Власти пока не озвучили, как будут контролировать соблюдение режима, но источники СМИ рассказали о QR-кодах и административной ответственности за лишний выход из дома.

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Фото Оксаны Алёшиной

30 марта в 00:00 в Москве начнёт действовать «всеобщий режим самоизоляции», движение по городу будет жёстко ограничено. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а через несколько дней правительство введёт QR-коды для передвижений. Режим самоизоляции вводится и в Подмосковье, но там — уже с 20:00 29 марта.

Правовая природа происходящего не ясна. Daily Storm показал предписание Роспотребнадзора, которым руководствовался Сергей Собянин, но официально оно не публиковалось. Мэр Москвы не стал называть новые меры карантином, но в столице продолжает действовать режим повышенной готовности. Юристы говорят, что по закону ограничить передвижения граждан и наказывать их за нарушение этого можно только после указа президента о введении ЧС.

Выходить из дома можно, но только в определённых случаях

Город не стали закрывать на въезд и выезд. Но передвижения по нему ограничили. Покидать квартиру можно по нескольким причинам:

В случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;

Для поездок на работу, если вы обязаны туда ходить;

Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;

При необходимости вынести мусор.

Москвичи обязаны соблюдать «социальное дистанцирование от других людей» в полтора метра. Это не распространяется на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны сделать специальную разметку и установить «режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории».

Продовольственные магазины, аптеки и АЗС работают, рестораны и кафе — только на вынос и доставку. Курьеры продолжат работать с электронными удостоверениями. «В нашем приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает у нас курьером», — рассказала РБК генеральный директор российского офиса сервиса курьерской доставки Dostavista Татьяна Борзых.

Ограничения вводятся с 30 марта. Как долго они будут действовать — неизвестно. В Кремле решение Собянина поддержали.

За нарушение режима самоизоляции будут наказывать. СМИ пишут, что штрафом

По словам Собянина, московские власти будут «постепенно, но неуклонно» ужесточать «необходимый в этой ситуации контроль». Он не сообщил, какое наказание будет грозить нарушителям. Источники Русской службы Би-би-си в мэрии утверждают, что тех, кто без причины отойдёт от дома на несколько сотен метров, будут наказывать административным штрафом .

Административные протоколы будут выписывать полицейские, пишет Би-би-си. А для слежки используют камеры, работающие в рамках системы «Безопасный город». «Медуза» подтвердила скорое введение административных штрафов.

Сколько будут составлять штрафы, пока неизвестно — сумму пропишут в отдельном указе. Сейчас по закону за нарушения «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» грозит штраф до 500 рублей, но 26 марта правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона.

Однако юрист правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв настаивает, что н ельзя просто запретить гражданам свободу передвижения. Это возможно только после введения режима чрезвычайного положения . Соответствующий указ должен исходить от президента. С ним согласны юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си. Сенатор Андрей Клишас заявил, что у Собянина недостаточно полномочий, чтобы запретить покидать дома.

Контролировать москвичей будут с помощью индивидуальных QR-кодов

Через несколько дней передвигаться по Москве можно будет только при наличии пропуска, выданного в порядке, установленном мэрией. В городе развернут «умную систему контроля».

Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова объяснила, что пропуска для выхода из дома получат все. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с чётким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удалёнке, это право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, у тех, кто работает на удалёнке, будут QR-коды без второй точки — места работы.

Источник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и указать место фактического проживания. После этого ему выдадут QR-код, который и будет тем самым пропуском. Его нужно будет предъявлять по требованию полиции.

Ограничения на передвижения не будут распространяться на обладателей спецпропусков, выданных мэрией. Кто их получит, помимо медиков, пока неизвестно.

Те, кто потеряет работу из-за пандемии, получат пособие

Согласно новым мерам поддержки, москвичи с лёгкой формой течения Covid-19 будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставлять их будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтёры. Медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с пандемией, тоже будут получать антивирусные препараты бесплатно.

Для потерявших работу из-за коронавируса введут введут региональную компенсационную выплату. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей в месяц в Москве и 15 тысяч рублей в Подмосковье. Выплата будет назначаться автоматически, без заявлений.

Срок действия проездных продлят на пять дней всем, кто выполнит требование домашнего режима и не совершит ни одной поездки на общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Приостановленные студенческие и школьные проездные продлят как минимум на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.

Поводом для введения режима стало не только большое число заражённых, но и «люди, которые пошли на шашлыки»

К 29 марта в столице зафиксировали больше тысячи заражённых Covid-19. Но на решение ввести всеобщий режим самоизоляции повлияло и то, что на выходных жители, несмотря на призывы властей, массово отправились отдыхать в парки и скверы.