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Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.
3 апреля жители Ливерпуля, Бирмингема и Меллинга подожгли сотовые вышки после распространения слухов о том, что 5G-связь разносит коронавирус. После этого власти страны выступили с опровержением, крупные соцсети начали блокировать распространение конспирологических теорий, а их источником назвали Россию.
Как рассказали The Verge британские операторы Vodafone и EE, от поджогов 3 апреля пострадали как минимум четыре вышки, на следующий день неизвестные атаковали ещё четыре вышки. Как минимум одна из них, в Бирмингеме, даже не раздавала 5G сигнал, но её всё равно сожгли, уточнили в EE.
Представители оператора отметили, что вышка обслуживала «тысячи людей» в районе 2G, 3G и 4G-связью в течение многих лет. Компания пообещала восстановить соединение в как можно более сжатые сроки, однако урон от огня назвали «значительным».
Фактчекинговая организация Full Fact связала поджоги вышек с двумя популярными конспирологическими теориями. Они получили распространение в конце марта в различных группах на Фейсбуке, через голосовые сообщения в WhatsApp и фейковые видео на YouTube.
Согласно одной из теорий, 5G испускает радиацию, которая подавляет имунную систему человека, и из-за этого люди становятся подвержены заражению коронавирусом. Основным аргументом сторонников идеи является то, что вирус зародился в Ухани, потому что незадолго до этого в городе развернули 5G. После этого инфекция якобы начала распространяться по городам, которые тоже развернули сети нового поколения.
Сторонники другой теории утверждают, что вирус каким-то образом использует радиоволны 5G-сетей для распространения и выбора жертв. В её основе лежит исследование нобелевского лауреата Люки Монтагье, который ещё в 2011 году предположил, что бактерии способны генерировать радиоволны.
Как отмечают в Full Fact, под обеими теориями на самом деле нет научного обоснования. 5G действительно использует другую частоту радиоволн для обеспечения связи, но они всё ещё считаются «неионизирующими», а значит не несут достаточно энергии, чтобы навредить человеку. Кроме того, сторонники теорий не учитывают, что коронавирус уже давно проник в города и страны вроде Ирана и Японии, где 5G либо только начинают развёртывать, либо пока вообще не одобрили.
Распространение теорий заговора привело не только к атакам на сотовые вышки, но и к нападкам на рабочих, которые занимаются обслуживанием и установкой оборудования для сетей нового поколения. Их начали преследовать на улицах из-за того, что включение 5G «убьёт всех».
Британские мобильные операторы считают атаки на своих сотрудников и вышки подрывом национальной безопасности. По словам гендиректора Vodafone UK Ника Джеффери, полиция и контр-террористические организации уже проводят расследование инцидентов.
Власти призвали жителей Великобритании не разрушать инфраструктуру, так как на сотовые сети полагается в том числе и Национальная служба здравоохранения. Директор ведомства Стивен Поуис (Stephen Powis) на пресс-конференции заявил, что 5G имеет решающее значение как для населения, которое остаётся дома, так и для врачей, которые борются с вирусом.
В Министерстве цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS) конспирологические теории назвали «бредом». После поджога вышек в ведомстве призвали соцсети ограничить распространение ложной информации. Глава DCMS устроил совещание с представителями крупнейших площадок, чтобы убедить их блокировать фейки.
Как отметили на The Verge, первоисточником фейков о связи 5G и коронавируса могла оказаться Россия. The New York Times ещё в 2019 году сообщал об использовании страхов о сетях нового поколения в кампаниях по дезинформации с российским происхождением.
В январе 2019 года сюжет о вреде 5G-сетей даже показывали на RT America — телеканале, который спонсируется из государственного бюджета РФ. Тогда ведущий утверждал, что сети нового поколения «могут убить вас».
Пока большинство соцсетей публично не отреагировало на призывы британских властей. На Фейсбуке всё ещё можно найти группы, созданные специально для координации поджогов сотовых вышек по всей стране. На одну из них эксперт по мобильной инфраструктуре Питер Кларк пожаловался дважды, прежде чем соцсеть её заблокировала.
Первой площадкой, которая пообещала бороться с дезинформацией в Великобритании, стал YouTube. В сервисе пообещали, что перестанут рекомендовать пользователям ролики, распространяющие конспрологические теории о связи 5G и коронавирусе.
Представители YouTube также отметили, что некоторые видео могут рассматривать как «пограничный контент» и пообещали лишить их дохода от рекламы и удалить из поисковых результатов. К таким видео в сервисе относят ролики, в которых могут говорить об опасностях 5G, но не упоминать коронавирус.
В The Guardian проверили работу системы. Журналисты нашли видео с мужчиной, который называл себя бывшим руководителем одного из британских операторов и утверждал, что тесты на коронавирус на самом деле предназначены для его распространения. По его словам, пандемию создали, чтобы скрыть количество смертей от сотовой связи.
После того как журналисты пометили один ролик как фейковый, YouTube действительно его удалил. Однако в The Guardian почти сразу нашли ещё три других версии того же видео, загруженных на разные каналы.
Че это братья, не помню чтобы из-за конспирологии у нас жгли дорогостоящее имущество
Россиянка пыталась, а британцы смогли💪
Ничего не могут эти русские то....
таких сказочных буйных даже у нас нет
Больной ключ
Наши просто не в курсе что это вообще такое
Люди охуенно тупые.
вот же тупые веруны и ватники
а стоп, не та страна
ты не понял иронию
ты дурак? я наоборот высмеиваю такое этим комментарием
Если в России ватники, то кто в Англии? Чайники? 🤔
@the art of гепард , не подскажешь, как они определяют, что вышка для 5g?
С помощью 4G интернета
Мда
во время пандемии лучше не надо(((
Лол, Стругацкие ещё в 1969 году роман об этом написали. И назвали его «Обитаемый остров». Пиздец ирония.
Максим знакомится с официальной доктриной, согласно которой подавляющему большинству населения <...> противостоят «выродки» — жестокие маргиналы, пытающиеся уничтожить башни ПБЗ (противобаллистической защиты) <...> Основной целью <...> провозглашается уничтожение системы ретранслирующих башен для избавления населения от оболванивания <...> истинное назначение башен скрывается.
новости уже дохуя дней, котлетыч ебанулся?)
Блять ахуенно наверное иметь возможность кидать пущи просто ради того, что бы твою дерьмо-новость прочитало больше людей,да?
Я эту новость ещё вчера читал бтв. Так что ты совсем тут ахуел со своим пушем.
Лев, новость — это короткая информационная заметка со своей строгой структурой. То, что написал Дамир, это не новость, а материал, из которого должна сложиться полная картина ахуевания от происходящих событий, в первую очередь от вчерашней новости.
Что пушить — выбирает не только автор, а вся редакция (включая масонов и рептилоидов, которые рандомно выбирают за нас темы). Мы пушнули это, потому что НАДО ДАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ И НЕСТИ СВЕТ
Расу поджигателей озвучьте
Минувший алмаз
Русские
Прям по классике https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Война_миров_(радиопостановка)
"Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками..." - охуенно сформулировал. То есть, есть нотка сомнения?
Ну мы же не вирус распространяем а всего лишь слухи, это их население верит во всякую хуиту.
первоисточником фейков о связи 5G и коронавируса могла оказаться Россия
Раскусили несмотря на маскировку, черти!
Но всё равно, 5G интернет он нам нахуй не нужон!
https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg
Все грустно. Вот, например, Моя одногрупника сегодня выложила в сторис что они своей сектой помидитировали « во имя всей Земли и против короновируса» и это принесло результат - частота земли изменилась до 8 герц.
Что бл.? Красный диплом магистра, высшее техническое образование? Физика, Теормех, высшая математика? И ты постишь такую хрень?!!
Дибилов намного больше чем кажется(
Напомниают здешние, только другой полярности
TJ и RT братья навек, даже буква родственная есть
Вы разве не слышали про Event 8841?
Вышки распространяют вирус, после чего политики вводят репрессивные меры и путем социального дистанцирования не дают людям объединиться. Потом Билл Гейтс создаёт вакцину, с помощью которой власти уничтожают репродуктивную систему бедных людей и устанавливают всемирную диктатуру.
Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками...
Звучит как то странно, типа "Власти утверждают, что Земля круглая"... Пиздец конечно.
Убивай космонавтов они лезут на небо.
И делают, что не дозволено Богом
Я знаю им там не будет прощения…
А мне ещё нужно поведать о многом.