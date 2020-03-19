Из-за пандемии соцсети разделились на тех, кто скупает гречку и туалетную бумагу, и тех, кто ненавидит препперов.

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С тех пор, как пандемия коронавируса Covid-19 добралась до России, жители многих городов начали делать запасы: скупать крупы, средства гигиены и любые нескоропортящиеся продукты. Кто-то закупается на случай введения жёсткого карантина, кто-то — чтобы лишний раз не выходить из дома, а некоторые опасаются перебоев в поставках. В Москве ситуация обострилась ещё и из-за появления слухов о том, что город закроют на въезд и выезд (власти пока это опровергают).

В соцсетях смеются над закупившимися впрок россиянами, но препперы — «выживальщики», которые основательно готовятся к катаклизмам — это не уникальное явление. Фотографии пустых полок в Европе и США — теперь тоже обычное дело. В то же время и российские, и зарубежные ритейлеры просят отказаться от избыточных покупок. Они уверены, что продовольствия в любом случае хватит всем.

Россияне в огромных количествах скупают крупы и туалетную бумагу. Найти гречку и макароны уже непросто

Самыми популярными продуктами у тех, кто закупился на несколько недель вперёд, ожидаемо стали крупы и средства гигиены. Полки с гречкой, макаронами и туалетной бумагой опустели во многих магазинах.

Tolya @Tolya83472049 Ну вот. Полки пустые теперь даже в 5-ках! А это вчерашние фото коллеги из Метро. https://t.co/5xyx45zU2o [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETXOUkuXYA00XBb.jpg","width":960,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETXOUk6WsAAHNMG.jpg","width":960,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETXOUlRXkAEMOBy.jpg","width":960,"height":1280}}}]

☄️lady sangria~дитя февраля❄️ @alive_fatality

Пойду, думаю, возьму пачку. Не может же быть так, что полки в супермаркете в Москве пустые

Ага Гречка у меня дома закончиласьПойду, думаю, возьму пачку. Не может же быть так, что полки в супермаркете в Москве пустыеАга https://t.co/yLX8gG9kmG

Юлия Орлова @Ulia_1490 Я думала хоть до Мурманска этот дебилиз не дойдёт, но сука и у нас пустые полки(макароны,мука, греча и даже туалетная бумага) Люди успокойтесь пожалуйста, если что можно и газетой жопу вытирать https://t.co/hPMt9YdRXh

твитер содержанки @soderzhankasrs

В Азбуке пропал песто!!! И..., что самое ужасное Б.Ю.александров.

Центр Москвы. Наше время.

Спасайся кто может.... Все фоткают пустые полки с гречкой и туалетной бумагой в магазине пятерочка... ох уж эти заботы бедных.В Азбуке пропал песто!!! И..., что самое ужасное Б.Ю.александров.Центр Москвы. Наше время.Спасайся кто может.... https://t.co/V7tBtd2lgk

Ультравасилий и кот @g_o_n_z_o Что ж, похоже люди от гречки перешли к действительно важным вещам. Позади меня полки под крепкий алкоголь в «Спаре», и на них нет ни одной бутылки. Да, всё раскупили, я уточнил. И, нет, это сделал не я https://t.co/0BJ2nBj4ZZ

Так, конечно, не везде. В некоторых магазинах проблем с товаром нет.

Колян Захаров 🇷🇺 @znik711

Час назад

Где они снимают все эти пустые полки? Ну вот ещё магазин ПерекрёстокЧас назадГде они снимают все эти пустые полки? https://t.co/ei1895q49n [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETaIHQ9WoAAbXKk.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETaIHdcX0AEaoLN.jpg","width":1536,"height":2048}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETaIHqTXYAAErql.jpg","width":2048,"height":1536}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/ETaIH3CXkAU60Tf.jpg","width":2048,"height":1536}}}]

По наблюдениям редакторов TJ, нескоропортящиеся и недорогие продукты, туалетную бумагу и влажные салфетки действительно раскупают очень быстро. Но гораздо сложнее найти санитайзеры и маски.

Пока одни закупаются, другие их осуждают и не понимают, зачем нужно столько макарон

В соцсетях появилось несколько категорий людей: препперы, хвастающиеся своими запасами, их хейтеры, которые не могут купить макароны к ужину из-за опустевших полок, и те, кто не понимает, почему исчезают конкретные продукты.

перфекционистка @a_tertich так, ладно гречка с туалетной бумагой,но куда людям столько яиц?! куда и зачем?!

Татьяна @malta2803 @LaRitsa8 Молоко и хлеб почти каждый день,фрукты и овощи..Ну гречка то для чего в таких количествах? Не знаю!Я вроде все кризисы пережила ,давно живу...Но сейчас? Когда за всем следит государство и не оставят нас без куска хлеба! Просто не верят в государство,зачем живут здесь?🤔

Ехидные твиты @_U_R_I_c Зачем граждане сметают с полок муку? Россия - крупнейший производитель пшеницы в мире, и сейчас, насколько я понимаю, в стране есть трёхлетний запас зерна. Где этот монстр, который может съесть за месяц карантина трёхлетний запас зерна и объесть всю Россиюшку?

Мой ник самый классный и модный @etachto Меня бесит коронавирус и бесят тупые люди, которые паникуют и бегут скупать все подряд (как моя бабуля, например, она мне тоже это сделать посоветовала)



Зачем, как это должно помочь.....

У нас зомби-апокалипсис на дворе, что ли....

⭕директор твоего очка @michaeldeviant Пожалуйста, кто-нибудь, передайте людям, которые скупают продукты, лекарства и туалетную бумагу, боясь дефицита, что они и есть та причина, по которой может возникнуть дефицит.

Кто-то, как директор «СПИД.Центра» Антон Красовский, который назвал покупателей макарон «советскими мразями», считает, что дело в менталитете россиян.

ilya @vasyunin можно к Красовскому по-разному относиться но почему в две тысячи двадцатом году пользователи решили втопить за МАКАРОНЫ понять довольно сложно https://t.co/xhfG56jVuk Предупреждаем: в видео много мата

Но пользователи объяснили Красовскому ажиотаж вокруг макарон.

dk @ksnchk

>удивляешься что люди в россии едят одни макароны



сука как же я ненавижу антона крассовского >зарабатываешь 543 тысячи на рт>удивляешься что люди в россии едят одни макаронысука как же я ненавижу антона крассовского https://twitter.com/vasyunin/status/1240244732770562048

Luha @Luha39877744 @ksnchk Скажите ему что это средний класс затарился Отсылка к Путину, назвавшему средним классом россиян, которые получают больше 16 тысяч рублей в месяц

И призвали не осуждать людей, которые в условиях пандемии беспокоятся из-за возможного дефицита.

Александр Долгополов @sankldive Я не понимаю почему сейчас начинают говорить, что продукты кончаются в магазинах из-за паники:

>людям говорят самоизолироваться на долгое время

>люди покупают себе туалетную бумагу на все это время

>бумага кончается, потому что торговые сети не готовы

>людей обвиняют в панике

Александр Долгополов @sankldive И вообще, мне кажется сейчас не совсем корректно говорить про панику в России, когда большинству людей абсолютно плевать на эпидемию, на то, какие ужасные последствия их беспечность может навлечь на людей из группы риска

цветочек @svetachalova я как в родной маленький город вернулась, где в порядке вещей было в магазине заглянуть в пакет к соседу и спросить: «а это тебе зачем? деньги девать некуда?»

Ритейлеры запустили флешмоб #товаресть, чтобы успокоить россиян. Власти тоже уверены, что дефицита продуктов не будет

В Минпромторге утверждают, что пустые полки в части магазинов не связаны с дефицитом товара. В России не собираются закрывать магазины, и торговые сети заранее начали создавать товарный запас, увеличивая заказы у поставщиков.

«Даже если где-то локально обнаружится пустая полка, то это не потому, что товара нет, а потому, что выкладка товара на полку происходит ритмично, в соответствии с определённым циклом — товар на разных его этапах может быть в подсобных помещениях, в пути, в машине, на распределительном центре торговой сети. Чтобы снова заполнить полку, всегда требуется примерно одно и то же время», — говорят в ведомстве.

Владимир Путин призвал подходить к покупкам рационально, потому что у любого товара, даже у круп, есть срок годности. Он заявил, что власти мониторят среднюю стоимость продуктовой корзины по каждому региону, а ситуация с поставками стабильная.

18 марта «Ашан», магазины X5 Retail Group («Перекрёсток», «Пятёрочка», «Карусель»), Metro Cash & Carry, «Дикси», Billa и другие крупные торговые сети запустили флешмоб с хэштегом #товаресть.Идея принадлежит директору по связям сети «Лента» Марии Филипповаой.

Если чего-то временно нет на полке, это всего лишь означает, что у вашего соседа этого чего-то много.

Мария Филиппова директор по связям «Ленты»

Магазины публикуют фотографии своих продавцов на фоне заполненных полок, чтобы показать — дефицита товаров нет.

По данным аналитической компании Nielsen, спрос на продукты длительного хранения в онлайн-магазинах вырос в два-три раза. На фоне этого продавцы стали поднимать цены. Компании борются со спекулянтами: например, OZON ограничил максимальную цену на самые востребованные товары и за 48 часов заблокировал несколько сотен предложений от нарушителей.

Спекулянты замечены и в офлайне. Паблик «Типичное Одинцово» пишет, что мелкие торговые точки перепродают продукты по завышенной цене.

Россияне не исключение — жители других стран точно так же закупались перед карантином, и их тоже пытаются успокоить ритейлеры

Поведение россиян в точности повторяет то, что в последние недели происходит в Европе и США. Иностранцы закупаются впрок и, кстати, тоже делают упор на макароны и туалетную бумагу.

Зарубежные супермаркеты объяснили «пробелы» на полках возросшим спросом. Они попросили покупателей прекратить поддержать друг друга и не накапливать дома больше необходимого.

Nikolay Zhigalin @_ZhN_ Был сегодня в WinCo Foods, пустые полки - с макаронами, вкусными консервами, туалетной бумагой. Остальное всё есть. Купил бананов, разных пряностей, мяса, две консервы фасоли. Многие покупают как раньше, понемногу - regular shopping. Масок на людях почти нет. https://t.co/sB9o08PXgo США

Артём Фадеев @artiomfadeeff5 Вся паника, пустые полки и нехватка туалетной бумаги ещё раз доказывает, что люди везде примерно одинаково темны и невежественны. Нет никаких "а вот в цивилизованных" странах"...Штаты ли, Сомали ли...Напугай человека и он в секунду одичает https://t.co/JKZiITMUtp

Mariya Krutova @akaPassion



Сразу видно, что тут самое вкусное, пустые полки не врут XD Первым делом в норвежских магазинах расхватали такие консервы. Картошечка, морковь и мясо — в общем, обычное жаркое, я такое ещё по школьным столовым помню.Сразу видно, что тут самое вкусное, пустые полки не врут XD https://t.co/dxnrf7Abws