29 марта в Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. По нему, по указу властей, гражданам можно выходить на улицу только по уважительной причине: работа, магазин, вынос мусора, выгул домашних животных и обращение за мед. помощью. Власти также рекомендовали при выходе из дома держать дистанцию не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси.
На следующий день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.
Режимы самоизоляции уже ввели:
Москва и Подмосковье;
Петербург;
Приморский край;
Забайкальский край;
Алтайский край;
Ставропольский край;
Ленинградская область;
Магаданская область;
Новосибирская область;
Архангельская область;
Вологодская область;
Калининградская область;
Новгородская область;
Мурманская область;
Свердловская область;
Курская область;
Липецкая область;
Рязанская область;
Нижегородская область;
Саратовская область;
Ульяновская область;
Ростовская область;
Астраханская область;
Волгоградская область;
Сахалинская область;
Челябинская область;
Владимирская область;
Белгородская область;
Волгоградская область;
Воронежская область;
Кемеровская область;
Томская область;
Самарская область;
Псковская область;
Брянская область;
Иркутская область;
Краснодарский край;
Калужская область;
Кировская область;
Ямало-Ненецкий АО;
Республики Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тыва, Якутия, Удмуртия, Чечня и Калмыкия.