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Власти призывают не выходить на улицу и вводят штрафы за нарушение карантина, но не находят полноценного решения для бездомных.
30 марта в Москве был первым днём карантина в городе: закрылись кафе, торговые центры, большинство офисов и предприятий. Первый день «всеобщей изоляции» совпал с Днём бездомного человека. Власти призывают россиян самоизолироваться, но решения для тех, у кого дома нет, пока не нашлось. 31 марта власти ужесточили штрафы для нарушителей карантина — теперь он составляет от 1000 до 40 000 рублей.
Государственные и частные организации для бездомных продолжают работать в условиях карантина, рассказывая людям об опасности и мерах защиты от коронавируса. Специальных центров для тех бездомных, у которых появились симптомы заболевания, в России нет. В Европе для людей без места жительства в приюты переоборудовали отели, офисы и спортивные залы.
По данным последней переписи населения, к 2010 году в России насчитали 65 тысяч бездомных (лиц или семей). По разным данным политиков и социологов — их набирается от 1,5 до 5 миллионов. Актуальных официальных сведений в стране нет.
Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин заявлял, что назвать точное число получилось бы, только если бы власти в каждом населённом пункте единовременно прошлись по всем «приютам, подвалам, заброшенным зданиям и по другим местам», где могут быть бездомные. По подсчётам «Ночлежки», людей без жилья в России набирается примерно 1,3-1,5 миллиона: только в Петербурге — 50-60 тысяч, в Москве — 150 тысяч.
Из-за карантина «Ночлежка» закрыла несколько проектов в Петербурге — прачечную, душевую и пункт выдачи одежды. Также организация перестала оказывать консультации — их можно получить только по телефону, но не у всех бездомных он есть.
В День бездомного человека «Ночлежка» запустила социальную рекламу, для которой люди без определённого места жительства сфотографировались с плакатами с надписью «Если у тебя есть дом, оставайся дома».
Байбакова обратила внимание, что бездомные в России находятся в особо уязвимом положении. Многие из тех, у кому негде жить, — пожилые со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Эти люди находятся в зоне риска осложнений и смерти от пневмонии, вызываемой коронавирусом.
Вторая проблема — информационный вакуум, в котором находятся бездомные. Часто им не хватает достоверной информации — им негде читать новости и рекомендации, как уберечь себя во время пандемии коронавируса. Неосведомлённость ведёт к панике, ведь всё вокруг закрывается. Бездомные не знают, будут ли работать центры помощи во время карантина, будет ли им что поесть и где переночевать.
В помощь бездомным «Ночлежка» сделала листовки, которые предлагается распечатать и распространить в своём городе. Они фактически не отличаются от листовок других организаций, которые ориентированы на другие категории граждан.
Мобильная служба «Социальный патруль» и Центр социальной адаптации продолжают работать во время карантина, сообщили «Известиям» в департаменте социального развития Москвы. По словам представителя мэрии, бездомным измеряют температуру, интересуются их самочувствием, проводят медосмотр и выдают антисептики. Мобильный «патруль» также проверяет состояние здоровья.
Во время карантина приют «Тёплый приём» не принимает бездомных с признаками простуды, рассказал изданию «Правмир» его директор Илья Кусков. Заболевшим могут вызвать скорую или советуют обратиться в здравпункт на Курском вокзале — единственное место в Москве, где бездомным оказывают медицинскую помощь без документов. По словам Кускова, он обратился в Департамент здравоохранения и штаб по коронавирусу, чтобы узнать, как работать с бездомными в условиях карантина, но ответа не получил.
В то время, как россиян призывают изолироваться, бездомным это сделать негде. В «спокойное» время они могли переночевать на вокзале, а помыть руки в торговом центре — с введением карантина такая возможность пропала. Бездомные остаются на улице без возможности согреться во время похолодания в Москве.
В «Ночлежке» рассказали, что ни в одном городе России пока нет дополнительных программ помощи в изоляции бездомных во время пандемии коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов предоставил бездомным круглосуточный доступ к «домам ночного пребывания» на время карантина — в них могут разместиться около 300 человек. Проблема в том, что зачастую попасть туда не могут люди без документов, а у многих бездомных их нет. Сотрудники «Ночлежки» уже попросили власти Москвы и Петербурга упростить доступ для людей без документов в период пандемии, но это пока не произошло.
Будут ли для бездомных выделены центры для изоляции, а если нет — будут ли их штрафовать за пребывание на улице, пока непонятно. «Ночлежка» обращалась в Департамент труда и социальной защиты Москвы и в государственные приюты, но ответа пока не получила.
TJ обратился за комментарием в Департамент социальной защиты Москвы, но на горячую линию дозвониться не удалось, а в соцсетях нам отправляли ссылки на материалы, в которых не содержатся ответы на поставленные вопросы.
Пока центры, в которых могут переночевать бездомные, не закрылись на карантин и работают. Главная проблема — только часть из них принимает людей без пакета документов. Собрать их в разгар пандемии невозможно, а оставаться на улице — опасно. Директор «Дома трудолюбия Ной» Емилиан Сосинский сообщил, что приюты переполнены и скоро не смогут принимать бездомных.
В «Ночлежке» считают, что в ситуации, когда всем россиянам необходимо изолироваться, решением будет открытие временных центров для изоляции бездомных, как в некоторых европейских странах.
Власти Берлина во время пандемии коронавируса выделили для бездомных общежитие на 200 мест. Каждая комната рассчитана на двоих. Мужчины и женщины проживают отдельно — для женщин предусмотрен отдельный этаж. При необходимости власти планируют переоборудовать для бездомных офис, вмещающий 150 коек. Другой этаж офиса можно переоборудовать под карантинную станцию.
В Париже и Лондоне власти бронируют одноместные номера в отелях для размещения бездомных. Так одновременно решается проблема с необходимостью изоляции людей без места жительства, и простоя отелей во время карантина в городах. Ранее французские правозащитные организации пожаловались, что полицейские штрафуют бездомных из-за нарушения карантина. Правозащитников не устраивало, что власти не предоставляют бездомным возможность изолироваться, но наказывают.
Канадский город Торонто арендовал пять отелей для размещения бездомных на время пандемии коронавируса. В девяти отелях уже изолированы люди без определённого места жительства, а ещё два — подготавливают. В Новой Зеландии бездомных разместили в домах, сдающихся на AirBnb.
В США коммерческие приюты пожаловались на нехватку персонала, средств защиты и антисептиков. Волонтёры призывают правительство выделять помещения для изоляции бездомных, так как большинство приютов для этого не подходит — в период пандемии необходимо размещать койки на большом расстоянии друг от друга.
Власти Лас-Вегаса раскритиковали за размещение бездомных на парковке у конференц-центра. Бездомные спали прямо на бетонной земле под открытым небом в спальных мешках. Изначально волонтёры постелили резиновые коврики для людей, но передумали, так как их сложно было дезинфицировать. Людей разместили у конгресс-центра, потому что один из приютов закрылся после обнаружения коронавируса у бездомного, проживающего в нём.
В христианском приюте для бездомных Риги коронавирусом заразилось 27 человек, часть из них — сотрудники. В приюте ввели карантин и выясняют, с кем могли контактировать заразившиеся. Также в Латвии начали массовое тестирование на Covid-19 всех бездомных, чтобы остановить распространение среди незащищённого слоя населения.
По расчётам Университетского колледжа Лондона, экономически выгоднее обеспечить бездомных во время пандемии коронавируса изоляцией в отелях или офисах, чем оставлять на улице и позволять вирусу распространяться.
Сравнивать парижских клошар и русских бомжей это странновато. Первые это в основном дармоеды, которые живут на пожертвования и пособия. Вторые это действительно несчастные люди, которые оказались на улице. Считаю что коронавирус это отличный шанс поместить таких людей в нормальную среду и способствовать их социализации. Власти действительно должны обратить внимание на их размещение, потому что это просто выкинутые экономические ресурсы на свалку истории. Вместо того чтобы приглашать толпы мигрантов, достаточно дать этим бомжам кров и возможность реабилитации, а ведь это люди часто с высшим образованием.
Чет таблетки выпить забыл сегодня
Лол ещё один чел который, проецирует собственные мысли на других людей, которых даже не знает толком и думает, что бомжи всем сердцем хотят из своего нынешнего состояния попасть обратно в социум. В их среде таких только 5-10% да и то с натяжкой.
Пустота отелей обуславливает и отсутствие персонала. Если вселить туда бездомных, нужно убирать, мыть и готовить.
Я думаю, можно отбросить "на бездомных"
У меня 2 года бездомный в подъезде живет, ссыт, срет, спит, воняет. Его уже раз 200 уводили, увозили, гоняли, домофон меняли. Один фиг тут как тут, просто делает тупую морду и лезет в подъезд, ни на что не реагируя. Мне не похуй, я его сука ненавижу.
Только не говори что ты ради репортажа ходила по бомжатникам
Как мало тебе надо для радости
Глупый вентилятор
Испанский хичхакер
Он просто не врубается, что аватарка кузнецовой неравно реальная кузнецова.
Блядь вы врубаетесь человек живет НА УЛИЦЕ НАХУЙ, очевидно что хуевирус это самая меньшая из его проблем. Всем было похуй до, почему вдруг должно стать не похуй сейчас?