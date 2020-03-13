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Екатерина Кузнецова
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Пик эпидемии Covid-19 в Китае прошёл: закрылись все временные госпитали, возобновляется работа транспорта и бизнеса Материал редакции

Учёные, правда, советуют не ослаблять меры, чтобы избежать новых вспышек инфекции.

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​Прохожий в Ухане 13 марта. Фото Али Сонг, Reuters

11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19, который распространился из китайской провинции Хубэй. 12 марта представитель комитета здравоохранения Китая Ми Фэн заявила, что в стране прошёл пик эпидемии — случаи новых заражений по всей стране исчисляются однозначными числами.

Власти постепенно снимают ограничения на общественный транспорт, бизнес и производство. Китайские учёные призывают власти не торопиться, чтобы вспышка не повторилась — такое уже происходило с вирусом SARS в 2003 году.

В Китае закрыли все временные госпитали для лечения коронавируса и возобновили работу транспорта

10 марта президент Китая Си Цзиньпин посетил Ухань, после чего власти велели китайским городам подготовиться к восстановлению бизнеса и общественного транспорта.

В тот же день власти провинции Хубэй разрешили местным жителям передвигаться между городами со средним и низким уровнями риска распространения коронавируса. Однако, хотя в одном из городов с низким уровнем риска возобновили движение транспорта, спустя полчаса его вновь закрыли без объяснения причин.

Для контроля каждому человеку присвоили цветной QR-код в приложении Alipay: зелёный присваивается здоровым, не контактировавшим с заражёнными людьми. С жёлтым нельзя передвигаться по региону — он присваивается жителям провинции Хубэй, которые имели контакт с больными. Жители с красным уровнем заражены коронавирусом и находятся под карантином.

QR-код в приложении Alipay Фото Раймонда Чжун, The New York Times

10 марта в Китае закрылся последний из 16 временных госпиталей для лечения коронавируса. Госпитали переоборудовали из спортивных стадионов, выставочных комплексов и даже построили с нуля за пять дней — всего через медучреждения прошли 13 тысяч пациентов.

​Выздоровевшие пациенты покидают инфекционную больницу в Ухане Фото Legion media

Вылечившимся от коронавируса придётся провести две недели в карантине реабилитационных центров под медицинским обследованием.

Реабилитационный центр для вылечившихся от коронавируса Фото Фэй Маохуа, Синьхуа

11 марта на северо-востоке Китая возобновила работу библиотека — сейчас её можно посетить только по записи, в ограниченное время и проверяя температуру тела перед входом. Также восстановили работу логистические центры в Пекине и большинство предприятий на севере и северо-западе страны.

Некоторые больницы провинции Хубэй вернулись к обычному режиму работы, возобновив амбулаторное лечение и госпитализацию больных без заражения коронавирусом Covid-19.

Фото Фэй Маохуа, Синьхуа

12 марта в Шанхае вновь открылись несколько смотровых площадок и Шанхайский музей — на входе посетителям измеряют температуру, проверяют наличие маски и цвет QR-кода, сигнализирующий о состоянии здоровья. Шанхайский «Диснейленд» также частично восстановил работу: открыты некоторые аттракционы и магазины.

Постепенно восстанавливается работа бизнеса. Одним из первых международных брендов возобновил работу Starbucks — 85% кофеен открылись ещё 27 февраля. Вновь открылись в том числе магазины Apple, Hermes, IKEA и Uniqlo. Фабрики автопроизводителей запустили обычные рабочие смены, но у всех сотрудников проверяют температуру и просят носить маски. По данным китайского туристического сайта Ctrip, около 25% достопримечательностей страны уже принимают посетителей.

Фото Синьхуа

Представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая Ми Фэн заявила 13 марта о прогрессе в борьбе с коронавирусом Covid-19 в стране. 12 марта во всём Китае было зарегистрировано восемь новых случаев заражения: пять из них в провинции Хубэй, а трое заражённых приехали из других стран. По словам Ми Фэн, пик коронавируса в Китае прошёл.

В 21 регионе Китая в последние 14 дней не было выявлено ни одного нового случая заражения COVID-19, в шести регионах уже более недели не было новых случаев, эпидемическая ситуация в нашей стране активно продолжает улучшаться.

Ми Фэн
представитель комитета по вопросам здравоохранения Китая

На текущий момент в Китае заразились коронавирусом 80813 человек: из них выздоровели 64227, а погибли 3176 заболевших.

Подавить эпидемию коронавируса в Китае позволила быстрая реакция властей и жёсткие меры карантина

Китайские учёные порекомендовали не ослаблять меры безопасности, даже если ситуация с коронавирусом в стране улучшилась. По данным эпидемиологов из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу, после спада эпидемии SARS в 2003 году уже наблюдались новые вспышки инфекции. По мнению специалистов, тогда это произошло из-за раннего открытия школ в Китае.

Учёные также сообщили, что эпидемия коронавируса Covid-19 в Китае пошла на спад быстрее, чем SARS. Между регистрацией первого заражённого SARS и первым днём без новых заболевших в 2003 году прошло 129 дней, тогда как в случае с Covid-19 этот промежуток составляет 35 дней.

По мнению экспертов, Китаю удалось избежать большего числа жертв коронавируса Covid-19 благодаря быстрому реагированию на эпидемию, закрытию городов в очаге инфекции и строгому режиму карантина.

Во время эпидемии Covid-19 всех заражённых помещали в специальные медицинские госпитали, где они не контактировали с пациентами с другими диагнозами. В случае с SARS заражённые проходили в разных больницах, что способствовало распространению вируса, сообщили эпидемиологи.

Стратегия [отдельных госпиталей для заражённых Covid-19] сыграла важную роль в отслеживании случаев заболевания, уменьшении тяжести заболевания и снижении уровня смертности.

Ван Мин
бывший директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Гуанчжоу

В соцсетях делятся видео санитарной обработки улиц, торжественным снятием масок и фотографиями проросших в автомобилях растений.

The Telegraph @Telegraph
Medical staff in #Wuhan are filmed taking off their masks as the progress of the #coronavirus in China slows down

👏👏👏

https://www.telegraph.co.uk/news/2020/03/13/what-coronavirus-start-grow-covid-19-peak/ https://t.co/3kyZZhRrHc
ShanghaiPanda @thinking_panda
"Look, my car has grown grass." Wuhan people are the most lovely people. They beat grief with humor, they beat the epidemic with self-discipline. Thank them.
#Wuhan #StayHome #COVID19 https://t.co/Ur1ZoFOXWE
У жителя Уханя в машине выросла трава за время его отсутствия
LBC News @LBCNews
A British school teacher who moved to Wuhan in China last year has told LBC the #CoronavirusPandemic over there seems to be calming down. 

Shell Buchanan is still trapped outside of her home in Wuhan after the city's borders shut.

Read more: https://www.lbcnews.co.uk/uk-news/covid-19-live-news-feed-virus-pandemic/ https://t.co/nfUe1Fcjrz
Британская школьная учительница, оказавшаяся во время эпидемии в Ухане, рассказывает о ситуации в городе
Tomthunkit™ @TomthunkitsMind
I'm CONFUSED. IF THE VIRUS IS TRANSMITTED HUMAN TO HUMAN BUT THERE ARE NO HUMANS ON THE STREETS BECAUSE OF THE 60M PPL QUARANTINE, THEN WHY ARE THEY SPRAYING THE STREETS?

Another video of chemical disinfection in the streets of Wuhan #coronavirus https://t.co/aRlkNuNIhS 02
Химическая дезинфекция в Ухане

#covid19 #китай

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16 комментариев
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Мистер Блондин

20

Теперь можно отпраздновать это событие пиром из летучих мышей 

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Мистер Блондин

Мистер
2

но сначала оттрахать их 

Ответить

Анус Роскомнадзора

Мистер
3

И выебать.

Ответить

Отдельный щит

Мистер
2

Всем летучих мышей в этом чатике! 🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇🦇

Ответить

Ded Pihto

3

Китай всё, а сша и европке пиздец будет

Ответить

Ded Pihto

Ded
1

Продавайте баксы покупайте юани глупцы

Ответить

Kyler

Ded
0

Такой из тебя биржевой аналитик

Ответить

Сплошной бинокль

1

Пизда, будет что детям рассказать. Скорее всего мы закрываемся в понедельник. Но все подробности сообщу в блоге на выходных.

Ответить

Сергей Васильев

Сплошной
1

Пизда, будет что детям рассказать.

Известие о том, что ты планируешь детей, напугало сильнее возможности мирового карантина.

Ответить

Отдельный щит

Сплошной
0

 Скорее всего мы закрываемся в понедельник

Ты про TJ?

Ответить

Целесообразный якорь

Сплошной
–1

Держи в курсе

Ответить

Victor Ganin

1

А в Европе проебались и всё только начинается. В Норвегии практически всё закрылось, авиарейсы отменяются, всех прилетевших на двухнедельный карантин. Туристический бизнес накрылся полностью.
Как минимум на 2 недели, но думаю будет гораздо больше, ибо нет никакого смысла в этих действиях только на 2 недели.

Ответить

Алексей Дудырев

–1

Чо всё что ли?

Ответить

Реакция Пса

–1

Придёт 2 волна.

Ответить

OPTERIUM RU

–2

Как и химические элементы, каждый вирус обладает своим отражаемым электромагнитным спектром. На сегодня есть технологии позволяющие идентифицировать заражённого дёшего, быстро и с высокой точностью. Подошёл, чихнул в спец. отсек, за 1 секунду скрипт напишет все патогены с точностью до 90%. Эта технология сильно ударит по бюджету тех, кто зарабатывает на проведение анализов. Потому ни кто не хочет её запустить в ход.

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Poslanik Wizik

–3

РАДИ ПРИБЫЛИ И СЛАВЫ,КИТАЙ ПОТЕРЯЕТ, ПОЛ ДЕРЖАВЫ!***

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