Что происходит в России с точки зрения закона и есть ли разница в установленных режимах.

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Фото: «12 канал. Новости Омска»

Во всех регионах России с середины марта введён режим повышенной готовности в связи с пандемией коронавируса. В апреле вслед за Москвой и Подмосковьем десятки субъектов ввели режим изоляции и самоизоляции.

Как власти, так и обычные граждане столкнулись с неразберихой в законах и терминах. Как назвать тот или иной режим работы и на что государство получает право — эти и другие вопросы сопровождались противоречивыми комментариями чиновников и резкой критикой в соцсетях. А в официальных документах и в СМИ государство старается не употреблять слово «карантин», что только усугубляет ситуацию.

Мы не ставили целью выяснить, целесообразны ли меры властей во время пандемии. Этот материал — исключительно анализ того, соответствуют ли закону действия государства.

О карантине

Введён ли в России официально карантин

Да, почти во всех регионах. Понятие карантина раскрыто в законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Если кратко: карантин — это ограничительные мероприятия , которые вводятся в случае угрозы возникновения и распространения инфекционных заболеваний.

С этим простым вопросом регулярно возникают сложности. Прежде всего потому, что слово «карантин» практически не используется в официальной риторике, только «самоизоляция» и «изоляция». О «карантине» чиновники и федеральные каналы говорят только в контексте нарушения гражданами принятых мер. Исключение — власти некоторых регионов.

В разговорной речи «карантином» ещё называют изоляционный режим, который применяется к уже инфицированным или тем, в отношении кого есть подозрение на инфекцию. В этом смысле слово употреблял и Владимир Путин на одном из совещаний. В законодательном смысле полный комплекс мероприятий по карантину шире.

Как вводится карантин

По предписанию главного государственного санитарного врача. О введении ограничительных мероприятий могут объявить правительство, власти регионов, главы городов.

Что могут запретить в период карантина

Формально в законе перечня запретов нет. Статья 31 говорит, что порядок ограничительных мероприятий устанавливается санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами.

В рекомендациях Минздрава сказано, что мероприятия по предупреждению распространения вируса установлены распоряжениями правительства и постановлениями главного государственного санитарного врача.

Должно ли государство оплачивать мои расходы на время карантина

Власти разных стран объявили о масштабных финансовых льготах для населения на период пандемии. Например, во Франции приостановили начисление счетов за коммунальные ресурсы, а также арендную плату для некоторых предприятий. В Чехии гражданам предоставили отсрочку по кредитам и налогам на три месяца, многие страны декларировали ипотечные каникулы. В России отменили пени при неоплате коммунальных услуг до конца года, однако многие не согласны с тем, что такие меры достаточны.

Санитарное законодательство в России не предусматривает обязанности государства оплачивать все убытки. Статьи 8 и 9 закона №ФЗ-52 действительно говорят, что граждане и юридические лица имеют право на возмещение в полном объёме вреда, причинённого их здоровью или имуществу в ходе противоэпидемических мероприятий.

Во-первых, возмещение происходит не автоматически, а в порядке, установленном законом. Этот порядок подробно описан в 59 главе Гражданского кодекса. Во-вторых, вред возмещает тот, кто его нанёс, а это не всегда государство. В-третьих, возмещается именно вред имуществу и здоровью, а не кредиты и платежи ЖКХ.

Чем отличаются карантин и чрезвычайная ситуация

Это ситуации из разных областей законодательства, они никак не соотнесены между собой. Карантин — это понятие из санитарного законодательства, чрезвычайная ситуация — это понятие из законодательства о ГО и ЧС. Карантин сам по себе не является ЧС и наоборот.

Что такое нерабочие дни, которые ввёл Путин

В Трудовом кодексе отдельно упоминаются выходные дни и нерабочие праздничные дни. В связи с этим возник вопрос, насколько легально президент использовал термин «нерабочие дни» в указе от 25 марта. На самом деле это тоже вполне объяснимо в рамках существующих законов.

Трудовое законодательство в России может регулироваться указами президента, они при этом не должны противоречить ТК. Формально указ не противоречит кодексу, поскольку вводит новое понятие, которого ещё нет в нормативных актах. А по вопросам, не урегулированным законом, указ президента фактически сам имеет силу закона.

Основная претензия состоит в том, что Путин объявил о «нерабочей неделе» с сохранением зарплат, не объяснив, откуда бизнес должен эти деньги взять. Создав новое понятие в трудовом законодательстве, президент не обеспечил его нормативной базой, из-за чего работодателям пришлось действовать только по разъяснениям Минтруда. Это породило множество проблем, связанных с начислением налогов и зарплаты. Бизнес неоднократно отмечал, что «нерабочий» месяц с лишним скажется на нём «самым тяжёлым образом».

О чрезвычайной ситуации

Что такое режим повышенной готовности — он действует в России сейчас

Закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» предусматривает, что при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации органы власти работают в режиме «повышенной готовности».

В этом режиме власти имеют право:

ограничивать доступ людей и транспорта на территорию, на которой есть угроза возникновения чрезвычайной ситуации;

определять порядок разбронирования резервов;

определять порядок использования транспорта, средств связи и оповещения, принадлежащих не только властям, но и организациям;

приостанавливать деятельность организаций, оказавшихся в зоне чрезвычайной ситуации;

принимать меры, обусловленные развитием чрезвычайной ситуации, направленные на защиту населения и территорий от чрезвычайной ситуации.

Закон обязывает граждан соблюдать правила, введённые властями в режиме ЧС, и, если необходимо, помогать властям при аварийно-спасательных работах.

Как власти соблюдают режим повышенной готовности

На местах этот режим исполнители понимают очень по-разному. Например, в Москве оперативному штабу уже пришлось опровергать информацию о введении комендантского часа в Московской области. Власти Челябинской области и Чечни пытались закрыть административную границу регионов, однако правительство запретило им это делать.

В разных регионах полиция далеко не всегда чётко понимает и реализовывает карантинные меры. Например, Самаре врач пожаловался на сотрудников ДПС, которые не пускали его на экстренную операцию, пока выписывали штраф. Адвокаты «Агоры» сообщили, что за первую неделю применения новых статей КоАП на нарушителей было составлено уже несколько сотен протоколов, однако суды чаще всего не штрафуют граждан за формальные отхождения от запретов и ограничиваются устным предупреждением.

Вводят ли в России режим ЧС

В отдельных городах режим ЧС введён. Первым об этом объявили власти Абакана — 18 марта. Через несколько дней этот режим ввели в Элисте.

Почему ЧС по всей стране не объявляет президент

По закону президент объявляет ЧС, если требуется привлечение Вооружённых сил. Это называется «особым уровнем реагирования». Президент так уже делал раньше: например, в июле 2019 года он издал указ для ликвидации последствий наводнения в Тулуне.

Хотя пока о привлечении армии не объявлялось, Путин уже поручил проверить войска РФ на готовность к борьбе с коронавирусом, а Минобороны сообщило, что проводит такую проверку. Если привлечения войск не нужно, то ЧС федерального уровня может объявить правительственная комиссия, а с апреля 2020 года — правительство.

Какие выплаты и компенсации положены при ЧС

В соцсетях часто пишут, что при ЧС государство якобы берёт на себя все расходы граждан. Это мнение особенно популярно, поскольку государство обвиняют в недостаточно серьёзных мерах, например, объявлении «нерабочей недели» без предоставления средств на оплату работников.

pani Walewska @pani_walewska В стране «самоизоляция», а не карантин. Слово карантин закреплено юридически. Карантин и ЧС - это форс-мажор, при нем все договора теряют свою силу и государство берет на себя все ваши издержки, а при самоизоляции вы отвечаете сами за все свои риски.

За государством действительно закреплена обязанность финансирования мер по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Такое положение есть в 24 статье закона о ЧС, однако обязанности нести «все издержки» в нём нет.

Статьи 10 и 11 того же закона говорят, что правительство и власти регионов принимают решения об оказании единовременной материальной помощи пострадавшим. Однако эти полномочия — права, а не обязанность властей. Они на своё усмотрение определяют, кому такая помощь может быть оказана и в каком размере. Таким образом, бизнес, который рассчитывает переложить на государство часть убытков при введении режима ЧС или ЧП, обманывается в своих ожиданиях.

Можно ли «объявить» форс-мажор

Нет. То, что ситуация форс-мажорная, должно доказывать не правительство, а должник. Это следует из Гражданского кодекса, который предусматривает, что предприниматель освобождается от ответственности, если докажет, что имела место непреодолимая сила — чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства.

Налоговая служба признала, что ситуация с коронавирусом — это обстоятельство непреодолимой силы, и поручила учитывать это при рассмотрении дел. Но форс-мажор не аннулирует договоры. Более того, падение спроса на продукцию, вызванное пандемией, либо отсутствие на рынке нужных товаров, даже отсутствие у должника необходимых денежных средств по закону не считаются форс-мажором, таким как землетрясение или внезапные военные действия.

Чрезвычайные обстоятельства и чрезвычайная ситуация

Неверно полагать, будто режим чрезвычайной ситуации по закону ЧС и чрезвычайные обстоятельства по Гражданскому кодексу — это одно и то же. Форс-мажорная ситуация может быть как отмечена введением режима ЧС, так и состояться без него.

Могут ли быть ограничены конституционные права в режиме повышенной готовности

Да, но только федеральным законом. После того, как в Москве ввели жёсткие ограничения, в соцсетях стали писать, что соблюдение домашней изоляции может быть исключительно добровольным.

Manwe @Manwe_sns Статья 19. Обязанности граждан. «соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой деятельности... которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций»

Нет ЧС – никто не может заставлять носить маску и сидеть дома. Тем более наказывать. Всё сугубо добровольно.

Однако статья 55 Конституции указывает, что права человека могут быть ограничены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты здоровья граждан. Законом можно ограничить право на свободу передвижения россиян там, где введены особые условия из-за инфекции. Одно из таких «особых условий» — это режим повышенной готовности, который в марте ввели во всех регионах.

Можно ли оспорить ограничения властей в суде

Многие юристы, в том числе адвокаты правозащитной группы «Агора» сомневаются, соразмерна ли реальная опасность тем ограничениям, которые ввела власть. К моменту написания заметки известно о трёх исках, поданных в суды по поводу режима изоляции.

адвокат Мансур Гильманов и активист Дмитрий Кисиев подали административный иск в Мосгорсуд к правительству Москвы (по данным на сайте суда оставлен без движения);

муниципальный депутат округа Кунцево Денис Шендерович ещё около двух десятков москвичей подали иск к мэру Москвы Сергею Собянину;



адвокат из Екатеринбурга Антон Мамаев подал иск в Свердловский областной суд на губернатора Евгения Куйвашева.



Как будут рассматриваться эти дела — пока неясно, поскольку Верховный суд до 10 апреля приостановил приём граждан в судах. Впрочем, суд в Свердловской области уже нашёл, как выйти из положения и закрыл кафе, проведя заседание по WhatsApp.

Своим постановлением ВС разрешил рассматривать только безотлагательные вопросы. К ним суд отнёс, например, решения по поводу меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или недееспособного. Кроме того, можно рассматривать дела в упрощённом порядке, которые не требуют вызова сторон. Как выяснили в «Би-би-си», рассмотрение всех прочих исков переносят на один или два месяца.

О чрезвычайном положении

Чрезвычайное положение — наиболее жёсткий из возможных режимов деятельности органов власти. Его регулирует специальный закон и может ввести только президент. Юристы отмечали, что ограничения, вводимые властями, фактически описывают именно этот режим. В частности, именно ЧП позволяет властям ограничивать свободу передвижения, свободу собраний, движение транспорта.

Действия, которые могут предпринять власти по закону о ЧП, характерны не только для него. Например, статья 13 разрешает введение карантина и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Однако карантин можно ввести и в повседневном режиме деятельности, без специального указа президента.

Статья 12 закона о ЧП предусматривает возможный комендантский час — запрет находиться на улице и в иных общественных местах в установленное время суток. Комендантский час для отдельных категорий граждан в российских регионах существует и без ЧП: гражданам до 16 лет запрещено находиться в ночное время в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью или развитию.