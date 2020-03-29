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Власти пока не озвучили, как будут контролировать соблюдение режима, но источники СМИ рассказали о QR-кодах и административной ответственности за лишний выход из дома.
30 марта в 00:00 в Москве начнёт действовать «всеобщий режим самоизоляции», движение по городу будет жёстко ограничено. Выходить из дома можно только по уважительной причине, а через несколько дней правительство введёт QR-коды для передвижений. Режим самоизоляции вводится и в Подмосковье, но там — уже с 20:00 29 марта.
Правовая природа происходящего не ясна. Daily Storm показал предписание Роспотребнадзора, которым руководствовался Сергей Собянин, но официально оно не публиковалось. Мэр Москвы не стал называть новые меры карантином, но в столице продолжает действовать режим повышенной готовности. Юристы говорят, что по закону ограничить передвижения граждан и наказывать их за нарушение этого можно только после указа президента о введении ЧС.
Город не стали закрывать на въезд и выезд. Но передвижения по нему ограничили. Покидать квартиру можно по нескольким причинам:
Москвичи обязаны соблюдать «социальное дистанцирование от других людей» в полтора метра. Это не распространяется на такси. Магазины, аптеки и другие учреждения должны сделать специальную разметку и установить «режим допуска и нахождения в зданиях и на прилегающей территории».
Продовольственные магазины, аптеки и АЗС работают, рестораны и кафе — только на вынос и доставку. Курьеры продолжат работать с электронными удостоверениями. «В нашем приложении для курьеров уже завтра появится экран, который будет подтверждать, что пользователь приложения работает у нас курьером», — рассказала РБК генеральный директор российского офиса сервиса курьерской доставки Dostavista Татьяна Борзых.
Ограничения вводятся с 30 марта. Как долго они будут действовать — неизвестно. В Кремле решение Собянина поддержали.
По словам Собянина, московские власти будут «постепенно, но неуклонно» ужесточать «необходимый в этой ситуации контроль». Он не сообщил, какое наказание будет грозить нарушителям. Источники Русской службы Би-би-си в мэрии утверждают, что тех, кто без причины отойдёт от дома на несколько сотен метров, будут наказывать административным штрафом.
Административные протоколы будут выписывать полицейские, пишет Би-би-си. А для слежки используют камеры, работающие в рамках системы «Безопасный город». «Медуза» подтвердила скорое введение административных штрафов.
Сколько будут составлять штрафы, пока неизвестно — сумму пропишут в отдельном указе. Сейчас по закону за нарушения «в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» грозит штраф до 500 рублей, но 26 марта правительство предложило штрафовать россиян за нарушение карантина на сумму от 15 тысяч рублей до миллиона.
Однако юрист правозащитной группы «Агора» Леонид Соловьёв настаивает, что нельзя просто запретить гражданам свободу передвижения. Это возможно только после введения режима чрезвычайного положения. Соответствующий указ должен исходить от президента. С ним согласны юристы, опрошенные Русской службой Би-би-си. Сенатор Андрей Клишас заявил, что у Собянина недостаточно полномочий, чтобы запретить покидать дома.
Через несколько дней передвигаться по Москве можно будет только при наличии пропуска, выданного в порядке, установленном мэрией. В городе развернут «умную систему контроля».
Пресс-секретарь мэра Гульнара Пенькова объяснила, что пропуска для выхода из дома получат все. «Планируется выдача QR-кодов гражданам с чётким описанием как их места жительства, так и, соответственно, места их работы. Тем, кому работать будет нужно не на удалёнке, это право им будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — заявил РБК председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, у тех, кто работает на удалёнке, будут QR-коды без второй точки — места работы.
Источник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, уточнил, что каждый житель должен будет зарегистрироваться на официальном сайте мэра Москвы и указать место фактического проживания. После этого ему выдадут QR-код, который и будет тем самым пропуском. Его нужно будет предъявлять по требованию полиции.
Ограничения на передвижения не будут распространяться на обладателей спецпропусков, выданных мэрией. Кто их получит, помимо медиков, пока неизвестно.
Согласно новым мерам поддержки, москвичи с лёгкой формой течения Covid-19 будут бесплатно получать антивирусные препараты. Доставлять их будут скорая помощь, сотрудники поликлиник или волонтёры. Медики и другие специалисты, участвующие в борьбе с пандемией, тоже будут получать антивирусные препараты бесплатно.
Для потерявших работу из-за коронавируса введут введут региональную компенсационную выплату. Общий размер пособия по безработице и новой выплаты составит 19,5 тысяч рублей в месяц в Москве и 15 тысяч рублей в Подмосковье. Выплата будет назначаться автоматически, без заявлений.
Срок действия проездных продлят на пять дней всем, кто выполнит требование домашнего режима и не совершит ни одной поездки на общественном транспорте с 30 марта по 3 апреля. Приостановленные студенческие и школьные проездные продлят как минимум на месяц со дня окончания режима повышенной готовности.
К 29 марта в столице зафиксировали больше тысячи заражённых Covid-19. Но на решение ввести всеобщий режим самоизоляции повлияло и то, что на выходных жители, несмотря на призывы властей, массово отправились отдыхать в парки и скверы.
«В мэрии были взбешены, когда увидели по „России 24“ ролики с гуляющими на шашлыках москвичами», — рассказал Русской службе Би-би-си близкий к мэрии источник. Собеседник «Медузы», близкий к московскому оперативному штабу по борьбе с коронавирусом, подтвердил, что на принятие новых ограничений повлиял как рост числа заболевших, так и «люди, которые пошли на шашлыки».
Из следующих новостей мэра: Пример нанесения QR кода
Забавно, что ISBN — это штрих-коды преимущественно для книг
для книг типа 1984 ?
Итого: Собянин запретил, но полномочий запрещать у него нет. Как обычно, браво. Безусловно, идея правильная. Но, забавно, как глава города прыгает выше своих полномочий
Теплый ихтиандр
Доводы юриста "Агоры" сомнительны.
Можно обсудить тут: https://tjournal.ru/ask/154558-vopros-yuristam-po-povodu-izolyacii
Они вроде просто пытаются правительство к вводу ЧС подтолкнуть, чтобы малый/средний безнес хоть как-то сохранился
Можешь накатать на него жалобу, крыса...
В любом случае если будет нужно все сделают как нужно, раз в кремле одобрили
Поспрашивайте юристов в каких случаях можно ограничивать передвижение людей. А то много путаницы между ЧС и ЧП и про то, кто может принимать подобные решения.
Так сейчас нет, ни ЧС, ни ЧП. Только повышенная готовность
Так в том и вопрос, когда вообще можно ограничивать право на передвижение граждан, при ЧС или при ЧП и кто имеет на это право. Или даже при повышенной готовности уже есть какие-то возможности для подобного.
Это может делать президент, введя режим ЧП
установление ограничений на свободу передвижения по территории, на которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима въезда на указанную территорию и выезда с нее, включая установление ограничений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных граждан и лиц без гражданства;
Очевидный
Ну вот я то же самое читал, но сейчас всё равно вводят такие ограничения. Поэтому и интересно мнение профессиональных юристов.
Тот же Клишас сказал, что Собянин не имеет права так делать, но не говорил, что эта мера в целом вне режима ЧП незаконна.
Прикол будет когда вирус отступит а режим останется
Сырой Мика
вирус не отступит, это теперь как грипп сезонка, если конечно мы все знаем о короне и новых сюрпрайсов не будет
Забавляет, что кого-то удивляет отсутствие правовой базы для введения всех этих мер. У нас конституцию за день переписали и все ок.
Да и ночь длинных ковшей была уже давным давно, там тоже в юридическом плане все на отъебись было.
Появились первые образцы qr кодов от мэрии
Сначала нас под веским предлогом засадят дома, всем раздадут QR коды. Потом даруют свободу с отличными бонусами - системой тотального слежения и социального поощрения.
Где-то я это уже видела
Хм, наверное для тебя будет открытием, но если нужна какая-то информация о тебе, спецслужбы за пару часов будут знать о тебе, больше чем ты. А qr коды вселяют страх?))
Спасибо за открытие. Но одно дело, когда у спецслужб как бы тайно есть инфа на каждого, а совсем другое, когда люди соглашаются на то, чтобы за ними следили и подстраивали под систему нужным образом.
Полная импотенция власти. Являюсь собственником бизнеса и непризнание обстоятельств форс-мажором вызывает недоумение
Разве не является? В моих договорах указаны "Обстоятельства непреодолимой силы... в том числе... указы президента...". Указ #206 можно трактовать как форс-мажор и продлевать/корректировать условия договора.
Я в Спб живу, все что есть это постановление правительства. В котором ничего нет
Помимо постановления есть прямой указ: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003250021
Насчёт судебной практики не знаю, т к этим пунктом пользовался только 1 раз и заказчик принял изменения сроков без суда.
Указ о нерабочих днях? Этотне форс мажор и не обстоятельства непредолимой стлы
Тоже самое что 9 мая. Мы же не вычитаем аренду за него
"В мэрии были взбешены..." ути лапочки, переложить ответственность на нерадивых граждан не получится. Это вы виновны в том, что такая ситуация в стране, а не обычные люди, которые пологаются на вашу достоверную информацию в сми! Они пошли на шашлы, считая, что среди всего населения меньше 2 тысяч заболевших.
Покидать квартиру можно по нескольким причинам: [...] Для совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке;
Это не распространяется на такси.
Я НИХУЯ НЕ ПОНИМАЮ
Запросы в Яндексе: “Скачать программу для генерации QR кодов бесплатно без регистрации”
Однажды, Путин скажет "я устал, я ухожу" и на экране, в новогоднюю ночь, помимо речи Путина, появится и Собянин.
Жалкий шмель
ну я думаю это не самый худший вариант. а может быть даже и лучший (если не брать в расчет мечты о прекрасной россии будущего).
Только бы не Медведев...
понеслась повестка с понедельника
и все такое прочее
Не знаю, как оплатят... Я звонила своей бровистке, она рыдает, вот прям натурально рыдает, говорит, её этот коронавирус убьёт: нет клиентов, нет дохода, а она только-только красивый ремонт в своём уголочке сделала...((( Так жалко её. А сколько их таких по всей Москве?(((
При всём уважении к пандемии-хуйдемии, вся ситуация видится мне как удобный повод для государств отработать на кошках меры жестчайшего тоталитарного контроля и потом врубать по всё менее и менее значимым поводам. Если народ будет хавать, почему бы и нет.
В Польше пенсионеры должны периодически отправлять свое селфи с геолокацией
Напомню про обещания официальных лиц, что Москву не закроют и все вокруг фейки
Странное наверное время для курьеров. Ходишь по пустому городу и встречаешь только патрули и других курьеров
Так ограничения и штрафы можно применять при ЧС или ЧП? В статье в разных абзацах указаны оба.
Народ, а кто-нибудь знает, реально ли устроиться работать курьером на один день? Ну то есть устроиться работать курьером и работать один день в неделю... У меня просто такая проблема: в ноябре сбила машина, два перелома, долго очень восстанавливалась, мне ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ и чтобы не остаться на всю жизнь хромой собакой много ходить необходимо((( Реально не знаю, как с этим "домашним арестом" это можно реализовать. Пойти волонтёром и пожилым покупать продукты? А как это можно сделать? Я правда в ужасе, давайте вещи своими именами называть: это НЕ карантин и НЕ самоизоляция, а полноценный домашний арест.