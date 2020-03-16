КС постановил, что его же старое решение не обнулять сроки Ельцина ни в чём не мешает Путину идти на пятый и шестой срок.

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Акция 15 марта с возложением гвоздик к зданию Конституционного суда в Петербурге Фото Павла Каравашкина, « Фонтанка

16 марта Конституционный суд постановил, что не нашёл в новых поправках в Конституцию никаких противоречий с основным законом страны. На рассмотрение ушло почти три дня (а точнее — два с учётом выходного) из семи предусмотренных.

На сайте суда опубликован 54-страничный текст заключения, в котором, правда, оцениваются не все поправки, а только те, что «требуют более развёрнутого выражения его позиции».

КС принял решение по упрощённой процедуре, которой нет в законе о его деятельности или в новых поправках в Конституцию: «Не прибегая к процедурам предварительного изучения обращения судьей, назначения судьи-докладчика, проведения слушания по делу и провозглашения решения».

TJ перечисляет, как председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и его коллеги объясняют законность самых спорных изменений, в том числе об обнулении сроков Владимира Путина, вере в бога и сокращении своего же состава. И что не менее важно — КС подтверждает «особую юридическую природу» грядущего общероссийского голосования.

Обнуление сроков

Согласно поправкам, ограничение по количеству президентских сроков действует после вступления в силу обновлённой Конституции. То есть сроки прошлых лет обнуляются, и Путин может стать президентом ещё дважды.

Перед заседанием Конституционного суда в СМИ и соцсетях вспоминали о его же решении в 1998 году: тогда КС не согласился с обнулением сроков Бориса Ельцина и признал его переизбрание в 1996 году последним возможным сроком на посту.

Сейчас КС кардинально поменял своё мнение, поскольку в новых поправках в Конституцию — в отличие от действующего варианта — есть «специальная оговорка», позволяющая Путину избраться и после четвёртого срока. То есть суд счёл, что его же решение по вопросу Ельцина не противоречит, а, наоборот, «подтверждает возможность» нового регулирования.

КС подчеркнул, что общероссийское голосование (о нём поговорим ниже) только добавляет «конституционную легитимность». Также суд заявил, что не считает возможное избрание Путина на пятый и шестой сроки «присвоением власти».

Запрет присвоения власти [...] во всяком случае не относится к ситуации, когда лицо избирается, пусть неоднократно и подряд, на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Конституционный суд об обнулении президентских сроков

Вера в бога

«Российская Федерация, объединённая тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития российского государства, признаёт исторически сложившееся государственное единство», — говорится в обновлённой Конституции.

КС поставил, что упоминание бога «не означает отказа от светского характера» государства и гарантий «свободы совести». Всё потому что поправки не уточняют, о каком именно боге идёт речь («по своей формулировке не сопряжено с конфессиональной принадлежностью»), и не устанавливают обязательным, к примеру, православие или мусульманство («не объявляет наличие тех или иных религиозных убеждений обязательным»).

Включение в текст веры в бога, не ставит [...] граждан в неравное положение в зависимости от наличия такой веры [...] и призвано лишь подчеркнуть необходимость учёта при осуществлении государственной политики той исторически значимой социально-культурной роли, которую религиозная составляющая сыграла в становлении и развитии российской государственности. Конституционный суд о вере в бога

Об атеизме в решении суда ничего не говорится. Как светский характер России уживётся с «верой в бога» по Конституции, покажет правоприменительная практика.

Запрет однополых браков

Обновлённая Конституция определяет институт брака как союз исключительно мужчины и женщины, таким образом исключая возможность заключения однополых браков. Несмотря на обвинения в гомофобии, КС согласился с поправкой и объяснил это так:

«Одно из предназначений семьи — рождение и воспитание детей»;

«В основе законодательного подхода к вопросам демографического и социального характера [...] лежит понимание брака как союза мужчины и женщины»;

«Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола»;

«Это не означает, что предлагаемое положение о браке как союзе мужчины и женщины снимает с государства конституционные обязанности не допускать произвольного вторжения в сферу частной жизни».

Русский народ — государствообразующий

Согласно поправкам, русский народ определяется как государствообразующий. Против этого изменения выступали этносоциологи и представители, например, татарского народа.

Конституционный суд же счёл, что положение о русском языке «не умаляет достоинства других народов» и «основано на объективном признании роли русского народа в образовании российской государственности, продолжателем которой является Российская Федерация».

Право на отказ выполнять решения международных органов

Обновлённая Конституция фиксирует, что некоторые решения межгосударственных органов, которые противоречат основному закону страны, могут не исполняться. Обычно о подобных обязательствах России вспоминают при необходимости выплачивать деньги, например, по решению Гаагского арбитража или ЕСПЧ.

С одной стороны, это не кардинально новый шаг власти: c 2015 года Конституционный суд может признать некоторые решения Европейского суда по правам человека неисполнимыми в России в силу противоречия Конституции. Правда, в нынешней версии основного закона до сих пор указано, что международное право — это часть правовой системы России.

КС утверждает, что поправка в Конституцию нужна «не для утверждения отказа» от исполнения международных решений , а для «выработки конституционно приемлемого способа исполнения таких решений».

Сокращение Конституционного суда и право президента отправлять в отставку главу КС

Если новая Конституция вступит в силу, то число судей КС сократится с 19 до 11, включая председателя и его заместителя. И суд не выступил против уменьшения своего же состава.

Также КС почти не прокомментировал новую возможность президента отправлять в отставку и назначать судей Конституционного и Верховного судов «в случае совершения ими поступка, порочащего честь и достоинство». Единственное, что, по мнению КС, это полномочие главы государства «не может рассматриваться как несовместимое» с принципом самостоятельности ветвей власти (10 статья Конституции).

Общероссийское голосование

Согласно действующей Конституции, закон о поправке в неё считается вступившим в силу, если его одобряет Госдума, Совет Федерации, подписывает президент и утверждает как минимум две трети региональных парламентов. Однако закон о поправке в основной закон страны принимают по схеме, которая раньше никогда не использовалась.

Технически поправки в Конституцию уже вступили в силу независимо от факта проведения голосования, и уж тем более от его результатов. Кроме того, закона о голосовании, который бы описывал его правила, до сих пор нет.

Конституционный суд проверил положения закона исключительно по запросу Путина (он предложил это сделать при выступлении в Госдуме). Решение суда дало основания для процедуры «общероссийского голосования», предусмотренной для вступления поправок в силу.

Власть не считает грядущее голосование референдумом, который регулируется отдельным законом. В СМИ чаще всего можно встретить формулировку «плебисцит» или, проще говоря, «опрос». Юристы нередко отмечали, что характер «общероссийского голосования» хоть и подразумевает выражение власти народа, но не имеет строгого юридического значения — и его правила расходятся с принципами референдума.

В своём постановлении Конституционный суд признал, что общероссийское голосование обладает « особой юридической природой » и считается формой «непосредственного народного волеизъявления». Согласно объяснению КС, Путин « в целях конституционной легитимации » своего решения «был вправе» обратиться к процедуре общероссийского голосования, хоть оно и «прямо не предусмотрено» действующим по нынешней Конституции порядком.