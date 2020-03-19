Что происходит вокруг тестирования на коронавирус в России, США и стране, которая справилась с этим лучше всех — Южной Корее.

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Указатель к станции тестирования на коронавирус в Берлине​ Фото Эда Андерсена, AFP

16 марта глава ВОЗ Тедрос Гебреисус назвал главной мерой в борьбе с пандемией коронавируса Covid-19 обширное тестирование. Он призвал страны прежде всего выявлять случаи заражения, а уже потом заботиться об изоляции заболевших.

18 марта в России сделали уже 122 тысячи тестов на Covid-19 — заражёнными оказались 147 человек. Результат разительно отличается от многих стран, например, Южной Кореи, где из 270 тысяч тестирований выявили 8 565 заразившихся коронавирусом.

Несмотря на то, что Россия не сильно отстаёт от лидеров по количеству проведённых тестов, статистика заражённых вызывает недоверие и вопросы к способу тестирования у пользователей соцсетей. Власти настаивают, что такие оптимистичные результаты напрямую связаны с их действиями.

В России сделали в 2 раза меньше тестов, чем в Южной Корее, но заболевших меньше в 58 раз

По данным ВОЗ, к 19 марта коронавирусом Covid-19 заразились уже 219 тысяч человек по всему миру. Большая часть из них находится в Китае — 81 тысяча заражённых. Ближайшая к ним Италия — коронавирус обнаружили почти у 36 тысяч человек.

Отслеживать статистику распространения коронавируса в мире удобно на многих ресурсах, например, на сайте университета Джонса Хопкинса или на русскоязычном сервисе воронежских разработчиков.

18 марта Роспотребнадзор отчитался о 122 тысячах проведённых тестированиях на коронавирус. В большей части России тестируют пока только тех, кто прибыл из европейских стран в течение двух недель, либо из других зарубежных поездок в течение месяца и жалующихся на симптомы простуды. Власти много раз повторяли, что проверять на коронавирус всех россиян необходимости нет.

Из более, чем 120 тысяч тестирований в России, заболевание подтвердилось у 147 человек, а один человек погиб. Для сравнения, Южная Корея протестировала 270 тысяч человек, из них коронавирус обнаружили у 8 565 — это в 58 раз больше, чем в России.

В США тоже считают нужным тестировать далеко не всех: по разным данным на 19 марта, власти проверили от 56 до 82 тысяч человек. Из них коронавирусом Covid-19 заражены 9 464 человек.

​Количество тестирований в разных странах на 13 марта График Оurworldindata.org

Пользователи в соцсетях недоумевают: почему при большом количестве тестирований на коронавирус, положительный результат в России появляется намного реже, чем в других странах. Многие предполагают, что это связано с проблемами при тестировании тех, кто прилетел с Россию из других стран.

НЕВЕРОЯТНО!! @NinaObraztsova звоню на горячую линию по коронавирусу:

- здравствуйте, у меня все симптомы + группа риска, как я могу сделать тест на коронавирус?

- тестов нет

ЗАРЫКОВСКАЯ 2.0 @Daria_Olegovna



как можно при отсутствии тестирования верить в количество заболевших? заболела моя стилистка с воскресной съемки. тестов на вирус неткак можно при отсутствии тестирования верить в количество заболевших? https://t.co/yzSFVk1UNP

андрей николаев @nikolaev0051 как диагностировать короновирус- надо пройти экспресс тест .... но в Благовещенске, в Хабаровске и Владивостоке нет экспресс тестов, ближайшее мед учреждение где это можно пройти это в Новосибирске.

почему правительство РФ не заботится о гражданах Дальнего востока?

Рыбачка Соня @Rybachka_Sonya



Звонок в скорую:

- У меня температура и симптомы вируса.

- Знаете, мы не можем проверить вас на 👑вирус, потому что у нас нет тестов. Мы можем диагностировать ОРВИ, но для этого идите в поликлинику. Рассказано коллегой по работе🤦🏼‍♀️Звонок в скорую:- У меня температура и симптомы вируса.- Знаете, мы не можем проверить вас на 👑вирус, потому что у нас нет тестов. Мы можем диагностировать ОРВИ, но для этого идите в поликлинику. https://t.co/GIu41RUlHR

Andrey Pivovarov @brewerov Пишут о 95 тысячах проведенных тестах на коронавирус в России. Но только в Петербурге знаю о нескольких случаях когда люди вернувшиеся из Европы не могу добиться от врачей проведения проверки.

мне средне @14target88 Я обожаю нашу систему здравоохранения! Итог: приехала врач в маске, сказала ОРВИ/ОРЗ, назначила Арбидол/Ингавирин, сказала, что тесты НЕ ДЕЛАЮТ, только ПОФАМИЛЬНО тем, кто прилетел, записала больничный и уехала.

Я не испорчу собой статистику по Москве и России😂

¯\_(ツ)_/¯

Daniil Ken @daniilken Сдал тест на коронавирус в поликлинике. "Результат будет через 10 дней. Справку не дадим. Если положительный — вас найдут".

В то же время российские власти утверждают, что хорошо подготовились к пандемии коронавируса: пребывающих из опасных стран помещают на домашний карантин, делают тесты и отслеживают их здоровье. Кроме того, всех заражённых помещают в специальные медицинские центры, а распространение вируса власти контролируют отменой массовых мероприятий и карантином в учебных заведениях.

Российский разработчик тестов на коронавирус Владимир Колин в разговоре с «Медузой» предположил, что российской статистике случаев заболевания коронавируса можно доверять.

Во-первых, у нас меньше туристов, чем в Италии. За рубеж выезжает меньше людей. Страна более распределенная, плотность населения ниже. Все эти факторы срабатывают. Владимир Колин разработчик тестов на коронавирус

В России тестирование на Covid-19 проводит только государство — частным лабораториям это пока запрещено

Тестирования на коронавирус Covid-19 в России проводятся системой новосибирского Государственного научного центра «Вектор» — её зарегистрировали 11 февраля первой в стране. Исследования взятых проб проводят только в лабораториях, подведомственных Роспотребнадзору — они есть в нескольких городах России.

6 марта Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровья Минздрава России (ЦСП) зарегистрировал вторую в России тест-систему. На текущий момент ещё четыре компании занимаются подобными разработками — они ещё не зарегистрированы.

С апреля 2020 года исследования на коронавирус будут проводить также при помощи российско-японской тест-системы.Если с ейчас результаты анализа становятся известны спустя 4-8 часов , то новая разработка позволит проводить диагностику вне лабораторий за 30 минут . Кирилл Дмитриев, глава фонда, занимающегося инвестициями в проект, сообщил, что сейчас разработка тестируется в лаборатории Роспотребнадзора.

Чтобы новые тест-системы появились в продаже, компаниям-производителям необходимо отправить их на тестирование в «Вектор». Если система соответствует нормам, то Роспотребнадзор регистрирует её — вся процедура длится около месяца.

16 марта генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус обратился к представителям здравоохранения стран с просьбой делать как можно больше тестов на коронавирус, в том числе людям без симптомов.

Вы не можете бороться с огнём с завязанными глазами. И мы не сможем остановить пандемию, если не будем знать, кто заражён. У нас есть простое сообщение для всех стран: тест, тест, тест. Тедрос Гебреисус генеральный директор ВОЗ

16 марта власти Петербурга сообщили, что пройти тестирование на коронавирус смогут все желающие. В первые дни работы услуги журналисты не смогли сдать тест — в медучреждениях ссылались на отсутствие тестов и мазков.

В Москве 18 марта напомнили, что тесты делают людям из четырёх групп риска:

Людям с симптомами простуды, прибывшим из европейских стран, США, Великобритании, Украины, Белоруссии, КНР, Ирана и Южной Кореи;

Гражданам старше 60 лет с хроническими заболеваниями и симптомами простуды;



Тем, кто прибыл из Европы и стран с высоким риском или контактировал с заболевшим, но при этом не имеет признаков простуды;



По решению врача — людям с симптомами простуды.



Тестирование проводят в два этапа: сначала анализы доставляют в одну из лабораторий Роспотребнодзора, а если наличие коронавируса подтверждается — пробу отправляют в новосибирский научный центр «Вектор». В среднем окончательный результат выясняют за два дня.

16 марта вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в сутки в России производится около 100 тысяч тест-систем. Всего произведено больше 700 тысяч тестов — из них регионы отправили 427 тысяч. По словам Голиковой, число исследований на выявление коронавируса кратно увеличится.

17 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что Роспотребнадзор издал указ, исходя из которого теперь исследования тестов на коронавирус смогут делать не только в центрах ведомства, но и в региональных лабораториях. По словам Собянина, это позволит исследовать больше проб — в особенности тех, у кого нет симптомов заражения Covid-19.

В тот же день стало известно о первой частной компании, занявшейся Covid-19. Сеть лабораторий «Инвитро» с апреля сможет делать тесты на коронавирус и будет делать это не только тем, у кого есть показания, а всем желающим. По данным Telegram-канала Fun&Profit, услуга обойдётся в две тысячи рублей. Официально компания не раскрывает стоимость, но она будет одинаковой для всех регионов.

Жители США упрекают Дональда Трампа в низком количестве тестирований

К 19 марта в США, по данным Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), сделали более 56 тысяч тестов — в стране живёт 330 миллионов человек. Коронавирус обнаружили у 9 464 человек, а погибло 155. Однако ситуация начала выправляться только в середине марта: до этого власти упрекали в недостаточном внимании к проблеме.

13 марта Дональд Трамп ввёл в стране режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Это позволит властям воспользоваться 50 миллиардами долларов из резервного фонда на случай стихийных бедствий. По словам Трампа, эти деньги направят в том числе на развёртывание мобильных медицинских пунктов в штатах и производство миллиона тест-систем.

Тестирование в США могут пройти те, кто имеет симптомы пневмонии и при этом контактировал с заражённым или прибыл из стран с высоким риском — но даже для них тест-систем пока не хватает. Пока у американцев нет возможности пройти тестирование в случае, если они подозревают, что могут быть бессимптомными разносчиками вируса. Трамп заявляет, что с расширением возможностей тестирования, его смогут пройти все желающие, но добавил, что «Это абсолютно не требуется».

В Твиттере пользователи из США рассказывали, что не могли сделать тест, даже когда чувствовали признаки заболевания.

Clarissa-Jan Lim @clarissajanlim I’m sick. 2 clinics told me I don’t meet the criteria to be tested for coronavirus. Found out later my bf’s colleague tested+ but the doctor said I still don’t qualify. Apparently in the US you can only get tested if you’re an NBA player, an influencer, near death, or just lucky Я заболела. В двух клиниках мне сказали, что я не подхожу под критерии тестирования. По всей видимости, в США вы можете пройти тестирование, только если вы игрок НБА, влиятельный человек или просто счастливчик

MAGIC @MagicPoopCannon US doctors aren't testing people who have symptoms of coronavirus, if the don't meet "specific travel criteria." Don't they realize that it's spreading domestically now? I wouldn't be surprised to find out that they're doing that to intentionally suppress the numbers. Американские врачи не тестируют людей с симптомами коронавируса, если те не соответствуют критериям. Не удивлюсь, что они делают это для улучшения статистики

Во время выступления 13 марта Трамп анонсировал «общенациональный» сайт, созданный Google, который помог бы американцам записаться на тестирование на коронавирус по всей стране. Представители Google опровергли заявление, сообщив, что разработкой сайта Project Baseline занимается компания Verily Life Sciences — она вместе с Google входит в Alphabet Inc. Помимо этого, сайт не общенациональный — он запустился в тестовом режиме только для жителей Северной Калифорнии.

15 марта сайт начал принимать заявки на запись, но уже утром 16 марта перестал работать, так как места закончились из-за нехватки тест-систем.

Добровольцы в США создали сайт «COVID tracking project» с актуальными данными тестирований жителей, информацию для которого они получают из департаментов здравоохранения штатов, местных новостей и пресс-конференций. По данным авторов, в США провели не 56 тысяч, а 82 тысячу тестирований.

На 16 марта в стране проверили 125 человек на миллион жителей — это было меньше, чем во многих других странах. Часть жителей США, специалистов и политиков уверяли, что такие показатели обусловлены отсутствием обширного тестирования, и предполагали, что число заражённых больше.

Директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи назвал низкое число тестирований «провалом», добавив, что система здравоохранения США не готова к нынешней ситуации с коронавирусом.

Но тест-системы недополучали не все американцы: в середине марта в НБА разразился скандал. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заметил, что члены баскетбольного клуба «Бруклин Нетс» без признаков заболевания прошли тестирование на коронавирус, хотя многим больным в США не хватает тестов.

Власти Южной Кореи первые в мире по количеству тестирований и выявленных случаев коронавируса

Первые случаи выявления заражённых Covid-19 в Южной Корее и США произошли с разницей в один день — 20 и 21 января соответственно, но корейцы пошли по более «агрессивному» пути тестирования.

К 19 марта Южная Корея сделала около 270 тысяч тестов на коронавирус — это 4,8 тысяч на миллион жителей. 19 марта зарегистрировано 8565 заболевших и 91 погибший от Covid-19.

Производить объёмное и быстрое тестирование жителей — около 10 тысяч в день — корейцам помогает большое количество лабораторий и тест-систем. В Южной Корее данные тестирований обрабатывают в 113 лабораториях, а сдать тест на коронавирус может любой желающий, даже не выходя из машины.

Norbert Elekes @NorbertElekes Coronavirus testing in South Korea:



1. Drive to a testing station

2. Stay in your car

3. It takes less than 10 minutes

4. Results texted to you the next day



Done. Oh, and it's free. Тестирование на коронавирус в Южной Корее происходит так: 1. Приезжаете на станцию тестирования 2. Остаётесь в машине 3. Тестирование занимает 10 минут 4. Результаты придут вам в сообщении на следующий день. И да, это бесплатно

В Южной Корее производством тест-систем занимаются четыре биотехнологические компании. Одна из них — Seegene — за три недели при помощи искусственного интеллекта разработала экспресс-тест на коронавирус. Власти страны одобрили использование теста за неделю — обычно на это требовалось около года, сказал учёный из Seegene Ли Дэ Хун.

Если у жителя Южной Кореи обнаруживают коронавирус, данные об этом попадают в специальное приложение — в нём каждый может увидеть, где находятся заражённые и избежать таких мест.