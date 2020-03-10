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TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.
Главным событием 9 марта стал обвал курса рубля, произошедший на фоне обрушения цен на нефть почти на треть. На момент написания заметки за доллар дают 74,64 рублей, за евро — 85,45 рублей. Ещё вечером восьмого марта курс доллара составлял 68,51, евро — 77,8.
Рубль упал после провала переговоров ОПЕК+. Странам предлагалось дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса Covid-19 на мировую экономику. Однако Россия отказалась от продолжения сделки на новых условиях. Таким образом, все ограничения по добыче нефти снимутся после 1 апреля.
После того, как сделка ОПЕК+ сорвалась, Саудовская Аравия объявила о скидках по всем направлениям и анонсировала увеличение объёма добычи. Во многих СМИ расценили такие действия как начало «ценовой войны». Впрочем, на рынке сомневаются, что стороны действительно к ней готовы.
TJ посмотрел вечерние выпуски новостей на Первом канале, «России 1» и НТВ, чтобы узнать, как федеральные каналы интерпретируют произошедшее для своей аудитории.
Первый канал сделал сюжет об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть» главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.
ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, «Россия 1» всё-таки задалась вопросом, «как чувствует себя рубль», и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.
На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым: он уступил место новости о трёх новых случаях заражения коронавирусом Covid-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков.
Ведущий Первого канала со ссылкой на «экспертов» заявил, что сделку стран ОПЕК+ «развалила Саудовская Аравия», которая хочет «нарастить добычу в борьбе за рынки сбыта». Согласно формулировке корреспондента, Россия «отказалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу сверх того, что значится в соглашении».
На телеканалах сделали акцент на том, что российские власти были готовы к падению цен на нефть и даже якобы «активно прорабатывали» такой сценарий.
Корреспондент объяснил позицию России, почти дословно процитировав министра энергетики Александра Новака: власти настаивали на продлении действующей сделки ОПЕК+, «чтобы понять, как распространение коронавируса отразится на мировой экономике».
В отличие от Первого, на «России 1» напрямую заявили, что в панике на финансовых рынках виновата нефтяная компания Saudi Aramco — после срыва сделки ОПЕК+ она объявила о рекордных скидках для партнёров. Ведущая процитировала Financial Times и Wall Street Journal, которые оценили действия саудитов как начало «ценовой войны». «Россия 1» назвала «фактически самострелом» ситуацию, при которой страны ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов за сутки. «Такой обвал цен — подножка для их экономик. Чем хуже странам ОПЕК, тем лучше США», — отметили на ВГТРК.
Если бы Россия согласилась сократить добычу нефти, то она бы потеряла «значительную долю нефтяных рынков в пользу американских производителей сланцевой нефти», указали на Первом со ссылкой на «экспертов». На «России 1» посвятили часть сюжета тому, что РФ теряет долю рынка: пока страны ОПЕК+ «добросовестно снижали объём добычи нефти ради общей стабильности», США наращивали его за счёт сланцевых месторождений. Политолог Дмитрий Абзалов заявил «России 1», что от «ценовой войны» пострадают Саудовская Аравия и США.
На НТВ со ссылкой на зарубежные агентства, напротив, отметили, что Саудовская Аравия не ведёт «ценовых войн» с Россией, поскольку Москва выступает «важным партнёром» Эр-Рияда, а за финансовую ситуацию «несут ответственность все участники сделки». На НТВ, сославшись на «экспертов», заявили, что Саудовская Аравия лишь заявила о стремлении снизить объём добычи, но делать этого не собиралась.
задымление курса
Вечно можно смотреть на 3 вещи:
– как горит огонь;
– как течёт вода;
– как маняврируют журнашлюхи с государственных телеканалов.
На медузе кстати похожа риторика в разборе. Это в твиттерах специалисты, как обычно, развели панику
Трагический кавалер
Ну просто после прошлых падений, люди в регионах до сих пор охуевают что айфон 100к стоит
Но ведь люди в регионах охуевают не от того, что он стоит 100к, а от того, что это несколько их зарплат. Москвичи так не охуевают?
Трагический кавалер
Я не знаю как у вас в столице, всех таки это не Россия уже)
просто у нас как были зп в 2008, такие и остались в 2020
поэтому такие падения рубля со временем ощутимо бывает сказываются
понятно что вот не так что завтра все дорого вдруг, а со временем хер знает что опять будет, поэтому в этом ключе можно понять почему раздули панику, но и тут они конечно все равно пока перебарщивают)
А, так я думал, что вы из Москвы! Я тоже с периферии и мне хорошо знакомо то, о чём вы говорите. Я просто к тому, что дело не в ценах на айфон, а в доходах и уровне жизни: были бы в регионах зарплаты 100-200к, никто бы не охуевал от телефона за 100к. Наверно :)
Если бы в регионах были зарплаты по 200к, то жители региона охуевали от зарплат, откуда столько.
Не знаю, вхожу в группу зажравшихся москвичей с зп 100к+ и все еще охуеваю с телефонов за 100к. Банальная здравая логика не позволяет такие деньги всрать в телефон.
Терпите дальше, замкадные терпилы
ну так эти специалисты из твитера только вчера были эпидемиологами а сегодня уже экономистами приходится быть
Люди, которые смотрят новости по тв никогда в руках доллары не держали. Они в любую интерпретацию поверят.
Ну меньше дурачков пойдут штурмовать обменники с утряка
Умерший яд
Купить за 75, продать за 70, зафиксировать прибыль
Че пацаны, продолжаем не спать?
Так отрицательный рост же!
Невидимый историк
Соре, но я ебал уже( лучше почитаю о Есенине на ночь. Но ты как всегда — лучший🌟
Не расстраивайся, я с интересом прочитал, о том, как твиты Маргариты Симоньян ретранслируют бумерам.
Честной кубок
А мне вот 27 наступило, а я хуйню какую-то про рубль читаю, хотя сам даже не из РФ.
Поздравь меня, Дитковский, хоть ты, ты ж так любишь, когда я в аляске комменты пишу.
Мне когда в школе двойку ставили, я перед родителями тоже отпездывался, что виноваты все, кроме меня, что это временное отклонение и дальше все будет стабильно
Запасы оценок позволят сохранять стабильные результаты ещё 6-10 четвертей.
Сюда по описанию проблемы в этой же статье, арабы предложили ОПЕК снизить добычу нефти под надуманным предлогом, который на слуху. А затем, после нашего отказа, демпигнули.
Собственно, а почему мы должны снижать добычу нефти?
Товарный танк88
Не снижать, а продлить ограничения. Чтобы недопустить перепроизводства нефти. Ты знаешь, что делают продавцы моркови, когда на рынке ее становится у них много?
Не задавай таких вопросов здесь, тупые и обиженные сюда не думать приходят