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Дамир Камалетдинов
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В Великобритании начали сжигать вышки с 5G. Их считают разносчиками коронавируса из-за конспирологии в соцсетях Материал редакции

Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.

73 комментария
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Оборудование для 5G в Лондоне Фото EE​

3 апреля жители Ливерпуля, Бирмингема и Меллинга подожгли сотовые вышки после распространения слухов о том, что 5G-связь разносит коронавирус. После этого власти страны выступили с опровержением, крупные соцсети начали блокировать распространение конспирологических теорий, а их источником назвали Россию.

Причиной поджогов стали две популярные теории из соцсетей

Как рассказали The Verge британские операторы Vodafone и EE, от поджогов 3 апреля пострадали как минимум четыре вышки, на следующий день неизвестные атаковали ещё четыре вышки. Как минимум одна из них, в Бирмингеме, даже не раздавала 5G сигнал, но её всё равно сожгли, уточнили в EE.

Наши инженеры устанавливают причину пожара на одной из наших вышек в Бирмингеме. Если окажется, что это поджог, а пока всё выглядит именно так, то мы поможем полиции найти виновных.

представители EE

Представители оператора отметили, что вышка обслуживала «тысячи людей» в районе 2G, 3G и 4G-связью в течение многих лет. Компания пообещала восстановить соединение в как можно более сжатые сроки, однако урон от огня назвали «значительным».

Сожённая вышка 5G в Великобритании Фото SnapperSK

Фактчекинговая организация Full Fact связала поджоги вышек с двумя популярными конспирологическими теориями. Они получили распространение в конце марта в различных группах на Фейсбуке, через голосовые сообщения в WhatsApp и фейковые видео на YouTube.

Согласно одной из теорий, 5G испускает радиацию, которая подавляет имунную систему человека, и из-за этого люди становятся подвержены заражению коронавирусом. Основным аргументом сторонников идеи является то, что вирус зародился в Ухани, потому что незадолго до этого в городе развернули 5G. После этого инфекция якобы начала распространяться по городам, которые тоже развернули сети нового поколения.

Сторонники другой теории утверждают, что вирус каким-то образом использует радиоволны 5G-сетей для распространения и выбора жертв. В её основе лежит исследование нобелевского лауреата Люки Монтагье, который ещё в 2011 году предположил, что бактерии способны генерировать радиоволны.

Как отмечают в Full Fact, под обеими теориями на самом деле нет научного обоснования. 5G действительно использует другую частоту радиоволн для обеспечения связи, но они всё ещё считаются «неионизирующими», а значит не несут достаточно энергии, чтобы навредить человеку. Кроме того, сторонники теорий не учитывают, что коронавирус уже давно проник в города и страны вроде Ирана и Японии, где 5G либо только начинают развёртывать, либо пока вообще не одобрили.

Власти и операторы призвали не разрушать инфраструктуру во время пандемии

Распространение теорий заговора привело не только к атакам на сотовые вышки, но и к нападкам на рабочих, которые занимаются обслуживанием и установкой оборудования для сетей нового поколения. Их начали преследовать на улицах из-за того, что включение 5G «убьёт всех».

Charlie Haynes @charliehtweets
This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. https://t.co/5z35r6sabp

Британские мобильные операторы считают атаки на своих сотрудников и вышки подрывом национальной безопасности. По словам гендиректора Vodafone UK Ника Джеффери, полиция и контр-террористические организации уже проводят расследование инцидентов.

Власти призвали жителей Великобритании не разрушать инфраструктуру, так как на сотовые сети полагается в том числе и Национальная служба здравоохранения. Директор ведомства Стивен Поуис (Stephen Powis) на пресс-конференции заявил, что 5G имеет решающее значение как для населения, которое остаётся дома, так и для врачей, которые борются с вирусом.

Правда состоит в том, что мобильные сети крайне важны для всех нас, особенно в то время, когда мы просим людей сидеть дома и не видеться с родственниками и друзьями. Но сотовая связь также важна для наших служб экстренной помощи и врачей, и я крайне возмущён, что люди вредят инфраструктуре, на которую мы полагаемся, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией.

Стивен Поуис
директор национальной службы здравоохранения Великобритании

В Министерстве цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS) конспирологические теории назвали «бредом». После поджога вышек в ведомстве призвали соцсети ограничить распространение ложной информации. Глава DCMS устроил совещание с представителями крупнейших площадок, чтобы убедить их блокировать фейки.

Источником фейков считают Россию, соцсети уже начали блокировку конспирологического контента

Как отметили на The Verge, первоисточником фейков о связи 5G и коронавируса могла оказаться Россия. The New York Times ещё в 2019 году сообщал об использовании страхов о сетях нового поколения в кампаниях по дезинформации с российским происхождением.

В январе 2019 года сюжет о вреде 5G-сетей даже показывали на RT America — телеканале, который спонсируется из государственного бюджета РФ. Тогда ведущий утверждал, что сети нового поколения «могут убить вас».

Пока большинство соцсетей публично не отреагировало на призывы британских властей. На Фейсбуке всё ещё можно найти группы, созданные специально для координации поджогов сотовых вышек по всей стране. На одну из них эксперт по мобильной инфраструктуре Питер Кларк пожаловался дважды, прежде чем соцсеть её заблокировала.

Первой площадкой, которая пообещала бороться с дезинформацией в Великобритании, стал YouTube. В сервисе пообещали, что перестанут рекомендовать пользователям ролики, распространяющие конспрологические теории о связи 5G и коронавирусе.

Представители YouTube также отметили, что некоторые видео могут рассматривать как «пограничный контент» и пообещали лишить их дохода от рекламы и удалить из поисковых результатов. К таким видео в сервисе относят ролики, в которых могут говорить об опасностях 5G, но не упоминать коронавирус.

В The Guardian проверили работу системы. Журналисты нашли видео с мужчиной, который называл себя бывшим руководителем одного из британских операторов и утверждал, что тесты на коронавирус на самом деле предназначены для его распространения. По его словам, пандемию создали, чтобы скрыть количество смертей от сотовой связи.

После того как журналисты пометили один ролик как фейковый, YouTube действительно его удалил. Однако в The Guardian почти сразу нашли ещё три других версии того же видео, загруженных на разные каналы.

#британия #5g #операторы #интернет #соцсети #фейки

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Занимаюсь интернет-маркетингом, и ко мне неоднократно обращались люди за накруткой и я понимаю как это работает. Основное оправдание RT это типа смотрите видео идет из рекомендаций самого ЮТ. Все все верно, потому что ютуб банит за прямые накрутки и они делаются косвенно, через рекомендации. Сейчас объясню.
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73 комментария
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Минувший алмаз

37

Россия и Великобритания братья на век

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Evgeniy Smirnov

Минувший
1

Че это братья, не помню чтобы из-за конспирологии у нас жгли дорогостоящее имущество

Ответить

Минувший алмаз

Evgeniy
8

https://ria.ru/20190701/1556083158.html
Я помню

Жительница Североуральска пыталась поджечь вышку…
Полиция возбудила уголовное дело в отношении жительницы Североуральска Свердловской области…
ria.ru
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Грэм Грэмский

Минувший
5

Россиянка пыталась, а британцы смогли💪
Ничего не могут эти русские то....

Ответить

Константин Курасов

Минувший
0

таких сказочных буйных даже у нас нет

Ответить

Больной ключ

Константин
1

Наши просто не в курсе что это вообще такое 

Ответить

Виолетта Макаревич

Больной
2

Тренд ещё не дошёл просто до наших

Ответить

Минувший алмаз

Константин
0

В России в принципе буйных почти нет

Ответить

Ilia Gurtovoy

Минувший
0

С точки зрения языка - сёстры. И это многое объясняет.

Ответить

Насущные Проблемы

23

Люди охуенно тупые.

Ответить

Icipher

Насущные
1

Люди

Ответить

Константин Курасов

Насущные
1
Ответить

Андрей Заварзин

16

вот же тупые веруны и ватники
а стоп, не та страна

Ответить

Madao

Андрей
–3

✔ рашка успешно приплетена

Ответить

Андрей Заварзин

Madao
1

ты не понял иронию

Ответить

Madao

Андрей
–1

Новость про Россию? Нет. Твой комментарий про Россию? Да. 
И, сори, конечно, очень сложно понять твою ТОНЧАЙШУЮ иронию, но приплетатели приплетателей заебали даже больше. 

Ответить

Андрей Заварзин

Madao
0

ты дурак? я наоборот высмеиваю такое этим комментарием

Ответить

Madao

Андрей
1

Ты дурак? Перечитай мой комментарий. 

Ответить

Андрей Заварзин

Madao
0

"приплетатели приплетателей" ебать ты высрал хуйню
пока дауны будут езде приплетать рашку, будут везде высмеивать  такое поведение

Ответить

Madao

Андрей
0

Да, буквально жаба и гадюка. Обе категории заебали. 

Ответить

Сергей Лукин

Андрей
0

Если в России ватники, то кто в Англии? Чайники? 🤔 

Ответить

Андрей Заварзин

Сергей
0

цилиндры

Ответить

Особый спрей

4

@the art of гепард , не подскажешь, как они определяют, что вышка для 5g? 

Ответить

Roman Bliznuk

Особый
25

С помощью 4G интернета

Ответить

Егор Музыка

Roman
2

Слишком маленькая карма, чтобы поставить лайк этому комментарию!(

Ответить

Master Oogway

3

Мда

Ответить

ouxen

Master
12

мдма

Ответить

Сергей Васильев

ouxen
0

во время пандемии лучше не надо((( 

Ответить

ouxen

Сергей
5

пандемия
содомия

Ответить

Сергей Васильев

ouxen
1

низкий иммунитет
смердь.

Ответить

Poe Ghost

6

Лол, Стругацкие ещё в 1969 году роман об этом написали. И назвали его «Обитаемый остров». Пиздец ирония.
Максим знакомится с официальной доктриной, согласно которой подавляющему большинству населения <...> противостоят «выродки» — жестокие маргиналы, пытающиеся уничтожить башни ПБЗ (противобаллистической защиты) <...> Основной целью <...> провозглашается уничтожение системы ретранслирующих башен для избавления населения от оболванивания <...> истинное назначение башен скрывается.

Ответить

Михаил Михалыч

3

Ну тупыыыые

Ответить

ouxen

2

новости уже дохуя дней, котлетыч ебанулся?)

Ответить

Дамир Камалетдинов

ouxen
0

Если посмотреть внимательно, то можно понять, что это не новость

Ответить

ouxen

Дамир
1

аа, разборы, тогда сорян

Ответить

Твердый кофе

0

А нахуя пуш

Ответить

Дамир Камалетдинов

Твердый
2

По приколу, как и всегда

Ответить

Твердый кофе

Дамир
1

Блять ахуенно наверное иметь возможность кидать пущи просто ради того, что бы твою дерьмо-новость прочитало больше людей,да?

Ответить

Дамир Камалетдинов

Твердый
0

Только ради этого и пушим, конечно!

Ответить

Твердый кофе

Дамир
0

Я эту новость ещё вчера читал бтв. Так что ты совсем тут ахуел со своим пушем.

Ответить

Сергей Звезда

Твердый
2

Лев, новость — это короткая информационная заметка со своей строгой структурой. То, что написал Дамир, это не новость, а материал, из которого должна сложиться полная картина ахуевания от происходящих событий, в первую очередь от вчерашней новости. 

Что пушить — выбирает не только автор, а вся редакция (включая масонов и рептилоидов, которые рандомно выбирают за нас темы). Мы пушнули это, потому что НАДО ДАТЬ ЛЮДЯМ ПРАВДУ И НЕСТИ СВЕТ 

Ответить

Taktischer Corgi

Твердый
3

Любишь приложение, люби и пуши ☝️

Ответить

Сергей Васильев

0

Расу поджигателей озвучьте 

Ответить

Особый спрей

Сергей
7

Белые. Потому что чёрные заняты грабежом

Ответить

Минувший алмаз

Сергей
1

Русские

Ответить

Serg Bootlegger

Минувший
5

Вперёд

Ответить

Taktischer Corgi

2

Ditch.

Ответить

ＫＩＢØＵＮＥ

2

У нас по сети такая же дичь ходит

Ответить

Владимир Оо

1

Хорошо нам это не светит , у нас и 3G не везде ловит😂

Ответить

Варя Березкина

1

Прям по классике https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Война_миров_(радиопостановка)

Ответить

Иван Лысак

1

Сгорел сарай - гори и хата.

Ответить

Евгений Мартынов

1

"Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками..." - охуенно сформулировал. То есть, есть нотка сомнения?

Ответить

Alex Kostin

1

Ну мы же не вирус распространяем а всего лишь слухи, это их население верит во всякую хуиту.

Ответить

Dear Moscow,

1

первоисточником фейков о связи 5G и коронавируса могла оказаться Россия

Раскусили несмотря на маскировку, черти!
Но всё равно, 5G интернет он нам нахуй не нужон!

https://www.revape.ru/images/misc/shoigu-internet-on-nam-nahui-ne-nuzhon-5g-minoborony.jpg

Ответить

Пкшаашер

1

А что сразу русские-то?

Ответить

Екатерина Белецкая

1

Все грустно. Вот, например, Моя одногрупника сегодня выложила в сторис что они своей сектой помидитировали « во имя всей Земли и против короновируса» и это принесло результат - частота земли изменилась до 8 герц.
Что бл.? Красный диплом магистра, высшее техническое образование? Физика, Теормех, высшая математика? И ты постишь такую хрень?!!
Дибилов намного больше чем кажется(

Ответить

Грядущий чайник

Екатерина
0

 Моя одногрупника

Это новояз?

Ответить

Школьный фитиль

0

Комментарии под видео RT очумительные

Ответить

Грэм Грэмский

Школьный
1

Напомниают здешние, только другой полярности
TJ и RT братья навек, даже буква родственная есть

Ответить

Иван Щербина

0

Источник новости Раша Тудэй?

Ответить

JAZZO .

0

Чет "Обитаемым островом" запахло

Ответить

Михаил Подивилов

0

Новые луддиты

Ответить

Serg Bootlegger

0

5G нахой не нужон

Ответить

Evgeniy Smirnov

0

В посеве конспирологической теории опять обвинят Россию(

Ответить

Жуткий Женя

0

Вы разве не слышали про Event 8841?
Вышки распространяют вирус, после чего политики вводят репрессивные меры и путем социального дистанцирования не дают людям объединиться. Потом Билл Гейтс создаёт вакцину, с помощью которой власти уничтожают репродуктивную систему бедных людей и устанавливают всемирную диктатуру.

Ответить

Abram Dikoy

0

Вообще то не "на фейсбуке", а "в фейсбуке"))))

Ответить

Нежный щит

0

Это еще не читали теорию заговора с поеданием детей западными звездами. Там вообще адище)

Ответить

Евгений Кочин

0

Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками...

Звучит как то странно, типа "Власти утверждают, что Земля круглая"... Пиздец конечно.

Ответить

Pavel Melikhov

0

Ну так та они и ведём жгли прочитав второсортные памфлеты.

Ответить

Ivan

0

Убивай космонавтов они лезут на небо.

И делают, что не дозволено Богом

Я знаю им там не будет прощения…

А мне ещё нужно поведать о многом.

Ответить

Vitaliy Vitaliev

0

Ждут в Англии а на фото все равно Исаакиевский Собор =D

Ответить

Sancobot

0

Источником фейков считают Россию

В целом, всё логично/

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Stan Majors

0

Прям поиск флагов шиа лабефа и его отеля

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