Прямой эфир
Учёные, правда, советуют не ослаблять меры, чтобы избежать новых вспышек инфекции.
11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19, который распространился из китайской провинции Хубэй. 12 марта представитель комитета здравоохранения Китая Ми Фэн заявила, что в стране прошёл пик эпидемии — случаи новых заражений по всей стране исчисляются однозначными числами.
Власти постепенно снимают ограничения на общественный транспорт, бизнес и производство. Китайские учёные призывают власти не торопиться, чтобы вспышка не повторилась — такое уже происходило с вирусом SARS в 2003 году.
10 марта президент Китая Си Цзиньпин посетил Ухань, после чего власти велели китайским городам подготовиться к восстановлению бизнеса и общественного транспорта.
В тот же день власти провинции Хубэй разрешили местным жителям передвигаться между городами со средним и низким уровнями риска распространения коронавируса. Однако, хотя в одном из городов с низким уровнем риска возобновили движение транспорта, спустя полчаса его вновь закрыли без объяснения причин.
Для контроля каждому человеку присвоили цветной QR-код в приложении Alipay: зелёный присваивается здоровым, не контактировавшим с заражёнными людьми. С жёлтым нельзя передвигаться по региону — он присваивается жителям провинции Хубэй, которые имели контакт с больными. Жители с красным уровнем заражены коронавирусом и находятся под карантином.
10 марта в Китае закрылся последний из 16 временных госпиталей для лечения коронавируса. Госпитали переоборудовали из спортивных стадионов, выставочных комплексов и даже построили с нуля за пять дней — всего через медучреждения прошли 13 тысяч пациентов.
Вылечившимся от коронавируса придётся провести две недели в карантине реабилитационных центров под медицинским обследованием.
11 марта на северо-востоке Китая возобновила работу библиотека — сейчас её можно посетить только по записи, в ограниченное время и проверяя температуру тела перед входом. Также восстановили работу логистические центры в Пекине и большинство предприятий на севере и северо-западе страны.
Некоторые больницы провинции Хубэй вернулись к обычному режиму работы, возобновив амбулаторное лечение и госпитализацию больных без заражения коронавирусом Covid-19.
12 марта в Шанхае вновь открылись несколько смотровых площадок и Шанхайский музей — на входе посетителям измеряют температуру, проверяют наличие маски и цвет QR-кода, сигнализирующий о состоянии здоровья. Шанхайский «Диснейленд» также частично восстановил работу: открыты некоторые аттракционы и магазины.
Постепенно восстанавливается работа бизнеса. Одним из первых международных брендов возобновил работу Starbucks — 85% кофеен открылись ещё 27 февраля. Вновь открылись в том числе магазины Apple, Hermes, IKEA и Uniqlo. Фабрики автопроизводителей запустили обычные рабочие смены, но у всех сотрудников проверяют температуру и просят носить маски. По данным китайского туристического сайта Ctrip, около 25% достопримечательностей страны уже принимают посетителей.
Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявила 13 марта о прогрессе в борьбе с коронавирусом Covid-19 в стране. 12 марта во всём Китае было зарегистрировано восемь новых случаев заражения: пять из них в провинции Хубэй, а трое заражённых приехали из других стран. По словам Ми Фэн, пик коронавируса в Китае прошёл.
На текущий момент в Китае заразились коронавирусом 80813 человек: из них выздоровели 64227, а погибли 3176 заболевших.
Китайские учёные порекомендовали не ослаблять меры безопасности, даже если ситуация с коронавирусом в стране улучшилась. По данным эпидемиологов из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу, после спада эпидемии SARS в 2003 году уже наблюдались новые вспышки инфекции. По мнению специалистов, тогда это произошло из-за раннего открытия школ в Китае.
Учёные также сообщили, что эпидемия коронавируса Covid-19 в Китае пошла на спад быстрее, чем SARS. Между регистрацией первого заражённого SARS и первым днём без новых заболевших в 2003 году прошло 129 дней, тогда как в случае с Covid-19 этот промежуток составляет 35 дней.
По мнению экспертов, Китаю удалось избежать большего числа жертв коронавируса Covid-19 благодаря быстрому реагированию на эпидемию, закрытию городов в очаге инфекции и строгому режиму карантина.
Во время эпидемии Covid-19 всех заражённых помещали в специальные медицинские госпитали, где они не контактировали с пациентами с другими диагнозами. В случае с SARS заражённые проходили в разных больницах, что способствовало распространению вируса, сообщили эпидемиологи.
В соцсетях делятся видео санитарной обработки улиц, торжественным снятием масок и фотографиями проросших в автомобилях растений.
Теперь можно отпраздновать это событие пиром из летучих мышей
но сначала оттрахать их
Китай всё, а сша и европке пиздец будет
Пизда, будет что детям рассказать.
Известие о том, что ты планируешь детей, напугало сильнее возможности мирового карантина.
А в Европе проебались и всё только начинается. В Норвегии практически всё закрылось, авиарейсы отменяются, всех прилетевших на двухнедельный карантин. Туристический бизнес накрылся полностью.
Как минимум на 2 недели, но думаю будет гораздо больше, ибо нет никакого смысла в этих действиях только на 2 недели.
Как и химические элементы, каждый вирус обладает своим отражаемым электромагнитным спектром. На сегодня есть технологии позволяющие идентифицировать заражённого дёшего, быстро и с высокой точностью. Подошёл, чихнул в спец. отсек, за 1 секунду скрипт напишет все патогены с точностью до 90%. Эта технология сильно ударит по бюджету тех, кто зарабатывает на проведение анализов. Потому ни кто не хочет её запустить в ход.