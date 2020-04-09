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Екатерина Кузнецова
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В США врачи используют iPad в борьбе с Covid-19. Видеоконсультации больных снижают риски заражения медперсонала Материал редакции

Также с помощью iPad близкие могут видеть последние минуты жизни тяжелобольного родственника.

25 комментариев
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Фото Getty Images

9 апреля в США зарегистрировано уже больше 430 тысяч заражённых и 14 800 погибших от Covid-19. Медицинские работники и власти отмечают острую нехватку индивидуальных средств защиты для работы с заболевшими в период пандемии: масок, респираторов, экранов и костюмов.

Издание Wired сообщает, что некоторые американские больницы начали снабжать пациентов планшетами, которые позволяют врачам избегать личного контакта с больными, контролируя их состояние по видеосвязи. Это позволяет медперсоналу избегать рисков заражения и экономить дефицитные респираторы и защитные костюмы. Также iPad позволяет родственникам тяжелобольных оставаться с ними в последние минуты жизни.

Планшеты внедрили в больницы для общения заражённых с родственниками — теперь ими пользуются врачи для удалённой помощи

С началом эпидемии коронавируса врачи в Массачусетской больнице в Бостоне перестали делать привычные обходы пациентов. Вместо этого общение с больными происходит через приложение для телемедицины Virtual Visit. Некоторые врачи участвуют в виртуальном общении из залов и коридоров больницы, другие прямо из дома с планшетов или телефонов.

​Доктор Ли Швамм демонстрирует использование новой системы виртуальной помощи  для удалённого обследования пациентов Видео Массачусетской больницы

У каждого заражённого Covid-19 в палате есть iPad, закреплённый у кровати. На планшете установлено программное обеспечение, позволяющее общаться с двумя тысячами медсестёр. Персонал может использовать iPad для проверки здоровья пациентов, при этом не подвергая себя риску и экономя средства защиты: маски, экраны, очки и костюмы.

По словам сотрудника Массачусетской больницы, за три недели использования iPad, расходование средств индивидуальной защиты сократилось вдвое, что помогает врачам справиться с их дефицитом.

Подобную технологию начали внедрять больницы Техаса и Нью-Йорка. Изначально целью iPad было предоставить пациентам возможность общаться с родственниками в условиях ограничения посетителей. Теперь, по словам сотрудников больниц, они удивлены положительным влиянием программ на работу врачей.

Родственники могут провести с больными последние минуты жизни, используя планшеты

В госпиталях округа Харрис в штате Техас планшеты используют для использования переводчиков пациентами, не говорящими по английски. Больные могут проконсультироваться с фармацевтами и диетологами, а также общаться с близкими, которые не могут их навестить. Медсёстры связываются с семьями тяжёлых пациентов по видеосвязи, чтобы близкие смогли побыть с больным в последние минуты его жизни.

Директор по работе с пациентами одной из больниц округа Харрис Дэвид Риддл считает, что возможность пообщаться с умирающим от Covid-19 родственником по видеосвязи снимает эмоциональную нагрузку с медперсонала — единственных, кто находится рядом с больным.

Это не идеальная ситуация, но как врач, вы можете почувствовать облегчение, зная, что семья смогла хотя бы что-то сказать своим близким и быть с ними виртуально.

Дэвид Риддл
директор по работе с пациентами одной из больниц округа Харрис

Бруклинский медицинский центр SUNY Downstate в период пандемии коронавируса занимается только лечением больных Covid-19. Из-за большой загруженности центра, администрации и врачам некогда создавать систему телемедицины. Подаренные iPad и телефоны медперсонал использует для общения родственников и пациентов в критическом состоянии.

Удалённое общение с пациентами позволяет большему количеству врачей работать

Сотрудники Мемориальной больницы Сан-Франциско изначально использовали планшеты для связи с родственниками заражённых, но теперь врачи сами общаются с пациентами.

По словам вице-президента и доктора больницы Кэтлин Джордан, виртуальное общение помогло пациентам сблизиться с персоналом — при личном посещении медсёстры одеты в защитные костюмы, которые закрывают их лица. Благодаря телемедицине больные могут видеть своего лечащего врача и медсестёр и их эмоции.

Врачи из группы риска или с ослабленным иммунитетом могут не приезжать в клинику, чтобы избежать заражения, а внести свой вклад, общаясь с больными по видеосвязи. Это поможет избежать острой нехватки персонала.

Курирующий службу виртуальных консультаций в госпитале Массачусетса Хуан Эстрада рассказал, что предлагал внедрить видеочаты с пациентами в больницу ещё до пандемии. Работники медучреждения отказывались, так как считали, что удалённая работа не подходит для сферы здравоохранения. По словам Эстрада, сейчас многие клиники настаивают на внедрении подобного сервиса в свои учреждения.

#covid19 #технологии #apple

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25 комментариев
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Провинциальный чувак

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Это какая-то уникальная фича iPad?

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Мистер Блондин

Провинциальный
1

Это отсылка к библии. Когда-то яблоко поспособствовало тому, что нас изгнали из рая и бог там чё-то надулся и кинул нас. Сейчас у нас пиздец и бог всё так же дуется и забил на нас и яблоко символизирует попытку наладить с нами контакт. Преисподняя пытается нам сказать, что если что они нам помогут и яблоко больше не метафора зла, а рука помощи.  

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Провинциальный чувак

Мистер
1
Ответить

Склонный хот-дог

Провинциальный
0

Это Казахстан?

Ответить

Kyler

Провинциальный
1

Ну видимо Айпад тупо у всех есть по дефолту

Ответить

Неолд

Kyler
0

Нет не у всех.

Ответить

German Times

Провинциальный
0

Просто сделать то же самое на зоопарк планшетов на Андроид никакого времени не хватит

Ответить

Провинциальный чувак

German
0

зоопарк планшетов на Андроид

А на один планшет?

Ответить

German Times

Провинциальный
0

На какой? BBK? Или Texet? Или все же на Xiaomi?

Ответить

Комментарий удален

Склонный хот-дог

Обход
–1

@Екатерина Кузнецова забань меглина за обход блокировок жаль

Ответить

Нейроорлов

Склонный
2

Двойные стандарты

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Неолд

0

Завязывайте с пропагандой хуйни
В США врачи используют планшет в борьбе с Covid-19. Видеоконсультации больных снижают риски заражения медперсонала

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
0

Тебе дать ссылочку на РТ, где это сказано?

Ответить

Неолд

Насущные
0

Ты читаешь РТ?

Ответить

Насущные Проблемы

Неолд
0

Нет. Но ты читаешь.

Ответить

Неолд

Насущные
0

Докажи

Ответить

Насущные

Неолд
1

Прижал меня к стенке, пёс.

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Склонный хот-дог

0

На Айпад можно даже стримы и интервью проводить

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Dra

0

Ура, ура, лонгрид от Екатерины!
ну ладно, ладно, не такой уж и лонгрид)

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Комментарий удален

Dra

Екатерина
0

:)

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Kyler

Екатерина
0

Удали коммент, а то моя шутка станет не смешной

Ответить

Екатерина Кузнецова

Kyler
0

удалила — иду навстречу сообществу

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Kyler

Dra
0

Лонгрид? Надеюсь у тебя не всё такое же лонг

Ответить

Dra

Kyler
0

У меня ещё длинная борода и Хаммер H1

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Taktischer Corgi

0

Копровирус копровирусом, но айпады надо продавать ☝️

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