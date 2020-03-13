Учёные, правда, советуют не ослаблять меры, чтобы избежать новых вспышек инфекции.

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​Прохожий в Ухане 13 марта. Фото Али Сонг, Reuters

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19, который распространился из китайской провинции Хубэй. 12 марта представитель комитета здравоохранения Китая Ми Фэн заявила, что в стране прошёл пик эпидемии — случаи новых заражений по всей стране исчисляются однозначными числами.

Власти постепенно снимают ограничения на общественный транспорт, бизнес и производство. Китайские учёные призывают власти не торопиться, чтобы вспышка не повторилась — такое уже происходило с вирусом SARS в 2003 году.

В Китае закрыли все временные госпитали для лечения коронавируса и возобновили работу транспорта

10 марта президент Китая Си Цзиньпин посетил Ухань, после чего власти велели китайским городам подготовиться к восстановлению бизнеса и общественного транспорта.

В тот же день власти провинции Хубэй разрешили местным жителям передвигаться между городами со средним и низким уровнями риска распространения коронавируса. Однако, хотя в одном из городов с низким уровнем риска возобновили движение транспорта, спустя полчаса его вновь закрыли без объяснения причин.

Для контроля каждому человеку присвоили цветной QR-код в приложении Alipay: зелёный присваивается здоровым, не контактировавшим с заражёнными людьми. С жёлтым нельзя передвигаться по региону — он присваивается жителям провинции Хубэй, которые имели контакт с больными. Жители с красным уровнем заражены коронавирусом и находятся под карантином.

QR-код в приложении Alipay Фото Раймонда Чжун, The New York Times

10 марта в Китае закрылся последний из 16 временных госпиталей для лечения коронавируса. Госпитали переоборудовали из спортивных стадионов, выставочных комплексов и даже построили с нуля за пять дней — всего через медучреждения прошли 13 тысяч пациентов.

​Выздоровевшие пациенты покидают инфекционную больницу в Ухане Фото Legion media

Вылечившимся от коронавируса придётся провести две недели в карантине реабилитационных центров под медицинским обследованием.

Реабилитационный центр для вылечившихся от коронавируса Фото Фэй Маохуа, Синьхуа

11 марта на северо-востоке Китая возобновила работу библиотека — сейчас её можно посетить только по записи, в ограниченное время и проверяя температуру тела перед входом. Также восстановили работу логистические центры в Пекине и большинство предприятий на севере и северо-западе страны.

Некоторые больницы провинции Хубэй вернулись к обычному режиму работы, возобновив амбулаторное лечение и госпитализацию больных без заражения коронавирусом Covid-19.

​ Фото Фэй Маохуа, Синьхуа

12 марта в Шанхае вновь открылись несколько смотровых площадок и Шанхайский музей — на входе посетителям измеряют температуру, проверяют наличие маски и цвет QR-кода, сигнализирующий о состоянии здоровья. Шанхайский «Диснейленд» также частично восстановил работу: открыты некоторые аттракционы и магазины.

Постепенно восстанавливается работа бизнеса. Одним из первых международных брендов возобновил работу Starbucks — 85% кофеен открылись ещё 27 февраля. Вновь открылись в том числе магазины Apple, Hermes, IKEA и Uniqlo. Фабрики автопроизводителей запустили обычные рабочие смены, но у всех сотрудников проверяют температуру и просят носить маски. По данным китайского туристического сайта Ctrip, около 25% достопримечательностей страны уже принимают посетителей.

Фото Синьхуа

Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявила 13 марта о прогрессе в борьбе с коронавирусом Covid-19 в стране. 12 марта во всём Китае было зарегистрировано восемь новых случаев заражения: пять из них в провинции Хубэй, а трое заражённых приехали из других стран. По словам Ми Фэн, пик коронавируса в Китае прошёл.

В 21 регионе Китая в последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, в шести регионах уже более недели не было новых случаев, эпидемическая ситуация в нашей стране активно продолжает улучшаться. Ми Фэн представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая

На текущий момент в Китае заразились коронавирусом 80813 человек: из них выздоровели 64227, а погибли 3176 заболевших.

Подавить эпидемию коронавируса в Китае позволила быстрая реакция властей и жёсткие меры карантина

Китайские учёные порекомендовали не ослаблять меры безопасности, даже если ситуация с коронавирусом в стране улучшилась. По данным эпидемиологов из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу, после спада эпидемии SARS в 2003 году уже наблюдались новые вспышки инфекции. По мнению специалистов, тогда это произошло из-за раннего открытия школ в Китае.

Учёные также сообщили, что эпидемия коронавируса Covid-19 в Китае пошла на спад быстрее, чем SARS. Между регистрацией первого заражённого SARS и первым днём без новых заболевших в 2003 году прошло 129 дней, тогда как в случае с Covid-19 этот промежуток составляет 35 дней.

По мнению экспертов, Китаю удалось избежать большего числа жертв коронавируса Covid-19 благодаря быстрому реагированию на эпидемию, закрытию городов в очаге инфекции и строгому режиму карантина.

Во время эпидемии Covid-19 всех заражённых помещали в специальные медицинские госпитали, где они не контактировали с пациентами с другими диагнозами. В случае с SARS заражённые проходили в разных больницах, что способствовало распространению вируса, сообщили эпидемиологи.

Стратегия [отдельных госпиталей для заражённых Covid-19] сыграла важную роль в отслеживании случаев заболевания, уменьшении тяжести заболевания и снижении уровня смертности. Ван Мин бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу

В соцсетях делятся видео санитарной обработки улиц, торжественным снятием масок и фотографиями проросших в автомобилях растений.

ShanghaiPanda @thinking_panda

#Wuhan #StayHome #COVID19 https://t.co/Ur1ZoFOXWE "Look, my car has grown grass." Wuhan people are the most lovely people. They beat grief with humor, they beat the epidemic with self-discipline. Thank them. У жителя Уханя в машине выросла трава за время его отсутствия

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Shell Buchanan is still trapped outside of her home in Wuhan after the city's borders shut.



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