Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Артём Мазанов
4417

Карта: Коронавирус Covid-19 в России Материал редакции

Обновляемый материал.

На 20 марта в России зафиксировали 253 случаев заражения коронавирусной инфекцией Covid-19. Из них 12 человек — уже вылечились и их выписали из больницы.

  • Москва — 131;
  • Московская область — 18;
  • Петербург — 14;
  • Самарская область — 9;
  • Республика Саха (Якутия) — 7;
  • Свердловская область — 6;
  • Калининградская область — 5;
  • Кировская область — 5;
  • Красноярский край — 4;
  • Новосибирская область — 4;
  • Краснодарский край, Липецкая область, Нижегородская область, Пермский край, Тамбовская область, Тверская область, Тюменская область, Тульская область и Хабаровский край — по 3 случая в каждом регионе;
  • Воронежская область, Кемеровская область — по 2 случая в каждом регионе;
  • Архангельская область, Белгородская область, Забайкальский край, Ивановская область, Калужская область, Мурманская область, Оренбургская область, Пензенская область, Республика Коми, Республика Хакасия, Республика Чувашия, Рязанская область, Саратовская область, Томская область, Ханты-Мансийский АО, Ульяновская область, Ленинградская область, Ярославская область и Республика Татарстан — по 1 случаю в каждом регионе.

#covid19 #коронавирус #россия #здоровье

Разборы
Подписан
Отписаться
Россияне опустошают полки супермаркетов, запасаясь для карантина. Власти и ритейлеры уверяют, что в этом нет смысла
Из-за пандемии соцсети разделились на тех, кто скупает гречку и туалетную бумагу, и тех, кто ненавидит препперов.
17
19
{ "author_name": "Артём Мазанов", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u0441\u0438\u044f","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u0437\u0434\u043e\u0440\u043e\u0432\u044c\u0435","covid19"], "comments": 51, "likes": 19, "favorites": 17, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 151983, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 20 Mar 2020 18:24:09 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Лаконичный формат для продвижения статей, подсайтов, приложений и внешних ссылок
Попробовать
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
{ "id": 151983, "author_id": 132211, "diff_limit": 1000, "urls": {"diff":"\/comments\/151983\/get","add":"\/comments\/151983\/add","edit":"\/comments\/edit","remove":"\/admin\/comments\/remove","pin":"\/admin\/comments\/pin","get4edit":"\/comments\/get4edit","complain":"\/comments\/complain","load_more":"\/comments\/loading\/151983"}, "attach_limit": 2, "max_comment_text_length": 5000, "subsite_id": 245417, "last_count_and_date": null }
51 комментарий
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

сироп от щекотки

37

О, класс, как раз искал материал по короновирусу на сайте

Ответить

Будущий динозавр

23

Когда сотрудник ЖЭКа выбирает краску для парадной

Ответить

Vladimir Chepushtanov

Будущий
0

Бля, это смешно хахах 👌☺️

Ответить

andorus

Будущий
0

И кто то спиздил голубой 

Ответить

Атомный колос

–3

Крым уберите.

Ответить

Сергей Звезда

Атомный
8

Обратись сюда, пожалуйста

http://letters.kremlin.ru/
https://www.president.gov.ua/ru/appeals/appeals-info

Ответить

Атомный колос

Сергей
13

Так изящно меня еще не посылали нахуй

Ответить

Сергей Звезда

Атомный
1
Ответить

Крым

Атомный
1

Я русский!

Ответить

Коллективный цвет

Атомный
0

Куда?

Ответить

Откровенный месяц

4

Наконец-то Киров вошёл в рейтинг!

Ответить

Сегодняшний утюг

0

По какому принципу устроены цвета и их яркость понять не удалось

Ответить

Благодарный Женя

Сегодняшний
8

А еще не удалось понять, почему Санкт-Петербург стал Петербургом

Ответить

check-it-out

Благодарный
8

Ибо в Питере уже давно ничего святого нет.

Ответить

Сергей Звезда

Благодарный
6

ты вот сейчас серьёзно?(

Ответить

Никита Алфимов

Благодарный
0

Ну хоть не ленинград:)

Ответить

Комментарий удален

Vladimir Chepushtanov

Благодарный
0

Бандитский ежжи

Ответить

Корпоративный коктейль

1

На великом Кавказе зараза не распространяется

Ответить

Ислам Маммеев

Корпоративный
2

Да, кстати. У нас прям активная повестка о том, что зараженных нет. В тоже время в Ставрополе врач с подозрением на вирус читал лекцию на 300 человек после возвращения из Европы.

Ответить

Сегодняшний утюг

Корпоративный
0

Потому что они живут в центре резиновой

Ответить

Дима Перегон

1

Я как житель Владивостока (Приморский край), который находится между Китаем, Японией и Кореей не понимаю почему у нас до сих пор нет ни одного заражённого. У нас Китайские туристы с декабря по начало февраля без проблем приезжали туристическими автобусами. Японцы и корейцы до конца февраля без проблем прилетали в огромном количестве, да и после зимних каникул много кто из Европы прилетел и до сих пор ни одного заражённого? Не хочу верить в теории заговора и поддаваться паники, но не кажется ли всем нам это странно?

Ответить

Андрей Мешков

0

А Нижний Новгород где?

Ответить

Артём Мазанов

Андрей
2
Ответить

Андрей Мешков

Артём
0

Спасибо)не заметил искал в сводной)

Ответить

Артём Мазанов

Андрей
1

В сводной указана как область просто

Ответить

Будущий динозавр

Андрей
0

Там же, где и Томск?

Ответить

Отвратительный волк

0

Повторюсь:

Оранжевые столбики отображают ежедневное официальное количество случаев в провинции Хубэй: сколько человек было диагностировано в тот день. 

Серые столбики показывают истинное ежедневное число случаев коронавируса. Крайне важно, что они не были известны в то время. Мы можем выяснить их, только оглядываясь назад. 

Таким образом, оранжевым изображено то, что знали власти, а серым — что происходило на самом деле.

Ответить

Дима Вагабов

Отвратительный
1

спасибо большое, а то ещё не было нигде

Ответить

Император Всероссийский

Отвратительный
0

Ну и??? Логично что, выявляют с запозданием. Инкубационный период и тд

Ответить

Парламентский Валера

0

253 случая - это все кто вернулся с заграна? Есть зараженные, которые никуда не выезжали? Это важно. 

Ответить

Сегодняшний утюг

Парламентский
1

Есть зараженные, которые никуда не выезжали

Да, это в России распространяется))

Ответить

Виктор Ганелес

Парламентский
0

Есть, но если ты о них расскажешь - к тебе придут люди в форме

Ответить

Парламентский Валера

Виктор
0

https://www.youtube.com/watch?v=7OBx-YwPl8g

Ответить

chachalava

Парламентский
0

Вы придаете какое-то значение официальным статистическим данным, публикуемым в России? Это важно.

Ответить

Парламентский Валера

chachalava
0

Да.

Ответить

Андрей Мешков

0

Оренбурга тоже нет

Ответить

Артём Мазанов

Андрей
1
Ответить

Dmitry Kurtsev

Андрей
0

А его и не должно быть, человек то с области

Ответить

George Weiller

0
Ответить

Артём Мазанов

George
1

Адыгея прям по центру краснодарского края 

Ответить

George Weiller

Артём
0

Спасибо

Ответить

Комментарий удален

Император Всероссийский

Балабол
0

3,14здабол?)))

Ответить

Savva Savostyanov

0

Вот и до Новой Земли добрался

Ответить

Сегодняшний утюг

Savva
0

Только бы не Шаведдинов, на него последняя надежда

Ответить

Savva Savostyanov

Сегодняшний
0

Шаведдинов на нее уже давно добрался

Ответить

Bulat Akhmetshin

0

Ага, в Приморье 0 заболевших. Охуительные истории.

Ответить

Константин Пак

0

АААААА!!! 
Хабаровский край захватил Сахалин, чёртова пандемия или отстойный дизайнер?

Ответить

Артём Мазанов

Константин
0

Да, это я промахнулся, правлю, спасибо

Ответить

Joke Rofler

0

Ну хоть географию поучу

Ответить

Карина Мирзаева

0

Курская область под защитой медведева. Просто напоминаю.

Ответить

Андрей Карпов

0

Ульяновская область,под защитной усатого

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
Apple представила новый iPad Pro с LiDAR-датчиком и поддержкой трекпада
Камера оказалась двойной, а не тройной: один из модулей — лазерный сканер.
110
Новости
На всей территории России из-за коронавируса ввели режим повышенной готовности
Школы и вузы перевели на дистанционный режим обучения, а все массовые мероприятия — отменили.
109
Новости
Курс доллара за сутки вырос на пять рублей — до 80. Нефть во время торгов рухнула до уровня 2003 года
Антирекорды в экономике.
135
Популярное за три дня
Животные
Океанариум в Чикаго закрыли из-за коронавируса. Персонал разрешил пингвинам гулять по территории и смотреть на рыб
На карантине животных выпустили на свободу. Теперь они изучают других обитателей заведения.
23
Новости
В Москве задержали 61 протестующего против строительства трассы на месте радиоактивного могильника
По словам активистов, против них применили слезоточивый газ.
61
Новости
Умер политик и писатель Эдуард Лимонов
Ему было 77 лет.
163

Прямой эфир

Эдуард Гладышев

Главный инфекционист…

Андрей Карпов

Карта: Коронавирус Covid-19 в…

Карина Мирзаева

Карта: Коронавирус Covid-19 в…

Курбангалы…

Главный инфекционист…

Тимур Петров

Карта: Коронавирус Covid-19 в…

Московский

Главный инфекционист…

Артём Арцыбушев

Главный инфекционист…
[ { "id": 1, "label": "100%×150_Branding_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox_method": "createAdaptive", "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfl" } } }, { "id": 2, "label": "1200х400", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfn" } } }, { "id": 3, "label": "240х200 _ТГБ_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "i", "ps": "cndo", "p2": "fizc" } } }, { "id": 4, "label": "Article Branding", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "cfovy", "p2": "glug" } } }, { "id": 5, "label": "300x500_desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "ezfk" } } }, { "id": 6, "disable": true, "label": "1180х250_Interpool_баннер над комментариями_Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "clmf", "p2": "ffyh" } } }, { "id": 7, "label": "Article Footer 100%_desktop_mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byswn", "p2": "fjxb" } } }, { "id": 8, "label": "Fullscreen Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjoh" } } }, { "id": 9, "label": "Fullscreen Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fjog" } } }, { "id": 10, "disable": true, "label": "Native Partner Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyb" } } }, { "id": 11, "disable": true, "label": "Native Partner Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "clmf", "p2": "fmyc" } } }, { "id": 12, "label": "Кнопка в шапке", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fdhx" } } }, { "id": 13, "label": "DM InPage Video PartnerCode", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox_method": "createAdaptive", "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "h", "ps": "cndo", "p2": "flvn" } } }, { "id": 14, "label": "Yandex context video banner", "provider": "yandex", "yandex": { "block_id": "VI-223677-0", "render_to": "inpage_VI-223677-0-130073047", "adfox_url": "//ads.adfox.ru/228129/getCode?pp=h&ps=cndo&p2=fpjw&puid1=&puid2=&puid3=&puid4=&puid8=&puid9=&puid10=&puid21=&puid22=&puid31=&puid32=&puid33=&fmt=1&dl={REFERER}&pr=" } }, { "id": 15, "label": "Баннер в ленте на главной", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop", "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "byudv", "p2": "ftjf" } } }, { "id": 16, "label": "Кнопка в шапке мобайл", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "ccydt", "p2": "ftwx" } } }, { "id": 17, "label": "Stratum Desktop", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvb" } } }, { "id": 18, "label": "Stratum Mobile", "provider": "adfox", "adaptive": [ "tablet", "phone" ], "auto_reload": true, "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "pp": "g", "ps": "cndo", "p2": "fzvc" } } }, { "id": 20, "label": "Кнопка в сайдбаре", "provider": "adfox", "adaptive": [ "desktop" ], "adfox": { "ownerId": 228129, "params": { "p1": "chfbk", "p2": "gnwc" } } } ] { "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwcm9qZWN0SWQiOiI1ZTRmZjUzZjYyOGE2Y2JlNTgxNWY0ZGUiLCJpYXQiOjE1ODI1MzY1MjV9.vK4ymKa66jFFXg3HS7OFY74sHAuRyrXGgasJAELhf3c", "release": "179d078d" }