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Roman Persianinov
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Коронавирус Covid-19 распространился по всему миру, но в КНДР заражённых нет. По крайней мере, так говорят власти Материал редакции

По мнению специалистов, если в КНДР замалчивают реальную ситуацию, то страна рискует стать закрытым инкубатором для инфекции.

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Турист смотрит через бинокль на Северную Корею с башни, построенной на китайской стороне границы между Россией, Китаем и КНДР Фото Reuters

18 марта глава КНДР Ким Чен Ын объявил о начале строительства в Пхеньяне «новой современной больницы общего профиля». Причина — 75-летняя годовщина основания Трудовой партии Кореи во главе с национальным героем Ким Ир Сеном. Ким Чен Ын рассказал об необходимости улучшить систему здравоохранения, но никак не объяснил главное — какова в КНДР ситуация с пандемией коронавируса.

Как утверждают власти, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19. Помимо этого, никакой официальной информации нет, а сторонние источники, напротив, утверждают, что в стране уже появились первые жертвы вируса. Пока специалисты сходятся в одном — если в КНДР скрывают реальное положение дел, это может привести к тому, что страна станет закрытым инкубатором для вируса и поспособствует его распространению.

КНДР молчит, но из США и Южной Кореи сообщают о карантине и гибели солдат в этой стране

В начале марта северокорейская армия двумя залпами с разницей в неделю выпустила пять баллистических ракет ближнего радиуса у восточного побережья. Эти действия, настоящая причина которых неизвестна, осудили власти Японии и Южной Кореи. Некоторые аналитики предположили, что это своеобразный жест КНДР, который стоит расценивать как демонстрацию силы и стабильности даже во время пандемии.

Как утверждает Пхеньян, страна успела вовремя защититься от Covid-19 благодаря упреждающим мерам. В этом числе закрытие границ (в приграничных к КНДР китайским регионах Ляонин и Гирин выявили 225 заражённых), приостановка торговых соглашений с Китаем и усиление надзора за иностранными дипломатами.

В феврале Министерство объединения Кореи, которое занимается контактами между двумя странами, сообщило, что Пхеньян отчитался ВОЗ о проверке 141 человека на наличие коронавируса. Все тесты, если верить сообщению, оказались отрицательны. А представители ВОЗ, в свою очередь, заявили, что не обладают информацией о заражениях в КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за боевыми учениями вместе с военачальником в защитной маске, март 2020 года ​Фото AFP

«Невозможно, чтобы в КНДР не было случаев заражения коронавирусом», — сказала специалист по Северной Корее и бывший аналитик ЦРУ Цзюнь Пак (Jung Pak). По её словам, власти замалчивают информацию о ситуации, чтобы продемонстрировать миру умение контролировать страну даже в период смертельной пандемии, международных санкций и бедствующей экономики. Пак также полагает, что около 40% населения страны недоедает, что сказывается на их иммунитете.

Как отметил командир вооружённых сил США в Корее Роберт Абрамс, с начала марта северокорейские войска снизили свою активность. «Последние 30 дней войска находились на карантине и только недавно снова начали рутинные тренировки. К примеру, в течение 24 дней они не пользовались самолётами», — говорит Абрамс.

Южнокорейские СМИ утверждают, что ситуация с коронавирусом в КНДР давно перестала быть стабильной. 9 марта издание Daily NK, которое освещает ситуацию в Северной Кореи с 2004 года и заработало положительную репутацию в западных СМИ, со ссылкой на неназванные источники сообщило о более 200 погибших от коронавируса в КНДР.

Как утверждает собеседник издания в северокорейской армии, он видел отчёт о смерти 180 солдат от Covid-19. Это якобы произошло в январе и феврале, когда эпидемия только начала распространяться и охватила приграничные регионы страны.

Источник издания не предоставил никаких фотографий отчёта или официальных выдержек из него, однако утверждает, что тела умерших от коронавируса тщательно дезинфицируют метанолом. Собеседник также сообщил, что в связи со вспышкой власти увеличили поставки еды в армию, чтобы усилить иммунитет солдат.

Офицеры, отвечающие за материально-техническое обеспечение в армии, настаивают, что солдаты получают по меньшей мере 800 граммов продовольствия в день. Они также подчёркивают, что солдаты три раза в день питаются супом, а не один раз, как обычно.

неназванный источник издания Daily NK в северокорейской армии

20 марта репортёры Daily NK сообщили трёх о погибших северокорейских солдатах, которые незадолго до смерти страдали повышенной температурой и проблемами с дыханием. Как утверждает издание, 14 марта военнослужащие пожаловались на повышенную температуру, кашель, головную боль и проблемы с дыханием. Несмотря на это, их не поместили в карантин и отправили обратно на службу, порекомендовав выпить лекарства от простуды и жаропонижающие. Примерно три дня спустя солдаты скончались в местном отделении скорой помощи, куда их доставили в тяжёлом состоянии.

Со слов источника, смерть солдат вызвала беспокойство среди руководства пограничного отделения северокорейской армии, так как симптомы военнослужащих указывали на заражение Covid-19. Однако медицинский персонал и старшее армейское руководство якобы отвергло эти подозрения, назвав причиной смерти острую пневмонию, добавив, что она стала результатом «ранних предпосылок».

Солдаты северной и южной Кореи пожимают друг другу руки у укреплённой демилитаризованной зоны, которая разделяет страны Фото Reuters

Риски вспышки эпидемии для КНДР и предложение помощи от международного сообщества

В начале марта лидеры Севера и Юга Кореи обменялись письмами, в которых выразили поддержку в борьбе с коронавирусом. Ким Чен Ын в послании к Мун Чжэ добавил, что «тихо надеется» на преодоление ситуации с Covid-19 и выражает южнокорейскому президенту «своё неизменное доверие».

10 марта министр здравоохранения Южной Кореи Парк Нын Ху заявил, что страна пережила пик распространения вируса, и пообещал, что ситуация вернётся к норме. К середине марта в Южной Кореи обнаружили больше восьми тысяч заражённых, из которых 94 скончались. Одной из главных причин эффективности стратегии страны по борьбе с вирусом называют оперативные и быстрые тесты по выявлению заболевания.

Жители Пхеньяна в масках, февраль 2020 года Фото Getty

Что же касается Северной Кореи, то об устройстве и эффективности её системы здравоохранения известно очень мало. Глава американского центра по изучению корейской истории и государственной политики Жан Ли (Jean Lee), полагает, что медицинские запасы КНДР сильно ограничены. «Они плохо подготовлены для борьбы с любой эпидемией», — считает он.

В прошлом КНДР демонстрировала успехи в сокрытии данных о массовой гибели населения. Именно из-за этой скрытности до сих пор неизвестны точные масштабы массового голода в стране в 1990-х годах, когда, по разным оценкам, скончалось от 240 тысяч до 3,5 миллионов человек. Впрочем, в 2018 году ВОЗ отметила успех Северной Кореи в борьбе с корью.

Северокорейские власти утверждают, что проверили и выпустили из карантина около 5400 человек, не обнаружив у них Covid-19. Всё это, пока в Южной Корее вирус выявили у более восьми тысяч человек, а в Китае от него скончалось почти пяти тысяч.

Несмотря на изоляционистскую политику, закрытие границ для КНДР несёт финансовый урон. Туризм — это один из последних легальных источников входа иностранной валюты в страну, так как большая часть других ограничена санкциями. «Необходимость закрыть границы сильно ударит по экономике Северной Кореи», — говорит бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Эванс Ревир. Закрытие границ с главным партнёром не защищает страну полностью — коронавирус всё ещё могут перенести через границу торговцы с чёрного рынка, имеющие свои маршруты из Китая в КНДР. Однако кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги писал, что несколько контрабандистов уже жестоко наказали.

В марте издание Daily NK сообщило о продлении карантина в северокорейских школах до 15 апреля. Если верить анонимным источникам репортёров, из-за пандемии коронавируса школы в стране закрыли ещё 20 февраля, а новая дата снятия карантина выбрана не случайно — с 15 апреля в стране в течение двух дней празднуют день рождения главного идеолога страны Ким Ир Сена.

Сотрудники супермаркета в Пхеньяне, где закупаются иностранные дипломаты ​Фото The Standard

Как пишет Daily NK, это первый случай в истории страны, когда начало занятий в школе дважды перенесли. На это обращают внимание и северокорейцы, задаваясь вопросом, почему старт занятий откладывают, если в стране, как говорят власти, нет случаев заражения Covid-19. «Некоторые люди начали понимать, что вирус — это не проблема других стран, а реальная угроза для Северной Кореи», — утверждает неназванный источник издания.

Как пишет Bloomberg, если Северную Корею охватит эпидемия, система здравоохранения, ослабленная тяжёлым экономическим положением, может не справиться. А это может привести к массовым смертям и превратить страну в закрытый инкубатор для коронавируса. Именно поэтому гуманитарные организации и страны-союзники КНДР, в том числе Россия, предложили помощь и медицинские ресурсы.

В феврале Москва передала в Пхеньян устройства для тестирования, а международный Красный крест призвал снять часть санкций со страны, чтобы иметь возможность перевести деньги в Северную Корею. А 9 марта во Владивосток прибыл самолёт государственной авиакомпании КНДР Air Koryo, на борту которого находились около 60 иностранцев, из которых 13 — сотрудники российского посольства, у которых закончилась командировка, и члены их семей.

Страну также покинули французские, немецкие и швейцарские послы. Российское и британское продолжают работать. Суммарно местные власти продержали на карантине больше 380 иностранцев, объяснив это мерой предосторожности. Российский посол в Северной Корее Александр Мацегора описал условия содержания как близкие к домашнему аресту: сотрудникам запретили выезжать в город или контактировать с людьми извне.

В связи с пандемией свою помощь КНДР предложил даже Госдеп США и совет безопасности ООН, ответственный за наложения санкций на Северную Корею. Последний сделал ряд исключений, чтобы дать возможность отправлять медицинские ресурсы в страну.

Ким Чен Ын на военных учениях, март 2020 года Фото AP

Однако Северная Корея не привыкла к международной поддержке и порой используют гуманитарную помощь в политических целях. В прошлом северокорейские власти, выступая перед гражданами, выдавали иностранную благотворительность за собственные подарки. Следующая поставка гуманитарной помощи и медицинских ресурсов должна прибыть в КНДР до конца марта.

«[Там] нет беспокойства по поводу прав человека или социальных свобод, вероятно, нет беспокойства даже по поводу умирающих от голода», — говорит глава американской организации Korea Society и преподаватель международных отношений в Колумбийском университете Томас Бирн. «Они легко могут принудить [людей] к социальному дистанцированию», — отмечает он.

Скепсис по поводу северокорейской модели здравоохранения поддерживает бывший северокорейский врач Чой Цзюнь-Хун (Choi Jung-hun), сбежавший из страны в 2011 году. Он помогал в борьбе с эпидемией кори в стране в 2006-2007 годах и помнит, что у больниц не хватало реурсов, чтобы круглосуточно поддерживать работу карантинных и изоляционных сооружений.

«Проблема в Северной Корее в том, что люди не следуют инструкциям. Когда людям, находящимся в больницах и карантинных учреждениях, не давали достаточно еды, они убегали на её поиски», — говорит Чой. В то же время врач убеждён — в Северной Корее лучшая система контроля граждан в мире, что в этой ситуации пригодится.

Вероятно, Северная Корея лучше всех умеет ограничивать социальные контакты и путешествия по регионам, потому что власти занималась этим последние 70 лет. Разница лишь в том, что теперь правила стали жёстче. Так что эта система поможет им предотвратить распространение вируса.

Чой Цзюнь-Хун
бывший северокорейский врач, сбежавший из страны

В противовес скепсису о северокорейской системе здравоохранения выступил кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги. По его мнению, северокорейская система, созданная по советскому образцу, эффективно помогает страдающим легкой формой заболевания. Но для заболевших со сложной формой лечения может не найтись.

В целом можно сказать, что вопреки часто повторяемым клише Северная Корея, скорее всего, выйдет из эпидемии с не очень большими потерями.

Правда, при этом мы не учитываем тот огромный (и чреватый самыми серьезными политическими последствиями) ущерб, который жесткие карантинные меры нанесут северокорейской экономике. Этот ущерб может иметь самые катастрофические последствия, но об этом говорить пока рано.

Андрей Ланьков
кореевед

#коронавирус #кндр #азия #эпидемия #covid19

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27 комментариев
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Ефим Паршин

12
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Потенциальный кубок

Ефим
0

1
1
0

Ответить

Христов Филипп

Ефим
0

Это же сигнал sos!

Ответить

Влюбленный бинокль

10

Это же второй совок, еще бы они не замалчивали

Ответить

Провинциальный завод

Влюбленный
3

Зачем? Их просто расстреляли

Ответить

Прогрессивный ихтиандр

6

в КНДР заражённых нет

Шах и мат, капиталисты!

Ответить

subprocess.check_output

5

Наши братики

Ответить

Filipp Shumakov

4

Самоизолировались до того как это стало мейнстримом

Ответить

Litnikov Danil

1

Как же этот пухлик надоел

Ответить

Атлант поправил плечи

Litnikov
7

И не говори, жить не дает.

Ответить

Litnikov Danil

Атлант
1
Ответить

Драгоценный шмель

3

Наследие сталина

Ответить

Дмитрий Харламов

2

Казалось бы, при чём тут Украина?

Ответить

Громадный Влад

2

щас вот пройдусь автозаменой корея на россия, и никто разницы не заметит

Ответить

IO

–1

Я помню как США сообщали о расстрелянных лично солнцеликим из зенитной пушки, так что источник это мягко говоря сомнительный.

Ответить

Roman Persianinov

IO
1

В прошлом у нас выходил материал, где в том числе поднималась тема недостоверных источников по КНДР. Так что я согласен, верить всему не стоит. Поэтому в статье всё подано со скепсисом

https://tjournal.ru/stories/91986-svoy-malenkiy-ugolok-chuchhe-intervyu-s-avtorami-soobshchestv-vo-vkontakte-vystupayushchih-za-solidarnost-rossii-i-kndr

Ответить

Нынешний Макс

Roman
0

В КНДР бы этих уродов сослать, пусть поживут там и нахлебаются прелестей "самого честного строя"

Ответить

glimpse unthinkable

Нынешний
0

Ну ты то там жил и точно знаешь, ага.

Ответить

Нынешний Макс

glimpse
0

Я точно знаю. Все нормальные люди точно знают. Не знают только те, кто "сам обманываться рад"

Ответить

Пищевой цвет

0

Возможно там и правда нет коронавируса у них намного меньше контактов с внешним миром, чем у других стран.

Ответить

Личный шмель

Пищевой
4

Возможно оно там, слава богу, не распространяется.

Ответить

Андрей Рядькин

Пищевой
2

у них вахтами ездят работать в Китай и торговля идет основная. кстати, и в Россию ездят работать. 

Ответить

Пищевой цвет

Андрей
0

Да, но работают они в полной изоляции глубоко в лесах.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Пищевой
1

У них челноки постоянно мотаются в китайские города закупаться всяким ширпотребом. И закрытие границы тут не поможет, потому что они и так переходят границу нелегально в рандомных местах.

Ответить

Litnikov Danil

Пищевой
0

Да, но так то они не полностью изолированы, а в условиях победившего коммунизма выжить будет непросто

Ответить

Sergey Lukianov

1

ну Киму так то выгодно проредить поголовье скота в стаде. ничего удивительного

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Романтический Даниль

0

Ужасная статья, никакой последовательности.

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