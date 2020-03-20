Активисты боятся роста онкологических заболеваний из-за строительства. Власти утверждают, что «незначительное загрязнение» не повлияет на экологию.

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Фото телеграм-канала «SOS.Склон»

С 17 марта в течение трёх дней в Москве проходили протесты у завода полиметаллов. Активисты требовали отмены строительства Юго-Восточной хорды вблизи «ядерного могильника» бывшего завода по производству радиоактивных элементов — тория и урана. Вечером 19 марта полиция разогнала собравшихся, задержав больше 60 человек. Место протестов оградили забором.

Московские власти утверждают, что хорда не затронет «ядерный могильник», и уже начали подготовку к строительству. Активисты обвиняют власти в недостаточных исследованиях зоны радиации, в игнорировании общественного мнения и отсутствии нужной документации. По мнению протестующих, раскопки земли для хорды поднимут радиационную пыль и это скажется на здоровье москвичей.

Московский завод полиметаллов складывал радиоактивные отходы у набережной Москва-реки

В 1950-1960 годах Московский завод полиметаллов, подконтрольный «Росатому», производил радиоактивные уран и торий, а также другие вещества. Отходы производства «хоронили» на склоне у Москва-реки, изолируя песком и глиной. Участок радиоактивных захоронений находится между станцией «Москворечье» и парком Коломенский.

​Справа от радиоактивной зоны — Коломенский парк Иллюстрация МБХ

Точные объёмы захоронений неизвестны, так как архивные документы завода до сих пор засекречены. В 1999 году предприятие по утилизации радиоактивных отходов «Радон», также подконтрольное «Росатому», выявило на склоне 40 радиоактивных очагов. В течение нескольких лет с территории завода вывезли больше 400 кубометров загрязнённой почвы. В 2006 году представители завода полиметаллов заявили, что окружающая его территория больше не содержит радиоактивных загрязнений.

«Радон» до сих пор ежегодно вывозит около 15 кубометров загрязнённой почвы. Обнажённые участки земли сотрудники консервируют — засыпают землёй и песком. В 2020 году предприятие отчиталось о семи оставшихся очагах радиационного загрязнения на склоне у завода полиметаллов. Сейчас территория склона не принадлежит заводу — её передали городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил наличие очагов радиоактивного заражения на территории между Москва-рекой и заводом полиметаллов. По словам Собянина, руководство завода отказывается ликвидировать «радиоактивное наследие» СССР, поэтому это придётся делать за счёт бюджетных средств.

Очищением территории займётся также «Радон» — радиоактивную землю вывезут на полигоны неподалёку от Сергиева-Посада. По словам Собянина, работы по очищению потребуют «огромных затрат».

Собянин сообщил, что Юго-Восточная хорда пройдёт вблизи зоны рекультивации у железнодорожного моста, не затрагивая опасную территорию. По словам мэра, в зоне будущего строительства зафиксированы «незначительные загрязнения», которые не мешают строительству.

​Красным указана территория с радиоактивным загрязнением, зелёным — безопасная зона Иллюстрация Sobyanin.ru

Протестующие против строительства хорды так не считают — по их словам, они регулярно фиксируют в зоне будущей хорды значительные превышения радиационного фона.

Датчик, который компания «Радон» установила в зоне склона по требованию активистов, в январе несколько раз показывал превышение допустимых значений более, чем в 120 раз. По словам физика Андрея Ожаровского, радиоактивная почва у завода полиметаллов не влияет на людей, пока её не раскапывают. Но находящиеся в почве отходы от производства тория и урана при раскопках образуют радиоактивную пыль, которая при вдыхании остаётся в лёгких и наносит вред здоровью.

​Датчик изменения радиации «Радона» показывает значение 18.06 микрозиверта при норме 0,3 микрозиверта Видео Сергея Власова

Также по мнению Ожаровского, строительная техника, участвующая в строительстве хорды, будет на разносить радиоактивную пыль по всей Москве. Если при строительных работах земля со склона сползёт, то вместе с радиоактивными отходами она попадёт в Москва-реку.

Активисты заявляли о подписях за хордe от мёртвых. «Гринпис» требовал опубликовать все данные о глубине залегания отходов

По данным издания The Village, на публичные слушания по поводу строительства Юго-Восточной хорды допускали не всех желающих. Те жители, которые хотели высказаться против строительства, не могли попасть в залы из-за нехватки мест. Также активисты московского района Текстильщики выяснили, что в голосовании «участвовали» уже мёртвые люди — их подписи непонятным образом появлялись в протоколах.

В октябре 2019 года сотрудники «Гринписа» выявили пять радиоактивных зон на месте будущего отрезка ЮВХ — фон там превышен в 5-8 раз. По их мнению, это не соответствует заявлению Собянина о «незначительном» загрязнении в этом месте.

Сотрудники «Гринпис» и активисты настаивают на отмене строительства ЮВХ в зоне завода полиметаллов, так как, по их мнению, это обернётся экологической катастрофой для близлежащих районов. Также они требуют провести полноценные исследования радиационных зон и опубликовать всю имеющуюся информацию о составе и количестве отходов.

Трёхдневные протесты у завода полиметаллов закончились столкновениями с полицией и задержанием 63 активистов

Протестующие против хорды дежурили у «радиоактивного» склона, где должно было начаться строительство. Ещё с января в «Газели» у склона дежурят добровольцы, препятствующие въезду строительной техники.

По словам муниципального депутата Сергея Власова, 17 марта к дежурной «Газели» подъехали сотрудники полиции и ОМОНа с эвакуатором. То, что срочно потребовалось увезти машину, объяснили так: она стала вещественным доказательством по делу о порче имущества — датчика для измерения радиации, принадлежащего «Радону». Из «Газели» также пытались вытащить дежурных.

Чтобы не допустить эвакуацию дежурной машины, к склону подошли около 200 жителей района. Активисты заблокировали эвакуатор. В итоге полицейские согласились не увозить автомобиль и обыскать его на месте, после чего они и эвакуаторщик уехали. В тот же день нескольким участникам акции пришли повестки на допрос по делу о порче имущества.

​Активисты заблокировали эвакуатор Видео Сергея Власова

18 марта на «радиоактивном» склоне и в окружении полицейских экскаватор начал рыть землю. По словам Власова, во время работы экскаватора датчик зафиксировал повышение радиационного фона с 0,11 до 0,46 микрозиверта в час.

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19 марта рабочие начали установку забора на территории у «радиоактивного» склона, на котором стояли активисты. К склону подъели несколько десятков полицейских с эвакуатором, чтобы оттеснить протестующих и убрать дежурную «Газель».

Видео Влада Барабанова

К вечеру территорию, на которой дежурили добровольцы, оградили забором. После столкновений полицейские применили к протестующим слезоточивый газ.

Видео @paradocs_info

По данным ОВД-Инфо, на акции 19 марта задержали 63 протестующих, в числе которых муниципальный депутат Сергей Власов. Утром 20 марта всех задержанных отпустили, на часть из них оформили протокол об участии в несогласованном митинге.

​Задержание одного из активистов 19 марта Видео телеграм-канала «Протестный МГУ»

В разговоре с TJ Власов сообщил, что собирается через суд добиваться отмены строительства участка хорды в зоне склона с отходами.

Строительство хорды в зоне радиоактивных отходов не опасно, но только если к нему подойти ответственно

Декан химического факультета МГУ Степан Калмыков рассказал «Медузе», что в зоне склона у завода полиметаллов действительно повышенные значения радиации. Для того, чтобы строить в этом месте, необходимо полностью вывезти загрязнённый грунт.

По мнению Калмыкова, уровень излучения в зоне радиационного загрязнения у Каширского шоссе не может привести к серьёзным последствиям. Хранилище отходов защищено от подземных вод и воздуха, а сверху засыпается песком и глиной — так радиоактивные вещества изолируют во всём мире.

Я не говорю, что устранением загрязнения не надо заниматься. Но распространение панических настроений крайне негативно влияет на всё. Потом человек, например, заболевает, сразу начинает связывать любые изменения в его состоянии — пускай мельчайшие — с тем, что у него под боком стройка или он где-то пылью надышался. Степан Калмыков декан химического факультета МГУ