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Екатерина Кузнецова
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Маски — тренд года: средство защиты от Covid-19 теперь выпускают бренды и ателье, а некоторые шьют сами и учат других Материал редакции

Дефицит медицинских масок во время пандемии закрепил статус нового модного аксессуара и идеи для бизнеса.

12 комментариев
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Фото @gerdaliu

С ростом паники вокруг пандемии коронавируса в России начали раскупать туалетную бумагу, гречку, макароны, санитайзеры и медицинские маски. Месяц назад ВОЗ и другие организации здравоохранения советовали носить маски только заражённым и врачам — теперь их надо надевать даже здоровым людям.

Из-за дефицита средств защиты по всему миру возрос спрос на тканевые маски — теперь их можно купить в магазинах крупных брендов, заказать в ателье или сшить самостоятельно. Маски украшают цветами, рисунками и вышивкой — кажется, они стали новым трендом в эпоху пандемии.

Организации здравоохранения призывали здоровых людей не использовать маски — теперь советуют их носить

ВОЗ рекомендует носить маски только людям с симптомами заболевания, врачам и тем, кто ухаживает за больными. По словам главы ВОЗ Тарика Язаревича, эффективность ношения маски здоровыми людьми не доказана, так что средства защиты лучше оставить тем, кому они необходимы.

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3 апреля CDC опубликовал новые рекомендации по ношению масок, основанные на недавних исследованиях. Так как вирус передаётся даже тогда, когда симптомов заболевания нет, людей просят носить маски в общественных местах: магазинах, аптеках и офисах. Советуют использовать многослойные тканевые, а не медицинские маски — их нужно оставить для врачей. По мнению сотрудников CDC, эти меры позволят замедлить распространение коронавируса.

На YouTube появились туториалы создания масок из марли, бюсгалтеров, шарфов и кожи. Даже главный хирург США Джером Адамс показал, как можно самостоятельно сделать тканевую маску из футболки и резинок.

Джером Адамс показывает, как делать маску из футболки Скриншот YouTube-канала Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

Маска останавливает распространение вируса во время разговора, кашля и чихания

Коронавирус распространяется двумя способами: при прямом контакте с заражённым, когда дыхательные капли попадают на слизистые, и при контакте с загрязнённой поверхностью.

Чтобы исключить заражение при прямом контакте, людям советуют держать дистанцию в публичных местах и по возможности изолироваться дома. Если выходить из дома всё же необходимо, лучше носить маску. Они бывают нескольких видов: тканевая маска, обычная не герметичная медицинская маска и респираторы FFP2/FFP3, защищающие от коронавирусе даже при прямом контакте с больным. В начале марта российское правительство запретило тем, у кого нет фармацевтической лицензии, продавать медицинские средства защиты.

Тканевая маска не защитит от заражения коронавирусом, так как не герметична. Но она способна снизить риск передачи вируса от больного человека, в том числе не имеющего признаков болезни. Также маска препятствует попадают вируса с грязных рук, так как потрогать лицо не получится.

Компания Lavision визуализировала движение воздуха изо рта человека в маске и без неё. На видео видно, как маска задерживает выдыхаемый воздух при разговоре, кашле и чихании — это снижает риск передачи коронавируса.

Видео Lavision.de

Тарик Язаревич считает, что тканевые маски не могут защитить от коронавируса. По его мнению, ношение маски может создать ложное чувство безопасности, из-за чего люди будут пренебрегать другими предосторожностями: мытьём рук, использованием антисептика и социальным дистанциированием. Вдобавок, из-за неумения правильно носить маску, к лицу будут прикасаться ещё больше, чтобы её поправить.

По выводам исследования эффективности хирургических масок для защиты от вируса гриппа, маски сокращают риск заражения примерно в 6 раз, но не гарантируют полной защиты. Маски на заражённых людях задерживают крупные частицы вируса, но пропускают мелкие, которые могут попасть в глаза или под маску здорового человека.

Маска стала аксессуаром года: её производят бренды, блогеры и бизнесмены

В Азии маски для лица были популярны ещё до пандемии Covid-19. В Китае и Южной Корее их носили из-за городского смога, а в Японии — чтобы не заболеть и не заразить других в периоды сезонной простуды, так как в стране не принято брать больничный.

Проводник поезда в Токио, 2015 год​ Фото Ильи Варламова

Итальянский дом Fendi производил маски для лица ещё до пандемии — они пользовались спросом в Азии. По словам сотрудника онлайн-магазина Luisaviaroma, в Италии дизайнерскую маску раскупили с началом эпидемии в стране, несмотря на высокую стоимость 200 евро. Gucci также ранее производили маски, правда, не защищающие от вирусов.

В разгар эпидемии коронавируса в Китае, маски носили модели дизайнеров, участвующих в Неделе моды в Лондоне и Нью-Йорке. Маски из прозрачных тканей, перьев и камней использовались как аксессуар, а не реальное средство защиты.

Блогеры перенесли тренд с подиумов в повседневную жизнь и на фото.

Бренды Off-White, New Balance и Bape выпустили собственные тканевые маски, которые можно носить при походе в общественные места.

Мода на маски добралась и до невест — свадебный салон в Лос Анджелесе продаёт белые маски с кружевами.

В России тканевыми масками заинтересовались, когда медицинские в аптеках было уже не достать. Тогда предприимчивые российские дизайнеры начали производить свои маски, а их примеру последовали небольшие магазины одежды, ателье и блогеры.

Маски дизайнера Беллы Потёмкиной стоят 1590-2990 рублей. В Funny Socks её можно приобрести за 290 рублей, а в большинстве онлайн-магазинов за 350-500 рублей.

Сейчас при запросе «маски для лица» в Инстаграме появляются тысячи постов с тканевыми средствами защиты. Большинство аккаунтов, которые их продают, созданы в течение последнего месяца и ранее не продавали одежду или аксессуары. В среднем многоразовые тканевые маски стоят 150-300 рублей.

Маску для лица можно сшить самостоятельно — это не сложно

Те, кто хочет сшить тканевую маску самостоятельно, могут сделать это при помощи фото- и видео-туториалов. В соцсетях учат не только делать маски из ненужных футболок и платков, но и добавлять к ним вышивку и кружева.

Менеджер по дизайну продукции Oculus Челси Клукас показала самодельную маску с дисплеем, на котором отображается эквалайзер голоса, напоминании о дистанции и изображении губ. Клукас выпустила видео-туториал создания такой маски.

Видео @chelscore

Швея Арина Сметанина в разговоре с TJ посоветовала шить маску из трёх слоёв: два слоя ткани и нетканый фильтр между ними. Ткань нужно сложить в два слоя лицевыми сторонами друг к другу. Широкую часть выкройки приложить к сгибу и обвести мылом или мелом.

Нужно вырезать три детали: две из основной ткани и одну из нетканого материала для фильтра. Затем — пришить фильтр к одной из деталей, а потом сшить две черные детали с изнанки по двум длинным краям.

После этого — вывернуть на лицевую сторону, подвернуть узкие края и вшить в них резинки. Маску нужно менять каждые 2-3 часа, после чего прокипятить её, высушить и прогладить.

#covid19 #соцсети #маски #личныйопыт

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12 комментариев
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Федеральный супер_стар

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Собственно, омерзительно) Особенно дорогие варианты в золоте, брульянтах

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Федеральный супер_стар

Федеральный
1

Рудковская вообще особенный человек, она даже маску в колхозуродливый  умудряется превратить)

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Екатерина Кузнецова

Федеральный
0

цветами Шанель, как она говорит))

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Федеральный супер_стар

Екатерина
0

Камелия Шанель в том и прелесть имеет, что она очень минималистично выполнена и на черном платье, туфлях или сумочке должна быть одна на весь образ, а не то что упорола эта держательница южных салонов красоты в 90х)
Но это действительно Шанельные цветы

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Екатерина Кузнецова

Федеральный
0

Да, я понимаю, что это они и есть. Меня смущает, что она много раз это подчёркивала

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Kyler

Федеральный
0

Ник такой себе верни всё взад

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Kyler

Федеральный
0

Ктстати не ты ли ключи от каламбурочной потеряла?

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Alex Slobodskikh

0

Маски

средство защиты от Covid

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Уютный Багажник

0

Рак какой-то беспросветный. 

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Водный динозавр

0

На подавление еретиков

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the art of гепард

0

Маски дизайнера Беллы Потёмкиной стоят 1590-2990 рублей. В Funny Socks её можно приобрести за 290 рублей

шта? по ссылкам разные маски совершенно

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Kyler

0

Уже давно так хожу, до того как это стало мэйнстримом

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