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Разборы
Анатолий Чиквин
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Карантинное право

Как юридически оформлен карантин в Москве и регионах и почему власти имеют на это право.

9 комментариев
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Фото AP

С началом введения жёстких ограничительных мер в Москве в социальных сетях и СМИ стали появляться разной степени достоверности комментарии по поводу законности тех или иных действий власти. Практически все они изложены в том ключе, что ограничения прав граждан возможны якобы только во время ЧС, а такой режим не вводился, законов на эту тему не принималось. Кроме того, в официальных документах власти стараются не употреблять слово «карантин», что тоже дало немало почвы для конспирологической аналитики.

Меня сложно заподозрить в симпатии к режиму, тем более в попытке оправдать его неудачи. Однако же рискну на пять минут стать адвокатом дьявола и по пунктам разложу, как действия власти укладываются в действующее российское законодательство.

Право на ограничение прав

Комментаторы верно отмечают, что в силу 55 статьи Конституции права и свободы человека могут быть ограничены федеральным законом. Такие законы на самом деле давно приняты, причём ещё при Ельцине. Чаще других упоминается ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Статья 31 этого закона как раз гласит, что ограничительные мероприятия (карантин) вводятся в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

Обратите внимание, что в самом законе слово «карантин» употребляется не как обозначение специального режима, а именно как синоним к ограничительным мероприятиям вообще, без указания их исчерпывающего перечня. Право ввести карантин на основании предписаний главных государственных санитарных врачей есть у правительства, властей субъектов и у органов местного самоуправления, указа президента для этого не требуется.

Порядок ограничительных мероприятий, как указано в третьей части той же статьи 31, устанавливается санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами. В силу самоочевидных причин (новизна явления, скорость развития событий) санитарных правил ещё не принято. Есть, однако, иной нормативный акт — это Временные методические рекомендации, утверждённые Минздравом 3 марта 2020 года.

Раздел 5.2 этих рекомендаций под названием «Неспецифическая профилактика коронавирусной инфекции» сам по себе порядка ограничительных мероприятий не содержит, указывая только, что мероприятия по предупреждению распространения COVID-19 на территории РФ регламентированы распоряжениями правительства и постановлениями главного государственного санитарного врача. Практически все постановления с начала года посвящены именно борьбе с вирусом: №2, №3, №5 и №6.

Карантин в Москве

Статья 55 Конституции указывает, что права человека могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья граждан. Санитарное законодательство, как легко убедиться, не содержит указаний на пределы таких ограничений. Естественный вопрос, который возникает при введении карантина — может ли быть ограничено такое право во время борьбы с эпидемией, как право на свободу передвижения.

Ответ на этот вопрос даёт федеральный закон «О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения». Он был принят ещё в 1993 году, то есть тоже не является новацией. Статья 8 говорит, что право на свободу передвижения может быть ограничено в населённых пунктах в случае опасности распространения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний.

Соответствующее предписание санитарного врача Москвы было выдано властям столицы ещё 29 марта.

Так что технически мэр Москвы «всего лишь» исполнил предписание, издав соответствующий указ.

Об ответственности и перегибах на местах

Целью этой заметки не является разбор целесообразности тех или иных мер правительства России или властей Москвы. Вероятно, что исполнители карантинных мер не всегда будут чётко их понимать и реализовывать. Например, уже пришлось опровергать введение комендантского часа.

Что касается ответственности за нарушения противоэпидемических мероприятий, то она наступает по статье 6.3. КоАП. Протоколы по ней могут составлять сотрудники Роспотребнадзора, а вовсе не полицейские. Однако если действия гражданина будут расценены как нарушение, то полицейский вправе потребовать немедленно его устранить. Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции — это хорошо знакомая ещё по митингам статья 19.3 КоАП. По ней могут принудительно «изолировать» на срок до пятнадцати суток. Кроме того, всегда есть 236 статья УК для терминальных случаев.

Поскольку ситуация развивается быстро, то вполне допускаю, что с момента написания заметки вполне могли появиться какие-то нормативные акты, которые не укладываются в изложенную схему объяснения. В таком случае с подсказки комментаторов дополню статью по пропущенным случаям.

#разборы #законы #covid19

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9 комментариев
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Андрей Лузин

1

Клишасу покажите, расскажите, поясните.
А то он ссылается на конституцию, видимо, даже не понимая ее.

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Анатолий Чиквин

Андрей
5

То, что Клишас не понимает Конституции, мы знаем ещё со времён принятия закона об оскорблении власти

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Fred Summer

2

Все российское законодательство можно описать так: нижестоящий подчиняется трактовке вышестоящего.
Те чернь должна подчиняться требованиям ментов, те - требованиям начальства, те - политиков, те - министров и тд до президента.
И никакой верной, однозначной, правильной трактовки не существует. Есть только здесь и сейчас.

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Анатолий Чиквин

Fred
0

Есть и такая позиция, да. Она всё равно должна быть как-то задокументирована (мы ж типа правовое государство). Я постарался показать, как.

Другое дело, что мы все до сих пор недооценивали санитарное законодательство, не понимая, какие широкие полномочия оно даёт. Просто не было прецедентов. А вот когда случилось, то вся эта конструкция сразу начала трещать

Ответить

Fred Summer

Анатолий
0

Тут не только санитарка. Можно вспомнить уже забытую всеми переписанную конституцию с обнулением. Сказали изменить - все как милые изменили.

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Цивилизованный калькулятор

1

Выведите подзаголовок в ленту

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Игорь Богданов

0

Чушь!

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Анатолий Чиквин

Игорь
1

Ахаха

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Кирилл Владимирович

0

Спасибо за подробное разъяснение.

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