Банки пытаются избежать кризиса и идут навстречу клиентам, а Центробанки разных стран координируют действия.

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Пандемия коронавируса затронула не только отдельные сферы вроде здравоохранения, туризма и развлекательной индустрии, но и глобальную экономику в целом. Из-за Covid-19 многие страны ввели карантин, предприятия прекратили работу, а мир оказался на грани рецессии. TJ разобрался, как мировая финансовая система отреагировала на пандемию.

Центробанки разных стран сообща снизили ставки, чтобы избежать кризиса

15 марта Федеральная резервная система США объявила о снижении ключевой ставки до 0% на фоне пандемии коронавируса. В то же время ставки решили понизить в национальном Банке Англии, Канады, Австралии, Исландии, Индонезии, Малайзии, Таиланда, Гонконга, Филиппин, Сербии, Молдовы, Кувейта, Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейна. По состоянию на середину марта общий объём стимулирующих мер от центробанков в мире уже составляет почти триллион долларов или 1% глобального ВВП.

В ФРС США заявили, что намерены держать нулевую ставку, пока экономика не перенесёт потрясений и не начнёт восстанавливаться. В ведомстве также отказались от ежеквартальных прогнозов из-за их бесполезности: пока аналитики не знают, сколько людей заболеет и как долго нужно держать мероприятия закрытыми.

Экономический прогноз меняется ежедневно и зависит от распространения вируса. Это не то, что уже известно. Джером Пауэлл глава ФРС США

Главная цель нулевой процентной ставки — увеличение объёмов кредитования домохозяйств и бизнеса в США. Для этого банки в том числе призвали использовать триллионы долларов в акционерном капитале и ликвидных активах, которые были отложены прозапас на случай кризиса. Помимо прочего, ФРС и ряд других национальных банков снизили цены на займы для финансовых институтов по всему миру.

В Европейском центральном банке не стали снижать ключевую ставку, которая и до этого была установлена на отрицательном уровне -0,5%, чтобы банки использовали деньги, а не размещали их в ЦБ. При этом ведомство объявило о стимулирующих мерах: дополнительном выкупе активов на 120 миллиардов евро и смягчении условий программы долгосрочной ликвидности.

С похожим решением выступил и нацбанк Японии, где ставка также установлена на отрицательном значении -0,1%. Вместо снижения ставки ведомство выкупит на вторичном рынке гособлигации на 500 миллиардов иен, чтобы увеличить ликвидность рынка.

Основная причина беспрецедентных шагов центральных банков по всему миру — вероятная рецессия на фоне глобального замедления экономики из-за пандемии. По расчётам JP Morgan, коронавирус станет причиной финансового кризиса в Европе и США в июле 2020 года, похожий прогноз опубликовали и аналитики Goldman Sachs.

В пользу этого также выступают данные из Китая: в январе-феврале 2020 года объём промышленного производства в стране упал до минимума за последние 30 лет. Кроме того, розничные продажи сократились на 20,5%, а инвестиции в основной капитал упали на 24,5%.

По данным экспертов, общие меры поддержки, которые выделило правительство Китая на поддержку экономики из-за вируса составляют порядка 1,4 триллиона долларов или 1% ВВП. При этом напрямую на борьбу с вирусом страна уже потратила 21,2 миллиарда долларов.

При этом согласно подсчётам аналитиков Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD), пандемия Covid-19 может нанести мировой экономике ущерб в триллион долларов и затормозить мировой ВВП до 1,9%. Такой темп роста уже будет считаться рецессией.

Согласно базовому прогнозу Morgan Stanley, пик заболеваемости будет пройден в конце марта или в апреле-мае. При худших раскладах ущерб растянется на третий квартал года и может достичь двух триллионов долларов. При этом аналитики считают, что окончание эпидемии может не привести к росту, но со временем неудовлетворённый спрос стимулирует экономику.

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В некоторых странах разрешили не платить по кредитам и избавили от налогов

Помимо помощи банкам и поддержки кредитования в части стран власти объявили о бюджетной поддержке из-за распространения коронавируса. К примеру, правительство Исландии объявило о снижении налогов для туристической отрасли, поддержке бизнеса, увеличении льгот и ускорении инфраструктурных проектов.

Во Франции, где после введения карантина закрыли все бары, рестораны и другие заведения, президент Эмманюэль Макрон пообещал отменить арендные и коммунальные платежи для малого бизнеса и наёмных сотрудников. Для этого правительство намерено выделить 45 миллиардов евро.

В Италии власти объявили об ипотечных каникулах: население сможет не платить взносы на жильё во время эпидемии. Кроме того, ассоциация банков Италии договорилась с правительством о моратории на долги для малого и среднего бизнеса, на который повлиял коронавирус.

В Грузии крупные банки ввели отсрочку платежей: TBC Bank и «Банк Грузии» разрешили физическим и юридическим лицам не платить по кредитам в течение трёх месяцев. Помимо этого правительство страны введёт льготы на налоги и сборы для бизнеса, который пострадал от пандемии.

Похожим образом поступили в Чехии: банки предоставят жителям страны отсрочку по кредитам на три месяца, а правительство отложит уплату налогов. Так власти в том числе хотят предотвратить увеличение концентрации людей в офисах и почтовых отделениях.

Российские банки пока не ввели никаких мер. ЦБ объявил о поддержке экономики

Коммерческие банки в России пока не вводили специальных мер в связи с пандемией Covid-19. В разговоре с TJ в «Сбербанке» отказались комментировать планы компании в связи с эпидемией, в «Рокетбанке» пояснили, что работают «в обычном режиме», а в «Тинькофф банке» — что «оценивают ситуацию». В «Альфа банке», «ВТБ» и «Хоум кредите» на запросы не ответили.

При этом Центральный банк и правительство РФ анонсировали введение оперативных мер против экономического влияния коронавируса. Среди них — поддержка ликвидности банковского рынка, регуляторные послабления, помощь отдельным компаниям и индустриям, а также поддержка населения. Для исполнения всех мер власти могут использовать резерв в 300 миллиардов рублей, заложенный в бюджете.

Пока невозможно точно определить всю глубину влияния на экономику России, поскольку значимые экономические и финансовые показатели будут доступны позже из-за характерной для них временной задержки. Тем не менее некоторые компании уже ощутили на себе воздействие этих факторов.

В ведомстве пояснили, что уже приняли ряд мер в наиболее нестабильный период с 9 по 13 марта, и добавили, что продолжают следить за ситуацией. Как отметили в Центробанке, сильнее всего коронавирус отразился на авиации и туризме: для этих отраслей правительство приняло решение отсрочить налоговые платежи. В дальнейшем меру могут расширить и на другие пострадавшие предприятия и индустрии.

Правительство также предоставит госгарантии реструктуризации и пролонгации кредитов. Таким образом долговая нагрузка компаний не приведёт к банкротству.

Кроме того, ЦБ смягчил требования к банкам для кредитования отраслей производства лекарств и медицинского оборудования. Но главной задачей в ведомстве считают сохранение финансовой устойчивости предприятий из туристической и транспортной отраслей.

Туристические компании также до конца 2020 года освободили от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и фонды персональной ответственности. Банкам предоставили возможность работать с заёщмиками из сфер туризма и транспорта без ухудшения оценки их финансового положения.

Другие отрасли будут поддерживать выборочно в зависимости от влияния пандемии коронавируса. Для этого правительство утвердит новый список системно значимых компаний и будет следить за их финансовым положением совместно с ЦБ.

Существующие программы кредитования малого и среднего бизнеса обещают расширить и обеспечить льготы. Например, снять ограничения по видам и отраслям займов, а также увеличить размер субсидий.

Правительство и региональные власти также введут отсрочки по уплате аренды на три месяца для арендаторов государственного и муниципального имущества. Против поставщиков, которые попали под негативное влияние пандемии, не станут применять штрафные санкции.

Власти пообещали при необходимости поддержать торговый бизнес, чтобы не опустели запасы «социально значимой продукции». Правительство также обнулило импортные пошлины и расширило «зелёный коридор» на отдельные виды товаров, но на какие именно — не уточняется.