Онлайн-кинотеатры, образовательные порталы и PornHub открывают бесплатный доступ. Чтобы скрасить пользователям карантин
Материал редакции
Covid-19 вынуждает сидеть дома, но теперь можно бесплатно пройти обучающий курс или посмотреть новый сериал. Или сразу несколько.
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11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Во всём мире паника вынуждает людей необоснованно скупать туалетную бумагу, а скука из-за изоляции — хором петь с балконов. В России карантин по всей стране не ввели, но многие компании отправляют сотрудников работать из дома и призывают не выходить без необходимости, а московские школы закрывают на карантин.
Чтобы поддержать тех, кто вынужден оставаться дома минимум на две недели, онлайн-кинотеатры дают бесплатную подписку, а образовательные программы открывают доступ к курсам.
Онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатный доступ к контенту на время карантина
15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему контенту, созданному холдингом «Газпром-медиа» — сериалам, фильмам и реалити-шоу;
Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» стал бесплатным до конца апреля для тех, у кого нет действующей подписки по промокоду. Также он открывает доступ к сервису «Яндекс.Плюс», который позволяет бесплатно слушать музыку и пользоваться такси и каршерингом со скидкой;
Онлайн-кинотеатр ivi даёт доступ к сервису за один рубль. Акция действует с 16 марта по 15 апреля;
С 16 марта Combo от Mail.ru Group даёт скидку 50% на подписку по промокоду. Подписка открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «МегаФон ТВ» до 30 апреля. Также бесплатный доступ к сервису Okko можно получить, написав фразу «OkkoBro» в сообщество во «ВКонтакте», приложив фото, подтверждающее, что вы находитесь дома;
«Okko Спорт» откроет доступ к архивным играм Английской Премьер-лиги на время её приостановки из-за пандемии коронавируса. Помимо игр, бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов;
More.tv сделал бесплатной месячную подписку на сервис по промокоду SIDIMDOMA.
Образовательные порталы открывают бесплатный доступ к программам и курсам
Образовательный сервис GeekBrains пообещал открыть доступ к курсам на время карантина по коронавирусу. Доступом могут воспользоваться зарегистрированные на сайте GeekBrains пользователи;
Платформа для онлайн-образования Coursera открыла доступ к курсам для партнёрских университетов до 31 июля 2020 года. Если учебное заведение зарегистрировано в сервисе, то его студенты получают бесплатный доступ ко всем образовательным программам;
«Радио Arzamas» открыло бесплатный доступ к обучающим курсам, подкастам и аудиоматериалам из-за карантина по коронавирусу. Воспользоваться подпиской можно до 15 апреля.
В Твиттере запустили тред с бесплатными образовательными программами — российскими и зарубежными. Например, в треде есть ссылки на онлайн-курсы Microsoft, Пушкинского музея и университетов ВШЭ и СпбГУ.
Бизнес и музыкальные выступления переходят в онлайн-режим
На фоне рекомендаций ВОЗ не устраивать массовые мероприятия во время пандемии коронавируса, агентство Doing Great Agency запустит формат онлайн-концертов STAY;
Платформа STAY создана в поддержку артистов во время запрета массовых мероприятий. По задумке, артисты смогут организовать стриминг концерта. Компания планирует разбить билеты на категории: помимо обычного билета, будет возможность заплатить за личное приветствие от артиста во время онлайн-трансляции. Первый концерт планируется 26-29 марта;
С 19 марта «Mail.ru для бизнеса» откроет компаниям бесплатный доступ к бизнес-мессенджеру Myteam и расширит пакет бесплатных возможностей в облаке Teambox. Этим компания хочет помочь в сокращении расходов организаций, которые вынуждены перейти на удалённый режим из-за эпидемии Covid-19;
Организаторы корпоративных арт-вечеринок Painty проведут их в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Компания планирует доставлять наборы для занятия в офис или домой к сотрудникам — заниматься по видеосвязи онлайн одновременно смогут до 1000 человек.
PornHub открыл месячный премиум-доступ для итальянцев
12 марта PornHub ввёл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии, которые вынуждены находиться под домашним карантином из-за коронавируса. Подписка доступна до 3 апреля.
Также компания пожертвует Италии мартовский доход от ModelHub — платформы, помогающей авторам продавать свои ролики.
Некоторые пользователи Твиттера собираются переехать в Италию на ближайший месяц, чтобы бесплатно пользоваться премиум-доступом Pornhub. Другие планируют заходить на онлайн-сервис через VPN.
В Америке опера транслируется онлайн, а Disney публикует мультфильмы раньше срока
Метрополитен-опера в Нью-Йорке пообещала бесплатно транслировать выступления на своём сайте. Компания отменила будущие спектакли из-за эпидемии коронавируса в США. Первую неделю онлайн-трансляций в программу входят оперы с участием Дмитрия Хворостовского и Анны Нетребко — «Трубадур» и «Евгений Онегин»;
Онлайн-платформа Disney+ не предоставила пользователям бесплатный доступ, но опубликовала мультфильм «Холодное сердце 2» на три месяца раньше, чем планировал. Так компания поддержала родителей, оставшихся с детьми дома во время карантина. Также на несколько дней раньше ожидаемого на платформе появился фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»;
Американский школьный журнал Scholastic запустил бесплатный сайт для домашнего онлайн-обучения. Так компания решила поддержать детей и родителей, которым пришлось отказаться от обучения в школе из-за карантина по коронавирусу. На сайте можно выбрать подходящий уровень занятий, основанных в том числе на видео-уроках.
Одни пользователи в соцсетях просят представителей стриминговых сервисов ввести бесплатные периоды на время карантина, чтобы убедить людей не выходить на улицу. Другие и без бесплатного доступа остаются дома, чтобы посмотреть любимые сериалы.