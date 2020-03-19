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Anna Begiashvili
1731

Россияне опустошают полки супермаркетов, запасаясь для карантина. Власти и ритейлеры уверяют, что в этом нет смысла Материал редакции

Из-за пандемии соцсети разделились на тех, кто скупает гречку и туалетную бумагу, и тех, кто ненавидит препперов.

57 комментариев
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Фото @iamnottheturtle

С тех пор, как пандемия коронавируса Covid-19 добралась до России, жители многих городов начали делать запасы: скупать крупы, средства гигиены и любые нескоропортящиеся продукты. Кто-то закупается на случай введения жёсткого карантина, кто-то — чтобы лишний раз не выходить из дома, а некоторые опасаются перебоев в поставках. В Москве ситуация обострилась ещё и из-за появления слухов о том, что город закроют на въезд и выезд (власти пока это опровергают).

В соцсетях смеются над закупившимися впрок россиянами, но препперы — «выживальщики», которые основательно готовятся к катаклизмам — это не уникальное явление. Фотографии пустых полок в Европе и США — теперь тоже обычное дело. В то же время и российские, и зарубежные ритейлеры просят отказаться от избыточных покупок. Они уверены, что продовольствия в любом случае хватит всем.

Россияне в огромных количествах скупают крупы и туалетную бумагу. Найти гречку и макароны уже непросто

Самыми популярными продуктами у тех, кто закупился на несколько недель вперёд, ожидаемо стали крупы и средства гигиены. Полки с гречкой, макаронами и туалетной бумагой опустели во многих магазинах.

Tolya @Tolya83472049
Ну вот. Полки пустые теперь даже в 5-ках! А это вчерашние фото коллеги из Метро. https://t.co/5xyx45zU2o
☄️lady sangria~дитя февраля❄️ @alive_fatality
Гречка у меня дома закончилась
Пойду, думаю, возьму пачку. Не может же быть так, что полки в супермаркете в Москве пустые
Ага https://t.co/yLX8gG9kmG
Юлия Орлова @Ulia_1490
Я думала хоть до Мурманска этот дебилиз не дойдёт, но сука и у нас пустые полки(макароны,мука, греча и даже туалетная бумага) Люди успокойтесь пожалуйста, если что можно и газетой жопу вытирать https://t.co/hPMt9YdRXh
miss Tata @TataOfLion
Пятерочка. Воронеж. Сейчас. Полки мука-сахар-крупы пустые. Люди сошли с ума. https://t.co/wunJByVg2w
твитер содержанки @soderzhankasrs
Все фоткают пустые полки с гречкой и туалетной бумагой в магазине пятерочка... ох уж эти заботы бедных.
В Азбуке пропал песто!!! И..., что самое ужасное Б.Ю.александров.
Центр Москвы. Наше время.
Спасайся кто может.... https://t.co/V7tBtd2lgk
Ультравасилий и кот @g_o_n_z_o
Что ж, похоже люди от гречки перешли к действительно важным вещам. Позади меня полки под крепкий алкоголь в «Спаре», и на них нет ни одной бутылки. Да, всё раскупили, я уточнил. И, нет, это сделал не я https://t.co/0BJ2nBj4ZZ

Так, конечно, не везде. В некоторых магазинах проблем с товаром нет.

крейзи dannyла @joseph_blina
другие города: полки в магазинах полупустые или пустые, люди скупают буквально всё

мытищи: https://t.co/JfY1ZsPVAk
Валентина @valentinaKrKl @valentinaKrKl1
Нахожусь в Ашане,ни скажу ,что пустые полки. https://t.co/94R7WSWLgM
Колян Захаров 🇷🇺 @znik711
Ну вот ещё магазин Перекрёсток
Час назад
Где они снимают все эти пустые полки? https://t.co/ei1895q49n

По наблюдениям редакторов TJ, нескоропортящиеся и недорогие продукты, туалетную бумагу и влажные салфетки действительно раскупают очень быстро. Но гораздо сложнее найти санитайзеры и маски.

Пока одни закупаются, другие их осуждают и не понимают, зачем нужно столько макарон

В соцсетях появилось несколько категорий людей: препперы, хвастающиеся своими запасами, их хейтеры, которые не могут купить макароны к ужину из-за опустевших полок, и те, кто не понимает, почему исчезают конкретные продукты.

Roger (your hysterical Salai) Taylor💅🏻 @hardzellocanon
Люди, у вас беды с ба шкой? Почему именно гречка? ЗаЧеМ?? https://t.co/ocT3DsQqF5
перфекционистка @a_tertich
так, ладно гречка с туалетной бумагой,но куда людям столько яиц?! куда и зачем?!
Татьяна @malta2803
@LaRitsa8 Молоко и хлеб почти каждый день,фрукты и овощи..Ну гречка то для чего в таких количествах? Не знаю!Я вроде все кризисы пережила ,давно живу...Но сейчас? Когда за всем следит государство и не оставят нас без куска хлеба! Просто не верят в государство,зачем живут здесь?🤔
Ехидные твиты @_U_R_I_c
Зачем граждане сметают с полок муку? Россия - крупнейший производитель пшеницы в мире, и сейчас, насколько я понимаю, в стране есть трёхлетний запас зерна. Где этот монстр, который может съесть за месяц карантина трёхлетний запас зерна и объесть всю Россиюшку?
Мой ник самый классный и модный @etachto
Меня бесит коронавирус и бесят тупые люди, которые паникуют и бегут скупать все подряд (как моя бабуля, например, она мне тоже это сделать посоветовала)

Зачем, как это должно помочь.....
У нас зомби-апокалипсис на дворе, что ли....
⭕директор твоего очка @michaeldeviant
Пожалуйста, кто-нибудь, передайте людям, которые скупают продукты, лекарства и туалетную бумагу, боясь дефицита, что они и есть та причина, по которой может возникнуть дефицит.

Кто-то, как директор «СПИД.Центра» Антон Красовский, который назвал покупателей макарон «советскими мразями», считает, что дело в менталитете россиян.

ilya @vasyunin
можно к Красовскому по-разному относиться но почему в две тысячи двадцатом году пользователи решили втопить за МАКАРОНЫ понять довольно сложно https://t.co/xhfG56jVuk
Предупреждаем: в видео много мата

Но пользователи объяснили Красовскому ажиотаж вокруг макарон.

Смирнов @sssmirnov
@vasyunin @ksnchk а расскажи, что купить недорого и чтобы долго не портилось
dk @ksnchk
>зарабатываешь 543 тысячи на рт
>удивляешься что люди в россии едят одни макароны

сука как же я ненавижу антона крассовского https://twitter.com/vasyunin/status/1240244732770562048
Luha @Luha39877744
@ksnchk Скажите ему что это средний класс затарился
Отсылка к Путину, назвавшему средним классом россиян, которые получают больше 16 тысяч рублей в месяц

И призвали не осуждать людей, которые в условиях пандемии беспокоятся из-за возможного дефицита.

Александр Долгополов @sankldive
Я не понимаю почему сейчас начинают говорить, что продукты кончаются в магазинах из-за паники:
>людям говорят самоизолироваться на долгое время
>люди покупают себе туалетную бумагу на все это время
>бумага кончается, потому что торговые сети не готовы
>людей обвиняют в панике
Александр Долгополов @sankldive
И вообще, мне кажется сейчас не совсем корректно говорить про панику в России, когда большинству людей абсолютно плевать на эпидемию, на то, какие ужасные последствия их беспечность может навлечь на людей из группы риска
цветочек @svetachalova
я как в родной маленький город вернулась, где в порядке вещей было в магазине заглянуть в пакет к соседу и спросить: «а это тебе зачем? деньги девать некуда?»

Ритейлеры запустили флешмоб #товаресть, чтобы успокоить россиян. Власти тоже уверены, что дефицита продуктов не будет

В Минпромторге утверждают, что пустые полки в части магазинов не связаны с дефицитом товара. В России не собираются закрывать магазины, и торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков.

«Даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — говорят в ведомстве.

Владимир Путин призвал подходить к покупкам рационально, потому что у любого товара, даже у круп, есть срок годности. Он заявил, что власти мониторят среднюю стоимость продуктовой корзины по каждому региону, а ситуация с поставками стабильная.

18 марта «Ашан», магазины X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»), Metro Cash & Carry, «Дикси», Billa и другие крупные торговые сети запустили флешмоб с хэштегом #товаресть.Идея принадлежит директору по связям сети «Лента» Марии Филипповаой.

Если чего-то временно нет на полке, это всего лишь означает, что у вашего соседа этого чего-то много.

Мария Филиппова
директор по связям «Ленты»

Магазины публикуют фотографии своих продавцов на фоне заполненных полок, чтобы показать — дефицита товаров нет.

По данным аналитической компании Nielsen, спрос на продукты длительного хранения в онлайн-магазинах вырос в два-три раза. На фоне этого продавцы стали поднимать цены. Компании борются со спекулянтами: например, OZON ограничил максимальную цену на самые востребованные товары и за 48 часов заблокировал несколько сотен предложений от нарушителей.

Спекулянты замечены и в офлайне. Паблик «Типичное Одинцово» пишет, что мелкие торговые точки перепродают продукты по завышенной цене.

Россияне не исключение — жители других стран точно так же закупались перед карантином, и их тоже пытаются успокоить ритейлеры

Поведение россиян в точности повторяет то, что в последние недели происходит в Европе и США. Иностранцы закупаются впрок и, кстати, тоже делают упор на макароны и туалетную бумагу.

Зарубежные супермаркеты объяснили «пробелы» на полках возросшим спросом. Они попросили покупателей прекратить поддержать друг друга и не накапливать дома больше необходимого.

Nikolay Zhigalin @_ZhN_
Был сегодня в WinCo Foods, пустые полки - с макаронами, вкусными консервами, туалетной бумагой. Остальное всё есть. Купил бананов, разных пряностей, мяса, две консервы фасоли. Многие покупают как раньше, понемногу - regular shopping. Масок на людях почти нет. https://t.co/sB9o08PXgo
США
Артём Фадеев @artiomfadeeff5
Вся паника, пустые полки и нехватка туалетной бумаги ещё раз доказывает, что люди везде примерно одинаково темны и невежественны. Нет никаких "а вот в цивилизованных" странах"...Штаты ли, Сомали ли...Напугай человека и он в секунду одичает https://t.co/JKZiITMUtp
Rajab Mamedov @MamedovRajab
Сегодня в Барселонском супермаркете. Пустые полки. На пороге всеобщей паники! https://t.co/B5sMmNMnpn
Mariya Krutova @akaPassion
Первым делом в норвежских магазинах расхватали такие консервы. Картошечка, морковь и мясо — в общем, обычное жаркое, я такое ещё по школьным столовым помню.

Сразу видно, что тут самое вкусное, пустые полки не врут XD https://t.co/dxnrf7Abws
Сергей из Киева. @SergUA63
Пустые полки в одесском магазине. https://t.co/pwBpSmAE2h
Timur Mustafin @mrTimurMustafin
Ааа, в Нидерладах пустые полки! https://t.co/u2SHDvbl5s
гражданка @yaninaSovushka
Полячка говорит, что все продукты в магазине скупили. «Глупота». Импорт в Польше в первую очередь от Германии, потом из страшного: Китай, Италия, в остальном фиг его знает. А мне говорили, что пора закупить круп, чтобы не нарваться на пустые полки. Неужели все-таки мас. истерия? https://t.co/116e52Rwpi

#covid19 #торговля #деньги

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57 комментариев
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Организационный магнит

19

препперов

Бля

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Организационный магнит

Организационный
3

По наблюдениям редакторов TJ

Bruh moment

Ответить

Линейный татарин

Организационный
3
Ответить

Евгений Мартынов

Организационный
1

Почему не указали и преппересс (препперинь)? Куда смотрит отечественное фем-движение? 

Ответить

allah213

9

Власть и в 2014 уверяла, что покупать доллары по 36 нет смысла.

Ответить

Litnikov Danil

allah213
1

Р - репутация

Ответить

Наглый Донатоед

allah213
–1

Доллары — товар первой необходимости

Ответить

Виолетта Макаревич

5

Вот эти видео с женской рукой и кучей санитайзеров.
Вот её надо найти и дать ей по рукам её загребущим.

Ответить

Организационный магнит

Виолетта
2

Раскулачить 

Ответить

Петербургский Макс

Виолетта
1

Напиши на нее донос

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Петербургский
1

Уже пишу в Спортлото

Ответить

the art of гепард

4

Ну, справедливости ради стоит сказать, что мб в отдельных случаях это закупки не на случай АААА ЯДЕРНАЯ ВОЙНА ЖРАТВЫ НЕТ БАБА ЛЮДА БЕРИ БАТОН ДЕЛИ НА СЕМЕРЫХ, а именно для того, чтобы в случае роста количества заболевших (а он случится) лишний раз не выходить из дома. другое дело, что тупость в том, что сметают какую-то херню. если уж закупаться, ну возьми ты мясо нормальное, разные крупы, а не тупо гречку, консервы, всякие замороженные штуки. но нет, народ сносит гречу

Ответить

Никита Бабич

the
1

Осталось у человека полторы тысячи, а закупиться он собрался на месяц.

Очевидно он возьмёт то, у чего (масса/цена) больше.

Ответить

the art of гепард

Никита
1

тоже верно. учитывая уровень доходов нашего среднего класса, можно понять, почему покупают именно самое дешёвое. но среди мяса тоже есть прям супердешёвые варианты - какая-нить печень замороженная, пельмени. лучше, чем просто гречу жевать

Ответить

Андрюха Глушков

the
0

Супер дешевые варианты средний класс не ест, это для нищих

Ответить

Unknown

4

Чем больше об этом говорят, тем больше паники. Перестаньте хайпнут по этому поводу. Заебали. Удаляйте все новости о панике и люди перестанут боятся. Дураки

Ответить

Казенный щит

Unknown
0

Удаляйте все новости о панике

Предлагаю превентивно отключить интернет и электричество, а также погнать всю страну шить маски.

Ответить

Евгений Мартынов

Unknown
0

А как тогда траффик нагонять? Кто тогда читать будет? Где подписоту брать? А? А?

Ответить

Кенчанский

2

Власти уверяют, что в этом не смысла.

Смысла не было страну разворовывать. А запастись на всякий случай и без моментальной угрозы жизни смысл всегда есть.

Ответить

Организационный магнит

Кенчанский
–4

Ясно мигрант ноет о коррупции в России

Ответить

Кенчанский

Организационный
1

Я даже не русский. Могу осуждать сколько влезет.

Ответить

Организационный магнит

Кенчанский
–3

Надеюсь тебя отравят полонием 

Ответить

Кенчанский

Организационный
–2

Сверхчеловека не смогут отравить чем бы то ни было.

Ответить

George Weiller

Кенчанс…
1

а как же криптонит?

Ответить

Кенчанский

George
3

Никогда не слушал данного исполнителя жанра рэп. Думаете, стоит?

Ответить

George Weiller

Кенчанс…
0

если только ради проверки возможной уязвимости

Ответить

Организационный

Кенчанс…
1

Жаль

Ответить

Комментарий удален

Петербургский Макс

Неолд
0

Он уже подстригся 

Ответить

Кенчанский

Неолд
0

Не забайтишь. Удачи в провоцировании с другим участником интернета.

Ответить

Игорь Готовчиц

3

Многие делают закупки из-за рухнувшего рубля, цены вот-вот поднимутся

Ответить

Evgeniy Smirnov

Игорь
1

ща американские сланцевики обосрутся, цена на нефть вновь вырастет и заживем лучше прежнего

Ответить

Эдуард Суровый

Игорь
1

Из-за запасунов цены на гречу и макароны вырастут сильнее, чем от падения рубля.

Ответить

Vladimir Medvedev

Игорь
0

Многие цены поднялись процентов на 10-50% в начале недели. Кто успел в выходные закупиться - молодец.

Ответить

Игнат Синицын

2

"Россияне в огромных количествах скупают крупы и туалетную бумагу. Найти гречку и макароны уже непросто"
Чего блять? Хватит панику наводить, каждый день по минимум трём магазинам хожу нихуя подобного. 

Ответить

Dmitry Shiryaev

Игнат
2

Я вчера обошёл 2 перекрёстка, 3 пятёрки, 1 дикси и 2 магнита. Гречи нет, почти нигде нет куры и яиц. 

Ответить

Evgeniy Smirnov

Dmitry
0

В билле сегодня утром было все кроме гречки и соли. Яиц дохуя, курицы дохуя, народу было немного. На кассе даже был санитайзер, а в бытовой химии антибактериальное мыло.  

Ответить

the art of гепард

Evgeniy
1

антибактериальное мыло

Вспомнился Хаус. "Мы в этом виноваты.
Врачи, чрезмерно выписывающие антибиотики.
Простуда? Прими пенициллин.
Насморк? В чем проблема, вот азитромицин.
Больше не помогает? Ну, тогда, вот ваш Левакин.
Антибактериальное мыло в каждой ванной.
Скоро начнем добавлять Ванкомицин в источники воды.
Мы вырастили эти сверх-бактерии.
Они наши дети.
И теперь они выросли, понаделали себе пирсинг и очень злы." 

Ответить

Евгений Мартынов

Dmitry
0

В билле всё норм - буквально утром к завтраку затаривался

Ответить

Evgeniy Smirnov

Игнат
1

Ну вот гречку уже не найти, по крайней мере в тех магазах, где я закупаюсь. С солью тоже проблема, с 4-й попытки смог ее купить. И то забрал последнюю упаковку. 

Ответить

Комментарий удален

1 2

2

Даже если товар будет, кто при +1000 заражённых в сутки пойдёт за ним в магазин?

Ответить

Comrad Cwood

1

Сам не понимаю, как так получилось, но у меня еще до маразма была и греча (хотя я ее не ем вообще), и пшено, и муки килограмм, и риса дофига, и всяких видов макарон... И туалетную бумагу я покупаю огромными пачками, так что и ее запас у меня большой был еще до маразма.
Я купил только филе куриного 2 кг и пельменей.

Живу один, в магазин ходить не всегда получается, поэтому запасался на случай "не успел".

Ответить

Авиационный шмель

Comrad
0

Счастливчик, я живу в не самом большом городе, вчера захотел сделать плов, да и бумага заканчивается, пошёл в магазин и как же я охуел, ни плова тебе, да ещё и жопу не вытереть скоро

Ответить

Константин Курасов

1

Купил кучу вина. Но не из-за вируса, а потому что скоро вслед за курсом подорожает.

Ответить

Наглый Донатоед

Константин
0

Я тоже так думал, когда в 2014 году рубль обрушился в 2 раза. Боялся даже в бар зайти. А потом захожу через месяц, а там всё как и было. И бухло как-то не шибко выросло даже через год. 

Смотря, какое вино. Вот крымское стабильно в скидках.

Ответить

Максим Чистов

Наглый
0

В барах просто больше разбавлять стали)

Ответить

Последовательный пришелец

1

Ритейлеры переживают за народ

Ответить

Святой Абдужаббор

0

Идиоты, что с них взять

Ответить

Имя Фамилия

–1

1. Запас пищи и предметов первой необходимости на 2 недели - абсолютный минимум, который должен быть всегда. Многие, к сожалению, живут очень беспечно. В текущих условиях нарастающей пандемии его нужно нарастить в несколько раз.
2. Чтобы уменьшить число контактов в магазин нужно ходить как можно меньше. Скажем, раз в неделю вместо привычных ежедневных походов. Отсюда необходимость покупать в 5 раз больше.
3. Рубль обесценился, стало быть все подорожает. Пока еще можно закупиться, чем нужно по старым ценам и сэкономить .
4. Люди покупают на свои деньги - какие претензии к ним могут быть? Это сделка, одни хотят купить другие продать, а вы что хотите? Поржать над тупыми или боитесь, что вам не хватит? Хорошо смеется тот кто смеется последним

Ответить

Фирменный кубок

0

Полячка говорит, что все продукты в магазине скупили

п о л ь к а!

Ответить

Петербургский Макс

Фирменный
1
Ответить

Timur Mustafin

0

Мда, вы специально накидываете или что? 

Ответить

Степан Кучеренко

Timur
1

ну в целом это не отменяет того, что некоторые метут все с полок как в последний раз.

Ответить

Никита Бабич

0

Магазин в районе завёз так избыточно, что товары в коробках стоят прямо в проходах. Хотя к вечеру может действительно разгребут, хотя со вчерашнего дня лишь прилавки с лимонами и капустой опустели.

Upd. Я понял, почему не опустели полки. Ограничение не более пяти копий товара в одни руки ввели.

Upd2. Действительно дебилизм. Одни препперы закупятся с избытком, а другие препперы приедут чуть позже с тачкой, а закупиться уже нечем. Подставляют коллег. К тому же нет предпосылок к голоду.

Ответить

Никита Громов

0

Дефицита не будет. Твёрдо и четко.

Ответить

Rayslava

0

Просто не верят в государство,зачем живут здесь?🤔

А какие есть варианты?

Ответить

Генеральный рак

–1

Кризис в Москве, охуеть

Ответить

Степан Кучеренко

Генеральный
0

я с этой фотки офигел. теперь я понял, почему жители Москвы удивляются, когда некоторые говорят, что это дорогие сырки. По 45р да, они выглядят очень хорошим предложением. у нас они стоили всегда дороже. да и сейчас только благодаря акции их продают по 50р у нас.

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