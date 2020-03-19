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что происходит в интернете
Из-за пандемии соцсети разделились на тех, кто скупает гречку и туалетную бумагу, и тех, кто ненавидит препперов.
С тех пор, как пандемия коронавируса Covid-19 добралась до России, жители многих городов начали делать запасы: скупать крупы, средства гигиены и любые нескоропортящиеся продукты. Кто-то закупается на случай введения жёсткого карантина, кто-то — чтобы лишний раз не выходить из дома, а некоторые опасаются перебоев в поставках. В Москве ситуация обострилась ещё и из-за появления слухов о том, что город закроют на въезд и выезд (власти пока это опровергают).
В соцсетях смеются над закупившимися впрок россиянами, но препперы — «выживальщики», которые основательно готовятся к катаклизмам — это не уникальное явление. Фотографии пустых полок в Европе и США — теперь тоже обычное дело. В то же время и российские, и зарубежные ритейлеры просят отказаться от избыточных покупок. Они уверены, что продовольствия в любом случае хватит всем.
Самыми популярными продуктами у тех, кто закупился на несколько недель вперёд, ожидаемо стали крупы и средства гигиены. Полки с гречкой, макаронами и туалетной бумагой опустели во многих магазинах.
Так, конечно, не везде. В некоторых магазинах проблем с товаром нет.
По наблюдениям редакторов TJ, нескоропортящиеся и недорогие продукты, туалетную бумагу и влажные салфетки действительно раскупают очень быстро. Но гораздо сложнее найти санитайзеры и маски.
В соцсетях появилось несколько категорий людей: препперы, хвастающиеся своими запасами, их хейтеры, которые не могут купить макароны к ужину из-за опустевших полок, и те, кто не понимает, почему исчезают конкретные продукты.
Кто-то, как директор «СПИД.Центра» Антон Красовский, который назвал покупателей макарон «советскими мразями», считает, что дело в менталитете россиян.
Но пользователи объяснили Красовскому ажиотаж вокруг макарон.
И призвали не осуждать людей, которые в условиях пандемии беспокоятся из-за возможного дефицита.
В Минпромторге утверждают, что пустые полки в части магазинов не связаны с дефицитом товара. В России не собираются закрывать магазины, и торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков.
«Даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — говорят в ведомстве.
Владимир Путин призвал подходить к покупкам рационально, потому что у любого товара, даже у круп, есть срок годности. Он заявил, что власти мониторят среднюю стоимость продуктовой корзины по каждому региону, а ситуация с поставками стабильная.
18 марта «Ашан», магазины X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»), Metro Cash & Carry, «Дикси», Billa и другие крупные торговые сети запустили флешмоб с хэштегом #товаресть.Идея принадлежит директору по связям сети «Лента» Марии Филипповаой.
Магазины публикуют фотографии своих продавцов на фоне заполненных полок, чтобы показать — дефицита товаров нет.
По данным аналитической компании Nielsen, спрос на продукты длительного хранения в онлайн-магазинах вырос в два-три раза. На фоне этого продавцы стали поднимать цены. Компании борются со спекулянтами: например, OZON ограничил максимальную цену на самые востребованные товары и за 48 часов заблокировал несколько сотен предложений от нарушителей.
Спекулянты замечены и в офлайне. Паблик «Типичное Одинцово» пишет, что мелкие торговые точки перепродают продукты по завышенной цене.
Поведение россиян в точности повторяет то, что в последние недели происходит в Европе и США. Иностранцы закупаются впрок и, кстати, тоже делают упор на макароны и туалетную бумагу.
Зарубежные супермаркеты объяснили «пробелы» на полках возросшим спросом. Они попросили покупателей прекратить поддержать друг друга и не накапливать дома больше необходимого.
Почему не указали и преппересс (препперинь)? Куда смотрит отечественное фем-движение?
Власть и в 2014 уверяла, что покупать доллары по 36 нет смысла.
Вот эти видео с женской рукой и кучей санитайзеров.
Вот её надо найти и дать ей по рукам её загребущим.
Петербургский Макс
Напиши на нее донос
Ну, справедливости ради стоит сказать, что мб в отдельных случаях это закупки не на случай АААА ЯДЕРНАЯ ВОЙНА ЖРАТВЫ НЕТ БАБА ЛЮДА БЕРИ БАТОН ДЕЛИ НА СЕМЕРЫХ, а именно для того, чтобы в случае роста количества заболевших (а он случится) лишний раз не выходить из дома. другое дело, что тупость в том, что сметают какую-то херню. если уж закупаться, ну возьми ты мясо нормальное, разные крупы, а не тупо гречку, консервы, всякие замороженные штуки. но нет, народ сносит гречу
Осталось у человека полторы тысячи, а закупиться он собрался на месяц.
Очевидно он возьмёт то, у чего (масса/цена) больше.
тоже верно. учитывая уровень доходов нашего среднего класса, можно понять, почему покупают именно самое дешёвое. но среди мяса тоже есть прям супердешёвые варианты - какая-нить печень замороженная, пельмени. лучше, чем просто гречу жевать
Чем больше об этом говорят, тем больше паники. Перестаньте хайпнут по этому поводу. Заебали. Удаляйте все новости о панике и люди перестанут боятся. Дураки
Казенный щит
Удаляйте все новости о панике
Предлагаю превентивно отключить интернет и электричество, а также погнать всю страну шить маски.
А как тогда траффик нагонять? Кто тогда читать будет? Где подписоту брать? А? А?
Власти уверяют, что в этом не смысла.
Смысла не было страну разворовывать. А запастись на всякий случай и без моментальной угрозы жизни смысл всегда есть.
Ясно мигрант ноет о коррупции в России
Я даже не русский. Могу осуждать сколько влезет.
Надеюсь тебя отравят полонием
Сверхчеловека не смогут отравить чем бы то ни было.
а как же криптонит?
Никогда не слушал данного исполнителя жанра рэп. Думаете, стоит?
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Многие делают закупки из-за рухнувшего рубля, цены вот-вот поднимутся
ща американские сланцевики обосрутся, цена на нефть вновь вырастет и заживем лучше прежнего
Из-за запасунов цены на гречу и макароны вырастут сильнее, чем от падения рубля.
Многие цены поднялись процентов на 10-50% в начале недели. Кто успел в выходные закупиться - молодец.
"Россияне в огромных количествах скупают крупы и туалетную бумагу. Найти гречку и макароны уже непросто"
Чего блять? Хватит панику наводить, каждый день по минимум трём магазинам хожу нихуя подобного.
Я вчера обошёл 2 перекрёстка, 3 пятёрки, 1 дикси и 2 магнита. Гречи нет, почти нигде нет куры и яиц.
В билле сегодня утром было все кроме гречки и соли. Яиц дохуя, курицы дохуя, народу было немного. На кассе даже был санитайзер, а в бытовой химии антибактериальное мыло.
антибактериальное мыло
Вспомнился Хаус. "Мы в этом виноваты.
Врачи, чрезмерно выписывающие антибиотики.
Простуда? Прими пенициллин.
Насморк? В чем проблема, вот азитромицин.
Больше не помогает? Ну, тогда, вот ваш Левакин.
Антибактериальное мыло в каждой ванной.
Скоро начнем добавлять Ванкомицин в источники воды.
Мы вырастили эти сверх-бактерии.
Они наши дети.
И теперь они выросли, понаделали себе пирсинг и очень злы."
Ну вот гречку уже не найти, по крайней мере в тех магазах, где я закупаюсь. С солью тоже проблема, с 4-й попытки смог ее купить. И то забрал последнюю упаковку.
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Сам не понимаю, как так получилось, но у меня еще до маразма была и греча (хотя я ее не ем вообще), и пшено, и муки килограмм, и риса дофига, и всяких видов макарон... И туалетную бумагу я покупаю огромными пачками, так что и ее запас у меня большой был еще до маразма.
Я купил только филе куриного 2 кг и пельменей.
Живу один, в магазин ходить не всегда получается, поэтому запасался на случай "не успел".
Авиационный шмель
Счастливчик, я живу в не самом большом городе, вчера захотел сделать плов, да и бумага заканчивается, пошёл в магазин и как же я охуел, ни плова тебе, да ещё и жопу не вытереть скоро
Купил кучу вина. Но не из-за вируса, а потому что скоро вслед за курсом подорожает.
Я тоже так думал, когда в 2014 году рубль обрушился в 2 раза. Боялся даже в бар зайти. А потом захожу через месяц, а там всё как и было. И бухло как-то не шибко выросло даже через год.
Смотря, какое вино. Вот крымское стабильно в скидках.
1. Запас пищи и предметов первой необходимости на 2 недели - абсолютный минимум, который должен быть всегда. Многие, к сожалению, живут очень беспечно. В текущих условиях нарастающей пандемии его нужно нарастить в несколько раз.
2. Чтобы уменьшить число контактов в магазин нужно ходить как можно меньше. Скажем, раз в неделю вместо привычных ежедневных походов. Отсюда необходимость покупать в 5 раз больше.
3. Рубль обесценился, стало быть все подорожает. Пока еще можно закупиться, чем нужно по старым ценам и сэкономить .
4. Люди покупают на свои деньги - какие претензии к ним могут быть? Это сделка, одни хотят купить другие продать, а вы что хотите? Поржать над тупыми или боитесь, что вам не хватит? Хорошо смеется тот кто смеется последним
Мда, вы специально накидываете или что?
ну в целом это не отменяет того, что некоторые метут все с полок как в последний раз.
Магазин в районе завёз так избыточно, что товары в коробках стоят прямо в проходах. Хотя к вечеру может действительно разгребут, хотя со вчерашнего дня лишь прилавки с лимонами и капустой опустели.
Upd. Я понял, почему не опустели полки. Ограничение не более пяти копий товара в одни руки ввели.
Upd2. Действительно дебилизм. Одни препперы закупятся с избытком, а другие препперы приедут чуть позже с тачкой, а закупиться уже нечем. Подставляют коллег. К тому же нет предпосылок к голоду.
я с этой фотки офигел. теперь я понял, почему жители Москвы удивляются, когда некоторые говорят, что это дорогие сырки. По 45р да, они выглядят очень хорошим предложением. у нас они стоили всегда дороже. да и сейчас только благодаря акции их продают по 50р у нас.