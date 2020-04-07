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Разборы
Екатерина Кузнецова
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ФБК против RT: телеканал попробовал опровергнуть расследование Любови Соболь. Но объяснения оказались спорными Материал редакции

Ведущий RT объяснил большое число просмотров алгоритмами, но пользователь TJ показал, как телеканал мог их накрутить.

3 комментария
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Скриншот видео с сайта Navalny.com

2 апреля Фонд борьбы с коррупцией обвинил телеканал RT в накрутке просмотров и покупке комментариев к видео на YouTube. На телеканале объяснили перепады в статистике алгоритмами видеохостинга.

Но занимающийся интернет-маркетингом пользователь TJ Станислав Назаров проанализировал видеоопровержение RT и рассказал, какой схемой накрутки мог воспользоваться телеканал.

ФБК обвинил RT в накрутке просмотров на порносайтах и в покупке комментариев иностранцев

В феврале главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube-каналы RT суммарно достигли 10 миллиардов просмотров. Несколько раз Симоньян заявляла, что канал обходил по просмотрам роликов зарубежные BBC, CNN и «Аль-Джазиру».

Юрист ФБК Любовь Соболь сравнила количество просмотров и комментариев у видео Фонда борьбы с коррупцией и RT. Под роликом RT, набравшем чуть больше миллиона просмотров, набралось 95 комментариев, тогда как под видео ФБК с 1,5 миллионами просмотров намного больше — 14 тысяч комментариев.

По словам Соболь, «купленные» комментарии к роликам RT на YouTube писали боты из Индии, Вьетнама и других стран. Вместо мнения о сюжете они содержат непонятные символы, собственные имена и фразы вроде «Комментарий из Вьетнама». Соболь утверждает, что RT накручивает просмотры на порносайтах, из-за чего под видео появляются «порнокомментарии».

​Комментарий под видео на YouTube-канале RT Скриншот Navalny.ru

Соболь обратила внимание на резкие скачки в статистике: видео телеканала, набравшее за три года 32 тысячи просмотров, за пару дней резко доходит до миллиона просмотров и перестаёт расти. В ФБК считают, что высокие показатели по просмотрам необходимы Симоньян, чтобы RT получал большее финансирование.

RT ответил ФБК своим роликом, где объяснил ситуацию алгоритмами YouTube

6 апреля, спустя четыре для после публикации видео ФБК, RT выпустил видеоответ «Любовь Соболь врёт: вся правда о просмотрах RT, клевета на Маргариту Симоньян». Ведущий Мурад Газдиев объяснил скачки в статистике алгоритмами YouTube — якобы платформа просто рекомендовала ролики пользователям или выводила их на главную страницу.

Говоря о странном соотношении просмотров с комментариями, Газдиев обратил внимание на то, что у Би-би-си и CNN комментариев тоже немного. А сообщения вроде «Комментарий из Вьетнама» ведущий назвал мемами.

У меня складывается такое впечатление, что если бы Соболь дали возможность озвучивать маршруты в метро, она бы врала пассажирам о следующей станции — просто так, по привычке.

Мурад Газдиев
ведущий RT на русском

Ведущий показал статистику роликов, отметив, что рост просмотров со сторонних сайтов есть, но в их списке нет порносайтов, о которых говорила Соболь. Правда, в ролике видно, что в разделе про поиск на YouTube как один из источников трафика (0,1% от общего) перечисляются запросы «xxx», «sex», «sex», «prono» и «porno african».

Источники трафика «поиск на YouTube» — в правом нижнем углу

В конце видео ведущий несколько раз обвинил юриста ФБК во лжи: «В мире пандемия, а Соболь — врёт. Рушится мировая экономика, а Соболь — врёт». После сюжета на экране появилась фраза «Sobol — pi**abolka».

Пользователь TJ в двух частях рассказал, как RT мог накрутить просмотры через рекомендации

Занимающийся интернет-маркетингом пользователь TJ Станислав Назаров не поверил доводам RT. Он рассказал, что во избежание блокировки накрутка просмотров на YouTube делается косвенно — через рекомендации. Для этого на сторонних сайтах — вне поля зрения пользователя и без звука — запускается плейлист с двумя роликами: первым проигрывается случайное видео, которое встраивается в сайт для накрутки, вторым — сам ролик, нуждающийся в наборе просмотров. Подробнее процесс и наглядный пример работы указаны в материале пользователя TJ.

По словам Назарова, алгоритмы сайта подбирают рекомендованные видео в соответствии с тематикой ранее просмотренного. В видеоопровержении ведущий RT продемонстрировал источники просмотров — «Весенний влог», рекламный ролик 2013 года и другие. По мнению Назарова, из-за их несоответствия тематике RT это может указывать на накрутку просмотров.

Помогу Любе Соболь — Разборы на TJ
Очевидно, что эти темы не соотносятся с тематикой RT, а рекомендации YouTube работают довольно…
tjournal.ru
Помогаю Любе Соболь часть 2 — Разборы на TJ
Ссылка на накрученное видео: YouTube может удалить видео с хостинга, так как нельзя публиковать…
tjournal.ru

Любовь Соболь разместила пост Назарова в твиттере. В ответ RT заявил, что она «нагнала сторонний траффик» с порносайтов на видео телеканала самостоятельно: «Основной всплеск [переходов с порноисточников] — 2 апреля. За сутки до публикации расследования Соболь. Совпадение?».

#соцсети #сми #фбк #youtube

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3 комментария
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artemykairyak

0

А их не должны привлечь за ненормативную лексику в конце видео? СМИ всё-таки как-никак.

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Недостаточный кран

artemykairyak
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Им похуй. Россия ахуенна, братан. 

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Недостаточный кран

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