Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Действительно важные push-уведомления
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
2426

«Мы не должны лишать себя возможности президентства Путина»: как на ТВ оправдывают поправку об обнулении сроков Материал редакции

Единственного, кто назвал происходящее «государственным переворотом», всячески сбивали, а потом отозвали приглашение на следующее шоу.

39 комментариев
В закладки

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила поправку об обнулении президентских сроков в Конституцию. В тот же день Путин выступил перед депутатами Госдумы, согласившись с поправкой, но заявив, что её примут только после одобрения Конституционным судом и российским народом.

Поправка, согласно которой Путин может баллотироваться на пятый и шестой срок, вызвала немало споров, критики и мемов. В эфирах политических шоу на Первом канале, ВГТРК и НТВ оправдывали новые поправки «стабильностью», радовались присутствию «бога и традиционной семьи» в законе и называли нынешнюю Конституцию «позорной». TJ посмотрел эфиры передач «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи», а теперь рассказывает, как там обсуждали новую Конституцию.

Практически все участники шоу поддержали «обнуление» сроков, потому что России нужна стабильность

В эфирах политических программ Первого канала, ВГТРК и НТВ практически не было экспертов, которые высказывались бы против поправок в Конституцию. Ведущие всех телепередач акцентировали внимание на том, что только народ на голосовании решит — принимать поправки или нет.

Политолог Олег Матвичев в эфире Первого канала заявил, что российский народ «по всем исследованиям» пожизненно хочет видеть в качестве президента — Путина. Однако что именно за опросы имелись в виду, он не уточнил. Матвичев добавил, что «Существует лишь возможность, что Путин останется президентом в 2024 году, но мы не должны упускать такую возможность».

Большинство участников программы сошлись во мнении, что в текущей политической обстановке России нужна прежде всего стабильность. По мнению представителя Госдумы Константина Затулина, в России нет такого же опытного и талантливого лидера, как Путин. Затулин добавил, что для обеспечения стабильности не нужно придумывать проблем «с роспусками кого-либо», руководствуясь только вкусовыми предпочтениями.

Юрист Виталий Серуканов сказал, что Путин никогда не изменяет своим словам, поэтому не пойдёт на выборы президента в 2024 году. Серуканов добавил, что предложение с «обнулением» президентских сроков может быть только для привлечения внимания к голосованию за поправки к Конституции.

Путин не против обнулить срок — это позволит ему…
Если россияне проголосуют за поправку, Путин сможет снова баллотироваться на следующих выборах…
tjournal.ru

Политолог Дмитрий Абзаров в эфирах Первого канала и ВГТРК отметил важность того, что поправки в Конституцию вынесли на общее рассмотрение, а не приняли «кулуарно».

Могли бы поменять систему кулуарно под себя — это можно было сделать без голосования. Президент захотел разделить эту ответственность с людьми.

Дмитрий Абзаров
политолог

Гости эфиров сочли нынешнюю Конституцию «позорной» и обрадовались традиционным ценностям в поправках

Ведущие программы «Время покажет» на Первом канале большую часть эфира разговаривали о западном влиянии на нынешнюю российскую Конституцию. Ведущий Артём Шейнин обвинил США в Европу в навязывании России своей политики и ценностей. Шейнин счёл, что у России свой путь и западные либеральные взгляды россиянам не подходят.

Основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев назвал нынешнюю российскую Конституцию «позорной» и признался, что никогда не ходил на выборы, но в апреле пойдёт голосовать. Малофеева радует, что в правках Конституции присутствует «бог, союз мужчины и женщины — вещи государствообразующие».

Депутат «Единой России» Елена Николаева сочла, что главная правка в Конституцию — приоритет российского права над международным.

Мы с 1991 года находимся под международной юрисдикцией и живём по законам, которых не знаем. Нами пытаются манипулировать.

Елена Николаева
депутат

Всего несколько человек в эфирах высказали негативное мнение о поправках — у одного из них отозвали приглашение на следующую программу

Политолог и психолог Наталья Шавшукова в эфире «Места встречи» на НТВ высказала мнение о том, что долг каждого гражданина — проголосовать «нет» по поправкам. Шавшукова сочла, что таким образом россияне не позволят одному человеку менять государственные институты в своих интересах.

Редко когда выдаётся возможность наблюдать государственный переворот в прямом эфире. Сейчас голосование 22 апреля [по поправкам в Конституцию] обретает какой-то новый смысл. Государственный переворот — это то, что сделал Путин. А то, что голосование нелегитимное, я думаю, все это понимают.

Наталья Шавшукова
политолог

Мнение Шавшуковой оказалось совершенно непопулярным на НТВ: ей пытались перекрикивать, перебивать и всячески намекать, что она не права. По словам политолога, после эфира 10 марта телеканал отозвал приглашение её на шоу 11 марта.

Политолог Андрей Никулин побоялся отсутствия на голосовании независимых наблюдателей. Он также счёл, что в России устанавливается выборная монархия: «Будет ли Путин оставаться у власти или нет — решает только он». Юрист Борис Надеждин счёл, что Конституционный суд признает процедуру принятия правок неконституционной и голосование 22 апреля не состоится.

Чиновники вторят риторике федеральных каналов. Терешкова сочла, что критики поправок не любят Россию

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отреагировал на критику поправок в Конституцию, поскольку счёл, что началась «оголтелая кампания против Терешковой и ее семьи».

Не нефть и газ наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить.

Вячеслав Володин
спикер Госдумы

Выдвинувшая поправку об обнулении президентских сроков депутат Валентина Терешкова сочла, что критикующие поправку просто не любят Россию: «Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить».

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил поддержку Терешковой: «Вы поступили абсолютно правильно, озвучив мысли народа России». По мнению Кадырова, критики поправки надеялись, что Путин уйдёт из политики, но поправка позволит ему остаться ещё на два срока.

Господа за рубежом и их подручные в России надеялись, что через несколько лет Владимир Путин уйдёт из политики, РФ превратится в третьесортную страну, которую Запад и США заставят стоять по стойке «смирно». Не вышло! Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет!

Рамзан Кадыров

#россия #конституция #путин #тв

Разборы
Подписан
Отписаться
Что такое коронавирус: стыдные вопросы, которые вы боялись спросить
Детальный разбор на основе последних данных
2
13
Реклама на TJ
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u0442\u0432","\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043f\u0443\u0442\u0438\u043d","\u043a\u043e\u043d\u0441\u0442\u0438\u0442\u0443\u0446\u0438\u044f"], "comments": 39, "likes": 13, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 149539, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 12 Mar 2020 21:34:54 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Реклама на TJ
На сайте и в приложении
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 149539, "author_id": 245697, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/149539\/get","add":"\/comments\/149539\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/149539"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
39 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Структурный дым

21

Мы с 1991 года находимся под международной юрисдикцией и живём по законам, которых не знаем. Нами пытаются манипулировать.

ебанутые же, но почему они такие ебанутые. 30 лет терпели чужие законы, а когда у путина срок подошел к концу, осознали, ебанутые

Ответить

Словесный Интервент

9

На tj регулярно появляются репортажи о том, что сказали и показали гос сми, по-моему все уже дааааааавно поняли, никакой обьективной оценки на этих передачах не бывает, зачем вы нам регулярно напоминаете об этом?)

Ответить

Сергей Звезда

Словесный
17

То, что говорят на федеральных каналах, олицетворяет официальную пропаганду. На наш взгляд, важно понимать, как именно государство объясняет телевизионной (главной) аудитории, что оно хочет 

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
2

А Кате положена реабилитация после таких исследований?

Ответить

Сергей Звезда

Litnikov
1

Кате уже за Остров мечты положена реабилитация

Ответить

Litnikov Danil

Сергей
0

Новичков в самое пекло, понятно...

Ответить

Денежный Влад

Сергей
0

И билеты на Остров мечты

Ответить

Бывший франт

Словесный
5

Знай врага в лицо

Ответить

Словесный Интервент

Бывший
3

Все всё уже давно поняли на счет гос сми, там годами нового ничего не бывает, а все политологи и спикеры одну и туже мантру повторяют.

Ответить

Бывший франт

Словесный
2

Этим экспертам надо не давать жизни, а эти журналисты должны стать изгоями общества. Р-репутация.

Ответить

Словесный Интервент

Бывший
3

Для этого надо просвещать посетителей тех ресурсов, где верят этим передачам, здесь уже давно все составили своё критичное мнение о подобных передачах.

Ответить

Желтый микрофон

Бывший
0

Только будет в итоге так, что эксперты и журнашлюхи продолжат в итоге ссать в глаза и срать в уши аудитории своих "ток-шоу"и получать за это 300 килорублей в секунду. Р - реальность.

Ответить

Желтый микрофон

Желтый
1

Зато мы в интернетах сможем достойно ответить им ироничными твитами. Вив, бля, резистанс.

Ответить

Бывший франт

Желтый
0

Есть конечно ещё отсталые регионы, которые все это смотрят. Хотя я думаю больше конечно народ уже не верит.

Ответить

Владимир Яворский

Словесный
0

Можно в очередной раз развести срач, зачем ещё нужен тж?

Ответить

Стабильный химик

Словесный
0

Потому что это оказалось популярным форматом статей

Ответить

Madao

Словесный
–1

Поняли, и? Что поменялось? Что сделали? Сколько ещё это нужно понимать, чтобы что-то изменилось? 

Ответить

Структурный дым

14

не знаю как у вас, но у меня до сих пор горит от этой фразы. Они даже не пытаются играть в демократию, спикер законодательного органа откровенно плюёт на демократические принципы

Ответить

Подземный чайник

Структурный
0

Так это же он сказал про избирателей, которые проверят голосующих депутатов

Ответить

Рома Александрович

5

TJ посмотрел эфиры передач «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи»

Мои соболезнования

Ответить

Андрей Рядькин

4

Эта страна закончит революцией

Ответить

Ded Pihto

Андрей
2

На революциях заканчиваются государства а страна это территория и народ и она уже столько революций пережила что ещё одна просто тьфу

Ответить

Андрей Рядькин

Ded
0

Думаешь, территориально не изменится? И народ многонациональный останется вместе?

Ответить

Ded Pihto

Андрей
1

Многонациональный это не страна, но вообще это понятие условное что хочешь то и называй и где хочешь там и проводи черту. Ну да ничего не изменится если не будет массовых этнических чисток и геноцидов.

Ответить

Vova Esenkov

Ded
0
Ответить

Madao

Андрей
0

Что ЕЩЁ нужно сделать, чтобы эта РЕВОЛЮЦИЯ случилось? Мне кажется, в глотках россиян уже просто места нет для путькинского хера. 

Ответить

Андрей Рядькин

Madao
0

Я в тюрьму не хочу

Ответить

Бывший франт

2

«Владимир Путин получит право на участие в выборах, а решать избирателям. Как они решат, так и будет! (С) Рамзан Кадыров»

Ну согнать весь Кавказ на голосование, вот вам и 147% поддержки 

Ответить

Yuri Miller

Бывший
0

Избиратели решили. Путин получил право. Оба свои обещания я сдержал. Я говорил, что я честный человек. Что Вы пристали.

Ответить

Vladic Samovar

2

TJ посмотрел эфиры передач «60 минут», «Время покажет» и «Место встречи»

Ебать ты долбоеб братишка, земля тебе пухом

Ответить

Yuri Miller

1

Мы не должны лишать себя возможности беременности мужчин. Ведь это невозможно, а так хочется

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

«Мы не должны лишать себя возможности президентства Путина»

ну вы-то да, кто бы спорил

Ответить

Alexandr Strijov

0

Что за уебки на картинке?

Ответить

Крошечный Валера

0
Ответить

Сырой бинокль

0

Не нефть и газ наше преимущество. Как видите, и нефть, и газ могут падать в цене. Наше преимущество — Путин, и мы его должны защитить.

ААААА

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

После гарантии власти путина можно ввести отстрел бедных и пенсионеров, потому что зачем им лишать себя возможности тратить бюджет на себя 

Ответить

No Name

0

Там иногда говорят какие-либо адекватные вещи и его сразу начинают перебивать и в итоге не дают и двух слов связать. А если их перебьют, то орут "а я вас не перебивал, дайте мне сказал".

Ответить

Ded Pihto

0

 голосование нелегитимное

Голосования ещё не было а она уже оценивает фальсификации? Или ей просто демократия не нравится?

Ответить

Андрей Беликов

0

Срочные 6 кубов стабильности внутривенно 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В новой Конституции у Путина пропишут много полномочий. Вот какие
Поправки позволят ему ещё два раза занять пост президента — до 2036 года.
187
Новости
Италия первой в мире ввела «красную зону» коронавируса по всей стране: перемещения ограничили и посоветовали сидеть дома
В европейской стране больше всего случаев заражения Covid-19 после Китая.
160
Новости
В Москве на месяц запретили массовые мероприятия с более чем 5 тысячами участников. И объяснили это коронавирусом
Новые ограничения дополняют указ о режиме повышенной готовности в городе.
148
Популярное за три дня
Интернет
«Зря курс не включили в Конституцию»: обвал рубля — это главная тема в соцсетях
В Твиттере провозгласили «день аналитиков», а заодно раскритиковали Сечина и начали гадать, что делать со своими деньгами.
102
Интернет
Рыбак из мема «Бать, тебе нормально?» похудел на 100 килограммов — и снова стал героем соцсетей
В 2014 году Сергей Кузнецов прославился тем, что в нетрезвом виде уснул на льду. Шесть лет спустя он рассказал, как взял себя в руки после смерти родных.
47
Разборы
Короткий разбор основных вопросов про COVID-19
С чего паника — это же просто грипп?
113

Прямой эфир

Yaroslav Maltsev

«Мы не должны лишать себя…

Андрей Беликов

«Мы не должны лишать себя…

Сергей Васильев

«Кинопоиск» представил свои…

Андрей Рядькин

«Мы не должны лишать себя…

Ded Pihto

«Мы не должны лишать себя…

Никита Журавлев

Россия временно запретила въезд…

Ильнур Султанов

Samsung представила компоненты…

Курбангалы…

«Кинопоиск» представил свои…

No Name

«Мы не должны лишать себя…

Виолетта Макаревич

«Кинопоиск» представил свои…

Ded Pihto

«Мы не должны лишать себя…

Яня

«Почта России» запустила…

Stas Kartuzov

«Мы не должны лишать себя…

Dmitry Shiryaev

«Мы не должны лишать себя…

Dmitry Yashin

«Почта России» запустила…

Андрей Рядькин

«Мы не должны лишать себя…

Litnikov Danil

«Мы не должны лишать себя…

Сергей Звезда

«Мы не должны лишать себя…

Tyler Durden

Samsung представила компоненты…

Litnikov Danil

«Мы не должны лишать себя…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "f1621c6a" }