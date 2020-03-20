На 20 марта в России зафиксировали 253 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 12 человек — уже вылечились и их выписали из больницы.
Москва — 131;
Московская область — 18;
Петербург — 14;
Самарская область — 9;
Республика Саха (Якутия) — 7;
Свердловская область — 6;
Калининградская область — 5;
Кировская область — 5;
Красноярский край — 4;
Новосибирская область — 4;
Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, Пермский край, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Тульская область и Хабаровский край — по 3 случая в каждом регионе;
Воронежская область, Кемеровская область — по 2 случая в каждом регионе;
Архангельская область, Белгородская область, Забайкальский край, Ивановская область, Калужская область, Мурманская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Коми, Республика Хакасия, Республика Чувашия, Рязанская область, Саратовская область, Томская область, Ханты-Мансийский АО, Ульяновская область, Ленинградская область, Ярославская область и Республика Татарстан — по 1 случаю в каждом регионе.
сироп от щекотки
О, класс, как раз искал материал по короновирусу на сайте
Будущий динозавр
Когда сотрудник ЖЭКа выбирает краску для парадной
Vladimir ChepushtanovБудущий
Бля, это смешно хахах 👌☺️
andorusБудущий
И кто то спиздил голубой
Атомный колос
Крым уберите.
Сергей ЗвездаАтомный
Обратись сюда, пожалуйста
http://letters.kremlin.ru/
https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info
Атомный колос
Так изящно меня еще не посылали нахуй
Сергей ЗвездаАтомный
КрымАтомный
Я русский!
Коллективный цвет
Куда?
Откровенный месяц
Наконец-то Киров вошёл в рейтинг!
Сегодняшний утюг
По какому принципу устроены цвета и их яркость понять не удалось
Благодарный Женя
А еще не удалось понять, почему Санкт-Петербург стал Петербургом
check-it-outБлагодарный
Ибо в Питере уже давно ничего святого нет.
Сергей ЗвездаБлагодарный
ты вот сейчас серьёзно?(
Никита АлфимовБлагодарный
Ну хоть не ленинград:)
Комментарий удален
Vladimir ChepushtanovБлагодарный
Бандитский ежжи
Корпоративный коктейль
На великом Кавказе зараза не распространяется
Ислам МаммеевКорпоративный
Да, кстати. У нас прям активная повестка о том, что зараженных нет. В тоже время в Ставрополе врач с подозрением на вирус читал лекцию на 300 человек после возвращения из Европы.
Сегодняшний утюг
Потому что они живут в центре резиновой
Дима Перегон
Я как житель Владивостока (Приморский край), который находится между Китаем, Японией и Кореей не понимаю почему у нас до сих пор нет ни одного заражённого. У нас Китайские туристы с декабря по начало февраля без проблем приезжали туристическими автобусами. Японцы и корейцы до конца февраля без проблем прилетали в огромном количестве, да и после зимних каникул много кто из Европы прилетел и до сих пор ни одного заражённого? Не хочу верить в теории заговора и поддаваться паники, но не кажется ли всем нам это странно?
Андрей Мешков
А Нижний Новгород где?
Артём МазановАндрей
Андрей МешковАртём
Спасибо)не заметил искал в сводной)
Артём МазановАндрей
В сводной указана как область просто
Будущий динозавр
Там же, где и Томск?
Отвратительный волк
Повторюсь:
Оранжевые столбики отображают ежедневное официальное количество случаев в провинции Хубэй: сколько человек было диагностировано в тот день.
Серые столбики показывают истинное ежедневное число случаев коронавируса. Крайне важно, что они не были известны в то время. Мы можем выяснить их, только оглядываясь назад.
Таким образом, оранжевым изображено то, что знали власти, а серым — что происходило на самом деле.
Дима ВагабовОтвратительный
спасибо большое, а то ещё не было нигде
Император ВсероссийскийОтвратительный
Ну и??? Логично что, выявляют с запозданием. Инкубационный период и тд
Парламентский Валера
253 случая - это все кто вернулся с заграна? Есть зараженные, которые никуда не выезжали? Это важно.
Сегодняшний утюг
Есть зараженные, которые никуда не выезжали
Да, это в России распространяется))
Виктор ГанелесПарламентский
Есть, но если ты о них расскажешь - к тебе придут люди в форме
Парламентский Валера
https://www.youtube.com/watch?v=7OBx-YwPl8g
chachalavaПарламентский
Вы придаете какое-то значение официальным статистическим данным, публикуемым в России? Это важно.
Парламентский Валера
Да.
Андрей Мешков
Оренбурга тоже нет
Артём МазановАндрей
Dmitry KurtsevАндрей
А его и не должно быть, человек то с области
George Weiller
Артём МазановGeorge
Адыгея прям по центру краснодарского края
George WeillerАртём
Спасибо
Комментарий удален
Император ВсероссийскийБалабол
3,14здабол?)))
Savva Savostyanov
Вот и до Новой Земли добрался
Сегодняшний утюг
Только бы не Шаведдинов, на него последняя надежда
Savva SavostyanovСегодняшний
Шаведдинов на нее уже давно добрался
Bulat Akhmetshin
Ага, в Приморье 0 заболевших. Охуительные истории.
Константин Пак
АААААА!!!
Хабаровский край захватил Сахалин, чёртова пандемия или отстойный дизайнер?
Артём МазановКонстантин
Да, это я промахнулся, правлю, спасибо
Joke Rofler
Ну хоть географию поучу
Карина Мирзаева
Курская область под защитой медведева. Просто напоминаю.
Андрей Карпов
Ульяновская область,под защитной усатого