 В Мексике 500 тысяч женщин не вышли на работу. Так они протестовали против мужского насилия

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За день до этого, 8 марта, активистки устроили погромы и столкновения с полицией.
9 марта, на следующий день после Международного женского дня, в Мексике прошли акции протеста «День без нас», организованные феминистическим движением «Морские ведьмы». Участники акции протестовали против насилия над женщинами и безучастия властей в расследовании фемицидов — преступлений против женщин на почве ненависти.
Протестующие женщины отказались приходить на работу, в университеты, школы и магазины, а также не пользовались общественным транспортом. За день до акции в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня, во время которого участницы акции устроили погромы, пожары из-за коктейлей Молотова и столкновения с полицией.
Одна из организаторов протеста «День без нас» Арусси Унда рассказала изданию Los Angeles Times, что цель акции — наказать систему: «Мы хотим показать насилие, которому подвергаются женщины во всех уголках нашей страны».
Акцию поддержала мексиканская актриса Кейт дель Кастильо — она обратилась к своим подписчикам в Инстаграме: «Мы хотим показать миру, что без женского труда ничего не будет работать».
По данным издания El Universal, около 500 тысяч женщин, работающих в государственных органах, не пришли на работу 9 марта из-за акции «День без нас». Отсутствовало 42% сотрудниц в мексиканском сенате и 3800 работниц палаты депутатов. TJ не нашёл точных данных по отсутствующим на работе сотрудницам негосударственной сферы.
Многие работодатели предоставили выходной день для женщин, которые хотели поучаствовать в акции.
Социальный университет Хосе Марти в мексиканском городе Колима опубликовал в Твиттере фотографии опустевших аудиторий, добавив, что так они будут выглядеть, если случаи фемицидов не прекратятся.
Участницы акции отказались пользоваться общественным транспортом 9 марта, поэтому большинство пассажиров метро — мужчины.
За день до акции «День без нас» в Мехико прошёл марш в честь Международного женского дня. Около 80 тысяч участниц носили фиолетовый — цвет феминистского движения, а на руки они повязали платки зелёного цвета в знак поддержки права на аборт.
Женщины призывали к справедливости и равенству, а также выступали за прекращение насилия по половому признаку. Большинство участниц марша вели себя мирно, но часть активисток устроили погромы, разбивая витрины магазинов и устраивая пожары, выкрикивая лозунг «Убей своего насильника».
У городского собора часть протестующих столкнулась с противниками абортов — активистки сожгли плакаты и бросали коктейли Молотова.
Коктейли Молотова активистки также использовали у Национального дворца, где живет президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор. Один из взрывов произошёл среди толпы протестующих, из-за чего пострадала фотограф — её госпитализировали с ожогами второй степени.
Репортаж с мест проведения марша публиковали в Твиттере участники акции. На фотографиях и видео многие участницы скрывают лица, а другие привлекают внимание надписями на теле и лице.
у нас тут дед насилует всю страну и чо
фемицидов — преступлений против женщин на почве ненависти.
@Котицыд вы совершаете преступления против котов на почве ненависти.
Инсектицид - преступление против насекомых на основе ненависти к насекомым?
А в некоторых странах этот день превратили в тюльпано-барыжное отмечание
Кмк, те ребята, которые учатся в университете Хосе Марти, искренне обрадывались, ведь в аудиториях стало на 70-80% меньше галдежа.
митинг против мужского насилия
рубятся с противниками абортов
Впрочем ничего нового
Россия, 2020, 500 тысяч русских вышло против правительственного насилия?
Правый звук
Больше 5 тыс не собираться)
Борц_ессы борются за равные права, в частности за равную оплату труда
Правительство дает борц_ессам места на тяжелых профессиях (нефтедобыча, шахтёрство, сталелит)
На следующий борц_ессы не приходят на работу
Производства встали. Кризис
Тупые мужланы не предусмотрели, правительство говно
50% работников в правительстве — женщины, которые не пришли на работу