях. Таким образом, все ограничения по добыче нефти снимутся после 1 апреля.

После того, как сделка ОПЕК+ сорвалась, Саудовская Аравия объявила о скидках по всем направлениям и анонсировала увеличение объёма добычи. Во многих СМИ расценили такие действия как начало «ценовой войны». Впрочем, на рынке сомневаются, что стороны действительно к ней готовы.

Курс рубля рекордно упал после обвала цен на…
При текущих ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
tjournal.ru

TJ посмотрел вечерние выпуски новостей на Первом канале, «России 1» и НТВ, чтобы узнать, как федеральные каналы интерпретируют произошедшее для своей аудитории.

На Первом канале и ВГТРК напрямую не сказали о резком падении рубля. У НТВ курс «заметно снизился»

Первый канал сделал сюжет об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть» главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.

ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, «Россия 1» всё-таки задалась вопросом, «как чувствует себя рубль», и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.

На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым: он уступил место новости о трёх новых случаях заражения коронавирусом Covid-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков.

Словосочетаний вроде «падение рубля» или «обвал рубля» сотрудниками трёх каналов в эфире не произносилось.

Телеканалы сделали акцент на отсутствии причин паниковать из-за курса рубля

  • На Первом отметили, что «многие эксперты» называют ситуацию на финансовых рынках «не иначе как паникой, которая не может длиться долго». На «России 1» заявили об «охватившей мир биржевой панике»;
  • Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев сказал корреспонденту, что «не видит» фундаментальных причин для падения рубля — и это единственный раз за весь сюжет, когда прозвучало это словосочетание. Танкаев признал, что падение цен на нефть играет роль, но заявил, что оно вызвано «информационными поводами и не может быть долгим»;
  • Первый и «Россия 1» процитировали слова министра финансов Антона Силуанова о том, что страна «гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами» и «сохранение стабильности»;
  • Ведущая «России 1» заявила, что на рынках «естественно, ощущалась общая турбулентность не только рубля, но и валют других развивающихся стран». Её коллега после перечисления мер со стороны Минфина и Банка России отметил, что «это внушает оптимизм»;
  • На НТВ, как и на «России 1» предложили дождаться открытия Московской биржи. «Первая эмоциональная реакция инвесторов уже проходит», — отметили на НТВ, допустив, что «мощная волна снижения всех основных индексов несколько ослабеет».

На Первом и на «России 1» главным виновником финансовой ситуации выставили Саудовскую Аравию

Ведущий Первого канала со ссылкой на «экспертов» заявил, что сделку стран ОПЕК+ «развалила Саудовская Аравия», которая хочет «нарастить добычу в борьбе за рынки сбыта». Согласно формулировке корреспондента, Россия «отказалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу сверх того, что значится в соглашении».

На телеканалах сделали акцент на том, что российские власти были готовы к падению цен на нефть и даже якобы «активно прорабатывали» такой сценарий.

Корреспондент объяснил позицию России, почти дословно процитировав министра энергетики Александра Новака: власти настаивали на продлении действующей сделки ОПЕК+, «чтобы понять, как распространение коронавируса отразится на мировой экономике».

Саудиты предлагали просто ещё снижать добычу. Получив отказ, практически пошли на развал ОПЕК+. Заявили, что готовы в одностороннем порядке наращивать добычу и дать серьёзные скидки покупателям. Но цена в 30 долларов за баррель, кажется, не могла не напугать и их самих. [...]

Сейчас, на взгляд экспертов, многое зависит от того, как долго саудиты готовы вести себя по принципу «назло маме уши отморожу». От их главного партнёра США, где при таких ценах к концу лета начнут разоряться компании сланцевой добычи нефти.

корреспондент Первого канала

В отличие от Первого, на «России 1» напрямую заявили, что в панике на финансовых рынках виновата нефтяная компания Saudi Aramco — после срыва сделки ОПЕК+ она объявила о рекордных скидках для партнёров. Ведущая процитировала Financial Times и Wall Street Journal, которые оценили действия саудитов как начало «ценовой войны». «Россия 1» назвала «фактически самострелом» ситуацию, при которой страны ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов за сутки. «Такой обвал цен — подножка для их экономик. Чем хуже странам ОПЕК, тем лучше США», — отметили на ВГТРК.

Если бы Россия согласилась сократить добычу нефти, то она бы потеряла «значительную долю нефтяных рынков в пользу американских производителей сланцевой нефти», указали на Первом со ссылкой на «экспертов». На «России 1» посвятили часть сюжета тому, что РФ теряет долю рынка: пока страны ОПЕК+ «добросовестно снижали объём добычи нефти ради общей стабильности», США наращивали его за счёт сланцевых месторождений. Политолог Дмитрий Абзалов заявил «России 1», что от «ценовой войны» пострадают Саудовская Аравия и США.

На НТВ со ссылкой на зарубежные агентства, напротив, отметили, что Саудовская Аравия не ведёт «ценовых войн» с Россией, поскольку Москва выступает «важным партнёром» Эр-Рияда, а за финансовую ситуацию «несут ответственность все участники сделки». На НТВ, сославшись на «экспертов», заявили, что Саудовская Аравия лишь заявила о стремлении снизить объём добычи, но делать этого не собиралась.

#тв #обвалрубля #деньги #экономика

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Курс рубля рекордно упал после обвала цен на нефть. На фоне отказа России снижать добычу. Главное
Даже при более низких ценах на нефть денег из резервного фонда хватит на 6-10 лет, говорит Минфин.
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48 комментариев
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Уютный фонарь

52

турбулентность рубля

Хлопок нахуй. 

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Nikolay Doo

Уютный
5

задымление курса

Ответить

Уютный фонарь

Nikolay
3

Задымление пердака из-за возгорания курса.

Ответить

Eugen T

Уютный
3

Схлопнулись фьючерсы на гречу

Ответить

Алексей Астафьев

21

Вечно можно смотреть на 3 вещи:
– как горит огонь;
– как течёт вода;
– как маняврируют журнашлюхи с государственных телеканалов.

Ответить

Иван Семёныч

8

На медузе кстати похожа риторика в разборе. Это в твиттерах  специалисты, как обычно, развели панику

Рубль рухнул до 75 за доллар. В России снова…
9 марта, когда российские биржи не работали из-за праздников, курс доллара к рублю…
meduza.io
Ответить

Трагический кавалер

Иван
0

Ну просто после прошлых падений, люди в регионах до сих пор охуевают что айфон 100к стоит

Ответить

Poe Ghost

Трагический
3

Но ведь люди в регионах охуевают не от того, что он стоит 100к, а от того, что это несколько их зарплат. Москвичи так не охуевают?

Ответить

Трагический кавалер

Poe
3

Я не знаю как у вас в столице, всех таки это не Россия уже)
просто у нас как были зп в 2008, такие и остались в 2020
поэтому такие падения рубля со временем ощутимо бывает сказываются
понятно что вот не так что завтра все дорого вдруг, а со временем хер знает что опять будет, поэтому в этом ключе можно понять почему раздули панику, но и тут они конечно все равно пока перебарщивают)

Ответить

Poe Ghost

Трагический
1

А, так я думал, что вы из Москвы! Я тоже с периферии и мне хорошо знакомо то, о чём вы говорите. Я просто к тому, что дело не в ценах на айфон, а в доходах и уровне жизни: были бы в регионах зарплаты 100-200к, никто бы не охуевал от телефона за 100к. Наверно :)

Ответить

Забавный Данила

Poe
2

Если бы в регионах были зарплаты по 200к, то жители региона охуевали от зарплат, откуда столько.

Ответить

Poe Ghost

Забавный
5

Лол. Теперь понятно, почему в регионах таких зарплат почти нет: чтобы мы тут в край не охуели. Заботятся о нас.

Ответить

Забавный Данила

Poe
0

Сердце может не выдержать, нельзя так сразу.

Ответить

Aleksey Nope

Poe
0

Не знаю, вхожу в группу зажравшихся москвичей с зп 100к+ и все еще охуеваю с телефонов за 100к. Банальная здравая логика не позволяет такие деньги всрать в телефон.

Ответить

Виталий Ситников

Трагический
0

Терпите дальше, замкадные терпилы

Ответить

Трагический

Виталий
0
Ответить

Johan Pohan

Иван
0

ну так эти специалисты из твитера только вчера были эпидемиологами а сегодня уже экономистами приходится быть

Ответить

Словесный Интервент

7

Люди, которые смотрят новости по тв никогда в руках доллары не держали. Они в любую интерпретацию поверят. 

Ответить

Трагический кавалер

Словесный
3

Не смотрю новости по тв, где мои доллары??

Ответить

Революционный цветок

Словесный
1

Этот оторванный от жизни снобизм зумеров

Ответить

Иван Семёныч

1

Ну меньше дурачков пойдут штурмовать обменники с утряка

Ответить

Умерший яд

Иван
17

Купить за 75, продать за 70, зафиксировать прибыль

Ответить

Иван Семёныч

Умерший
7

взять кредит, купить по 75, продать за 70

Ответить

Mr. LoveJoy

4

Че пацаны, продолжаем не спать?

Ответить

Kyler

Mr.
1
Ответить

Igor Tarasov

4

Так отрицательный рост же!

Ответить

Сергей Звезда

Igor
1

Вот, кстати, этой формулировки я вообще нигде сегодня не видел. Зато есть такое (РИА и ТАСС)

Ответить

Kyler

Сергей
0

Сука, замедлил темпы...

Ответить

Невидимый историк

3

Пришел сказать вам спокойной ночи✨

Ответить

Сергей Звезда

Невидимый
0

ты что, не будешь читать?

Ответить

Невидимый историк

Сергей
0

Соре, но я ебал уже( лучше почитаю о Есенине на ночь. Но ты как всегда — лучший🌟

Ответить

Сергей Звезда

Невидимый
4

Завтра хотя бы глянь, важная тема, реально постарался убрать лишнее

Ответить

Словесный Интервент

Сергей
4

Не расстраивайся, я с интересом прочитал, о том, как твиты Маргариты Симоньян ретранслируют бумерам. 

Ответить

Сергей Звезда

Словесн…
9
Ответить

Честной кубок

Невидимый
0

А мне вот 27 наступило, а я хуйню какую-то про рубль читаю, хотя сам даже не из РФ.
Поздравь меня, Дитковский, хоть ты, ты ж так любишь, когда я в аляске комменты пишу.

Ответить

Товарный танк88

Честной
1

Артур, сексуашечка ты наша стройная, с Днем Рождения тебя!

Ответить

Честной кубок

Товарный
0

Ой, спасибо тебе огромное, аж на душе легче стало и алкоголь легче пошёл.

Ответить

Товарный танк88

Честной
0

Ответить

Рома Кунцевич

0

Мне когда в школе двойку ставили, я перед родителями тоже отпездывался, что виноваты все, кроме меня, что это временное отклонение и дальше все будет стабильно

Ответить

Ильнар Ханнанов

Рома
6

Запасы оценок позволят сохранять стабильные результаты ещё 6-10 четвертей.

Ответить

Виталий Ситников

Ильнар
0

Суверенный рейтинг у учителей по прежнему высок

Ответить

Женатый бинокль

0

1 апреля: день шуток или день дурака?

Ответить

Женатый бинокль

Женатый
1
Ответить

Andrey Kharitonov

0

Сюда по описанию проблемы в этой же статье, арабы предложили ОПЕК снизить добычу нефти под надуманным предлогом, который на слуху. А затем, после нашего отказа, демпигнули.

Собственно, а почему мы должны снижать добычу нефти? 

Ответить

Товарный танк88

Andrey
0

Не снижать, а продлить ограничения. Чтобы недопустить перепроизводства нефти. Ты знаешь, что делают продавцы моркови, когда на рынке ее становится у них много?

Ответить

Кирилл Петровский

Andrey
0

Не задавай таких вопросов здесь, тупые и обиженные сюда не думать приходят 

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Roman Polyakov

0

Дятлов одобряе. 

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Синий динозавр

0

 TJ посмотрел за вас вечерние новости

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