 В Мексике 500 тысяч женщин не вышли на работу. Так они протестовали против мужского насилия

За день до этого, 8 марта, активистки устроили погромы и столкновения с полицией.

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Фото Мануэля Веласкеса, Anadolu Agency

9 марта, на следующий день после Международного женского дня, в Мексике прошли акции протеста «День без нас», организованные феминистическим движением «Морские ведьмы». Участники акции протестовали против насилия над женщинами и безучастия властей в расследовании фемицидов — преступлений против женщин на почве ненависти.

Протестующие женщины отказались приходить на работу, в университеты, школы и магазины, а также не пользовались общественным транспортом. За день до акции в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня, во время которого участницы акции устроили погромы, пожары из-за коктейлей Молотова и столкновения с полицией.

Акцию поддержали политики и актёры. Многие работодатели предоставили для протестующих выходной

Одна из организаторов протеста «День без нас» Арусси Унда рассказала изданию Los Angeles Times, что цель акции — наказать систему: «Мы хотим показать насилие, которому подвергаются женщины во всех уголках нашей страны».

Акцию поддержала мексиканская актриса Кейт дель Кастильо — она обратилась к своим подписчикам в Инстаграме: «Мы хотим показать миру, что без женского труда ничего не будет работать».

По данным издания El Universal, около 500 тысяч женщин, работающих в государственных органах, не пришли на работу 9 марта из-за акции «День без нас». Отсутствовало 42% сотрудниц в мексиканском сенате и 3800 работниц палаты депутатов. TJ не нашёл точных данных по отсутствующим на работе сотрудницам негосударственной сферы.

Многие работодатели предоставили выходной день для женщин, которые хотели поучаствовать в акции.

Телевизионная редакция в Монтеррее во время акции​ Фото Даниэля Бесерриля, Reuters

Социальный университет Хосе Марти в мексиканском городе Колима опубликовал в Твиттере фотографии опустевших аудиторий, добавив, что так они будут выглядеть, если случаи фемицидов не прекратятся.

Фото Университета Хосе Марти

Фото @sofiagarzaf

Участницы акции отказались пользоваться общественным транспортом 9 марта, поэтому большинство пассажиров метро — мужчины.

Фото Луизы Гонсалес, Reuters

Мирной акции 9 марта предшествовали погромы и столкновения с полицией

За день до акции «День без нас» в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня. Около 80 тысяч участниц носили фиолетовый — цвет феминистского движения, а на руки они повязали платки зелёного цвета в знак поддержки права на аборт.

​Протестующие в Мехико 8 марта Фото Махе Элипе, Reuters

Женщины призывали к справедливости и равенству, а также выступали за прекращение насилия по половому признаку. Большинство участниц марша вели себя мирно, но часть активисток устроили погромы, разбивая витрины магазинов и устраивая пожары, выкрикивая лозунг «Убей своего насильника».

Видео AFP

Фото Reuters

У городского собора часть протестующих столкнулась с противниками абортов — активистки сожгли плакаты и бросали коктейли Молотова.

​Протестующие на площади Сокало в Мехико 8 марта Фото Махе Элипе, Reuters

Коктейли Молотова активистки также использовали у Национального дворца, где живет президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Один из взрывов произошёл среди толпы протестующих, из-за чего пострадала фотограф — её госпитализировали с ожогами второй степени.

Фото Reuters

Фото Reuters

Репортаж с мест проведения марша публиковали в Твиттере участники акции. На фотографиях и видео многие участницы скрывают лица, а другие привлекают внимание надписями на теле и лице.

Maya Averbuch @mayaaverbuch



“Those of us from the periphery are fighting with outrage because we cannot stand the conditions where we are and where we live.” I keep thinking of what someone told me at the end of the march: “The society is still not ready to understand the rage and fury of women.” #8M “Those of us from the periphery are fighting with outrage because we cannot stand the conditions where we are and where we live.” https://t.co/eqaLiI3Pop До сих пор думаю о том, что мне сказали в конце марша: «Общество ещё не готово понять, почему женщины в ярости»

Peter @peterstavros3 #Marcha8M https://t.co/LhWyr1ibjV I personally feel like the vandalism and violence that often comes with the marching & protesting in Mexico takes away from the main focus and effectiveness of the issue at hand. #8m [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESoHpZ8XkAAarKG.jpg","width":1048,"height":786}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESoHpZ3XgAEVaf5.jpg","width":720,"height":1028}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESoHpaOXkAEFkUU.jpg","width":2048,"height":1536}}}] Мне кажется, вандализм и насилие на улицах отвлекают от главной задачи протеста

tif. @rrst___5 The #8M here in my hometown Chihuahua Mexico. Chihuahua is the second state with the highest rate of feminicides in Mexico, women are being raped, killed and violented everyday. Today we rise our voices against this patriarchy system. Stay strong, patriarchy system will fall 💜✊🏽 https://t.co/UfNoFM63eH [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESorPV5UwAAUnae.jpg","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESorPVvU8AAxi7C.jpg","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESorPVtU8AAGcBu.jpg","width":1024,"height":768}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ESorPVrU8AIVWwm.jpg","width":1024,"height":768}}}] Сегодня восстаём против патриархальной системы

Emily @Emily_Lykos

Always finish what is started...



[Mexico City on https://t.co/CXJHebpkN8 🤪🙃😜Always finish what is started...[Mexico City on #8M Всегда доводите дело до конца

Xavi Ruiz @xruiztru



#IWD2020 #WomensDay #8M https://t.co/pLq4ohIxbN Thousands of protesters have taken to the streets in Mexico City to mark International Women's Day. Тысячи протестующих на улицах Мехико