Власти утверждают, что вирус не связан с сотовыми вышками, а соцсети блокируют фейковый контент.

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Оборудование для 5G в Лондоне Фото EE​

3 апреля жители Ливерпуля, Бирмингема и Меллинга подожгли сотовые вышки после распространения слухов о том, что 5G-связь разносит коронавирус. После этого власти страны выступили с опровержением, крупные соцсети начали блокировать распространение конспирологических теорий, а их источником назвали Россию.

Причиной поджогов стали две популярные теории из соцсетей

Как рассказали The Verge британские операторы Vodafone и EE, от поджогов 3 апреля пострадали как минимум четыре вышки, на следующий день неизвестные атаковали ещё четыре вышки. Как минимум одна из них, в Бирмингеме, даже не раздавала 5G сигнал, но её всё равно сожгли, уточнили в EE.

Наши инженеры устанавливают причину пожара на одной из наших вышек в Бирмингеме. Если окажется, что это поджог, а пока всё выглядит именно так, то мы поможем полиции найти виновных. представители EE

Представители оператора отметили, что вышка обслуживала «тысячи людей» в районе 2G, 3G и 4G-связью в течение многих лет. Компания пообещала восстановить соединение в как можно более сжатые сроки, однако урон от огня назвали «значительным».

Сожённая вышка 5G в Великобритании Фото SnapperSK

Фактчекинговая организация Full Fact связала поджоги вышек с двумя популярными конспирологическими теориями. Они получили распространение в конце марта в различных группах на Фейсбуке, через голосовые сообщения в WhatsApp и фейковые видео на YouTube.

Согласно одной из теорий, 5G испускает радиацию, которая подавляет имунную систему человека, и из-за этого люди становятся подвержены заражению коронавирусом. Основным аргументом сторонников идеи является то, что вирус зародился в Ухани, потому что незадолго до этого в городе развернули 5G. После этого инфекция якобы начала распространяться по городам, которые тоже развернули сети нового поколения.

Сторонники другой теории утверждают, что вирус каким-то образом использует радиоволны 5G-сетей для распространения и выбора жертв. В её основе лежит исследование нобелевского лауреата Люки Монтагье, который ещё в 2011 году предположил, что бактерии способны генерировать радиоволны.

Как отмечают в Full Fact, под обеими теориями на самом деле нет научного обоснования. 5G действительно использует другую частоту радиоволн для обеспечения связи, но они всё ещё считаются «неионизирующими», а значит не несут достаточно энергии, чтобы навредить человеку. Кроме того, сторонники теорий не учитывают, что коронавирус уже давно проник в города и страны вроде Ирана и Японии, где 5G либо только начинают развёртывать, либо пока вообще не одобрили.

Власти и операторы призвали не разрушать инфраструктуру во время пандемии

Распространение теорий заговора привело не только к атакам на сотовые вышки, но и к нападкам на рабочих, которые занимаются обслуживанием и установкой оборудования для сетей нового поколения. Их начали преследовать на улицах из-за того, что включение 5G «убьёт всех».

Charlie Haynes @charliehtweets This is the consequence of those bonkers Facebook conspiracy theories about 5G. Key workers getting harassed on the street. https://t.co/5z35r6sabp

Британские мобильные операторы считают атаки на своих сотрудников и вышки подрывом национальной безопасности. По словам гендиректора Vodafone UK Ника Джеффери, полиция и контр-террористические организации уже проводят расследование инцидентов.

Власти призвали жителей Великобритании не разрушать инфраструктуру, так как на сотовые сети полагается в том числе и Национальная служба здравоохранения. Директор ведомства Стивен Поуис (Stephen Powis) на пресс-конференции заявил, что 5G имеет решающее значение как для населения, которое остаётся дома, так и для врачей, которые борются с вирусом.

Правда состоит в том, что мобильные сети крайне важны для всех нас, особенно в то время, когда мы просим людей сидеть дома и не видеться с родственниками и друзьями. Но сотовая связь также важна для наших служб экстренной помощи и врачей, и я крайне возмущён, что люди вредят инфраструктуре, на которую мы полагаемся, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией. Стивен Поуис директор национальной службы здравоохранения Великобритании

В Министерстве цифровых технологий, культуры, медиа и спорта (DCMS) конспирологические теории назвали «бредом». После поджога вышек в ведомстве призвали соцсети ограничить распространение ложной информации. Глава DCMS устроил совещание с представителями крупнейших площадок, чтобы убедить их блокировать фейки.

Источником фейков считают Россию, соцсети уже начали блокировку конспирологического контента

Как отметили на The Verge, первоисточником фейков о связи 5G и коронавируса могла оказаться Россия. The New York Times ещё в 2019 году сообщал об использовании страхов о сетях нового поколения в кампаниях по дезинформации с российским происхождением.

В январе 2019 года сюжет о вреде 5G-сетей даже показывали на RT America — телеканале, который спонсируется из государственного бюджета РФ. Тогда ведущий утверждал, что сети нового поколения «могут убить вас».

Пока большинство соцсетей публично не отреагировало на призывы британских властей. На Фейсбуке всё ещё можно найти группы, созданные специально для координации поджогов сотовых вышек по всей стране. На одну из них эксперт по мобильной инфраструктуре Питер Кларк пожаловался дважды, прежде чем соцсеть её заблокировала.

Первой площадкой, которая пообещала бороться с дезинформацией в Великобритании, стал YouTube. В сервисе пообещали, что перестанут рекомендовать пользователям ролики, распространяющие конспрологические теории о связи 5G и коронавирусе.

Представители YouTube также отметили, что некоторые видео могут рассматривать как «пограничный контент» и пообещали лишить их дохода от рекламы и удалить из поисковых результатов. К таким видео в сервисе относят ролики, в которых могут говорить об опасностях 5G, но не упоминать коронавирус.

В The Guardian проверили работу системы. Журналисты нашли видео с мужчиной, который называл себя бывшим руководителем одного из британских операторов и утверждал, что тесты на коронавирус на самом деле предназначены для его распространения. По его словам, пандемию создали, чтобы скрыть количество смертей от сотовой связи.