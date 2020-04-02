Оказавшись надолго запертыми в замкнутом пространстве, агрессоры вымещают жестокость на сожителях.

В закладки Аудио

Фото из блога Ольги Эрдынеевой

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 к концу марта больше трети населения Земли оказалось на жёстком или частичном карантине. За последнюю неделю к этому списку из 82 стран присоединилась Россия. Вслед за Москвой большинство регионов ввели всеобщий режим самоизоляции.

Многие люди потеряли работу, бизнес, возможность вести нормальную социальную жизнь и резко изменили привычки против своей воли. На неопределённый срок они заперты со своими семьями и другими близкими в зачастую небольших помещениях. Ожидаемым, но не так широко обсуждаемым, как экономические проблемы, последствием стало домашнее насилие.

В Китае, Франции, Бразилии и других странах зафиксировали рост случаев домашнего насилия. Это связывают с карантином

По Китаю коронавирус ударил ещё в январе, поэтому местные активисты первыми заметили взаимосвязь карантина и бытовой жестокости. К началу марта количество обращений в полицию по поводу насилия в семье увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал основатель организации по борьбе с бытовым насилием в провинции Хубэй Ван Фэй. C изоляцией из-за Covid-19 связаны 90% случаев. Такую же статистику привела пекинская правозащитница Фэн Юань.

Активисты считают, что на всплеск домашнего насилия повлияла общая тревожность из-за карантина и экономическая нагрузка на семьи. В то же время система поддержки жертв ослабла, потому что полиция занималась другими проблемами: отслеживала нарушения карантина, ловила людей без масок.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за неделю после введения строгих ограничений на передвижения число семейных ссор, в которое пришлось вмешаться полицейским, выросло на 32%. В Париже показатель выше среднего — 36%. Власти страны задумались над новыми мерами защиты, например, чтобы обратиться за помощью можно было, придя в аптеку.

Госсекретарь по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Скиаппа пообещала открыть точки помощи в продуктовых магазинах. Организациям, борющимся с насилием, выделили дополнительный миллион евро, чтобы они могли покрыть растущий спрос. Также власти готовы оплачивать гостиничные номера жертвам, которые не могут вернуться в домашнюю изоляцию.

Эту идею французские власти позаимствовали у испанских, отмечает Reuters. В Испании, где зарегистрировано уже больше 100 тысяч заражённых, жертвам домашнего насилия разрешили покидать дом, чтобы заявить о жестоком обращении. Кроме того, в аптеках можно попросить «Маску 19» — это кодовое слово, по которому фармацевт поймёт, в чём дело, и свяжется с правоохранительными органами.

На Кипре количество звонков на горячую линию увеличилось на 30% за неделю после обнаружения коронавируса на острове. А на телефоны доверия итальянских активистов звонки стали поступать реже, потому что жертвы, постоянно находясь рядом с агрессорами, предпочитают отправлять текстовые сообщения.

По оценке судьи Адрианы Мелло из Рио-де-Жанейро, которая специализируется на бытовом насилии, число обращений в Бразилии выросло на 40-50% с начала пандемии. В Тунисе рассказали о пятикратном росте заявок о домашнем насилии от женщин в период с 23 по 27 марта.

То же самое прогнозируют в России. Правозащитники уже запустили отдельную «горячую линию» для жертв насилия на карантине

В центре «Насилию.нет» TJ рассказали, что роста заявок о домашнем насилии пока не произошло, потому что карантин в России только начался. По словам Алёны Поповой, одного из авторов законопроекта о семейно-бытовом насилии и сооснователя сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», она уже заметила учащение случаев домашнего насилия.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением карантина разработчики законопроекта о домашнем насилии стали получать больше звонков с жалобами на насилие не только над женщинами, но и над пожилыми людьми: «Над пожилыми издеваются их собственные дети — вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии».

Ситуация, когда насильник во время карантина находится в четырёх стенах, послужит для него стопроцентным триггером для возмещения злости на жертве, особенно с учётом непростой экономической ситуации и в условиях повышенного стресса из-за пандемии коронавируса. Оксана Пушкина запред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей