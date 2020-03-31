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Артём Мазанов
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Карта: режим самоизоляции в России Материал редакции

Обновляемый материал.

14 комментариев
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29 марта в Москве и Подмосковье ввели всеобщий режим самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции Covid-19. По нему, по указу властей, гражданам можно выходить на улицу только по уважительной причине: работа, магазин, вынос мусора, выгул домашних животных и обращение за мед. помощью. Власти также рекомендовали при выходе из дома держать дистанцию не менее 1,5 метров за исключением поездок на такси.

На следующий день премьер-министр России Михаил Мишустин поручил губернаторам проработать введение дополнительных ограничительных мер для граждан по примеру Москвы и Московской области.

Режимы самоизоляции уже ввели:

  • Москва и Подмосковье;
  • Петербург;
  • Приморский край;
  • Забайкальский край;
  • Алтайский край;
  • Ставропольский край;
  • Ленинградская область;
  • Магаданская область;
  • Новосибирская область;
  • Архангельская область;
  • Вологодская область;
  • Калининградская область;
  • Новгородская область;
  • Мурманская область;
  • Свердловская область;
  • Курская область;
  • Липецкая область;
  • Рязанская область;
  • Нижегородская область;
  • Саратовская область;
  • Ульяновская область;
  • Ростовская область;
  • Астраханская область;
  • Волгоградская область;
  • Сахалинская область;
  • Челябинская область;
  • Владимирская область;
  • Белгородская область;
  • Волгоградская область;
  • Воронежская область;
  • Кемеровская область;
  • Томская область;
  • Самарская область;
  • Псковская область;
  • Брянская область;
  • Иркутская область;
  • Краснодарский край;
  • Калужская область;
  • Кировская область;
  • Ямало-Ненецкий АО;
  • Республики Коми, Марий Эл, Мордовия, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Чувашия, Адыгея, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ингушетия, Тыва, Якутия, Удмуртия, Чечня и Калмыкия.

#covid19 #россия #регионы

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Как юридически оформлен карантин в Москве и регионах и почему власти имеют на это право.
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14 комментариев
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Митя Простомолотов

33
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Алекс Слободских

2

на ваших картах Крым на какую-то хуйню похож

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Снежный Женя

Алекс
19

Прямо как в реальной жизни.

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Алекс
7

Вживую тоже, я видел

Ответить

Декоративный фитиль

3

Надо было побольше текст сделать, ибо места на изображении дофига, а то с телефона выглядит это так

Ответить

Пьяный Олег

0

Карелия окружена, но не сломлена. 

Ответить

Митя Простомолотов

Пьяный
4
Ответить

Senrigan

Митя
4

А могла бы...

Ответить

Митя Простомолотов

Senrigan
11
Ответить

Снежный Женя

2

Так ему, этому ебучему коронавирусу 🦠😤👊

Ответить

Предварительный Петя

0

Области раздельно, республики в один пункт. Ты штоле ебобо?

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IO

0

Сообщение удалено

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check-it-out

0

Представляю адовость изоляции в Салехарде.

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*angry shitposting in total

0

Краснодар, кстати, вводит режим карантина. Похоже, одним из первых.

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