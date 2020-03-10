TJ посмотрел за вас вечерние новости: во всём виновата Саудовская Аравия, а Россия гарантирует жителям стабильность.

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Кадр из «Вестей» 9 марта на «России 1»

Главным событием 9 марта стал обвал курса рубля, произошедший на фоне обрушения цен на нефть почти на треть. На момент написания заметки за доллар дают 74,64 рублей, за евро — 85,45 рублей. Ещё вечером восьмого марта курс доллара составлял 68,51, евро — 77,8.

Рубль упал после провала переговоров ОПЕК+. Странам предлагалось дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы нивелировать влияние коронавируса Covid-19 на мировую экономику. Однако Россия отказалась от продолжения сделки на новых условиях. Таким образом, все ограничения по добыче нефти снимутся после 1 апреля.

После того, как сделка ОПЕК+ сорвалась, Саудовская Аравия объявила о скидках по всем направлениям и анонсировала увеличение объёма добычи. Во многих СМИ расценили такие действия как начало «ценовой войны». Впрочем, на рынке сомневаются, что стороны действительно к ней готовы.

TJ посмотрел вечерние выпуски новостей на Первом канале, «России 1» и НТВ, чтобы узнать, как федеральные каналы интерпретируют произошедшее для своей аудитории.

На Первом канале и ВГТРК напрямую не сказали о резком падении рубля. У НТВ курс «заметно снизился»

Первый канал сделал сюжет об «экономической стабильности в стране в связи с падением цен на нефть» главным в вечерних новостях. За пять минут ни разу не упоминалось, на сколько упал курс рубля и сколько он сейчас составляет.

ВГТРК также поставил сюжет о финансовой ситуации первым в выпуске. Как и на Первом, там сосредоточились на теме падения цен на нефть. Однако в отличие от коллег, «Россия 1» всё-таки задалась вопросом, «как чувствует себя рубль», и даже показала зрителям график с текущим курсом. Но на сколько именно и за какой период упала национальная валюта, на телеканале не уточнили.

На НТВ сюжет об экономической ситуации вышел вторым: он уступил место новости о трёх новых случаях заражения коронавирусом Covid-19. Ведущий подчеркнул, что на фоне падения цен на нефть рубль «заметно снизился в цене», но отметил меры Центробанка и напомнил о наличии денег из резервного фонда на ближайшие 6-10 лет покрытия убытков.

Словосочетаний вроде «падение рубля» или «обвал рубля» сотрудниками трёх каналов в эфире не произносилось.

Телеканалы сделали акцент на отсутствии причин паниковать из-за курса рубля

На Первом отметили, что «многие эксперты» называют ситуацию на финансовых рынках «не иначе как паникой, которая не может длиться долго». На «России 1» заявили об «охватившей мир биржевой панике»;

Эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев сказал корреспонденту, что «не видит» фундаментальных причин для падения рубля — и это единственный раз за весь сюжет, когда прозвучало это словосочетание. Танкаев признал, что падение цен на нефть играет роль, но заявил, что оно вызвано «информационными поводами и не может быть долгим»;



— и это единственный раз за весь сюжет, когда прозвучало это словосочетание. Танкаев признал, что падение цен на нефть играет роль, но заявил, что оно вызвано «информационными поводами и не может быть долгим»; Первый и «Россия 1» процитировали слова министра финансов Антона Силуанова о том, что страна «гарантирует выполнение всех социальных обязательств перед гражданами» и «сохранение стабильности»;



Ведущая «России 1» заявила, что на рынках « естественно, ощущалась общая турбулентность не только рубля, но и валют других развивающихся стран ». Её коллега после перечисления мер со стороны Минфина и Банка России отметил, что « это внушает оптимизм »;

». Её коллега после перечисления мер со стороны Минфина и Банка России отметил, что « »; На НТВ, как и на «России 1» предложили дождаться открытия Московской биржи. « Первая эмоциональная реакция инвесторов уже проходит », — отметили на НТВ, допустив, что «мощная волна снижения всех основных индексов несколько ослабеет».



На Первом и на «России 1» главным виновником финансовой ситуации выставили Саудовскую Аравию

Ведущий Первого канала со ссылкой на «экспертов» заявил, что сделку стран ОПЕК+ «развалила Саудовская Аравия», которая хочет «нарастить добычу в борьбе за рынки сбыта» . Согласно формулировке корреспондента, Россия «отказалась от предложения Саудовской Аравии сократить добычу сверх того, что значится в соглашении».

На телеканалах сделали акцент на том, что российские власти были готовы к падению цен на нефть и даже якобы «активно прорабатывали» такой сценарий.

Корреспондент объяснил позицию России, почти дословно процитировав министра энергетики Александра Новака: власти настаивали на продлении действующей сделки ОПЕК+, «чтобы понять, как распространение коронавируса отразится на мировой экономике».

Саудиты предлагали просто ещё снижать добычу. Получив отказ, практически пошли на развал ОПЕК+. Заявили, что готовы в одностороннем порядке наращивать добычу и дать серьёзные скидки покупателям. Но цена в 30 долларов за баррель, кажется, не могла не напугать и их самих. [...] Сейчас, на взгляд экспертов, многое зависит от того, как долго саудиты готовы вести себя по принципу «назло маме уши отморожу». От их главного партнёра США, где при таких ценах к концу лета начнут разоряться компании сланцевой добычи нефти. корреспондент Первого канала

В отличие от Первого, на «России 1» напрямую заявили, что в панике на финансовых рынках виновата нефтяная компания Saudi Aramco — после срыва сделки ОПЕК+ она объявила о рекордных скидках для партнёров. Ведущая процитировала Financial Times и Wall Street Journal, которые оценили действия саудитов как начало «ценовой войны». «Россия 1» назвала «фактически самострелом» ситуацию, при которой страны ОПЕК потеряли 500 миллионов долларов за сутки . «Такой обвал цен — подножка для их экономик. Чем хуже странам ОПЕК, тем лучше США», — отметили на ВГТРК.

Если бы Россия согласилась сократить добычу нефти, то она бы потеряла «значительную долю нефтяных рынков в пользу американских производителей сланцевой нефти», указали на Первом со ссылкой на «экспертов». На «России 1» посвятили часть сюжета тому, что РФ теряет долю рынка: пока страны ОПЕК+ «добросовестно снижали объём добычи нефти ради общей стабильности», США наращивали его за счёт сланцевых месторождений . Политолог Дмитрий Абзалов заявил «России 1», что от «ценовой войны» пострадают Саудовская Аравия и США.