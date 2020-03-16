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КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти на пятый и шестой срок.
16 марта Конституционный суд постановил, что не нашёл в новых поправках в Конституцию никаких противоречий с основным законом страны. На рассмотрение ушло почти три дня (а точнее — два с учётом выходного) из семи предусмотренных.
На сайте суда опубликован 54-страничный текст заключения, в котором, правда, оцениваются не все поправки, а только те, что «требуют более развёрнутого выражения его позиции».
КС принял решение по упрощённой процедуре, которой нет в законе о его деятельности или в новых поправках в Конституцию: «Не прибегая к процедурам предварительного изучения обращения судьей, назначения судьи-докладчика, проведения слушания по делу и провозглашения решения».
TJ перечисляет, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и его коллеги объясняют законность самых спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Владимира Путина, вере в бога и сокращении своего же состава. И что не менее важно — КС подтверждает «особую юридическую природу» грядущего общероссийского голосования.
Согласно поправкам, ограничение по количеству президентских сроков действует после вступления в силу обновлённой Конституции. То есть сроки прошлых лет обнуляются, и Путин может стать президентом ещё дважды.
Перед заседанием Конституционного суда в СМИ и соцсетях вспоминали о его же решении в 1998 году: тогда КС не согласился с обнулением сроков Бориса Ельцина и признал его переизбрание в 1996 году последним возможным сроком на посту.
КС подчеркнул, что общероссийское голосование (о нём поговорим ниже) только добавляет «конституционную легитимность». Также суд заявил, что не считает возможное избрание Путина на пятый и шестой сроки «присвоением власти».
«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в обновлённой Конституции.
КС поставил, что упоминание бога «не означает отказа от светского характера» государства и гарантий «свободы совести». Всё потому что поправки не уточняют, о каком именно боге идёт речь («по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью»), и не устанавливают обязательным, к примеру, православие или мусульманство («не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным»).
Об атеизме в решении суда ничего не говорится. Как светский характер России уживётся с «верой в бога» по Конституции, покажет правоприменительная практика.
Обновлённая Конституция определяет институт брака как союз исключительно мужчины и женщины, таким образом исключая возможность заключения однополых браков. Несмотря на обвинения в гомофобии, КС согласился с поправкой и объяснил это так:
Согласно поправкам, русский народ определяется как государствообразующий. Против этого изменения выступали этносоциологи и представители, например, татарского народа.
Конституционный суд же счёл, что положение о русском языке «не умаляет достоинства других народов» и «основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация».
Обновлённая Конституция фиксирует, что некоторые решения межгосударственных органов, которые противоречат основному закону страны, могут не исполняться. Обычно о подобных обязательствах России вспоминают при необходимости выплачивать деньги, например, по решению Гаагского арбитража или ЕСПЧ.
С одной стороны, это не кардинально новый шаг власти: c 2015 года Конституционный суд может признать некоторые решения Европейского суда по правам человека неисполнимыми в России в силу противоречия Конституции. Правда, в нынешней версии основного закона до сих пор указано, что международное право — это часть правовой системы России.
КС утверждает, что поправка в Конституцию нужна «не для утверждения отказа» от исполнения международных решений, а для «выработки конституционно приемлемого способа исполнения таких решений».
Если новая Конституция вступит в силу, то число судей КС сократится с 19 до 11, включая председателя и его заместителя. И суд не выступил против уменьшения своего же состава.
Также КС почти не прокомментировал новую возможность президента отправлять в отставку и назначать судей Конституционного и Верховного судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство». Единственное, что, по мнению КС, это полномочие главы государства «не может рассматриваться как несовместимое» с принципом самостоятельности ветвей власти (10 статья Конституции).
Согласно действующей Конституции, закон о поправке в неё считается вступившим в силу, если его одобряет Госдума, Совет Федерации, подписывает президент и утверждает как минимум две трети региональных парламентов. Однако закон о поправке в основной закон страны принимают по схеме, которая раньше никогда не использовалась.
Конституционный суд проверил положения закона исключительно по запросу Путина (он предложил это сделать при выступлении в Госдуме). Решение суда дало основания для процедуры «общероссийского голосования», предусмотренной для вступления поправок в силу.
Власть не считает грядущее голосование референдумом, который регулируется отдельным законом. В СМИ чаще всего можно встретить формулировку «плебисцит» или, проще говоря, «опрос». Юристы нередко отмечали, что характер «общероссийского голосования» хоть и подразумевает выражение власти народа, но не имеет строгого юридического значения — и его правила расходятся с принципами референдума.
В своём постановлении Конституционный суд признал, что общероссийское голосование обладает «особой юридической природой» и считается формой «непосредственного народного волеизъявления». Согласно объяснению КС, Путин «в целях конституционной легитимации» своего решения «был вправе» обратиться к процедуре общероссийского голосования, хоть оно и «прямо не предусмотрено» действующим по нынешней Конституции порядком.
Когда с друзьями играете в монополию, но уже настолько нахуярились, что выдумываете новые правила
После этих разъяснений вообще не понятно стало, зачем нужна была конституция, и прочие законы, если можно всё так повертеть за пару дней.
Я очень надеюсь, что все госшлюхи, которые способствовали узурпации власти в России, когда-нибудь будут осуждены и наказаны за госизмену, а их имена навсегда станут синонимом позора и предательства.
Мы не успеем, они все умрут счастливо от старости с улыбкой на лицах "ах как мы их тогда факнули, помнишь" - ведь никогда ничего им за это ни было. Даже Гитлер и тот спокойно застрелился в бункере, его так и не удалось повесить.
Чаушеску, Каддафи, Хусейн.
Хусейн не в тему. Его американцы якобы поймали. Пиночет, потом какой-то в Мексике был тип - в 1988 тупо нули дорисовали - украли победу у кандидата из партии ПДР - партия демократической революции - и так далее, примеров полно. Или хунты в Африке.
Я и не говорил что всех наказывают, просто привел примеры, что до кого-то месть народа доходит.
Отдельный кавалер
Главне у них останутся деньги. Им и их потомкам на несколько веков хватит.
Вы упустили важнейший бред из этого решения: закон о поправке является более значимым законом, чем федеральный конституционный закон - у него просто более высокая значимость, хотя непонятно, как один закон о конституционном изменении может иметь более высокую юридическую силу, чем другой. А по сути позволили вынести закон, который может всё что хочешь делать с конституцией.
И вообще эта статья попахивает на оправдание, а не на какую-то сухую оценку.
Отдельный кавалер
Потому что это и есть оправдание
Особой юридической природой, предусмотренной для этого, обладают конституционное собрание (которое никаким законом не регламентировано доселе) и референдум, который почему-то не хотят проводить. Ну если они такие всемогущие, почему бы не провести референдум. Ведь НАРОД ПРОСИТ!!!!
блядь, очень не понимаю, почему в москве все сознательные граждане сидят на жопе? Ну куда еще хуже? Сколько еще нужно мучений?
Потому что в мусорском государстве всем страшно, ибо никто не хочет отбывать 3 года за то, что прошел мимо космонавта.
На наших глазах произошла узурпация власти. Надеюсь, когда-нибудь Россия будет свободной
на наших глазах произошла узурпация власти
А двадцать лет до этого было что? Феерические инфантилы
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Басня о том, как прыгунья с палкой и певец на пианино судей конституционного суда перехитрили