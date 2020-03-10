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Разборы
Anna Begiashvili
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Путин не против обнулить срок — это позволит ему остаться до 2036 года. Он менял своё мнение несколько раз Материал редакции

Если поправку окончательно примут, Путин сможет снова баллотироваться на следующих выборах. Ельцин тоже пытался обнулить срок, но у него не вышло.

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10 марта депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила убрать из Конституции ограничения по числу президентских сроков и обнулить их. Она внесла соответствующую поправку. Путин выступил в Госдуме, согласился с обнулением сроков, но высказался против снятия ограничений на их количество. Проголосовав, депутаты поддержали обнуление сроков. Всё это произошло за несколько часов.

Голосование по поправкам в Конституцию пройдёт 22 апреля. В бюллетене у россиян будет только два варианта ответа — за или против принятия всего пакета поправок. Госдума уже одобрила его в двух чтениях. Впереди третье чтение, одобрение проекта Советом Федерации, региональными парламентами и Конституционным судом.

Если проект поправок в нынешнем варианте пройдёт все этапы и россияне проголосуют «за», Путин сможет принять участие в выборах 2024 года и стать президентом в пятый раз (но официально — как бы в первый). Раньше на вопрос о сохранении должности он отвечал, что не будет действовать антиконституционно и уйдёт после окончания текущего срока.

Если Путину обнулят президентские сроки, он сможет остаться у власти до 2036 года

Выступая в Госдуме, Путин высказался обо всех поправках, предложенных 10 марта. Он не поддержал предложение Александра Карелина провести досрочные выборы в Госдуму (депутат тут же отозвал поправку) и исключение из Конституции ограничения по количеству президентских сроков, о котором говорила Валентина Терешкова. Согласно последней версии проекта поправок в Госдуму, пост президента можно будет занимать не больше двух сроков, причём без оговорки «подряд».

Однако президент поддержал вторую внесённую Терешковой поправку — обнулить сроки полномочий российских президентов. Это коснётся самого Путина и Дмитрия Медведева, который перед окончанием четырёхлетнего управления страной и передачей его Путину увеличил срок президенства в России до шести лет.

По словам Путина, вариант с обнулением президентских сроков возможен, если Конституционный суд сочтёт, что такая поправка не противоречит Конституции. Тогда Путин сможет переизбраться на выборах 2024 года и 2030 года.

Формально пятый и шестой сроки Путина будут считаться его первым и вторым. На самом деле в сумме он проведёт на посту президента 32 года, из которых 24 — подряд.

Путин раньше говорил о текущем президентском сроке как о последнем

Путина неоднократно спрашивали о том, планирует ли он остаться у власти после 2024 года. В мае 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме он сообщил, что не будет нарушать Конституцию России, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков подряд. «Как вы помните, я был дважды до этого президентом, а потом покинул должность президента, потому что Конституция не позволяла избираться в третий раз. Вот и всё. Я намерен придерживаться этого правила и в будущем», — сказал он.

6 марта 2020 года Путин заявил, что «не хочет и не будет для продления своих полномочий создавать такую систему государственной власти в России, которая будет для неё неприемлема или губительна».

На мой взгляд, чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, всё-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено.

Владимир Путин
6 марта 2020 года

В последней редакции поправок, которую Госдума приняла при поддержке Путина, количество сроков для будущих президентов действительно ограничено двумя сроками. Но для Путина это ограничение по факту снимают.

Мне нравится моя работа, но для того, чтобы сохранить свои властные полномочия, пойти на какую-то схему во власти, которая будет неприемлема для страны или будет её разрушать — вот чего я боюсь. Вот чего не хочу делать.

Владимир Путин
6 марта 2020 года

Путину прочили пост главы Госсовета, но он отказался

Среди поправок, которые Путин предложил внести в Конституцию, было усиление роли Госсовета, состоящего из глав регионов. Путин считает, что Госсовет должен определять основные направления внутренней и внешней политики, а также приоритетные направления социально-экономического развития государства. А формировать его будет президент.

После этого появились предположения, что после 2024 года Путин возглавит Госсовет, чтобы сохранить контроль над ключевыми решениями. «Ведомости» отмечают, что озвученные им задачи Госсовета повторяют главные функции президента, закреплённые в Конституции: «Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики».

Но 6 марта на встрече с представителями общественности в Ивановской области Путин заявил, что его согласие возглавить Госсовет было бы «губительным» для России. По его словам, это означало бы ситуацию двоевластия в стране. Выступая в Госдуме 10 марта, президент добавил, что Госсовет нельзя наделять президентскими полномочиями.

Путин и сам внёс поправку о президентских сроках — предложил убрать из Конституции оговорку «подряд». Благодаря ей он стал президентом ещё на 12 лет

Ещё в декабре 2019 года Путин заявил, что из статьи Конституции о президентских сроков нужно убрать оговорку, которая позволяет баллотироваться неограниченное количество раз. В январе он внёс эту поправку на рассмотрение в Госдуму — в числе прочих её одобрили в двух чтениях.

Согласно 81 статье Конституции, сейчас одно и то же лицо не может занимать должность президента России «более двух сроков подряд». Эту фразу включили в текст юристы Бориса Ельцина, когда в 1991 году готовили поправки к Конституции СССР 1977 года. Авторы документа расходятся в версиях о том, как в статью попало слово «подряд». Руководитель рабочей комиссии по доработке проекта Сергей Филатов говорил, что в спешке на это никто не обратил внимания.

В 2012 году Путин отмечал, что считает «разумной» идею убрать слово «подряд», но в итоге сам воспользовался оговоркой. В 2008 году завершились два его президентских срока. Дмитрий Медведев, занимавший должность с 2008 по 2012 год, увеличил срок полномочий главы государства с четырёх до шести лет. Путин снова стал президентом в 2012 году, а в 2018 переизбрался в четвёртый раз.

Президентские сроки уже пытались обнулить в 1998 году. Но Конституционный суд не позволили Ельцину это сделать

В 1998 году Конституционный суд России уже высказывался по поводу обнуления сроков, которое можно использовать для продления президентских полномочий, напомнил завкафедрой конституционного права ВШЭ Михаил Краснов.

Ельцин избирался на первый срок как президент РСФСР, и при нём приняли новую Конституцию. Несмотря на это, Конституционный суд не согласился с обнулением, и переизбрание Ельцина в 1996 году признали его вторым сроком на посту.

#конституция #путин #выборы #политика

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12 комментариев
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Владимир Дыркин

5

 Если поправку окончательно примут

её приняли

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Намерен торшер

4
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Комплексный украинец

2

Поздровляю вас с царем!

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Уважаемый микроскоп

1

Он менял своё мнение несколько раз

деду че напишут на бумажку, то и читает

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Дежурный инструмент

1

Беды с башкой(

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Andrey Svetlov

0

Это десерт к комплексному обеду.

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Товарный клуб

0

Я за Медведева

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Правый звук

0

Далее выступит КС

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Ипполит Воробьянинов

0

Блоку и не снилось...

Живи ещё хоть четверть века —

Всё будет так. Исхода нет.

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Ипполит Воробьянинов

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Алексей Нездайминов

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Веселые истории
Дедок покажет наш,
Веселые истории
В поправках "Вечно ваш"!

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Евгений Дубровин

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Самый вредный дед

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