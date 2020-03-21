По мнению специалистов, если в КНДР замалчивают реальную ситуацию, то страна рискует стать закрытым инкубатором для инфекции.

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Турист смотрит через бинокль на Северную Корею с башни, построенной на китайской стороне границы между Россией, Китаем и КНДР Фото Reuters

18 марта глава КНДР Ким Чен Ын объявил о начале строительства в Пхеньяне «новой современной больницы общего профиля». Причина — 75-летняя годовщина основания Трудовой партии Кореи во главе с национальным героем Ким Ир Сеном. Ким Чен Ын рассказал об необходимости улучшить систему здравоохранения, но никак не объяснил главное — какова в КНДР ситуация с пандемией коронавируса.

Как утверждают власти, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19. Помимо этого, никакой официальной информации нет, а сторонние источники, напротив, утверждают, что в стране уже появились первые жертвы вируса. Пока специалисты сходятся в одном — если в КНДР скрывают реальное положение дел, это может привести к тому, что страна станет закрытым инкубатором для вируса и поспособствует его распространению.

КНДР молчит, но из США и Южной Кореи сообщают о карантине и гибели солдат в этой стране

В начале марта северокорейская армия двумя залпами с разницей в неделю выпустила пять баллистических ракет ближнего радиуса у восточного побережья. Эти действия, настоящая причина которых неизвестна, осудили власти Японии и Южной Кореи. Некоторые аналитики предположили, что это своеобразный жест КНДР, который стоит расценивать как демонстрацию силы и стабильности даже во время пандемии.

Как утверждает Пхеньян, страна успела вовремя защититься от Covid-19 благодаря упреждающим мерам. В этом числе закрытие границ (в приграничных к КНДР китайским регионах Ляонин и Гирин выявили 225 заражённых), приостановка торговых соглашений с Китаем и усиление надзора за иностранными дипломатами.

В феврале Министерство объединения Кореи, которое занимается контактами между двумя странами, сообщило, что Пхеньян отчитался ВОЗ о проверке 141 человека на наличие коронавируса. Все тесты, если верить сообщению, оказались отрицательны. А представители ВОЗ, в свою очередь, заявили, что не обладают информацией о заражениях в КНДР.

Глава КНДР Ким Чен Ын наблюдает за боевыми учениями вместе с военачальником в защитной маске, март 2020 года ​Фото AFP

«Невозможно, чтобы в КНДР не было случаев заражения коронавирусом», — сказала специалист по Северной Корее и бывший аналитик ЦРУ Цзюнь Пак (Jung Pak). По её словам, власти замалчивают информацию о ситуации, чтобы продемонстрировать миру умение контролировать страну даже в период смертельной пандемии, международных санкций и бедствующей экономики. Пак также полагает, что около 40% населения страны недоедает, что сказывается на их иммунитете.

Как отметил командир вооружённых сил США в Корее Роберт Абрамс, с начала марта северокорейские войска снизили свою активность. «Последние 30 дней войска находились на карантине и только недавно снова начали рутинные тренировки. К примеру, в течение 24 дней они не пользовались самолётами», — говорит Абрамс.

Южнокорейские СМИ утверждают, что ситуация с коронавирусом в КНДР давно перестала быть стабильной. 9 марта издание Daily NK, которое освещает ситуацию в Северной Кореи с 2004 года и заработало положительную репутацию в западных СМИ, со ссылкой на неназванные источники сообщило о более 200 погибших от коронавируса в КНДР.

Как утверждает собеседник издания в северокорейской армии, он видел отчёт о смерти 180 солдат от Covid-19. Это якобы произошло в январе и феврале, когда эпидемия только начала распространяться и охватила приграничные регионы страны.

Источник издания не предоставил никаких фотографий отчёта или официальных выдержек из него, однако утверждает, что тела умерших от коронавируса тщательно дезинфицируют метанолом. Собеседник также сообщил, что в связи со вспышкой власти увеличили поставки еды в армию, чтобы усилить иммунитет солдат.

Офицеры, отвечающие за материально-техническое обеспечение в армии, настаивают, что солдаты получают по меньшей мере 800 граммов продовольствия в день. Они также подчёркивают, что солдаты три раза в день питаются супом, а не один раз, как обычно.

неназванный источник издания Daily NK в северокорейской армии



20 марта репортёры Daily NK сообщили трёх о погибших северокорейских солдатах, которые незадолго до смерти страдали повышенной температурой и проблемами с дыханием. Как утверждает издание, 14 марта военнослужащие пожаловались на повышенную температуру, кашель, головную боль и проблемы с дыханием. Несмотря на это, их не поместили в карантин и отправили обратно на службу, порекомендовав выпить лекарства от простуды и жаропонижающие. Примерно три дня спустя солдаты скончались в местном отделении скорой помощи, куда их доставили в тяжёлом состоянии.

Со слов источника, смерть солдат вызвала беспокойство среди руководства пограничного отделения северокорейской армии, так как симптомы военнослужащих указывали на заражение Covid-19. Однако медицинский персонал и старшее армейское руководство якобы отвергло эти подозрения, назвав причиной смерти острую пневмонию, добавив, что она стала результатом «ранних предпосылок».

Солдаты северной и южной Кореи пожимают друг другу руки у укреплённой демилитаризованной зоны, которая разделяет страны Фото Reuters

Риски вспышки эпидемии для КНДР и предложение помощи от международного сообщества

В начале марта лидеры Севера и Юга Кореи обменялись письмами, в которых выразили поддержку в борьбе с коронавирусом. Ким Чен Ын в послании к Мун Чжэ добавил, что «тихо надеется» на преодоление ситуации с Covid-19 и выражает южнокорейскому президенту «своё неизменное доверие».

10 марта министр здравоохранения Южной Кореи Парк Нын Ху заявил, что страна пережила пик распространения вируса, и пообещал, что ситуация вернётся к норме. К середине марта в Южной Кореи обнаружили больше восьми тысяч заражённых, из которых 94 скончались. Одной из главных причин эффективности стратегии страны по борьбе с вирусом называют оперативные и быстрые тесты по выявлению заболевания.

Жители Пхеньяна в масках, февраль 2020 года Фото Getty

Что же касается Северной Кореи, то об устройстве и эффективности её системы здравоохранения известно очень мало. Глава американского центра по изучению корейской истории и государственной политики Жан Ли (Jean Lee), полагает, что медицинские запасы КНДР сильно ограничены. «Они плохо подготовлены для борьбы с любой эпидемией», — считает он.

В прошлом КНДР демонстрировала успехи в сокрытии данных о массовой гибели населения. Именно из-за этой скрытности до сих пор неизвестны точные масштабы массового голода в стране в 1990-х годах, когда, по разным оценкам, скончалось от 240 тысяч до 3,5 миллионов человек. Впрочем, в 2018 году ВОЗ отметила успех Северной Кореи в борьбе с корью.

Северокорейские власти утверждают, что проверили и выпустили из карантина около 5400 человек, не обнаружив у них Covid-19. Всё это, пока в Южной Корее вирус выявили у более восьми тысяч человек, а в Китае от него скончалось почти пяти тысяч.

Несмотря на изоляционистскую политику, закрытие границ для КНДР несёт финансовый урон. Туризм — это один из последних легальных источников входа иностранной валюты в страну, так как большая часть других ограничена санкциями. «Необходимость закрыть границы сильно ударит по экономике Северной Кореи», — говорит бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Эванс Ревир. Закрытие границ с главным партнёром не защищает страну полностью — коронавирус всё ещё могут перенести через границу торговцы с чёрного рынка, имеющие свои маршруты из Китая в КНДР. Однако кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги писал, что несколько контрабандистов уже жестоко наказали.

В марте издание Daily NK сообщило о продлении карантина в северокорейских школах до 15 апреля. Если верить анонимным источникам репортёров, из-за пандемии коронавируса школы в стране закрыли ещё 20 февраля, а новая дата снятия карантина выбрана не случайно — с 15 апреля в стране в течение двух дней празднуют день рождения главного идеолога страны Ким Ир Сена.

Сотрудники супермаркета в Пхеньяне, где закупаются иностранные дипломаты ​Фото The Standard

Как пишет Daily NK, это первый случай в истории страны, когда начало занятий в школе дважды перенесли. На это обращают внимание и северокорейцы, задаваясь вопросом, почему старт занятий откладывают, если в стране, как говорят власти, нет случаев заражения Covid-19. «Некоторые люди начали понимать, что вирус — это не проблема других стран, а реальная угроза для Северной Кореи», — утверждает неназванный источник издания.

Как пишет Bloomberg, если Северную Корею охватит эпидемия, система здравоохранения, ослабленная тяжёлым экономическим положением, может не справиться. А это может привести к массовым смертям и превратить страну в закрытый инкубатор для коронавируса. Именно поэтому гуманитарные организации и страны-союзники КНДР, в том числе Россия, предложили помощь и медицинские ресурсы.

В феврале Москва передала в Пхеньян устройства для тестирования, а международный Красный крест призвал снять часть санкций со страны, чтобы иметь возможность перевести деньги в Северную Корею. А 9 марта во Владивосток прибыл самолёт государственной авиакомпании КНДР Air Koryo, на борту которого находились около 60 иностранцев, из которых 13 — сотрудники российского посольства, у которых закончилась командировка, и члены их семей.

Страну также покинули французские, немецкие и швейцарские послы. Российское и британское продолжают работать. Суммарно местные власти продержали на карантине больше 380 иностранцев, объяснив это мерой предосторожности. Российский посол в Северной Корее Александр Мацегора описал условия содержания как близкие к домашнему аресту: сотрудникам запретили выезжать в город или контактировать с людьми извне.

В связи с пандемией свою помощь КНДР предложил даже Госдеп США и совет безопасности ООН, ответственный за наложения санкций на Северную Корею. Последний сделал ряд исключений, чтобы дать возможность отправлять медицинские ресурсы в страну.

Ким Чен Ын на военных учениях, март 2020 года Фото AP

Однако Северная Корея не привыкла к международной поддержке и порой используют гуманитарную помощь в политических целях. В прошлом северокорейские власти, выступая перед гражданами, выдавали иностранную благотворительность за собственные подарки. Следующая поставка гуманитарной помощи и медицинских ресурсов должна прибыть в КНДР до конца марта.

«[Там] нет беспокойства по поводу прав человека или социальных свобод, вероятно, нет беспокойства даже по поводу умирающих от голода», — говорит глава американской организации Korea Society и преподаватель международных отношений в Колумбийском университете Томас Бирн. «Они легко могут принудить [людей] к социальному дистанцированию», — отмечает он.

Скепсис по поводу северокорейской модели здравоохранения поддерживает бывший северокорейский врач Чой Цзюнь-Хун (Choi Jung-hun), сбежавший из страны в 2011 году. Он помогал в борьбе с эпидемией кори в стране в 2006-2007 годах и помнит, что у больниц не хватало реурсов, чтобы круглосуточно поддерживать работу карантинных и изоляционных сооружений.

«Проблема в Северной Корее в том, что люди не следуют инструкциям. Когда людям, находящимся в больницах и карантинных учреждениях, не давали достаточно еды, они убегали на её поиски», — говорит Чой. В то же время врач убеждён — в Северной Корее лучшая система контроля граждан в мире, что в этой ситуации пригодится.

Вероятно, Северная Корея лучше всех умеет ограничивать социальные контакты и путешествия по регионам, потому что власти занималась этим последние 70 лет. Разница лишь в том, что теперь правила стали жёстче. Так что эта система поможет им предотвратить распространение вируса. Чой Цзюнь-Хун бывший северокорейский врач, сбежавший из страны

В противовес скепсису о северокорейской системе здравоохранения выступил кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги. По его мнению, северокорейская система, созданная по советскому образцу, эффективно помогает страдающим легкой формой заболевания. Но для заболевших со сложной формой лечения может не найтись.