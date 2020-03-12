Единственного, кто назвал происходящее «государственным переворотом», всячески сбивали, а потом отозвали приглашение на следующее шоу.

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10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку об обнулении президентских сроков в Конституцию. В тот же день Путин выступил перед депутатами Госдумы, согласившись с поправкой, но заявив, что её примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.

Поправка, согласно которой Путин может баллотироваться на пятый и шестой срок, вызвала немало споров, критики и мемов. В эфирах политических шоу на Первом канале, ВГТРК и НТВ оправдывали новые поправки «стабильностью», радовались присутствию «бога и традиционной семьи» в законе и называли нынешнюю Конституцию «позорной». TJ посмотрел эфиры передач «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи», а теперь рассказывает, как там обсуждали новую Конституцию.

Практически все участники шоу поддержали «обнуление» сроков, потому что России нужна стабильность

В эфирах политических программ Первого канала, ВГТРК и НТВ практически не было экспертов, которые высказывались бы против поправок в Конституцию. Ведущие всех телепередач акцентировали внимание на том, что только народ на голосовании решит — принимать поправки или нет.

Политолог Олег Матвичев в эфире Первого канала заявил, что российский народ «по всем исследованиям» пожизненно хочет видеть в качестве президента — Путина. Однако что именно за опросы имелись в виду, он не уточнил. Матвичев добавил, что «Существует лишь возможность, что Путин останется президентом в 2024 году, но мы не должны упускать такую возможность» .

Большинство участников программы сошлись во мнении, что в текущей политической обстановке России нужна прежде всего стабильность. По мнению представителя Госдумы Константина Затулина, в России нет такого же опытного и талантливого лидера, как Путин. Затулин добавил, что для обеспечения стабильности не нужно придумывать проблем «с роспусками кого-либо», руководствуясь только вкусовыми предпочтениями.

Юрист Виталий Серуканов сказал, что Путин никогда не изменяет своим словам, поэтому не пойдёт на выборы президента в 2024 году. Серуканов добавил, что предложение с «обнулением» президентских сроков может быть только для привлечения внимания к голосованию за поправки к Конституции.

Политолог Дмитрий Абзаров в эфирах Первого канала и ВГТРК отметил важность того, что поправки в Конституцию вынесли на общее рассмотрение, а не приняли «кулуарно».

Могли бы поменять систему кулуарно под себя — это можно было сделать без голосования. Президент захотел разделить эту ответственность с людьми. Дмитрий Абзаров политолог

Гости эфиров сочли нынешнюю Конституцию «позорной» и обрадовались традиционным ценностям в поправках

Ведущие программы «Время покажет» на Первом канале большую часть эфира разговаривали о западном влиянии на нынешнюю российскую Конституцию. Ведущий Артём Шейнин обвинил США в Европу в навязывании России своей политики и ценностей. Шейнин счёл, что у России свой путь и западные либеральные взгляды россиянам не подходят.

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал нынешнюю российскую Конституцию «позорной» и признался, что никогда не ходил на выборы, но в апреле пойдёт голосовать. Малофеева радует, что в правках Конституции присутствует «бог, союз мужчины и женщины — вещи государствообразующие».

Депутат «Единой России» Елена Николаева сочла, что главная правка в Конституцию — приоритет российского права над международным.

Мы с 1991 года находимся под международной юрисдикцией и живём по законам, которых не знаем. Нами пытаются манипулировать. Елена Николаева депутат

Всего несколько человек в эфирах высказали негативное мнение о поправках — у одного из них отозвали приглашение на следующую программу

Политолог и психолог Наталья Шавшукова в эфире «Места встречи» на НТВ высказала мнение о том, что долг каждого гражданина — проголосовать «нет» по поправкам. Шавшукова сочла, что таким образом россияне не позволят одному человеку менять государственные институты в своих интересах.

Редко когда выдаётся возможность наблюдать государственный переворот в прямом эфире. Сейчас голосование 22 апреля [по поправкам в Конституцию] обретает какой-то новый смысл. Государственный переворот — это то, что сделал Путин. А то, что голосование нелегитимное, я думаю, все это понимают. Наталья Шавшукова политолог

Мнение Шавшуковой оказалось совершенно непопулярным на НТВ: ей пытались перекрикивать, перебивать и всячески намекать, что она не права. По словам политолога, после эфира 10 марта телеканал отозвал приглашение её на шоу 11 марта.

Политолог Андрей Никулин побоялся отсутствия на голосовании независимых наблюдателей. Он также счёл, что в России устанавливается выборная монархия: «Будет ли Путин оставаться у власти или нет — решает только он». Юрист Борис Надеждин счёл, что Конституционный суд признает процедуру принятия правок неконституционной и голосование 22 апреля не состоится.

Чиновники вторят риторике федеральных каналов. Терешкова сочла, что критики поправок не любят Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на критику поправок в Конституцию, поскольку счёл, что началась «оголтелая кампания против Терешковой и ее семьи».

Не нефть и газ наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить.

Вячеслав Володин спикер Госдумы

Выдвинувшая поправку об обнулении президентских сроков депутат Валентина Терешкова сочла, что критикующие поправку просто не любят Россию: «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку Терешковой: «Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России». По мнению Кадырова, критики поправки надеялись, что Путин уйдёт из политики, но поправка позволит ему остаться ещё на два срока.