Власти призывают не выходить на улицу и вводят штрафы за нарушение карантина, но не находят полноценного решения для бездомных.

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30 марта в Москве был первым днём карантина в городе: закрылись кафе, торговые центры, большинство офисов и предприятий. Первый день «всеобщей изоляции» совпал с Днём бездомного человека. Власти призывают россиян самоизолироваться, но решения для тех, у кого дома нет, пока не нашлось. 31 марта власти ужесточили штрафы для нарушителей карантина — теперь он составляет от 1000 до 40 000 рублей.

Государственные и частные организации для бездомных продолжают работать в условиях карантина, рассказывая людям об опасности и мерах защиты от коронавируса. Специальных центров для тех бездомных, у которых появились симптомы заболевания, в России нет. В Европе для людей без места жительства в приюты переоборудовали отели, офисы и спортивные залы.

В России бездомным негде изолироваться во время карантина

По данным последней переписи населения, к 2010 году в России насчитали 65 тысяч бездомных (лиц или семей). По разным данным политиков и социологов — их набирается от 1,5 до 5 миллионов. Актуальных официальных сведений в стране нет.

Директор «Ночлежки» Григорий Свердлин заявлял, что назвать точное число получилось бы, только если бы власти в каждом населённом пункте единовременно прошлись по всем «приютам, подвалам, заброшенным зданиям и по другим местам», где могут быть бездомные. По подсчётам «Ночлежки», людей без жилья в России набирается примерно 1,3-1,5 миллиона: только в Петербурге — 50-60 тысяч, в Москве — 150 тысяч.

Из-за карантина «Ночлежка» закрыла несколько проектов в Петербурге — прачечную, душевую и пункт выдачи одежды. Также организация перестала оказывать консультации — их можно получить только по телефону, но не у всех бездомных он есть.

В День бездомного человека «Ночлежка» запустила социальную рекламу, для которой люди без определённого места жительства сфотографировались с плакатами с надписью «Если у тебя есть дом, оставайся дома».

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Байбакова обратила внимание, что бездомные в России находятся в особо уязвимом положении. Многие из тех, у кому негде жить, — пожилые со слабым иммунитетом и хроническими заболеваниями. Эти люди находятся в зоне риска осложнений и смерти от пневмонии, вызываемой коронавирусом.

Вторая проблема — информационный вакуум, в котором находятся бездомные. Часто им не хватает достоверной информации — им негде читать новости и рекомендации, как уберечь себя во время пандемии коронавируса. Неосведомлённость ведёт к панике, ведь всё вокруг закрывается. Бездомные не знают, будут ли работать центры помощи во время карантина, будет ли им что поесть и где переночевать.

В помощь бездомным «Ночлежка» сделала листовки, которые предлагается распечатать и распространить в своём городе. Они фактически не отличаются от листовок других организаций, которые ориентированы на другие категории граждан.

Мобильная служба «Социальный патруль» и Центр социальной адаптации продолжают работать во время карантина, сообщили «Известиям» в департаменте социального развития Москвы. По словам представителя мэрии, бездомным измеряют температуру, интересуются их самочувствием, проводят медосмотр и выдают антисептики. Мобильный «патруль» также проверяет состояние здоровья.

​«Социальный патруль» Фото Михаила Сипко, m24.ru

Во время карантина приют «Тёплый приём» не принимает бездомных с признаками простуды, рассказал изданию «Правмир» его директор Илья Кусков. Заболевшим могут вызвать скорую или советуют обратиться в здравпункт на Курском вокзале — единственное место в Москве, где бездомным оказывают медицинскую помощь без документов. По словам Кускова, он обратился в Департамент здравоохранения и штаб по коронавирусу, чтобы узнать, как работать с бездомными в условиях карантина, но ответа не получил.

В то время, как россиян призывают изолироваться, бездомным это сделать негде. В «спокойное» время они могли переночевать на вокзале, а помыть руки в торговом центре — с введением карантина такая возможность пропала. Бездомные остаются на улице без возможности согреться во время похолодания в Москве.

В «Ночлежке» рассказали, что ни в одном городе России пока нет дополнительных программ помощи в изоляции бездомных во время пандемии коронавируса. Губернатор Петербурга Александр Беглов предоставил бездомным круглосуточный доступ к «домам ночного пребывания» на время карантина — в них могут разместиться около 300 человек. Проблема в том, что зачастую попасть туда не могут люди без документов, а у многих бездомных их нет. Сотрудники «Ночлежки» уже попросили власти Москвы и Петербурга упростить доступ для людей без документов в период пандемии, но это пока не произошло.

Фото «Ночлежки»​

Будут ли для бездомных выделены центры для изоляции, а если нет — будут ли их штрафовать за пребывание на улице, пока непонятно. «Ночлежка» обращалась в Департамент труда и социальной защиты Москвы и в государственные приюты, но ответа пока не получила.

TJ обратился за комментарием в Департамент социальной защиты Москвы, но на горячую линию дозвониться не удалось, а в соцсетях нам отправляли ссылки на материалы, в которых не содержатся ответы на поставленные вопросы.

Пока центры, в которых могут переночевать бездомные, не закрылись на карантин и работают. Главная проблема — только часть из них принимает людей без пакета документов. Собрать их в разгар пандемии невозможно, а оставаться на улице — опасно. Директор «Дома трудолюбия Ной» Емилиан Сосинский сообщил, что приюты переполнены и скоро не смогут принимать бездомных.

В «Ночлежке» считают, что в ситуации, когда всем россиянам необходимо изолироваться, решением будет открытие временных центров для изоляции бездомных, как в некоторых европейских странах.

Во время пандемии коронавируса страны изолируют бездомных в отелях, офисах и спортивных залах

Власти Берлина во время пандемии коронавируса выделили для бездомных общежитие на 200 мест. Каждая комната рассчитана на двоих. Мужчины и женщины проживают отдельно — для женщин предусмотрен отдельный этаж. При необходимости власти планируют переоборудовать для бездомных офис, вмещающий 150 коек. Другой этаж офиса можно переоборудовать под карантинную станцию.

В Париже и Лондоне власти бронируют одноместные номера в отелях для размещения бездомных. Так одновременно решается проблема с необходимостью изоляции людей без места жительства, и простоя отелей во время карантина в городах. Ранее французские правозащитные организации пожаловались, что полицейские штрафуют бездомных из-за нарушения карантина. Правозащитников не устраивало, что власти не предоставляют бездомным возможность изолироваться, но наказывают.

Лондонские бездомные с плакатом: «Из-за коронавируса исчезли все мои пожертвования» Фото Ханны Маккей, Reuters

Канадский город Торонто арендовал пять отелей для размещения бездомных на время пандемии коронавируса. В девяти отелях уже изолированы люди без определённого места жительства, а ещё два — подготавливают. В Новой Зеландии бездомных разместили в домах, сдающихся на AirBnb.

В США коммерческие приюты пожаловались на нехватку персонала, средств защиты и антисептиков. Волонтёры призывают правительство выделять помещения для изоляции бездомных, так как большинство приютов для этого не подходит — в период пандемии необходимо размещать койки на большом расстоянии друг от друга.

Власти Лас-Вегаса раскритиковали за размещение бездомных на парковке у конференц-центра. Бездомные спали прямо на бетонной земле под открытым небом в спальных мешках. Изначально волонтёры постелили резиновые коврики для людей, но передумали, так как их сложно было дезинфицировать. Людей разместили у конгресс-центра, потому что один из приютов закрылся после обнаружения коронавируса у бездомного, проживающего в нём.

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В христианском приюте для бездомных Риги коронавирусом заразилось 27 человек, часть из них — сотрудники. В приюте ввели карантин и выясняют, с кем могли контактировать заразившиеся. Также в Латвии начали массовое тестирование на Covid-19 всех бездомных, чтобы остановить распространение среди незащищённого слоя населения.