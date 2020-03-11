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Anna Begiashvili
542

Конституция по Путину: все изменения и новые пункты — от обнуления президентских сроков до упоминания бога Материал редакции

Окончательная сводка по всем поправкам, которые уже одобрили Госдума и Совфед.

10 комментариев
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Фото Замира Усманова, Globallookpress

Госдума и Совет Федерации одобрили закон о поправках в Конституцию. Теперь его рассмотрят региональные парламенты и Конституционный суд. Общероссийское голосование по поправкам пройдёт 22 апреля.

В бюллетене будет только один вопрос: «Согласны ли Вы с поправками в Конституцию РФ?», выбрать можно между вариантами — «Да» или «Нет». То есть по-разному проголосовать за отдельные поправки нельзя.

TJ выделил основные предложенные поправки, часть из них дополняет старые правила, часть — устанавливает новые.

Какие пункты Конституции изменятся

  • Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков — раньше число сроков не было ограничено, нельзя было баллотироваться только больше двух раз подряд;
  • Раньше премьер-министр определял основные направления деятельности правительства и организовывал его работу. Теперь он только организует её и несёт за ответственность за полномочия правительства;
  • Кандидатуру премьер-министра утверждает Госдума по представлению президента. Президент имеет право освободить его от должности. Федеральных министров тоже утверждает Госдума;
  • У Совета Федерации меньше полномочий, он сильнее подчиняется президенту. В частности, он может назначать судей Конституционного и Верховного судов и их руководство, генпрокурора, а также председателя Счётной палаты только по представлению президента;
  • Увеличивается президентская квота на сенаторов: вместо 17 он может назначить 30 человек, из них — семь пожизненно. Сам президент по истечении его срока тоже становится пожизненным сенатором, если не откажется от этого;
  • В Конституционном суде вместо 19 останутся 11 судей, включая председателя и его заместителя;
  • Полномочия президента значительно расширяются;
В новой Конституции у Путина пропишут много…
Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.
tjournal.ru
  • Государство гарантирует минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума;
  • Пенсии индексируются не реже одного раза в год. Гарантируется обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка и индексация социальных выплат;
  • В ведении РФ находится защита не только «семьи, материнства, отцовства и детства», но и «института брака как союза мужчины и женщины».

Что нового появится в Конституции

  • Ограничение по количеству президентских сроков действует после вступления в силу обновлённой Конституции. Президентские сроки прошлых лет обнуляются. Это значит, что Владимир Путин имеет право стать президентом ещё два раза;
Путин не против обнулить срок — это позволит ему…
Если россияне проголосуют за поправку, Путин сможет снова баллотироваться на следующих выборах…
tjournal.ru
  • Президент, прекративший исполнение обязанностей из-за истечения срока, в случае отставки или освобождения от должности по состоянию здоровья, обладает неприкосновенностью;
  • Если Госдума трижды отклоняет кандидатов на роль председателя правительства, его назначает президент. В этом случае глава государства имеет право распустить Госдуму и назначить новые выборы;
  • Президент формирует Государственный совет, чтобы обеспечить «согласованное функционирование и взаимодействие органов публичной власти, определение основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетный направления социально-экономического развития государства»;
  • Конституционный суд определяет, возможно ли исполнение решений межгосударственных органов. Эта поправка устанавливает приоритет российской Конституции над международными нормами;
  • В Конституции упоминается Бог: «Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство»;
  • Не допускается «умаление значения подвига народа при защите Отечества»;
  • Запрещены действия, направленные на отчуждение части российской территории и призывы к таким действиям;
  • Дети — «важнейший приоритет государственной политики России». Государство создаёт условия для их развития, воспитания в них «патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», а также берёт на себя обязанности родителей, если дети остаются без попечения;
  • Русский народ определяется как государствообразующий, но все народы на территории России остаются равноправными.

#конституция #путин

Разборы
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Путин не против обнулить срок — это позволит ему остаться до 2036 года. Он менял своё мнение несколько раз
Если россияне проголосуют за поправку, Путин сможет снова баллотироваться на следующих выборах. Ельцин тоже пытался обнулить срок, но у него не вышло.
9
9
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10 комментариев
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Атлант поправил плечи

6

 Что скрывается за вариантами «Да» и «Нет», между которыми россияне будут выбирать 22 апреля.

ну вы хоть не лицемерьте, кто выбирать-то будет? Разве есть этот выбор? 

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Eugen T

4

«Те, кто не голосует за такие предложения, должны понимать, что люди потом с карандашом пройдутся и посмотрят фамилии тех, кто не поддержал эти и другие нормы», — отметил Володин
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5e68bd649a7947f51f6c1612 

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Механический украинец

2

 Одно и то же лицо не может занимать должность президента более двух сроков — раньше число сроков не было ограничено, нельзя было баллотироваться только больше двух раз подряд;

 Ограничение по количеству президентских сроков действует после вступления в силу обновлённой Конституции. Президентские сроки прошлых лет обнуляются.

Охуенно 

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Кредитный файл

Механический
0

Вайп после бета теста

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kexitt

1

Нет

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ouxen

0

да
да
нет
да

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Трогательный супер_стар

ouxen
1

Твердо и четко

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kexitt

ouxen
0

голосуем за пакет, бро

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ouxen

kexitt
0

голосуй или проиграешь

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kexitt

ouxen
0

в ваши игры не играю

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