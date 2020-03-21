Прямой эфир
что происходит в интернете
По мнению специалистов, если в КНДР замалчивают реальную ситуацию, то страна рискует стать закрытым инкубатором для инфекции.
18 марта глава КНДР Ким Чен Ын объявил о начале строительства в Пхеньяне «новой современной больницы общего профиля». Причина — 75-летняя годовщина основания Трудовой партии Кореи во главе с национальным героем Ким Ир Сеном. Ким Чен Ын рассказал об необходимости улучшить систему здравоохранения, но никак не объяснил главное — какова в КНДР ситуация с пандемией коронавируса.
Как утверждают власти, в стране не зафиксировано ни одного случая заражения Covid-19. Помимо этого, никакой официальной информации нет, а сторонние источники, напротив, утверждают, что в стране уже появились первые жертвы вируса. Пока специалисты сходятся в одном — если в КНДР скрывают реальное положение дел, это может привести к тому, что страна станет закрытым инкубатором для вируса и поспособствует его распространению.
В начале марта северокорейская армия двумя залпами с разницей в неделю выпустила пять баллистических ракет ближнего радиуса у восточного побережья. Эти действия, настоящая причина которых неизвестна, осудили власти Японии и Южной Кореи. Некоторые аналитики предположили, что это своеобразный жест КНДР, который стоит расценивать как демонстрацию силы и стабильности даже во время пандемии.
Как утверждает Пхеньян, страна успела вовремя защититься от Covid-19 благодаря упреждающим мерам. В этом числе закрытие границ (в приграничных к КНДР китайским регионах Ляонин и Гирин выявили 225 заражённых), приостановка торговых соглашений с Китаем и усиление надзора за иностранными дипломатами.
В феврале Министерство объединения Кореи, которое занимается контактами между двумя странами, сообщило, что Пхеньян отчитался ВОЗ о проверке 141 человека на наличие коронавируса. Все тесты, если верить сообщению, оказались отрицательны. А представители ВОЗ, в свою очередь, заявили, что не обладают информацией о заражениях в КНДР.
«Невозможно, чтобы в КНДР не было случаев заражения коронавирусом», — сказала специалист по Северной Корее и бывший аналитик ЦРУ Цзюнь Пак (Jung Pak). По её словам, власти замалчивают информацию о ситуации, чтобы продемонстрировать миру умение контролировать страну даже в период смертельной пандемии, международных санкций и бедствующей экономики. Пак также полагает, что около 40% населения страны недоедает, что сказывается на их иммунитете.
Как отметил командир вооружённых сил США в Корее Роберт Абрамс, с начала марта северокорейские войска снизили свою активность. «Последние 30 дней войска находились на карантине и только недавно снова начали рутинные тренировки. К примеру, в течение 24 дней они не пользовались самолётами», — говорит Абрамс.
Южнокорейские СМИ утверждают, что ситуация с коронавирусом в КНДР давно перестала быть стабильной. 9 марта издание Daily NK, которое освещает ситуацию в Северной Кореи с 2004 года и заработало положительную репутацию в западных СМИ, со ссылкой на неназванные источники сообщило о более 200 погибших от коронавируса в КНДР.
Как утверждает собеседник издания в северокорейской армии, он видел отчёт о смерти 180 солдат от Covid-19. Это якобы произошло в январе и феврале, когда эпидемия только начала распространяться и охватила приграничные регионы страны.
Источник издания не предоставил никаких фотографий отчёта или официальных выдержек из него, однако утверждает, что тела умерших от коронавируса тщательно дезинфицируют метанолом. Собеседник также сообщил, что в связи со вспышкой власти увеличили поставки еды в армию, чтобы усилить иммунитет солдат.
20 марта репортёры Daily NK сообщили трёх о погибших северокорейских солдатах, которые незадолго до смерти страдали повышенной температурой и проблемами с дыханием. Как утверждает издание, 14 марта военнослужащие пожаловались на повышенную температуру, кашель, головную боль и проблемы с дыханием. Несмотря на это, их не поместили в карантин и отправили обратно на службу, порекомендовав выпить лекарства от простуды и жаропонижающие. Примерно три дня спустя солдаты скончались в местном отделении скорой помощи, куда их доставили в тяжёлом состоянии.
Со слов источника, смерть солдат вызвала беспокойство среди руководства пограничного отделения северокорейской армии, так как симптомы военнослужащих указывали на заражение Covid-19. Однако медицинский персонал и старшее армейское руководство якобы отвергло эти подозрения, назвав причиной смерти острую пневмонию, добавив, что она стала результатом «ранних предпосылок».
В начале марта лидеры Севера и Юга Кореи обменялись письмами, в которых выразили поддержку в борьбе с коронавирусом. Ким Чен Ын в послании к Мун Чжэ добавил, что «тихо надеется» на преодоление ситуации с Covid-19 и выражает южнокорейскому президенту «своё неизменное доверие».
10 марта министр здравоохранения Южной Кореи Парк Нын Ху заявил, что страна пережила пик распространения вируса, и пообещал, что ситуация вернётся к норме. К середине марта в Южной Кореи обнаружили больше восьми тысяч заражённых, из которых 94 скончались. Одной из главных причин эффективности стратегии страны по борьбе с вирусом называют оперативные и быстрые тесты по выявлению заболевания.
Что же касается Северной Кореи, то об устройстве и эффективности её системы здравоохранения известно очень мало. Глава американского центра по изучению корейской истории и государственной политики Жан Ли (Jean Lee), полагает, что медицинские запасы КНДР сильно ограничены. «Они плохо подготовлены для борьбы с любой эпидемией», — считает он.
В прошлом КНДР демонстрировала успехи в сокрытии данных о массовой гибели населения. Именно из-за этой скрытности до сих пор неизвестны точные масштабы массового голода в стране в 1990-х годах, когда, по разным оценкам, скончалось от 240 тысяч до 3,5 миллионов человек. Впрочем, в 2018 году ВОЗ отметила успех Северной Кореи в борьбе с корью.
Несмотря на изоляционистскую политику, закрытие границ для КНДР несёт финансовый урон. Туризм — это один из последних легальных источников входа иностранной валюты в страну, так как большая часть других ограничена санкциями. «Необходимость закрыть границы сильно ударит по экономике Северной Кореи», — говорит бывший помощник госсекретаря США по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Эванс Ревир. Закрытие границ с главным партнёром не защищает страну полностью — коронавирус всё ещё могут перенести через границу торговцы с чёрного рынка, имеющие свои маршруты из Китая в КНДР. Однако кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги писал, что несколько контрабандистов уже жестоко наказали.
В марте издание Daily NK сообщило о продлении карантина в северокорейских школах до 15 апреля. Если верить анонимным источникам репортёров, из-за пандемии коронавируса школы в стране закрыли ещё 20 февраля, а новая дата снятия карантина выбрана не случайно — с 15 апреля в стране в течение двух дней празднуют день рождения главного идеолога страны Ким Ир Сена.
Как пишет Daily NK, это первый случай в истории страны, когда начало занятий в школе дважды перенесли. На это обращают внимание и северокорейцы, задаваясь вопросом, почему старт занятий откладывают, если в стране, как говорят власти, нет случаев заражения Covid-19. «Некоторые люди начали понимать, что вирус — это не проблема других стран, а реальная угроза для Северной Кореи», — утверждает неназванный источник издания.
Как пишет Bloomberg, если Северную Корею охватит эпидемия, система здравоохранения, ослабленная тяжёлым экономическим положением, может не справиться. А это может привести к массовым смертям и превратить страну в закрытый инкубатор для коронавируса. Именно поэтому гуманитарные организации и страны-союзники КНДР, в том числе Россия, предложили помощь и медицинские ресурсы.
В феврале Москва передала в Пхеньян устройства для тестирования, а международный Красный крест призвал снять часть санкций со страны, чтобы иметь возможность перевести деньги в Северную Корею. А 9 марта во Владивосток прибыл самолёт государственной авиакомпании КНДР Air Koryo, на борту которого находились около 60 иностранцев, из которых 13 — сотрудники российского посольства, у которых закончилась командировка, и члены их семей.
Страну также покинули французские, немецкие и швейцарские послы. Российское и британское продолжают работать. Суммарно местные власти продержали на карантине больше 380 иностранцев, объяснив это мерой предосторожности. Российский посол в Северной Корее Александр Мацегора описал условия содержания как близкие к домашнему аресту: сотрудникам запретили выезжать в город или контактировать с людьми извне.
В связи с пандемией свою помощь КНДР предложил даже Госдеп США и совет безопасности ООН, ответственный за наложения санкций на Северную Корею. Последний сделал ряд исключений, чтобы дать возможность отправлять медицинские ресурсы в страну.
Однако Северная Корея не привыкла к международной поддержке и порой используют гуманитарную помощь в политических целях. В прошлом северокорейские власти, выступая перед гражданами, выдавали иностранную благотворительность за собственные подарки. Следующая поставка гуманитарной помощи и медицинских ресурсов должна прибыть в КНДР до конца марта.
«[Там] нет беспокойства по поводу прав человека или социальных свобод, вероятно, нет беспокойства даже по поводу умирающих от голода», — говорит глава американской организации Korea Society и преподаватель международных отношений в Колумбийском университете Томас Бирн. «Они легко могут принудить [людей] к социальному дистанцированию», — отмечает он.
Скепсис по поводу северокорейской модели здравоохранения поддерживает бывший северокорейский врач Чой Цзюнь-Хун (Choi Jung-hun), сбежавший из страны в 2011 году. Он помогал в борьбе с эпидемией кори в стране в 2006-2007 годах и помнит, что у больниц не хватало реурсов, чтобы круглосуточно поддерживать работу карантинных и изоляционных сооружений.
«Проблема в Северной Корее в том, что люди не следуют инструкциям. Когда людям, находящимся в больницах и карантинных учреждениях, не давали достаточно еды, они убегали на её поиски», — говорит Чой. В то же время врач убеждён — в Северной Корее лучшая система контроля граждан в мире, что в этой ситуации пригодится.
В противовес скепсису о северокорейской системе здравоохранения выступил кореевед Андрей Ланьков в статье для Московского центра Карнеги. По его мнению, северокорейская система, созданная по советскому образцу, эффективно помогает страдающим легкой формой заболевания. Но для заболевших со сложной формой лечения может не найтись.
Как же этот пухлик надоел
И не говори, жить не дает.
Я помню как США сообщали о расстрелянных лично солнцеликим из зенитной пушки, так что источник это мягко говоря сомнительный.
Нынешний Макс
В КНДР бы этих уродов сослать, пусть поживут там и нахлебаются прелестей "самого честного строя"
Ну ты то там жил и точно знаешь, ага.
Нынешний Макс
Я точно знаю. Все нормальные люди точно знают. Не знают только те, кто "сам обманываться рад"
у них вахтами ездят работать в Китай и торговля идет основная. кстати, и в Россию ездят работать.
У них челноки постоянно мотаются в китайские города закупаться всяким ширпотребом. И закрытие границы тут не поможет, потому что они и так переходят границу нелегально в рандомных местах.
Да, но так то они не полностью изолированы, а в условиях победившего коммунизма выжить будет непросто
ну Киму так то выгодно проредить поголовье скота в стаде. ничего удивительного