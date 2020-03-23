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Дарья Лейзаренко
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Вещи, сданные в H&M на переработку, не сортируют и перепродают оптом со склада. Это выяснила экоактивистка с YouTube Материал редакции

Неотсортированные вещи закупают владельцы секонд-хендов. В компании не комментируют ситуацию и советуют обратиться к их подрядчику.

50 килограммов неотсортированной одежды в пакетах H&M, которые купила Елена Володина

Вещи, которые люди сдают в переработку в H&M в Москве, Петербурге и Екатеринбурге в обмен на купон со скидкой на покупке в магазине, на самом деле не сортируют, а перепродают в больших пакетах со складов, выяснила журналистка и экоактивистка Елена Володина.

  • H&M заявляет, что сортирует всю одежду, которую люди сдают в контейнеры на переработку. Вещи в хорошем состоянии перепродают в секонд-хендах, а остальные перерабатывают на «материалы для уборки» или текстильное волокно;
  • По сведениям H&M, вещи проходят сортировку и переработку на немецком заводе SOEX. Магазины не сотрудничают напрямую с SOEX — сбором одежды и логистикой занимается дочерняя компания I:CO. На заводе SOEX Володиной сказали, что из России им ничего не поступает;
  • Вещи в больших пакетах с маркировкой H&M на самом деле перепродают оптом на «Авито» и специализированных сайтах, узнала журналистка. Килограмм вещей можно купить за 25-30 рублей. Чтобы найти такие лоты, нужно набрать в поиске «секонд-хенд, оригинал, оптом». «Оригинал» означает, что одежду собрали из контейнера в магазине и запаковали с биркой и маркировкой;
  • Володина отметила, что продажа неотсортированный одежды — это плохо, поскольку всё непригодное для перепродажи отправится на мусорный полигон. «Неликвид» может достигать до 40% от общей партии;
  • Экоактивистка позвонила по номеру из объявления и заявила, что хочет открыть свой секонд-хенд. Ей предложили закупить неотсортированные вещи как «основу», а потом докупить немного люксовых брендов, чтобы магазин казался «хорошим»;
Поход ​Володиной на склад, где перепродают вещи, сданные в переработку
  • Володина приехала на указанный в объявлении склад в подмосковном городе Латрыкино и купила 50 килограммов несортированной одежды за 1350 рублей. На брендированных пакетах H&M Сonscious была бирка подрядчика I:CO, который должен был обеспечить переработку. Большая часть одежды оказалась почти в идеальном состоянии, остальная — с пятнами или слишком тонкой для перепродажи. Такое, считает журналистка, отправилось бы на свалку, если бы вещи купил владелец секонд-хенда;
  • Сама Володина сдала вещи в H&M и положила в два пакета GPS-маяк. Оба оказались на складе в Лыткарино. Журналистка обратились в H&M и попросила провести экскурсию по складам, где хранится одежда для переработки. В компании заявили, что не располагают информацией, и посоветовали обратиться к подрядчику I:CO;
  • Володина обратилась в I:CO с просьбой описать логистическую цепочку, которую проходят вещи в России, но пока не получила ответа.

#расследования #одежда #экология

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26 комментариев
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Алексей Логачев

56

Крутое расследование... 

Эта Елена Володина получается компетентнее половины следаков у нас работающих? 

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badResistor

Алексей
11

Так они же не стаканчик бросали, а всего лишь обманывали людей.
Щас ей еще за gps маяк впаять попытаются. Чтобы не порочила работу гос органов.

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Алексей Логачев

badResistor
0

Так а причём тут госорганы, если это две частные конторы? 

Ответить

badResistor

Алексей
2

тут либо все нужные органы в курсе, либо они не в курсе, а значит проф не пригодны. Оба варианта повод найти в доме, то что не следует иметь

Ответить

Roman Konchalov

Алексей
0

Крышуем, сегодня мы с тобой крышуем, а завтра грабим и воруем!

Ответить

Тогдашний фитиль

29

Как скоро у экоактивистки Елены Володиной найдут на квартире нарколабораторию?

Ответить

Разнообразный шмель

Тогдашний
10

Не все так плохо, компании I:CO пиздюлей вставят, так как головной офис в Германии. Если компания мутит такое, пусть хоть и в других странах, это все равно удар по репутации.

Ответить

Тогдашний фитиль

Разнообразный
1

Просто кто-то в Москве неплохо на этом жил и сейчас он, вероятно, немного расстроен.

Ответить

Разнообразный шмель

Тогдашний
1

Да, ты прав, он расстроен, лавочку ему прикроют. А вот немецкие зелёные, те самые радикальные левачки очень обрадуются. Их хлебом не корми дай лишний раз наехать на проклятых капиталистов!

Ответить

LC

Тогдашний
0

найдут на квартире нарколабораторию?

Зачем, если уже:
положила в два пакета GPS-маяк

Незаконная слежка и т.п.

Ответить

Разнообразный шмель

LC
4

Следить нельзя за гражданами и спецобъектами. А за мусором следить можно.

Ответить

Андрей Майоров

1

Ох, дичь
Забавно, что это даже не в одном месте так, да и по сути в суд может только сама компания подать за такое, а не частное лицо 😔

Ответить

Pavel Semenyuk

1

Мне понравилось как Лыткарино превратилось в одном месте текста в Латрыкино, но мозг все равно прочитал правильно

Ответить

Дарья Лейзаренко

Pavel
0

спасибо, поправила

Ответить

Виктор Ганелес

Pavel
0

По рзеузльаттам илссоевадний одонго анлигсйокго унвиертисета, не иеемт занчнеия, в каокм проякде рсапжоолены бкувы в солве. Галовне, чотбы преавя и пслонедяя бквуы блыи на мсете. осатьлыне бкувы мгоут селдовтаь в плоонм бсепордяке, все-рвано ткест чтаитсея без побрелм. Пичрионй эгото ялвятеся то, что мы не чиаетм кдаужю бкуву по отдльенотси, а все солво цлиеком.

Ответить

Alexander Golovnin

–5

По-моему это не плохо, вот если бы они сжигали их, или специально рвали - что бы они не попадали на рынок и не влияли на на него, это было бы хуже. А так какие вопросы? Не кто не мешает самим точкам перепродажи стирать, сортировать вещи.

Ответить

Виктор Ганелес

Alexander
2

В тексте же есть ответ, почему это плохо
Плохо не то, что продают вещи - это как раз хорошо
Плохо то, что обещают утилизировать то, что не продашь. А по факту - продают кому угодно без обязательств уничтожать негодное

Ответить

Alexander Golovnin

Виктор
0

Всегда думал что лучший способ утилизации вещей которые ещё годны к эксплуатации это возвращение их в рыночный оборот(или не рыночный способ передачи их тем кому они нужны), без переплавки , распускания итд итп.
Не понимаю почему мнение=факт

Ответить

Anastasiya Corotcova

Alexander
0

Проблема во второй половине вещей, которые секонды посчитают непригодной для продажи и просто выкинут на какую-нибудь свалку.

Ответить

Mr. LoveJoy

Alexander
0

Нагло наебывать людей–это неплохо?

Ответить

Paranoidal Dyslexia

Alexander
0

Сообщение удалено

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Владислав Сурков

0

ок, теперь перед сдачей буду резать одежду 

Ответить

Виктор Ганелес

Владислав
1

И что?
В итоге её будут продавать на авито а покупатель будет её всю выкидывать

Если не резать - хоть что-то попадёт не в помойку а в перепродажу

Ответить

Rerpetual Junior

0

да вы мне прям бизнес-план накидали! Сам замкадыш дальний и в отрочестве ходил в сэкондах, пока не уехал в город покрупнее на учебу.

Ответить

check-it-out

0

Ну а если подумать, что в этом плохого?
Вы не платите за утилизацию, 90% шмоток бы пошли на помойку или стали бы провокатором типичного совкового накопительства в крови ("это на дачу", "это на тряпки", "это для дома", "ЭТО КОГДА ПОХУДЕЮ").

Вы отдаёте шмотку под слоганом "вторая жизнь", и все отдавали шмотку только ибо это 20% скидки купон, подобные расследования и хайп вокруг такое стрёмное явление. Я даже уверен, что больше половина блогеров которые сейчас на этой теме паразитируют даже этой услугой ни разу не пользовались.

Более того, говорить, что они паразитируют на теме экологии ... РЕБЯТА эта акция у H&M ещё со времён, когда Гретта не родилась наверное. Вот сразу видно, что люди даже не в курсе о её существовании были все эти годы, а теперь ОООО БОРЬБА ЗА ПРАВДУ.

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Computer dragon

0

А если неликвид заново в H&M сдавать 

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