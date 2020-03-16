Covid-19 вынуждает сидеть дома, но теперь можно бесплатно пройти обучающий курс или посмотреть новый сериал. Или сразу несколько.

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11 марта ВОЗ объявила мировую пандемию коронавируса Covid-19. Во всём мире паника вынуждает людей необоснованно скупать туалетную бумагу, а скука из-за изоляции — хором петь с балконов. В России карантин по всей стране не ввели, но многие компании отправляют сотрудников работать из дома и призывают не выходить без необходимости, а московские школы закрывают на карантин.

Чтобы поддержать тех, кто вынужден оставаться дома минимум на две недели, онлайн-кинотеатры дают бесплатную подписку, а образовательные программы открывают доступ к курсам.

Онлайн-кинотеатры предоставляют бесплатный доступ к контенту на время карантина

15 марта онлайн-кинотеатр Premier открыл бесплатный доступ ко всему контенту, созданному холдингом «Газпром-медиа» — сериалам, фильмам и реалити-шоу;

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск HD» стал бесплатным до конца апреля для тех, у кого нет действующей подписки по промокоду. Также он открывает доступ к сервису «Яндекс.Плюс», который позволяет бесплатно слушать музыку и пользоваться такси и каршерингом со скидкой;

Онлайн-кинотеатр ivi даёт доступ к сервису за один рубль. Акция действует с 16 марта по 15 апреля;



С 16 марта Combo от Mail.ru Group даёт скидку 50% на подписку по промокоду. Подписка открывает бесплатный доступ к онлайн-кинотеатрам Okko и «МегаФон ТВ» до 30 апреля. Также бесплатный доступ к сервису Okko можно получить, написав фразу «OkkoBro» в сообщество во «ВКонтакте», приложив фото, подтверждающее, что вы находитесь дома;



«Okko Спорт» откроет доступ к архивным играм Английской Премьер-лиги на время её приостановки из-за пандемии коронавируса. Помимо игр, бесплатно можно посмотреть обзоры сезонов и записи лучших голов;



More.tv сделал бесплатной месячную подписку на сервис по промокоду SIDIMDOMA.

Образовательные порталы открывают бесплатный доступ к программам и курсам

Образовательный сервис GeekBrains пообещал открыть доступ к курсам на время карантина по коронавирусу. Доступом могут воспользоваться зарегистрированные на сайте GeekBrains пользователи;

Сейчас как никогда остро встает вопрос доступного онлайн-обучения. Мы не можем остаться в стороне в этой ситуации — и делаем часть наших курсов бесплатными. Гайк Айрапетян сооснователь портала GeekBrains

Платформа для онлайн-образования Coursera открыла доступ к курсам для партнёрских университетов до 31 июля 2020 года. Если учебное заведение зарегистрировано в сервисе, то его студенты получают бесплатный доступ ко всем образовательным программам;

«Радио Arzamas» открыло бесплатный доступ к обучающим курсам, подкастам и аудиоматериалам из-за карантина по коронавирусу. Воспользоваться подпиской можно до 15 апреля.

В Твиттере запустили тред с бесплатными образовательными программами — российскими и зарубежными. Например, в треде есть ссылки на онлайн-курсы Microsoft, Пушкинского музея и университетов ВШЭ и СпбГУ.

Батюшка Ленин @batyshkaLenin Здесь будет тред сайтов с различными открытыми бесплатными курсами, ставшими нам доступными из-за коронавируса и не только.

Бизнес и музыкальные выступления переходят в онлайн-режим

На фоне рекомендаций ВОЗ не устраивать массовые мероприятия во время пандемии коронавируса, агентство Doing Great Agency запустит формат онлайн-концертов STAY;

Платформа STAY создана в поддержку артистов во время запрета массовых мероприятий. По задумке, артисты смогут организовать стриминг концерта. Компания планирует разбить билеты на категории: помимо обычного билета, будет возможность заплатить за личное приветствие от артиста во время онлайн-трансляции. Первый концерт планируется 26-29 марта;

С 19 марта «Mail.ru для бизнеса» откроет компаниям бесплатный доступ к бизнес-мессенджеру Myteam и расширит пакет бесплатных возможностей в облаке Teambox. Этим компания хочет помочь в сокращении расходов организаций, которые вынуждены перейти на удалённый режим из-за эпидемии Covid-19;

Мы решили, что самые необходимые в текущих условиях сервисы Платформы «Mail.ru для бизнеса» должны стать бесплатными, пока ситуация не станет стабильной. Егор Ганин заместитель вице-президента, руководитель направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group.

Организаторы корпоративных арт-вечеринок Painty проведут их в онлайн-режиме из-за угрозы распространения коронавируса. Компания планирует доставлять наборы для занятия в офис или домой к сотрудникам — заниматься по видеосвязи онлайн одновременно смогут до 1000 человек.

PornHub открыл месячный премиум-доступ для итальянцев

12 марта PornHub ввёл бесплатный доступ к премиум-подписке для жителей Италии, которые вынуждены находиться под домашним карантином из-за коронавируса. Подписка доступна до 3 апреля.

«Вы можете получить бесплатный доступ к премиум-подписке PornHub. Давай, Италия, мы тебя любим»

Также компания пожертвует Италии мартовский доход от ModelHub — платформы, помогающей авторам продавать свои ролики.

Некоторые пользователи Твиттера собираются переехать в Италию на ближайший месяц, чтобы бесплатно пользоваться премиум-доступом Pornhub. Другие планируют заходить на онлайн-сервис через VPN.

Josiah Johnson @KingJosiah54 Italians after two weeks of free pornhub premium https://t.co/iM2r9ct4fz Итальянцы после двух недель бесплатного доступа к PornHub

Matthew @7matthewwalker https://t.co/66hueKw6gz me pretending to be from italy so i can get free pornhub premium #coronapocalypse Я притворяюсь итальянцем, чтобы получить бесплатный доступ к премиум-аккаунту PornHub

suprememelone @suprememelone Me and the homies embarking on a crusade to Italy to get free pornhub access 😈😈 https://t.co/nvRoeAX6lc Мы с друзьями отправляемся в Италию, чтобы получить бесплатный доступ к PornHub

Time Immemorial @timeimmemorial_



Me using a VPN: *PornHub offers free Premium to quarantined Italians*Me using a VPN: https://t.co/cl5iEbFV1J PornHub предлагает бесплатный премиум-доступ для итальянцев. Я, использующий VPN: Командир!

Cris @CrisMtzgr *coming out of my room with bloodshot eyes after weeks of the Coronavirus quarantine*

I finished PornHub... The whole thing... I've seen it all... It is done Выхожу из своей комнаты с налитыми кровью глазами спустя недели карантина: Я досмотрел PornHub — я видел всё

Kaneisnotgood @KaneLacey Pornhub giving italy free premium got me like https://t.co/sQDjxhGzk1 PornHub даёт итальянцам бесплатный доступ к премиум-аккаунту

В Америке опера транслируется онлайн, а Disney публикует мультфильмы раньше срока

Метрополитен-опера в Нью-Йорке пообещала бесплатно транслировать выступления на своём сайте. Компания отменила будущие спектакли из-за эпидемии коронавируса в США. Первую неделю онлайн-трансляций в программу входят оперы с участием Дмитрия Хворостовского и Анны Нетребко — «Трубадур» и «Евгений Онегин»;

Онлайн-платформа Disney+ не предоставила пользователям бесплатный доступ, но опубликовала мультфильм «Холодное сердце 2» на три месяца раньше, чем планировал. Так компания поддержала родителей, оставшихся с детьми дома во время карантина. Также на несколько дней раньше ожидаемого на платформе появился фильм «Звёздные войны: Скайуокер. Восход»;



Американский школьный журнал Scholastic запустил бесплатный сайт для домашнего онлайн-обучения. Так компания решила поддержать детей и родителей, которым пришлось отказаться от обучения в школе из-за карантина по коронавирусу. На сайте можно выбрать подходящий уровень занятий, основанных в том числе на видео-уроках.

Одни пользователи в соцсетях просят представителей стриминговых сервисов ввести бесплатные периоды на время карантина, чтобы убедить людей не выходить на улицу. Другие и без бесплатного доступа остаются дома, чтобы посмотреть любимые сериалы.

Mark Harris @MarkHarrisNYC Same goes for Disney+, Apple TV, Hulu, Netflix, etc. A free month or at the very least, deep, deep discounts--for new customers only. Everyone who's already paying should keep paying, but this small thing would destroy none of these businesses and make some lives easier. Disney+, Apple TV, Hulu, Netflix и другие могли бы дать бесплатный доступ на месяц для тех, у кого ещё нет подписки. Эта мелочь не разрушит бизнес, но облегчит многим жизнь

Phil Kolas @PhilKolas Hey,



Amazon Prime Video

Hulu

Netflix

Vudu

YouTube

Etc.



Start a 60 day trial period of free access nationwide for all your TV and movie streaming services.



Help convince people to stay home.



Please.



Thank you.



Sincerely,

Everyone Amazon Prime Video, Hulu, Netflix, Vudu и YouTube, сделайте бесплатный доступ по всей стране, чтобы убедить людей остаться дома

ryan teague beckwith @ryanbeckwith Shut down the bars and non-essential businesses. Make Netflix and Disney+ free for the next 10 days. Do a live coronavirus concert for Italy on live TV. Convert restaurants to drive-through pickup and delivery. We are losing time. Сделайте Netflix и Disney+ бесплатными на 10 дней

kele fahla @Malefo_Fo_kotsi

@netflix Can you make your viewing free in south Africa since we have the spread of this deadly virus help keep people indoors. Netflix, могли бы вы сделать доступ к сервису бесплатным в Африке во время распространения вируса? Это помогло бы людям оставаться дома

Myke Cole @MykeCole I’d like to thank those heroic institutions that will see us safely through the next 2 months:



- PornHub

- Netflix

- Steam

- Spotify

- The Nintendo eStore Хочу поблагодарить те героические сервисы, которые сохранят нашу безопасность в следующие два месяца: PornHub, Netflix, Steam, Spotify, The Nintendo eStore