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Екатерина Кузнецова
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«На нас все забили»: монологи россиян, застрявших на Филиппинах, в Марокко и Узбекистане после закрытия границ Материал редакции

Им приходится добиваться информации от российских посольств и самостоятельно организовывать эвакуацию.

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​Мечеть Биби Ханум в Самарканде Фото Даши

В середине марта Филиппины, Марокко и Узбекистан закрыли свои границы. Регулярные рейсы отменились, а вылететь в Россию можно только из столиц чартерными рейсами. Находящиеся в этих странах россияне столкнулись с жёстким карантином, пассивностью посольств и незапланированными тратами.

Путешественникам приходится пережидать режим чрезвычайной ситуации в чужой стране: выходить на улицу можно только за продуктами, а отели и арендодатели могут выселить в любой момент. Несколько столкнувшихся с трудностями россиянок рассказали TJ о своём опыте.

Настя, Филиппины

11 марта мы с парнем приехали на остров Сиаргао на Филиппинах, чтобы отдохнуть и посёрфить. Билеты и жильё бронировали сами ещё тогда, когда речи о карантине не было ни в одной стране. Перед отъездом постоянно мониторили информацию о заражённых коронавирусом. Перед поездкой на Филиппинах было всего два заболевших, поэтому мы не волновались и не думали, что ситуация станет серьёзной.

15 марта хозяин нашего дома с AirBnb передал информацию от местных властей: «Просим туристов покинуть остров до 18 марта. Уроки сёрфинга и прогулки по району со спотами запрещены, а достопримечательности закроются».

Фото @elenabrotons

Мы не понимали, куда уезжать с острова: столичный аэропорт в Маниле закрыли до 14 апреля, а билеты с другого аэропорта — Себу — стоят очень дорого. Аэропорт Себу отменяет большинство рейсов. Многие российские туристы находятся там в течение нескольких дней. По словам этих туристов, у них были проблемы с едой и водой. Многих из-за эвакуации насильно выселили из отелей.

Как только мы узнали о закрытии границ, стали искать, с кем нам связаться. На странице в Фейсбуке нашего посольства на Филиппинах долго не было информации, потом стали собирать списки на эвакуацию. Никогда я не думала, что списки можно делать так долго. МИД только спустя неделю попросил выслать копии наших паспортов, а до этого только присылали сообщения: «Ваши данные обработаны». Чтобы дело двигалось быстрее, россияне на нашем острове собрали группу в WhatsApp, собрали свой список и отправили в посольства.

Слышали, что наши власти организовали чартерный рейс на 26 марта с острова Себу, но туда тоже надо долететь. Нам не хочется просидеть несколько дней в аэропорту в ожидании новостей об эвакуации, поэтому мы пока находимся на своём острове. Тут всё спокойно, только жаль, что сёрфить запретили. Ладно, если бы только уроки отменили, а в океане всё равно все находятся на расстоянии пары метров друг от друга.

Фото @tygkyle

Из дома можно выходить только за едой. Из-за жары мы бы и так большую часть времени сидели дома — сёрфинг запрещён, а ехать больше некуда. Здесь хорошо: светит солнце, есть свежие фрукты и рыба. Часто приходится писать волнующимся за нас родственникам и друзьям.

Хозяевам дома, в котором мы живём, посоветовали закрыться для туристов, но они отказались нас выселять. Они отнеслись к нам с пониманием: помогают с информацией и звонят местным властям, чтобы узнать подробнее об эвакуации.

Денег нам пока хватает — мы взяли их с запасом, но всё зависит от того, сколько будут стоить билеты домой. Изначально назвали цену 500 долларов за человека — это очень дорого, учитывая нынешний курс. Позже цену снизили до 100 долларов, но какой она будет в итоге, мы не знаем.

Пока объявили только об одном рейсе 26 марта, а наших туристов на Филиппинах столько, что одним рейсом не обойтись. У нас были куплены билеты с двумя пересадками, но их отменили, и мы надеемся вернуть хотя бы часть денег.

Пока работать мне не нужно, а когда вернусь, перейду на удалёнку, пока эпидемия не пойдёт на спад. Как раз будет больше времени на ремонт дома. Жаль только, что попали на Сиаргао в такое время — сёрфинг здесь отличный.

Валя, Марокко

Мы с мужем запланировали отпуск в Марокко на 9 марта. Билеты купили за три месяца до поездки — тогда заражённых коронавирусом в Марокко не было. В течение трёх месяцев до отпуска все обсуждали коронавирус, заражённые появились и в других странах, поэтому мы следили за объявлениями МИДа. За пару недель до поездки появилась информация о заболевшем гражданине Марокко, проживавшем в Италии.

Никаких рекомендаций об отмене поездки в Марокко не было, а тем более никто не предупреждал, что границы стран могут закрыть. Мы решили поехать, но продолжали следить за информацией МИДа.

9 марта мы прилетели в Касабланку, арендовали автомобиль и в ближайшие дни собирались поехать по запланированному маршруту. У нас были забронированы отели в городах по маршруту.

​Мечеть в Касабланке Фото Вали

Вечером 15 марта МИД сообщил, что границы Марокко закрыты и всем россиянам надо связаться с посольством. Мы сообщили в посольство свои данные и местонахождение. Нам порекомендовали находиться там, где забронировано жильё, и ждать дальнейших указаний.

Проверили наш рейс на 22 марта — его не отменили. Решили отправиться на машине из Касабланки в следующий город, где тоже было забронировано жильё. 16 марта рейс всё-таки отменили, а в посольстве посоветовали не покупать билеты на другой рейс, потому что его тоже отменят. В тот же день появились сообщения, что скоро закроют все кафе, общественные места, введут режим ЧС. Всё происходило очень быстро: решения принимались и тут же реализовывались. О режиме ЧС мы узнали из телеграм-чата, а не с сайта МИДа — там информация обновлялась не сразу.

Ребята, тоже застрявшие в Марокко, создали телеграм-чат — там мы обсуждали проблемы и поддерживали друг друга. Некоторые из них покупали билеты на рейсы, которые позже отменяли, кто-то так делал дважды. В чате около 200 человек: помимо россиян в нём были и местные, разговаривающие по-русски. Местные помогали нам, чем могли: деньгами, жильём и поиском лекарств.

16 марта мы приехали из Касабланки в Фес, но пока добирались, в городе закрыли все общественные места. Наш отель тоже закрыли, поэтому переселили в другой.

Питаться мы могли либо в отеле, либо едой из магазина. В номере не было кухни для готовки, поэтому приходилось питаться в отеле, хотя это и дороже, чем в кафе.

19 марта сообщили, что на следующий день в 18:00 объявят комендантский час — закроют границы городов. Мы вернулись в Касабланку — большинство российских туристов были там, и мы предполагали, что эвакуация будет из этого города. Выходить на улицу можно было по специальному разрешению с указанием причины выхода: покупка продуктов или медикаментов. Мы продолжали ждать информацию от посольства.

Многие отели закрывались и отказывались заселять даже по оплаченной брони, а арендодатели выгоняли из квартир постояльцев, боясь заразиться. Местные объяснили нам, что для марокканцев европейцы сейчас источник вируса, отсюда страх и паника. Мы понимали, люди есть разные везде — многие из России нам тоже писали, чтобы мы оставались в Марокко и «не везли заразу в Россию к ним».

Нам тоже было страшно, но не из-за эпидемии коронавируса. Мы боялись остаться в чужой стране без жилья и возможности вернуться домой. Было некомфортно в чужой стране в режиме ЧС, на улице было много полиции и военных — всё это нагнетало обстановку. Некоторые подростки кричали вслед «корона» или «вирус», но это случалось редко — многие жители нам очень помогали.

Нам повезли, что потеряли деньги только за несколько забронированных отелей. Меньше повезло тем, кто уже собирался уезжать и потратил все деньги, но застрял в Марокко. В чате помогали с жильём и едой, а иногда требовались простые слова, вроде «всё будет хорошо».

23 марта нам назначили бесплатный рейс в Россию — мы счастливы и до конца не верим, что нас заберут. После прилёта нам с мужем нужно будет отсидеть двухнедельный карантин дома — это не проблема, потому что мы можем работать на удалёнке.

Даша, Узбекистан

16 марта мы с четырьмя друзьями приехали в отпуск в Узбекистан — наш самолёт был последним рейсом, который запустили в страну. За день до этого узнали, что в Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом. Спросили у представителей авиакомпании S7, стоит ли нам лететь, на что ответили: «Вылетаем планово, никаких проблем быть не должно».

Самарканд Фото Даши

После приземления в Самарканде нам пришли сообщения, что авиакомпания отменила обратный рейс, а деньги за билет вернутся в течение 30 дней. Мы связались с российским посольством, отправили им анкеты для возвращения в Россию, но нам ответили, что помочь ничем не могут. Так же отвечали и представители авиакомпании, в которую мы не могли дозвониться в течение полутора часов. По словам посольства в Узбекистане, они только информируют о чартерных рейсах, поэтому нужно следить за их социальными сетями. Никаких сроков нашего возвращения в Россию они не называли.

20 марта в очередной раз мы позвонили в посольство, чтобы спросить, где нам жить — у нас заканчивалась аренда квартиры. Там посоветовали «жить у друзей или родственников». Отличный ответ, ведь у каждого в любой стране есть друзья или родственники, готовые принять пятерых гостей на неопределённый срок.

В городе не было паники, но все таксисты, продавцы и многие местные ходили в масках, а разговоры были только о коронавирусе. Несмотря на спокойную атмосферу в городе и поддержку родственников, ощущение в поездке было максимально неприятное. В посольстве и в авиакомпании нам напрямую заявляли, что мы не особо нужны и помощи ждать неоткуда. Страшно представить, как из ситуации вышли бы пожилые люди, не умеющие пользоваться интернетом.

Ситуация осложнялась тем, что после закрытия границ все рейсы вылетали только из Ташкента — от Самарканда до него ехать около четырёх часов. Информация о свободных местах в самолёте может появиться за два часа до вылета. Нам пришлось приехать в Ташкент и оттуда отслеживать рейсы.

В Москву мы вернулись чартерным рейсом «Uzbekistan airways» — авиакомпания сначала регистрировала пассажиров своих отменённых рейсов, а оставшиеся места продавала. Мы выкупили пять последних мест в самолёте — каждый билет стоил 30 тысяч рублей, что больше, чем вся поездка с билетами в обе стороны.

Помимо «Uzbekistan airways» была возможность улететь «Аэрофлотом». Билеты стоили 83 тысячи рублей за двухдневный перелёт с двумя пересадками, либо 159 тысяч за бизнес-класс прямого рейса.

Стоимость билетов «Аэрофлота» из Ташкента в Москву  Фото Даши

Что делать тем, кто остаётся в Узбекистане без денег — непонятно. Посольство хоть и говорит что-то о спецбортах для эвакуации, но по факту каждый за свой счёт покупает билеты в Россию, а посольство никак не помогает.

Больше всего в ситуации беспокоило, что на нас все забили — мы были потеряны и беспомощны.

21 марта мы вернулись домой. В самолёте стюардессы в костюмах химзащиты раздали нам анкеты, а в аэропорту Москвы тепловизорами проверили температуру. Теперь буду сидеть на домашнем карантине две недели.

13 марта замглавы МИД России Александр Грушко сказал, что рассчитывает на помощь в эвакуации государств, в которых остались россияне.

Естественно, это находится в поле зрения, эта проблема сейчас. Мы будем предпринимать все необходимые меры, чтобы эвакуацию обеспечить.

Александр Грушко
замглавы МИД РФ

#россия #путешествия

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24 комментария
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Виталий Лановой

15

Иногда поражают люди, которые понимают, что будут проблемы с перелетами, но всё равно летят. Не пропадать же билетам и отдыху.

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Юлия Прибыткова

Виталий
5

Привычный Русский авось. Такие же сейчас и тут ходят со словами «все херня у нас такого не будет это все заговор маска не спасет пойду водкой горло прополощу».

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Безумный цветок

Виталий
1

Не все такие атланты-мультимиллионеры как ты...

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Виталий Лановой

Безумный
5

Это тут при чём? Надо просто правильно взвешивать риски. Билеты можно сдать немного потеряв в деньгах. Это да.

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Безумный цветок

Виталий
0

Люди копили на отпуск всю жизнь, а ты предлагаешь им взвешивать риски.....

Ответить

Виталий Лановой

Безумный
0

Большинство людей всё же передвинули свои планы. Но всегда найдутся люди надеющиеся на русское авось. Сейчас потеряют деньги, может поумнеют.

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Добрый микроскоп

Безумный
0

Так деньги то сказали вернут. Разве нет?

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Словесный Интервент

Виталий
0

Классика, сколько было случаев, когда после терактов во всяких египтах или природных катаклизмов в различных уголках мира, российские туристы буквально на следующий день прилетали в эти страны отдыхать. При чем это сопровождается бравадой, что наш людей ничем не испугать и все в таком духе. 

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Пожарный Гоша

11

На вас, дорогие россияне, забили еще в далеком 862 году.

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Степан Кучеренко

5

Ну и кто им виноват? все поехали в марте, когда вирус уже бушевал. Но они даже не подумали отменить свои поездки, ведь "никто не говорил, что будут закрывать границы". И теперь жалуются. Лично я не испытываю к ним сострадания. сами виноваты.

Ответить

Vladimir

7

Вот из-за таких количество заражённых и растёт. На все им похуй, никто их не предупредил и тд. Детский сад баля 

Ответить

Иван Вундермахер

6

А че минусуют тех, кто здраво выражает мысль по поводу «зачем было лететь», очевидно было ещё в конце января даже, что это нездоровый пиздец грядёт.

Некоторые люди прилетели на отдых блять 13 марта, когда уже по всему миру люди готовы убивать за гречку, и теперь эти путешественники жалуются на отсутствие помощи, ориентируясь перед вылетом на «ну там же всего 2 заболевших, вдруг нормально все будет»

Тут в Москве то сидишь, думаешь, может все таки сьебать пора на месяц к деду в деревню подальше, или ещё не пора? А может поздно?

Одни врачи пишут - да что вы, это же просто грипп, другие из Италии - у нас молодые уже мрут, диагнозы ставят другие, что бы не нагнетать

И в атмосфере этого пиздеца люди все равно летели отдыхать )))

Ну как отдохнули то?

Ща погодите, это ещё инфо-бизнесмены с Бали не всплакнули

Ответить

Образованный Денис

Иван
1

К деду лучше не надо

Ответить

Посторонний парфюмер

5

«На нас все забили»

Думал новый текст от Лиги подсайтов

Ответить

Безумный цветок

1

Нехуй было улетать, долбаебы...

Ответить

Mmmax

4

11 марта мы с парнем приехали на остров Сиаргао на Филиппинах, чтобы отдохнуть и посёрфить.

Уже 15 марта хозяин нашего дома с AirBnb передал информацию от местных властей: "Просим туристов покинуть остров до 18 марта"

Когда хотел на*бать систему, но не фартануло.

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Aleks Ad

–3

"Мы приехали посерфить, а всем на нас похую, хнык хнык" убожество блядь, умри от спида

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Ногти Ноздри

Aleks
0

пиздец ты злой

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Адекватный звук

1

Проблемы белых людей

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Словесный Интервент

0

Похоже тетки, которые хамили в окошках различных гос учреждений, теперь ведут страницы в соц сетях посольства. 

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Ногти Ноздри

0

Статью не читал, но внесу ясность. Один типок на Филиппинах, а другой в Тайчике. Один улетел, когда коронавирус только только хуйарил в Ухане и тогда сложно было представить масштабы пздеца, зимует человек, образ жизни такой. А другой рили взял билеты заранее, но тоже в конце февраля плохо представлял с чем столкнется, гнойно-гневные коментаторы йа хуею с вас.

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Словесный Интервент

0

В тему 

Юлик
Emirates(авиакомпания) молча и, никого не оповещая, снял все рейсы не возвращая денег, проще говоря кинул всех пассажиров 👌 Также поступили Катары и Турецкие авиалинии.

В итоге мы полетим домой 30-31го числа на аэрофлоте.

И я все это знаю только потому что мы воспользовались…
Emirates(авиакомпания) молча и, никого не оповещая, снял все рейсы не возвращая денег, проще говоря кинул всех пассажиров 👌 Также поступили Катары и Турецкие авиалинии.

В итоге мы полетим домой 30-31го числа на аэрофлоте.

И я все это знаю только потому что мы воспользовались услугами туроператора, который следит за ситуацией. Если бы мы устроили отпуск себе сами, то узнали бы, что не сможем вернуться домой только тогда, когда уже ничего изменить нельзя было бы. Застряли бы в Мале и стали иностранными бомжами.
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Многолетний бокал

Словесный
0

Смотри как прикольно

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Образованный Денис

0

16 марта мы с четырьмя друзьями приехали в отпуск в Узбекистан

За день до этого узнали, что в Узбекистане зарегистрировали первый случай заражения коронавирусом.

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