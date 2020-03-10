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Екатерина Кузнецова
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В Мексике 500 тысяч женщин не вышли на работу. Так они протестовали против мужского насилия Материал редакции

За день до этого, 8 марта, активистки устроили погромы и столкновения с полицией.

21 комментарий
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Фото Мануэля Веласкеса, Anadolu Agency

9 марта, на следующий день после Международного женского дня, в Мексике прошли акции протеста «День без нас», организованные феминистическим движением «Морские ведьмы». Участники акции протестовали против насилия над женщинами и безучастия властей в расследовании фемицидов — преступлений против женщин на почве ненависти.

Протестующие женщины отказались приходить на работу, в университеты, школы и магазины, а также не пользовались общественным транспортом. За день до акции в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня, во время которого участницы акции устроили погромы, пожары из-за коктейлей Молотова и столкновения с полицией.

Акцию поддержали политики и актёры. Многие работодатели предоставили для протестующих выходной

Одна из организаторов протеста «День без нас» Арусси Унда рассказала изданию Los Angeles Times, что цель акции — наказать систему: «Мы хотим показать насилие, которому подвергаются женщины во всех уголках нашей страны».

Акцию поддержала мексиканская актриса Кейт дель Кастильо — она обратилась к своим подписчикам в Инстаграме: «Мы хотим показать миру, что без женского труда ничего не будет работать».

По данным издания El Universal, около 500 тысяч женщин, работающих в государственных органах, не пришли на работу 9 марта из-за акции «День без нас». Отсутствовало 42% сотрудниц в мексиканском сенате и 3800 работниц палаты депутатов. TJ не нашёл точных данных по отсутствующим на работе сотрудницам негосударственной сферы.

Многие работодатели предоставили выходной день для женщин, которые хотели поучаствовать в акции.

Телевизионная редакция в Монтеррее во время акции​ Фото Даниэля Бесерриля, Reuters

Социальный университет Хосе Марти в мексиканском городе Колима опубликовал в Твиттере фотографии опустевших аудиторий, добавив, что так они будут выглядеть, если случаи фемицидов не прекратятся.

Фото Университета Хосе Марти
Фото @sofiagarzaf

Участницы акции отказались пользоваться общественным транспортом 9 марта, поэтому большинство пассажиров метро — мужчины.

Фото Луизы Гонсалес, Reuters

Мирной акции 9 марта предшествовали погромы и столкновения с полицией

За день до акции «День без нас» в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня. Около 80 тысяч участниц носили фиолетовый — цвет феминистского движения, а на руки они повязали платки зелёного цвета в знак поддержки права на аборт.

​Протестующие в Мехико 8 марта Фото Махе Элипе, Reuters

Женщины призывали к справедливости и равенству, а также выступали за прекращение насилия по половому признаку. Большинство участниц марша вели себя мирно, но часть активисток устроили погромы, разбивая витрины магазинов и устраивая пожары, выкрикивая лозунг «Убей своего насильника».

Видео AFP
Фото Reuters

У городского собора часть протестующих столкнулась с противниками абортов — активистки сожгли плакаты и бросали коктейли Молотова.

​Протестующие на площади Сокало в Мехико 8 марта Фото Махе Элипе, Reuters

Коктейли Молотова активистки также использовали у Национального дворца, где живет президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Один из взрывов произошёл среди толпы протестующих, из-за чего пострадала фотограф — её госпитализировали с ожогами второй степени.

Фото Reuters
Фото Reuters

Репортаж с мест проведения марша публиковали в Твиттере участники акции. На фотографиях и видео многие участницы скрывают лица, а другие привлекают внимание надписями на теле и лице.

Maya Averbuch @mayaaverbuch
I keep thinking of what someone told me at the end of the march: “The society is still not ready to understand the rage and fury of women.” #8M

“Those of us from the periphery are fighting with outrage because we cannot stand the conditions where we are and where we live.” https://t.co/eqaLiI3Pop
До сих пор думаю о том, что мне сказали в конце марша: «Общество ещё не готово понять, почему женщины в ярости»
Peter @peterstavros3
I personally feel like the vandalism and violence that often comes with the marching & protesting in Mexico takes away from the main focus and effectiveness of the issue at hand. #8m #Marcha8M https://t.co/LhWyr1ibjV
Мне кажется, вандализм и насилие на улицах отвлекают от главной задачи протеста
tif. @rrst___5
The #8M here in my hometown Chihuahua Mexico. Chihuahua is the second state with the highest rate of feminicides in Mexico, women are being raped, killed and violented everyday. Today we rise our voices against this patriarchy system. Stay strong, patriarchy system will fall 💜✊🏽 https://t.co/UfNoFM63eH
Сегодня восстаём против патриархальной системы
Emily @Emily_Lykos
🤪🙃😜
Always finish what is started...

[Mexico City on #8M] https://t.co/CXJHebpkN8
Всегда доводите дело до конца
Emily @Emily_Lykos
Mexico #8M https://t.co/V9EqUEEHiV
David Ramos @YoDash
Violentas feministas atacan a los que defienden la Catedral de México y a las pocas agentes policiales que la defienden #8M #MujeresPorLaPaz #TodaVidaVale #UnDiaPorTodas #MujerEsVida https://t.co/FNxl8lvylN
Феминистки нападают на собор и полицейских, защищающих его
Xavi Ruiz @xruiztru
Thousands of protesters have taken to the streets in Mexico City to mark International Women's Day.

#IWD2020 #WomensDay #8M https://t.co/pLq4ohIxbN
Тысячи протестующих на улицах Мехико
𝕁𝕡 𝕄𝕠𝕣𝕖𝕟𝕠 @johnnycolours
Burn it all down girls.
Build a better one.

#8M
#9M https://t.co/RxwCqM0Nms
Сожгите это, девочки. Постройте лучше
Nadia Petrizzo @nadiapetrizzo
#8M Montevideo https://t.co/6zIR3SUrtb
Patricia GARCIA @PGR_RUGBY
o c h o #8m
#diadelamujer #8marzo

Girls just want to have fundamental rights. https://t.co/uyePHcSXiE
Девушки просто хотят иметь основные права
Paula Gil Baizan @chicledeuva
I don’t want my daughter to grow up sacred like me, afraid of her own femininity, socially abused, terrified of rape. 10 women are murdered in Mexico every day. How many women die of violence where you live ? They want us quiet, submissive and dead. Enough is enough. #9M https://t.co/JuEEga6wFB
Я не хочу, чтобы моя дочь росла замкнутой, как я — боялась своей собственной женственности, подвергалась социальному насилию, боялась изнасилования. 10 женщин убивают в Мексике каждый день. Сколько женщин умирает от насилия там, где вы живёте? Они хотят, чтобы мы были тихими, покорными и мёртвыми. Хватит

#протесты #мексика #феминизм #происшествия

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21 комментарий
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Владимир Дыркин

15

у нас тут дед насилует всю страну и чо 

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Madao

Владимир
0

И ничо, терпите дальше. 

Ответить

Ari Ari

4

смех смехом, но в  Мексике бабу хватают за жопу не стесняясь

Ответить

Оборонный цветок

3

фемицидов — преступлений против женщин на почве ненависти.

@Котицыд вы совершаете преступления против котов на почве ненависти.

Ответить

Yuri Miller

Оборонный
1

Инсектицид - преступление против насекомых на основе ненависти к насекомым?

Ответить

Оборонный цветок

Yuri
2

Эм, ну вообще-то да. 

Ответить

Котицыд

Оборонный
0

Клёво

Ответить

Овжешко Пожежниченко

2

А в некоторых странах этот день превратили в тюльпано-барыжное отмечание

Ответить

Nikolay Mn

0

Кмк, те ребята, которые учатся в университете Хосе Марти, искренне обрадывались, ведь в аудиториях стало на 70-80% меньше галдежа.

Ответить

Иван Семёныч

1

митинг против мужского насилия

рубятся с противниками абортов

Впрочем ничего нового

Ответить

Товарный клуб

0

500 тысяч шлюх не вышло на дорогу

Ответить

Владимир Дыркин

Товарный
1

наконец-то ты дома

Ответить

Товарный клуб

Владимир
0

Спасибо

Ответить

That cat

0

Ждём баттхерта Советова и прочей атлантокодлы в твитторе.

Ответить

Yuri Miller

–1

Россия, 2020, 500 тысяч русских вышло против правительственного насилия?

Ответить

Правый звук

Yuri
1

Больше 5 тыс не собираться)

Ответить

Владимир Дыркин

Правый
2

хорошо, не буду звать вымышленных друзей 

Ответить

Yuri Miller

Правый
0

Пулемётов говорят достаточно купили хуле

Ответить

Независимый Орзэмэс

0

Сначала прочитал «в Минске» и удивился.

Ответить

Тонкий Илья

–1

 В Мексике 500 тысяч женщин не вышли на работу. Так они протестовали против мужского насилия

И дома вечером получили пизды?

Ответить

Джордж Харви

–3

Борц_ессы борются за равные права, в частности за равную оплату труда

Правительство дает борц_ессам места на тяжелых профессиях (нефтедобыча, шахтёрство, сталелит)

На следующий борц_ессы не приходят на работу

Производства встали. Кризис

Тупые мужланы не предусмотрели, правительство говно

50% работников в правительстве — женщины, которые не пришли на работу

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