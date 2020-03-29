Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Оперативные новости со всего мира
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Anna Begiashvili
23 034

Как будет работать режим изоляции в Москве — первые подробности Материал редакции

Власти пока не озвучили, как будут контролировать соблюдение режима, но источники СМИ рассказали о QR-кодах и административной ответственности за лишний выход из дома.

75 комментариев
В закладки
Аудио
Фото Оксаны Алёшиной

30 марта в 00:00 в Москве начнёт действовать «всеобщий режим самоизоляции», движение по городу будет жёстко ограничено. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а через несколько дней правительство введёт QR-коды для передвижений. Режим самоизоляции вводится и в Подмосковье, но там — уже с 20:00 29 марта.

Правовая природа происходящего не ясна. Daily Storm показал предписание Роспотребнадзора, которым руководствовался Сергей Собянин, но официально оно не публиковалось. Мэр Москвы не стал называть новые меры карантином, но в столице продолжает действовать режим повышенной готовности. Юристы говорят, что по закону ограничить передвижения граждан и наказывать их за нарушение этого можно только после указа президента о введении ЧС.

Выходить из дома можно, но только в определённых случаях

Город не стали закрывать на въезд и выезд. Но передвижения по нему ограничили. Покидать квартиру можно по нескольким причинам:

  • В случае обращения за экстренной медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью;
  • Для поездок на работу, если вы обязаны туда ходить;
  • Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
  • Для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания;
  • При необходимости вынести мусор.

Москвичи обязаны соблюдать «социальное дистанцирование от других людей» в полтора метра. Это не распространяется на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны сделать специальную разметку и установить «режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории».

Продовольственные магазины, аптеки и АЗС работают, рестораны и кафе — только на вынос и доставку. Курьеры продолжат работать с электронными удостоверениями. «В нашем приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает у нас курьером», — рассказала РБК генеральный директор российского офиса сервиса курьерской доставки Dostavista Татьяна Борзых.

Ограничения вводятся с 30 марта. Как долго они будут действовать — неизвестно. В Кремле решение Собянина поддержали.

За нарушение режима самоизоляции будут наказывать. СМИ пишут, что штрафом

По словам Собянина, московские власти будут «постепенно, но неуклонно» ужесточать «необходимый в этой ситуации контроль». Он не сообщил, какое наказание будет грозить нарушителям. Источники Русской службы Би-би-си в мэрии утверждают, что тех, кто без причины отойдёт от дома на несколько сотен метров, будут наказывать административным штрафом.

Административные протоколы будут выписывать полицейские, пишет Би-би-си. А для слежки используют камеры, работающие в рамках системы «Безопасный город». «Медуза» подтвердила скорое введение административных штрафов.

Сколько будут составлять штрафы, пока неизвестно — сумму пропишут в отдельном указе. Сейчас по закону за нарушения «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» грозит штраф до 500 рублей, но 26 марта правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона.

Однако юрист правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв настаивает, что нельзя просто запретить гражданам свободу передвижения. Это возможно только после введения режима чрезвычайного положения. Соответствующий указ должен исходить от президента. С ним согласны юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си. Сенатор Андрей Клишас заявил, что у Собянина недостаточно полномочий, чтобы запретить покидать дома.

Контролировать москвичей будут с помощью индивидуальных QR-кодов

Через несколько дней передвигаться по Москве можно будет только при наличии пропуска, выданного в порядке, установленном мэрией. В городе развернут «умную систему контроля».

Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова объяснила, что пропуска для выхода из дома получат все. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с чётким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удалёнке, это право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, у тех, кто работает на удалёнке, будут QR-коды без второй точки — места работы.

Источник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и указать место фактического проживания. После этого ему выдадут QR-код, который и будет тем самым пропуском. Его нужно будет предъявлять по требованию полиции.

Ограничения на передвижения не будут распространяться на обладателей спецпропусков, выданных мэрией. Кто их получит, помимо медиков, пока неизвестно.

Те, кто потеряет работу из-за пандемии, получат пособие

Согласно новым мерам поддержки, москвичи с лёгкой формой течения Covid-19 будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставлять их будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтёры. Медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с пандемией, тоже будут получать антивирусные препараты бесплатно.

Для потерявших работу из-за коронавируса введут введут региональную компенсационную выплату. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей в месяц в Москве и 15 тысяч рублей в Подмосковье. Выплата будет назначаться автоматически, без заявлений.

Срок действия проездных продлят на пять дней всем, кто выполнит требование домашнего режима и не совершит ни одной поездки на общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Приостановленные студенческие и школьные проездные продлят как минимум на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.

Поводом для введения режима стало не только большое число заражённых, но и «люди, которые пошли на шашлыки»

К 29 марта в столице зафиксировали больше тысячи заражённых Covid-19. Но на решение ввести всеобщий режим самоизоляции повлияло и то, что на выходных жители, несмотря на призывы властей, массово отправились отдыхать в парки и скверы.

«В мэрии были взбешены, когда увидели по „России 24“ ролики с гуляющими на шашлыках москвичами», — рассказал Русской службе Би-би-си близкий к мэрии источник. Собеседник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, подтвердил, что на принятие новых ограничений повлиял как рост числа заболевших, так и «люди, которые пошли на шашлыки».

#covid19 #москва

Разборы
Подписан
Отписаться
Как помочь другим людям (в особенности пожилым) перенести карантин и самоизоляцию?
Несмотря на необходимость временной самоизоляции, многие люди уже столкнулись с негативными последствиями длительного карантина. В особенности эти недели (или месяцы) тяжело будет пожилым людям, которые максимально подвергнуты риску заболеть.
27
64
Реклама на TJ
{ "author_name": "Anna Begiashvili", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u043e\u0441\u043a\u0432\u0430","covid19"], "comments": 75, "likes": 64, "favorites": 27, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 154575, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sun, 29 Mar 2020 23:42:21 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Музыка
Послушать новое: Phantogram
Мрачный электронный звук с поп-обложкой.
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
75 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Андрей Николаевич

40

Из следующих новостей мэра: Пример нанесения QR кода 

Ответить

Ламарчик

Андрей
17
Ответить

Михаил Подивилов

Ламарчик
24

Забавно, что ISBN — это штрих-коды преимущественно для книг

Ответить

Цивилизованный Абдужаббор

Михаил
39

А нужны-то штрих-коды для овощей.

Ответить

Денис Файзулин

Михаил
5

для книг типа 1984 ?

Ответить

AttentiveMilk

Денис
0
Ответить

Well Keynell

Attenti…
0

И тут пошутите. И вот здесь, где галочка.

Ответить

Ламарчик

Михаил
3

Ну, готовимся, что полицаи будут и мысли наши читать)

Ответить

Артём Мазанов

45

Итого: Собянин запретил, но полномочий запрещать у него нет. Как обычно, браво. Безусловно, идея правильная. Но, забавно, как глава города прыгает выше своих полномочий 

Ответить

Теплый ихтиандр

Артём
–3

Доводы юриста "Агоры" сомнительны.

Можно обсудить тут: https://tjournal.ru/ask/154558-vopros-yuristam-po-povodu-izolyacii

Ответить

Влад Пряшников

Теплый
16

Они вроде просто пытаются правительство к вводу ЧС подтолкнуть, чтобы малый/средний безнес хоть как-то сохранился

Ответить

Сергей Васильев

Артём
–33

Можешь накатать на него жалобу, крыса...

Ответить

Alexander Smirnov

Сергей
6

Сергей Семёнович, ну что ж вы

Ответить

Артём Мазанов

Сергей
1

Че тебя разнесло то так?

Ответить

Daniil Minashkin

Артём
1

В любом случае если будет нужно все сделают как нужно, раз в кремле одобрили 

Ответить

Очевидный корабль

Артём
0

Поспрашивайте юристов в каких случаях можно ограничивать передвижение людей. А то много путаницы между ЧС и ЧП и про то, кто может принимать подобные решения.

Ответить

Артём Мазанов

Очевидный
1

Так сейчас нет, ни ЧС, ни ЧП. Только повышенная готовность 

Ответить

Очевидный корабль

Артём
0

Так в том и вопрос, когда вообще можно ограничивать право на передвижение граждан, при ЧС или при ЧП и кто имеет на это право. Или даже при повышенной готовности уже есть какие-то возможности для подобного.

Ответить

Артём Мазанов

Очевидный
2

Это может делать президент,  введя режим ЧП
установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;

Ответить

Очевидный

Артём
0

Ну вот я то же самое читал, но сейчас всё равно вводят такие ограничения. Поэтому и интересно мнение профессиональных юристов.
Тот же Клишас сказал, что Собянин не имеет права так делать, но не говорил, что эта мера в целом вне режима ЧП незаконна.

Ответить

Alexander Smirnov

38

Прикол будет когда вирус отступит а режим останется

Ответить

Дмитрий Сафронов

Alexander
10

Так оно и будет...

Ответить

Сырой Мика

Alexander
0

вирус не отступит, это теперь как грипп сезонка, если конечно мы все знаем о короне и новых сюрпрайсов не будет

Ответить

Бурный Мика

Сырой
1

Вот и первые сектанты пошли...

Ответить

Сырой Мика

Бурный
–1

секстанты

Ответить

ouxen

Alexander
0

авторитарный

Ответить

Влад Романов

35

Забавляет, что кого-то удивляет отсутствие правовой базы для введения всех этих мер. У нас конституцию за день переписали и все ок.

Ответить

Bulat Akhmetshin

Влад
10

Да и ночь длинных ковшей была уже давным давно, там тоже в юридическом плане все на отъебись было.

Ответить

ouxen

Влад
1

из-за таких и живем в говне

Ответить

Властный татарин

23

Прощайте пацаны

Ответить

Paris Busternak

19

Появились первые образцы qr кодов от мэрии

Ответить

Орзэмэс Мирзов

Paris
7

Я все вижу

Ответить

Словесный Интервент

Paris
2

Если там не рикролл, я сильно разочаруюсь. 

Ответить

Варя Березкина

17

Сначала нас под веским предлогом засадят дома, всем раздадут QR коды. Потом даруют свободу с отличными бонусами - системой тотального слежения и социального поощрения.
Где-то я это уже видела

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Варя
1

Хм, наверное для тебя будет открытием, но если нужна какая-то информация о тебе, спецслужбы за пару часов будут знать о тебе, больше чем ты. А qr коды вселяют страх?))

Ответить

Варя Березкина

r0manov
5

Спасибо за открытие. Но одно дело, когда у спецслужб как бы тайно есть инфа на каждого, а совсем другое, когда люди соглашаются на то, чтобы за ними следили и подстраивали под систему нужным образом.

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Система_социального_кредита

Ответить

Владислав Михеев

17

Полная импотенция власти. Являюсь собственником бизнеса и непризнание обстоятельств форс-мажором вызывает недоумение

Ответить

Евгений Симкин

Владислав
1

Разве не является? В моих договорах указаны "Обстоятельства непреодолимой силы... в том числе... указы президента...". Указ #206 можно трактовать как форс-мажор и продлевать/корректировать условия договора.

Ответить

Владислав Михеев

Евгений
0

Я в Спб живу, все что есть это постановление правительства. В котором ничего нет

Ответить

Евгений Симкин

Владислав
0

Помимо постановления есть прямой указ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021

Насчёт судебной практики не знаю, т к этим пунктом пользовался только 1 раз и заказчик принял изменения сроков без суда.

Ответить

Владислав Михеев

Евгений
4

Указ о нерабочих днях? Этотне форс мажор и не обстоятельства непредолимой стлы
Тоже самое что 9 мая. Мы же не вычитаем аренду за него

Ответить

ouxen

Владисл…
1

а следовало бы!

Ответить

Владислав Михеев

Евгений
0

Можно трактовать, но судебная практика показывает обратное

Ответить

Eugene Gultyaev

Владислав
1
Ответить

Владислав Михеев

Eugene
0

Это уже интересно
Изучим, благодарю

Ответить

Виктор Мохов

11

"В мэрии были взбешены..." ути лапочки, переложить ответственность на нерадивых граждан не получится. Это вы виновны в том, что такая ситуация в стране, а не обычные люди, которые пологаются на вашу достоверную информацию в сми! Они пошли на шашлы, считая, что среди всего населения меньше 2 тысяч заболевших.

Ответить

Алексей Логачев

10

Завтра будут толпы людей на улицах, скриньте 

Ответить

Neketa Fo

9

Покидать квартиру можно по нескольким причинам: [...] Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;

Это не распространяется на такси.

Я НИХУЯ НЕ ПОНИМАЮ

Ответить

Небесный фитиль

8

Даже Клишас охренел

Ответить

ouxen

Небесный
1

он был взбешен, когда узнал

Ответить

dmzkrsk

7

Собянин был в ярости, когда увидел ЧТО люди вытворяют в парках. Жми скорее

Ответить

Чувствительный рубин

6
Ответить

Очевидный корабль

5

Сенатор Андрей Клишас заявил, что у Собянина недостаточно полномочий, чтобы запретить покидать дома.

Ничего себе пятая колонна.
Хотя подозреваю, он скоро скажет, что его не так поняли.

Ответить

Роман Масленников

Очевидный
1

Мне кажется, он все таки полномочнее так говорить. 

Ответить

Андрей Николаевич

2

Запросы в Яндексе: “Скачать программу для генерации QR кодов бесплатно без регистрации”

Ответить

Жалкий шмель

0

Удивлен, что на России24 показывали как решение Путина навредило людям. А Собякин молодец. Все как надо делает.

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Жалкий
1

Однажды, Путин скажет "я устал, я ухожу" и на экране, в новогоднюю ночь, помимо речи Путина, появится и Собянин.

Ответить

Жалкий шмель

r0manov
2

ну я думаю это не самый худший вариант. а может быть даже и лучший (если не брать в расчет мечты о прекрасной россии будущего).

Ответить

r0manov #LetsplaySpb

Жалкий
3

Только бы не Медведев...

Ответить

Дмитрий Попов

r0manov
0

https://www.instagram.com/tv/B-U3ogagu4Y/?igshid=1sjl0ml459o40

Ответить

r0manov

Дмитрий
2

Открыл. Ахуел. Не смотрел. Закрыл. Сука

Ответить

Алексей Шуртин

1

понеслась повестка с понедельника

Ответить

Алексей Шуртин

Алексей
1
Ответить

Алексей Шуртин

Алексей
0

и все такое прочее

Ответить

Доминик Вальдрон

Алексей
0

Не знаю, как оплатят... Я звонила своей бровистке, она рыдает, вот прям натурально рыдает, говорит,  её этот коронавирус убьёт: нет клиентов, нет дохода, а она только-только красивый ремонт в своём уголочке сделала...((( Так жалко её. А сколько их таких по всей Москве?(((

Ответить

Роман Масленников

1

Это ужасно. Как так. Один маленький вирус 🦠 ой как «помог». 

Ответить

Kat Vance

1

При всём уважении к пандемии-хуйдемии, вся ситуация видится мне как удобный повод для государств отработать на кошках меры жестчайшего тоталитарного контроля и потом врубать по всё менее и менее значимым поводам. Если народ будет хавать, почему бы и нет.

Ответить

Kat Vance

Kat
1

*ушёл читать поварённую книгу анархиста, лишним не будет*

Ответить

Андрей Николаевич

1

В Польше пенсионеры должны периодически отправлять свое селфи с геолокацией

Ответить

Леонид Федотов

1

Напомню про обещания официальных лиц, что Москву не закроют и все вокруг фейки

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

1

Странное наверное время для курьеров. Ходишь по пустому городу и встречаешь только патрули и других курьеров

Ответить

Тонкий ихтиандр

0

У Собянина нет на это полномочий

Ну короче, в этот сложный для страны час, нам всем нужно объединиться, прошу отнестись с понимание хуе мае и дальше вы знаете.

Ответить

последний герой черновика

0

Так ограничения и штрафы можно применять при ЧС или ЧП? В статье в разных абзацах указаны оба.

Ответить

Аккуратный фитиль

0

При необходимости вынести мусор.

А если их двое?

Ответить

Доминик Вальдрон

0

Народ, а кто-нибудь знает, реально ли устроиться работать курьером на один день? Ну то есть устроиться работать курьером и работать один день в неделю... У меня просто такая проблема: в ноябре сбила машина, два перелома, долго очень восстанавливалась, мне ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ и чтобы не остаться на всю жизнь хромой собакой много ходить необходимо((( Реально не знаю, как с этим "домашним арестом" это можно реализовать. Пойти волонтёром и пожилым покупать продукты? А как это можно сделать? Я правда в ужасе, давайте вещи своими именами называть: это НЕ карантин и НЕ самоизоляция, а полноценный домашний арест. 

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
В Москве больше тысячи человек заразились коронавирусом
По словам Собянина, ситуация «перешла в новую стадию».
170
Новости
«Главное — оставайся дома»: телеканалы записали общий ролик, в котором «Россия 1» предложила смотреть ТНТ, а СТС — НТВ
В акции приняли участие 17 телеканалов.
141
Интернет
Резонанс: Изоляция в Москве
Как рунет встретил новость о том, что по столице скоро можно будет передвигаться только со спецпропуском.
110
Популярное за три дня
Животные
13
Интернет
Из-за коронавируса Большой театр запустил на YouTube стрим «Лебединого озера». В соцсетях посчитали это недобрым знаком
И для шуток есть известные исторические основания.
37
Новости
Жителям Москвы и Подмосковья запретили покидать квартиры без уважительной причины
С 30 марта начнут действовать ограничения на передвижение, через несколько дней введут спецпропуска.
481

Прямой эфир

Асрор

Резонанс: Изоляция в Москве

Алексей Ван

Жителям Москвы и Подмосковья…

Алексей Ван

Жителям Москвы и Подмосковья…

Виталий Иванович…

Запись в подсайте Животные

Уютный Багажник

В закрывшемся на карантин…

Шарль Перро

Как будет работать режим…

Александр Неви

QIWI закроет «Рокетбанк». На…

ＫＩＢØＵＮＥ

Как будет работать режим…

ＫＩＢØＵＮＥ

Жителям Москвы и Подмосковья…

ＫＩＢØＵＮＥ

Жителям Москвы и Подмосковья…

ＫＩＢØＵＮＥ

Резонанс: Изоляция в Москве

ＫＩＢØＵＮＥ

«Коронавирус — это не…

George Weiller

В закрывшемся на карантин…

Уютный Багажник

Жителям Москвы и Подмосковья…

George Weiller

«Коронавирус — это не…

Curio Sity

Глава МТС призвал абонентов…

Романелло Кивогенс

«Коронавирус — это не…

Spect

«Коронавирус — это не…

Андрюха Глушков

«Коронавирус — это не…