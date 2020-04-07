Вызвать сантехника можно, а выносить мусор в соседний микрорайон не стоит.

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​ Фото Екатерины Кузнецовой, TJ

В десятках регионов России действует режим полной самоизоляции. Гражданам можно выходить из дома только по уважительной причине: работа, аптека, магазин, вынос мусора, выгул домашних животных и обращение за медицинской помощью. На улице нужно держать дистанцию в полтора метра.

Но строгость мер и санкции за их нарушение зависят от конкретного региона. «С 1 апреля 2020 года на основании Федерального закона № 98-ФЗ слово „федерация“ в названии нашей страны приобрело смысл, и во многих десятках регионов начали действовать разные правила», — объяснил правовой аналитик международной группы «Агора» Станислав Селезнёв.

Поэтому, когда TJ попросил Станислава ответить на вопросы, возникающие у изолированных россиян, он сделал это на примере Москвы, где к карантину относятся наиболее серьёзно из-за пяти тысяч заражённых.

О том, какие ограничения действуют в столице с конца марта, говорят и пишут постоянно. О них подробно рассказывает оперштаб Москвы по ситуации с коронавирусом. Но мы решили прояснить у юриста несколько простых моментов, которые всё ещё вызывают вопросы.

Могут ли полицейские что-то предъявить, если выбросить мусор не в ближайшую мусорку? А если в пределах 100 метров нет магазина?

Ни законом, ни подзаконными актами ни на граждан РФ, ни на иных лиц, находящихся на территории России (за исключением сотрудников коммунальных служб в пределах вверенного им района), не возложена обязанность знать и помнить расположение всех площадок для складирования бытовых отходов и всех торговых точек.

В условиях независимого и беспристрастного суда, для которого положения о презумпции невиновности, провозглашенные статьёй 1.5 КоАП РФ и статьёй 49 Конституции РФ имеют значение, привлечение гражданина к ответственности из-за нахождения за пределами ближайшего магазина или «мусорки», но на разумном расстоянии от места проживания (в пределах микрорайона) не должно происходить .

Также важен ассортимент товаров. Если какого-то товара из списка, утверждённого в приложении к указу мэра, в ближайшей торговой точке нет, то продолжать поиск до достижения успеха предполагается законным.

Можно выйти покурить, подышать воздухом у подъезда?

Закон не предусматривает такого повода прервать самоизоляцию. Но на курение в процессе выноса мусора, похода за продуктами или других разрешённых активностей ограничений нет.

Как полицейские поймут, что я на самом деле иду в магазин?

Исключительно руководствуясь вашими пояснениями о месте проживания и месте нахождения интересующей вас торговой точки.

Можно сколько угодно выходить, прикрываясь выгуливанием питомца?

Сейчас в нормативной документации нет формальных ограничений количества прогулок с домашними животными (Конкретные животные в указе не названы — прим. TJ).

Могут ли ко мне приходить сантехники, электрики и другие мастера?

Если ни вы, ни они не боятся подхватить инфекцию, а они имеют право на перемещение по работе или игнорируют закон в этой части, то будет действовать только ограничение по минимальной дистанции в полтора метра.

Как штрафуют за нарушение режима самоизоляции?

Постановление главного государственного санитарного врача по Москве, которое ввело карантинные ограничения, затрагивает только посещение бассейнов, фитнес-центров, аквапарков и других спортивных объектов. Таким образом, оштрафовать на 15-40 тысяч рублей по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ можно только за нарушение этих ограничений.

Во всех остальных случаях грозит ответственность по двум конкурирующим нормам: статье 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновенияи) и статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города).

Если ответственность за одно и то же предусмотрена и федеральным, и региональным законом, применяется федеральный закон — так решил Верховный суд. Хотя в федеральном законе о ЧС нет понятия самоизоляции и социального дистанцирования, для Верховного суда достаточно наличия в федеральном КоАП общего запрета в той или иной сфере.

Статья 3.18.1 КоАП Москвы могла бы быть признана противоречащей федеральному законодательству. Но интерес граждан в том, что по КоАП Москвы штрафы во много раз меньше: четыре тысячи рублей за первое нарушение вместо вилки 15-40 тысяч по КоАП РФ. Так, видимо, Москва стимулирует попадание на камеры распознавания лиц (тогда штраф должны прислать, как за превышение скорости) и в руки административных инспекторов и Дептранса Москвы. Полиция, вероятно, будет применять федеральный КоАП.



Если федеральные правонарушения будут рассматриваться судами, то московские — административными органами, чьё постановление можно будет обжаловать в районный суд в течение 10 дней. Нужно учитывать, что все представленные вами пояснения могут не удовлетворить сотрудников полиции и будет составлен протокол. В этом случае вам необходимо к дате судебного заседания озаботиться сбором доказательств вашей позиции.

В качестве доказательств можно использовать свидетельские показания, карты, фотографии, данные GPS/ГЛОНАСС, которые собирают большинство современных смартфонов, сведения о регистрации, договоры аренды и прочее, перечень доказательств открытый. Главное, чтобы их совокупность подтверждала ваши доводы.

Если на вас составили протокол за нарушение режима самоизоляции обязательно защищайте свои права. Изучите исключения, позволяющие покидать жилое помещение без нарушения закона и подзаконных актов. В отсутствие карантина, объявленного главным санитарным врачом, или индивидуального постановления о соблюдении самоизоляции не позволяйте применять к вам более жёсткую норму части 2 статьи 6.3 КоАП РФ (штраф для граждан от 15 до 40 тысяч рублей) вместо статьи 20.6.1 КоАП РФ (штраф от 1 до 30 тысяч рублей).

В Мосгордуме посоветовали брать паспорта во время совместных поездок на машине, чтобы подтвердить факт совместной самоизоляции. А что делать, если люди просто соседи по квартире или не регистрировали официально свои отношения?

Объяснить это сотрудникам полиции и быть наготове предоставить к рассмотрению дела дополнительные доказательства совместной изоляции: фото, данные геолокации телефонных приложений, свидетельские показания, запросы сотовым операторам.

Ограничены ли перемещения на машине по городу?

Юридически перемещение на любом виде транспорта разрешено лишь лицам, попадающим в исключения, предусмотренные указом мэра Москвы. При этом во всех случаях, кроме поездки на легковых такси, должно соблюдаться полутораметровое социальное дистанцирование.

Поехать из Московской области в Москву можно. А я могу сделать это, например, на велосипеде?

На сайте мэра Москвы есть не подкреплённое ссылкой на нормативный акт разрешение перемещаться за пределы Москвы и обратно. Поэтому желательно уточнить, попадаете ли вы в исключения, предусмотренные его указом. В таком случае можете пользоваться любым видом транспорта при условии соблюдения дистанции между гражданами (кроме такси).

За соблюдением дистанции в общественном транспорте тоже будут следить?

Очевидно, в общественном транспорте будут осуществлять контроль как путём личного патрулирования, так и с использованием камер наблюдения, подключённых к городской системе распознавания лиц.

Как соблюдают режим самоизоляции люди, живущие на улице? Их тоже штрафуют за нарушения?

Согласно разъяснениям на сайте мэра Москвы, в Центре социальной адаптации имени Е. П. Глинки и его филиалах «бездомные, как и раньше, получают социальные услуги в срочной и полустационарной форме». А на улицы выезжает мобильная служба «Социальный патруль», которая предлагает людям помощь в обогреве, питании, социализации, проводит разъяснительные беседы и оказывает первую доврачебную помощь.