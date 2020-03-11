Конституция по Путину: все изменения и новые пункты — от обнуления президентских сроков до упоминания бога
Материал редакции
Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.
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Госдума и Совет Федерации одобрили закон о поправках в Конституцию. Теперь его рассмотрят региональные парламенты и Конституционный суд. Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля.
В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.
TJ выделил основные предложенные поправки, часть из них дополняет старые правила, часть — устанавливает новые.
Какие пункты Конституции изменятся
Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков — раньше число сроков не было ограничено, нельзя было баллотироваться только больше двух раз подряд;
Раньше премьер-министр определял основные направления деятельности правительства и организовывал его работу. Теперь он только организует её и несёт за ответственность за полномочия правительства;
Кандидатуру премьер-министра утверждает Госдума по представлению президента. Президент имеет право освободить его от должности. Федеральных министров тоже утверждает Госдума;
У Совета Федерации меньше полномочий, он сильнее подчиняется президенту. В частности, он может назначать судей Конституционного и Верховного судов и их руководство, генпрокурора, а также председателя Счётной палаты только по представлению президента;
Увеличивается президентская квота на сенаторов: вместо 17 он может назначить 30 человек, из них — семь пожизненно. Сам президент по истечении его срока тоже становится пожизненным сенатором, если не откажется от этого;
В Конституционном суде вместо 19 останутся 11 судей, включая председателя и его заместителя;
Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума;
Пенсии индексируются не реже одного раза в год. Гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка и индексация социальных выплат;
В ведении РФ находится защита не только «семьи, материнства, отцовства и детства», но и «института брака как союза мужчины и женщины».
Что нового появится в Конституции
Ограничение по количеству президентских сроков действует после вступления в силу обновлённой Конституции. Президентские сроки прошлых лет обнуляются. Это значит, что Владимир Путин имеет право стать президентом ещё два раза;
Президент, прекративший исполнение обязанностей из-за истечения срока, в случае отставки или освобождения от должности по состоянию здоровья, обладает неприкосновенностью;
Если Госдума трижды отклоняет кандидатов на роль председателя правительства, его назначает президент. В этом случае глава государства имеет право распустить Госдуму и назначить новые выборы;
Президент формирует Государственный совет, чтобы обеспечить «согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетный направления социально-экономического развития государства»;
Конституционный суд определяет, возможно ли исполнение решений межгосударственных органов. Эта поправка устанавливает приоритет российской Конституции над международными нормами;
В Конституции упоминается Бог: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство»;
Не допускается «умаление значения подвига народа при защите Отечества»;
Запрещены действия, направленные на отчуждение части российской территории и призывы к таким действиям;
Дети — «важнейший приоритет государственной политики России». Государство создаёт условия для их развития, воспитания в них «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», а также берёт на себя обязанности родителей, если дети остаются без попечения;
Русский народ определяется как государствообразующий, но все народы на территории России остаются равноправными.
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