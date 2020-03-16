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Anna Begiashvili
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От года и больше: кто работает над вакциной против Covid-19 и когда она появится Материал редакции

В США начались первые испытания на людях, но до промышленного производства ещё далеко.

6 комментариев
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Фото Андреаса Геберта, Reuters

В США начались клинические испытания вакцины от коронавируса Covid-19, разработанной Национальным институтом здравоохранения. Над альтернативными препаратами работают исследовательские центры по всему миру, но, по оценкам учёных, создание промышленной вакцины займет много месяцев.

Над созданием вакцины работают в нескольких странах, включая Россию

После того, как Китай поделился штаммом коронавируса нового типа, учёные стали работать над вакциной, которая может ему противостоять. КНР, Южная Корея, США, Израиль, Германия, Канада, Нидерланды, Франция и другие охваченные вирусом страны активно её разрабатывают. В этом участвуют как исследовательские институты, так и коммерческие компании.

С января вакциной занимаются и российские институты. К ним подключились организации, которые сами не имеют права работать с живым вирусом, но готовы поделиться своими разработками с государством. Директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины Альберт Ризванов рассказал, что казанские учёные планируют к лету синтезировать вакцину и начать испытывать её на культурах клеток и лабораторных животных.

«После введения вакцины животным мы будем наблюдать, вырабатываются ли у них антитела против вирусных белков или нет», — сообщил Ризванов. Если вакцина вызовет у животных иммунитет против коронавируса, казанцы свяжуются с государственными организациями, которые могут проводить доклинические и клинические испытания.

В марте вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что Россия ускорит процесс создания вакцины. Сейчас в государственном научном центре «Вектор» в Новосибирской области идёт разработка «по пяти направлениям и 13 вариантам».

США первыми начали испытывать вакцину на людях

Некоторые исследователи значительно продвинулись в разработке вакцины против Covid-19. Учёные из канадского университета Саскачевана уже тестируют свой препарат на животных. Но всё ещё не могут с уверенностью говорить о клинических испытаниях с участием людей. На завершение работы им понадобится до года.

В Нидерландах университет Эразма Роттердамского и Утрехтский университет объявили, что первыми обнаружили антитело, которое блокирует коронавирус. По словам профессора клеточной биологии Франка Гросвельда, это антитело может помочь в лечении заболевания, но главная задача — профилактика и предотвращение заражения.

Голландские учёные считают, что совершили прорыв, но признают, что их метод должны проверить коллеги. Тестирование антитела займёт многие месяцы, и в конечном виде вакцина будет готова только через несколько лет.

Наибольшего прогресса пока добились Национальный институт здравоохранения США (NIH) и биотехнологическая компания Moderna. С 16 марта в исследовательской клинике Kaiser Permanente в Сиэтле начались клинические испытания разработанной ими вакцины. Для тестирования отобрали 45 здоровых добровольцев, первому из них уже ввели препарат.

На первом этапе вакцину проверяют не на эффективность, а на отсутствие побочных эффектов, поэтому участников исследования предварительно не заразили Covid-19. NIH и Moderna быстро довели препарат до этапа клинических испытаний, но учёные уверены: на создание промышленной вакцины у них уйдёт от года до 18 месяцев.

Почему создание вакцины занимает так много времени

Люди действительно не смогут привиться от Covid-19 раньше, чем через год после начала пандемии. Даже после перехода от тестирования на животных к людям на испытания уходят месяцы. Они проводятся поэтапно, и каждая фаза может занять месяцы или годы. Вакцина должна продемонстрировать эффективность на группах из десятков, сотен и тысяч добровольцев. И только после этого встанет вопрос выдачи лицензии.

После утверждения вакцины начинается стадия производства. Производить вакцины в таких масштабах сложно и дорого, и лаборатории, разрабатывающие препараты, не могут этим заниматься — нужен промышленный производитель. Здесь возникает проблема контроля качества, говорит вирусолог Кэтрин Стивенсон.

Кроме того, как утверждает молекулярный иммунолог Дэвид Вайнер, многие компании опасаются инвестировать в вакцины, так как эпидемия может пойти на спад до того, как препарат появится на рынке. «Большая фарма боится вмешиваться, потому что вспышки заканчиваются, и они теряют все деньги, которые вкладывают», — рассказал Вайнер.

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#covid19 #медицина #здоровье

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6 комментариев
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Уголовный крюк

7

Кто-то плохо нажимает голубые значки

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allah213

4

Когда люди создали вакцину, а ты мутировал:

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Unknown

1

Когда же корпорация Амбрелла покажет свои препараты от вируса ?

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Комментарий удален

vvtwittep

0

В фильмах за пару часов вакцину готовят. Врут штоле? 

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Виктор Ганелес

vvtwittep
0

Хреновые фильмы смотришь
Посмотри «крайние меры»

или «масло лоренцо»

Особенно крайние меры хороши

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Ded Pihto

0

 поэтому участников исследования предварительно не заразили Covid-19

А нахер их ПРЕДВАРИТЕЛЬНО заражать? Это прививка а не лекарство

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