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Екатерина Кузнецова
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Обновляемая хроника: Отмены и переносы технологических конференций, фестивалей и других мероприятий из-за Covid-19 Материал редакции

От South by Southwest и Coachella до конференций Facebook и Google.

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Закрытие Женевского автосалона​ Фото Сальвадора ди Нилфи, AP

С момента выявления первых случаев заболевания коронавирусом Covid-19 прошло три месяца. За это время число заражённых достигло 121 тысячи, а погибших — больше 4,3 тысяч человек. В Китае и Италии закрывают города на карантин, в этих и остальных странах запрещают массовые мероприятия и отменяют выставки, презентации и фестивали.

Google, Facebook и другие компании переводят конференции в онлайн-режим, а спортсмены на Олимпийских играх в Токио в 2020 году рискуют остаться без зрителей. TJ составил хронику отмен и переносов мероприятий из-за эпидемии коронавируса Covid-19 — она будет пополняться при появлении новых отмен.

4 февраля — в Китае закрылось почти 70 тысяч кинотеатров, а премьеры фильмов «Кролик Джоджо», «Доктор Дулиттл», «1917» и «Хеллбой» отменили. По данным аналитиков, китайские кинопрокатчики потеряли около 200 миллионов долларов из-за карантина по коронавирусу.

12 февраля — организаторы отменили Всемирный мобильный конгресс-2020 (MWC-2020). Выставка должна была пройти в Барселоне с 24 по 27 февраля. Некоторые из её участников, в числе которых Facebook, LG, Amazon и Nokia, отказались от участия ещё до официальной отмены мероприятия.

27 февраля — в Токио отменили один из крупнейших аниме-фестивалей AnimeJapan 2020 — его должны были посетить около 120 тысяч человек.

Facebook отменила ежегодную конференцию для разработчиков F8, так как на мероприятии не смогли бы участвовать международные партнёры компании. Конференция должна была состояться 5-6 мая в Калифорнии — вместо этого компания планирует организовать несколько встреч и видеоконференции.

28 февраля — Женевский автосалон отменили из-за запрета властей Швейцарии на собрания более 1000 человек. Организаторы назвали отмену «форс-мажором» и отказались возмещать убытки частникам: «Если кто-то хочет судиться с ними – удачи».

Организаторы конференции разработчиков видеоигр GDS перенесли мероприятие на лето — позже они назовут точные даты. Ранее компании Sony, PlayStation, Facebook и Oculus отказались от участия в конференции из-за эпидемии коронавируса Covid-19.

3 марта — Google отменил свою крупнейшую конференцию для разработчиков I/O, которая должна была пройти с 12 по 14 мая в Калифорнии. Организаторы сообщили, что думают над форматом онлайн-конференции.

4 марта — премьеру фильма «Не время умирать» о Джеймсе Бонде перенесли с апреля на ноябрь. Из-за закрытия кинотеатров в Италии, Китае, Южной Корее и Японии фильм, вероятно, провалился бы в прокате.

5 марта — Петербургский международный экономический форум отменили «в целях защиты здоровья участников форума» — он должен был пройти с 3 по 6 июня.

Ежегодную конференцию TED, которая должна была пройти в апреле в Ванкувере, перенесли на 26-30 июля. Ранее организаторы рассматривали вариант видео-конференции, но решили сдвинуть даты проведения.

Организаторы музыкального фестиваля электронной музыки Tomorrowland объявили об отмене мероприятия в связи с распоряжением французских властей. Tomorrowland должен был проходить во франзузских Альпах с 14 по 21 марта.

6 марта — организаторы отменили мероприятие TwichCon, посвящённое видеоиграм и стримам — купившим билеты вернут их стоимость. TwichCon должен был пройти в Амстердаме 2-3 мая.

7 марта — власти города Остина, штат Техас, отменили конференцию South by Southwest, посвящённую технологиям, образованию, музыке и видеоиграм. Из-за отмены бюджет города потерял около 350 миллионов долларов — столько за дни мероприятия город заработал в 2019 году.

9 марта — организаторы перенесли на неопределённый срок выставку бытовой техники и технологий CES Asia 2020. Мероприятие должно было состояться 10-12 июня в Шанхае.

10 марта — Apple перенесла презентацию iPhone SE2 на неопределённый срок. Компания не успела анонсировать презентацию, но несколько СМИ сообщали, что она должна была пройти 31 марта.

Чемпионат Италии по футболу приостановили до 3 апреля. Национальный олимпийский комитет призвал проводить тренировки спортсменов на улице, соблюдая меры защиты от коронавируса.

В Москве запретили проведение массовых мероприятий до 10 апреля. Ограничения касаются мероприятий с более 5 тысячами участников — под запрет попали в том числе митинги и спортивные соревнования, например, матчи РПЛ.

11 марта — фестиваль Coachella, ежегодно проходящий в апреле в Калифорнии, перенесли на октябрь — это первый случай его переноса. На Coachella должны были выступить Трэвис Скотт, Rage Against the Machine, Кельвин Харрис, Фрэнк Оушен, Лана Дель Рей, «Ленинград» и другие.

Tinder отменил премьеру сериала Swipe Night. Создатели объяснили это тем, что в условиях карантина по коронавирусу во многих странах, «апокалиптичную» тему сериала будет сложно подать правильно.

Игровая выставка E3 объявила об отмене мероприятия. Electronic Entertainment Expo ежегодно проходит в Лос-Анджелесе в начале июня — на конференции анонсируют новые видеоигры, консоли и оборудование.

Конференция по обсуждению коронавируса Covid-19 отменена из-за распространения коронавируса. Мероприятие должно было состояться 13 марта в Нью-Йорке.

#covid19 #технологии #кино #мероприятия

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6 комментариев
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Андрей Коноферчук

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Чемпионат Испании по футболу тоже приостановили вроде как. Интересно, какие потери будут? Это же финансовая катастрофа

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Германский ключ

Андрей
0

Италии же

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Искусственный динозавр

Андрей
0

Пока ещё нет

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Андрей Коноферчук

Искусственный
0

А, ок.

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Yuri Miller

0

Отмена сменяемости власти из-за вируса

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Искусственный динозавр

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