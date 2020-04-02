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Anna Begiashvili
1959

Из-за карантина по всему миру учащаются случаи домашнего насилия. Правозащитники прогнозируют такой же сценарий в России Материал редакции

Оказавшись надолго запертыми в замкнутом пространстве, агрессоры вымещают жестокость на сожителях.

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Фото из блога Ольги Эрдынеевой

Из-за пандемии коронавируса Covid-19 к концу марта больше трети населения Земли оказалось на жёстком или частичном карантине. За последнюю неделю к этому списку из 82 стран присоединилась Россия. Вслед за Москвой большинство регионов ввели всеобщий режим самоизоляции.

Многие люди потеряли работу, бизнес, возможность вести нормальную социальную жизнь и резко изменили привычки против своей воли. На неопределённый срок они заперты со своими семьями и другими близкими в зачастую небольших помещениях. Ожидаемым, но не так широко обсуждаемым, как экономические проблемы, последствием стало домашнее насилие.

В Китае, Франции, Бразилии и других странах зафиксировали рост случаев домашнего насилия. Это связывают с карантином

По Китаю коронавирус ударил ещё в январе, поэтому местные активисты первыми заметили взаимосвязь карантина и бытовой жестокости. К началу марта количество обращений в полицию по поводу насилия в семье увеличилось втрое по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, рассказал основатель организации по борьбе с бытовым насилием в провинции Хубэй Ван Фэй. C изоляцией из-за Covid-19 связаны 90% случаев. Такую же статистику привела пекинская правозащитница Фэн Юань.

Активисты считают, что на всплеск домашнего насилия повлияла общая тревожность из-за карантина и экономическая нагрузка на семьи. В то же время система поддержки жертв ослабла, потому что полиция занималась другими проблемами: отслеживала нарушения карантина, ловила людей без масок.

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер сообщил, что за неделю после введения строгих ограничений на передвижения число семейных ссор, в которое пришлось вмешаться полицейским, выросло на 32%. В Париже показатель выше среднего — 36%. Власти страны задумались над новыми мерами защиты, например, чтобы обратиться за помощью можно было, придя в аптеку.

Госсекретарь по вопросам гендерного равенства Франции Марлен Скиаппа пообещала открыть точки помощи в продуктовых магазинах. Организациям, борющимся с насилием, выделили дополнительный миллион евро, чтобы они могли покрыть растущий спрос. Также власти готовы оплачивать гостиничные номера жертвам, которые не могут вернуться в домашнюю изоляцию.

Эту идею французские власти позаимствовали у испанских, отмечает Reuters. В Испании, где зарегистрировано уже больше 100 тысяч заражённых, жертвам домашнего насилия разрешили покидать дом, чтобы заявить о жестоком обращении. Кроме того, в аптеках можно попросить «Маску 19» — это кодовое слово, по которому фармацевт поймёт, в чём дело, и свяжется с правоохранительными органами.

На Кипре количество звонков на горячую линию увеличилось на 30% за неделю после обнаружения коронавируса на острове. А на телефоны доверия итальянских активистов звонки стали поступать реже, потому что жертвы, постоянно находясь рядом с агрессорами, предпочитают отправлять текстовые сообщения.

По оценке судьи Адрианы Мелло из Рио-де-Жанейро, которая специализируется на бытовом насилии, число обращений в Бразилии выросло на 40-50% с начала пандемии. В Тунисе рассказали о пятикратном росте заявок о домашнем насилии от женщин в период с 23 по 27 марта.

То же самое прогнозируют в России. Правозащитники уже запустили отдельную «горячую линию» для жертв насилия на карантине

В центре «Насилию.нет» TJ рассказали, что роста заявок о домашнем насилии пока не произошло, потому что карантин в России только начался. По словам Алёны Поповой, одного из авторов законопроекта о семейно-бытовом насилии и сооснователя сети взаимопомощи женщин «ТыНеОдна», она уже заметила учащение случаев домашнего насилия.

Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина сообщила, что с введением карантина разработчики законопроекта о домашнем насилии стали получать больше звонков с жалобами на насилие не только над женщинами, но и над пожилыми людьми: «Над пожилыми издеваются их собственные дети — вымещают свою неудовлетворенность жизнью, отбирают пенсии».

Ситуация, когда насильник во время карантина находится в четырёх стенах, послужит для него стопроцентным триггером для возмещения злости на жертве, особенно с учётом непростой экономической ситуации и в условиях повышенного стресса из-за пандемии коронавируса.

Оксана Пушкина
запред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей

В России уже известно как минимум об одном убийстве на карантине. Отставной офицер из ревности убил свою бывшую жену кухонным ножом после того, как самоизолировался с ней на даче в Подмосковье. Затем он покончил с собой.

Из-за пандемии приюты и общественные центры в России, принимавшие жертв домашнего насилия, были вынуждены закрыться или перейти в онлайн. Так произошло с Независимым социальным женским центром в Пскове, который прямо перед уходом на карантин на неделе с 23 по 29 марта зафиксировал всплеск просьб о помощи. «К сожалению, сейчас у нас есть только онлайн-колл-центр, но я беспокоюсь, что этого будет недостаточно, когда мы больше всего нужны», — говорит директор центра Елена Яблочкина.

Правозащитный проект «Зона права» запустил «горячую линию» для жертв домашнего насилия в условиях карантина. Бесплатную юридическую и психологическую поддержку также оказывают центры «Насилию.нет», сеть «ТыНеОдна», Центр защиты пострадавших от домашнего насилия и Московский кризисный центр помощи женщинам и детям.

#covid19 #домашнеенасилие #карантинвроссии

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41 комментарий
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Замкнутый нос

23

Зато уменьшается количество уличного насилия!

Ответить

Огромный колос

Замкнутый
9

Подожди пока у людей деньги закончатся

Ответить

Замкнутый нос

Огромный
4

Зато если раньше защитить себя от преступников было достаточно трудно, то теперь для самозащиты достаточно покашлять.

Ответить

Желтый Филипп

Замкнутый
0

Так вот зачем Путин кашляет кхе-кхе

Ответить

Замкнутый нос

Желтый
3

Это он так смеется

Ответить

Sergey Sergeev

Огромный
0

+

Ответить

Привычный хот-дог

Замкнутый
1

Отставшиеся в живых перебьют друг друга дома скалками, бесславно завершив апокалипсис

Ответить

ouxen

Замкнутый
0

уж лучше так

Ответить

Лот тот

Замкнутый
0

наши бабы привыкли

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the art of гепард

11

работаем на удалёнке пятый год и находимся дома вместе почти 24/7 и я, читая эту статью, чисто:

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Владислав Воронин

the
6

Увеличивается у тех кто склонен, я полагаю. Людей это не касается.

Ответить

Дмитрий Чернышов

Владислав
0

В больничке был недавно, в смотровую припёрся гопарь, и сначала просил свою девушку с побоями писать отказ, потом наезжал. Но к счастью у неё хватило ума пойти с врачом и госпитализироваться. Жаль, что не хватило ума не заводить отношения с быдлом. 

Ответить

Владислав Воронин

Дмитрий
0

Многие в начале нормальных строят, а потом оказывается. "не хватило ума не встречаться с X и Y" не работает в этом мире. Не нужно винить жертв.

Ответить

Илья Гераськин

the
0

Погодите, когда дети появятся)

Ответить

the art of гепард

Илья
0

передам дочке

Ответить

Илья Гераськин

the
0

Это пока одна!

Ответить

the art of гепард

Илья
0

не вижу разницы между влиянием одного ребёнка на отношения или джвух) если всё скатывается на первом, то заводить второго - идиотизм, а если всё ок, то и со вторым будет норм, просто детская составляющая (читай: АААА!!11) будет в двойном размере

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Илья Гераськин

the
1

Ну на самом деле я не считаю, что это как-то влияет на насилие в семье. Просто в карантин с детьми намного сложнее, чем "мириться с неожиданными сторонами жены/мужа". А те, кто вдвоём 24/7 не могут ужиться, с детьми бы уже давно вздёрнулись.

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the art of

Илья
0

ну нашей пока 2 года, поэтому она и так 80% времени дома с нами, но щас без прогулок зашивается, конечно. энергии ж много, а в квартире её не израсходуешь. так что да, составляющая безумия появилась, но мы оба предпочитаем над этим ржать) а по поводу тех, кто не может ужиться вдвоём, это да. наверняка куча скандалов возникает

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Илья Гераськин

the
0

Нашему два с половиной и он плюс ко всему завёл привычку просыпаться в 6, независимо от того, когда уснул. Видимо так компенсирует переизбыток энергии. Скучно на это карантине нам точно не будет

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the art of

Илья
1

ай ноу дат фил. наша раньше в 8-10 вставала, щас стабильно в 7, несмотря на то, что ложится в 22. ето стродание

Ответить

Владислав Воронин

Илья
0

Что делать если не появятся? Хм

Ответить

Принятый глобус

8

Время обвинять видеоигры!!!!!

Ответить

Удобный чайник

5

Когда же все это блядство закончится

Ответить

Роман Беликин

Удобный
5

оно только начинается

Ответить

Алюминиевый диод

6

Это как звери в закрытых клетках в зоопарке, если кто наблюдал как они туда сюда ходят, точно такой же эффект

Ответить

That cat

4

Вся суть работяг - до карантина они даже толком и не знали, кого в супруги взяли.

Ответить

Классный инструмент

That
1

Ну тут скрепная подпрограмма работала: родился, вырос, женился/вышла за муж, наплодили детей, похерили здоровье на рабской работе, умерли. А оказалось, тут еще какая-то любовь нужна и чувства гейропейские!

Ответить

That cat

Классный
0

В конце попердеть что жизнь прожил, а молодые нихуя не знают!

Ответить

Классный инструмент

That
0

Даже как попердеть.

Ответить

Низкий микрофон

3

Вот и любовь на всю жизнь 😅 не могут и дня вместе прожить 

Ответить

Английский чайник

1

Какие же люди всратые

Ответить

Сталинский украинец

Английский
3

Говоришь как коронавирус

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Английский чайник

Сталинский
0

Не пали слыш

Ответить

check-it-out

0

У меня у самого отношения первую неделю дистанционки не пережили.
Разные режимы (я уже работаю, он спит; я ложусь спать ибо работать надо, у него другой режим), непривычно долгое времяпровождение вместе, в целом утомлённость от друг друга. Бытовуха дак вообще пиздец. Когда привык с человеком проводить время только после работы и больше досуга было доступно — всё казалось великолепно. 

Конечно есть всякие которые там со школьной парты неразлучны и счастливы, но мне кажется это некий дар и независимость от личной свободы.

Ответить

Пальто в коне

check-it-out
1

блин, беда. мне в этом плане повезло, жена наоборот рада, когда я долго дома сижу.
но у меня и работа такая, что месяц-полтора меня нет дома вообще, потом на недели 2-3 приезжаю.

Ответить

Developer Sadness

–6

Как же жаль что короновирус действует не только на феминисток

Ответить

Владислав Воронин

Developer
1

Хорошо что на даунов действует. Я бы даже сказал они более подвержены, они же дауны. 

Ответить

Sergey Lukianov

0

можно ли назвать самокопания и издевательства над самим собой домашним насилием во время самоизоляции?

Ответить

Пальто в коне

Sergey
0

только если начнёшь себя избивать.

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Роман Трусов

0

Панельки красивые

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