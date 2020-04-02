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Оказавшись надолго запертыми в замкнутом пространстве, агрессоры вымещают жестокость на сожителях.
Из-за пандемии коронавируса Covid-19 к концу марта больше трети населения Земли оказалось на жёстком или частичном карантине. За последнюю неделю к этому списку из 82 стран присоединилась Россия. Вслед за Москвой большинство регионов ввели всеобщий режим самоизоляции.
Многие люди потеряли работу, бизнес, возможность вести нормальную социальную жизнь и резко изменили привычки против своей воли. На неопределённый срок они заперты со своими семьями и другими близкими в зачастую небольших помещениях. Ожидаемым, но не так широко обсуждаемым, как экономические проблемы, последствием стало домашнее насилие.
По Китаю коронавирус ударил ещё в январе, поэтому местные активисты первыми заметили взаимосвязь карантина и бытовой жестокости. К началу марта количество обращений в полицию по поводу насилия в семье увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал основатель организации по борьбе с бытовым насилием в провинции Хубэй Ван Фэй. C изоляцией из-за Covid-19 связаны 90% случаев. Такую же статистику привела пекинская правозащитница Фэн Юань.
Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за неделю после введения строгих ограничений на передвижения число семейных ссор, в которое пришлось вмешаться полицейским, выросло на 32%. В Париже показатель выше среднего — 36%. Власти страны задумались над новыми мерами защиты, например, чтобы обратиться за помощью можно было, придя в аптеку.
Госсекретарь по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Скиаппа пообещала открыть точки помощи в продуктовых магазинах. Организациям, борющимся с насилием, выделили дополнительный миллион евро, чтобы они могли покрыть растущий спрос. Также власти готовы оплачивать гостиничные номера жертвам, которые не могут вернуться в домашнюю изоляцию.
Эту идею французские власти позаимствовали у испанских, отмечает Reuters. В Испании, где зарегистрировано уже больше 100 тысяч заражённых, жертвам домашнего насилия разрешили покидать дом, чтобы заявить о жестоком обращении. Кроме того, в аптеках можно попросить «Маску 19» — это кодовое слово, по которому фармацевт поймёт, в чём дело, и свяжется с правоохранительными органами.
На Кипре количество звонков на горячую линию увеличилось на 30% за неделю после обнаружения коронавируса на острове. А на телефоны доверия итальянских активистов звонки стали поступать реже, потому что жертвы, постоянно находясь рядом с агрессорами, предпочитают отправлять текстовые сообщения.
По оценке судьи Адрианы Мелло из Рио-де-Жанейро, которая специализируется на бытовом насилии, число обращений в Бразилии выросло на 40-50% с начала пандемии. В Тунисе рассказали о пятикратном росте заявок о домашнем насилии от женщин в период с 23 по 27 марта.
В центре «Насилию.нет» TJ рассказали, что роста заявок о домашнем насилии пока не произошло, потому что карантин в России только начался. По словам Алёны Поповой, одного из авторов законопроекта о семейно-бытовом насилии и сооснователя сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», она уже заметила учащение случаев домашнего насилия.
Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением карантина разработчики законопроекта о домашнем насилии стали получать больше звонков с жалобами на насилие не только над женщинами, но и над пожилыми людьми: «Над пожилыми издеваются их собственные дети — вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии».
В России уже известно как минимум об одном убийстве на карантине. Отставной офицер из ревности убил свою бывшую жену кухонным ножом после того, как самоизолировался с ней на даче в Подмосковье. Затем он покончил с собой.
Из-за пандемии приюты и общественные центры в России, принимавшие жертв домашнего насилия, были вынуждены закрыться или перейти в онлайн. Так произошло с Независимым социальным женским центром в Пскове, который прямо перед уходом на карантин на неделе с 23 по 29 марта зафиксировал всплеск просьб о помощи. «К сожалению, сейчас у нас есть только онлайн-колл-центр, но я беспокоюсь, что этого будет недостаточно, когда мы больше всего нужны», — говорит директор центра Елена Яблочкина.
Правозащитный проект «Зона права» запустил «горячую линию» для жертв домашнего насилия в условиях карантина. Бесплатную юридическую и психологическую поддержку также оказывают центры «Насилию.нет», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия и Московский кризисный центр помощи женщинам и детям.
Огромный колос
Подожди пока у людей деньги закончатся
Замкнутый нос
Зато если раньше защитить себя от преступников было достаточно трудно, то теперь для самозащиты достаточно покашлять.
Привычный хот-дог
Отставшиеся в живых перебьют друг друга дома скалками, бесславно завершив апокалипсис
работаем на удалёнке пятый год и находимся дома вместе почти 24/7 и я, читая эту статью, чисто:
Увеличивается у тех кто склонен, я полагаю. Людей это не касается.
В больничке был недавно, в смотровую припёрся гопарь, и сначала просил свою девушку с побоями писать отказ, потом наезжал. Но к счастью у неё хватило ума пойти с врачом и госпитализироваться. Жаль, что не хватило ума не заводить отношения с быдлом.
Многие в начале нормальных строят, а потом оказывается. "не хватило ума не встречаться с X и Y" не работает в этом мире. Не нужно винить жертв.
Погодите, когда дети появятся)
передам дочке
Это пока одна!
не вижу разницы между влиянием одного ребёнка на отношения или джвух) если всё скатывается на первом, то заводить второго - идиотизм, а если всё ок, то и со вторым будет норм, просто детская составляющая (читай: АААА!!11) будет в двойном размере
Ну на самом деле я не считаю, что это как-то влияет на насилие в семье. Просто в карантин с детьми намного сложнее, чем "мириться с неожиданными сторонами жены/мужа". А те, кто вдвоём 24/7 не могут ужиться, с детьми бы уже давно вздёрнулись.
ну нашей пока 2 года, поэтому она и так 80% времени дома с нами, но щас без прогулок зашивается, конечно. энергии ж много, а в квартире её не израсходуешь. так что да, составляющая безумия появилась, но мы оба предпочитаем над этим ржать) а по поводу тех, кто не может ужиться вдвоём, это да. наверняка куча скандалов возникает
Нашему два с половиной и он плюс ко всему завёл привычку просыпаться в 6, независимо от того, когда уснул. Видимо так компенсирует переизбыток энергии. Скучно на это карантине нам точно не будет
ай ноу дат фил. наша раньше в 8-10 вставала, щас стабильно в 7, несмотря на то, что ложится в 22. ето стродание
Вся суть работяг - до карантина они даже толком и не знали, кого в супруги взяли.
Ну тут скрепная подпрограмма работала: родился, вырос, женился/вышла за муж, наплодили детей, похерили здоровье на рабской работе, умерли. А оказалось, тут еще какая-то любовь нужна и чувства гейропейские!
Сталинский украинец
Говоришь как коронавирус
У меня у самого отношения первую неделю дистанционки не пережили.
Разные режимы (я уже работаю, он спит; я ложусь спать ибо работать надо, у него другой режим), непривычно долгое времяпровождение вместе, в целом утомлённость от друг друга. Бытовуха дак вообще пиздец. Когда привык с человеком проводить время только после работы и больше досуга было доступно — всё казалось великолепно.
Конечно есть всякие которые там со школьной парты неразлучны и счастливы, но мне кажется это некий дар и независимость от личной свободы.
блин, беда. мне в этом плане повезло, жена наоборот рада, когда я долго дома сижу.
но у меня и работа такая, что месяц-полтора меня нет дома вообще, потом на недели 2-3 приезжаю.
Как же жаль что короновирус действует не только на феминисток
Хорошо что на даунов действует. Я бы даже сказал они более подвержены, они же дауны.
можно ли назвать самокопания и издевательства над самим собой домашним насилием во время самоизоляции?