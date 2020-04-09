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Также с помощью iPad близкие могут видеть последние минуты жизни тяжелобольного родственника.
9 апреля в США зарегистрировано уже больше 430 тысяч заражённых и 14 800 погибших от Covid-19. Медицинские работники и власти отмечают острую нехватку индивидуальных средств защиты для работы с заболевшими в период пандемии: масок, респираторов, экранов и костюмов.
Издание Wired сообщает, что некоторые американские больницы начали снабжать пациентов планшетами, которые позволяют врачам избегать личного контакта с больными, контролируя их состояние по видеосвязи. Это позволяет медперсоналу избегать рисков заражения и экономить дефицитные респираторы и защитные костюмы. Также iPad позволяет родственникам тяжелобольных оставаться с ними в последние минуты жизни.
С началом эпидемии коронавируса врачи в Массачусетской больнице в Бостоне перестали делать привычные обходы пациентов. Вместо этого общение с больными происходит через приложение для телемедицины Virtual Visit. Некоторые врачи участвуют в виртуальном общении из залов и коридоров больницы, другие прямо из дома с планшетов или телефонов.
У каждого заражённого Covid-19 в палате есть iPad, закреплённый у кровати. На планшете установлено программное обеспечение, позволяющее общаться с двумя тысячами медсестёр. Персонал может использовать iPad для проверки здоровья пациентов, при этом не подвергая себя риску и экономя средства защиты: маски, экраны, очки и костюмы.
По словам сотрудника Массачусетской больницы, за три недели использования iPad, расходование средств индивидуальной защиты сократилось вдвое, что помогает врачам справиться с их дефицитом.
Подобную технологию начали внедрять больницы Техаса и Нью-Йорка. Изначально целью iPad было предоставить пациентам возможность общаться с родственниками в условиях ограничения посетителей. Теперь, по словам сотрудников больниц, они удивлены положительным влиянием программ на работу врачей.
В госпиталях округа Харрис в штате Техас планшеты используют для использования переводчиков пациентами, не говорящими по английски. Больные могут проконсультироваться с фармацевтами и диетологами, а также общаться с близкими, которые не могут их навестить. Медсёстры связываются с семьями тяжёлых пациентов по видеосвязи, чтобы близкие смогли побыть с больным в последние минуты его жизни.
Директор по работе с пациентами одной из больниц округа Харрис Дэвид Риддл считает, что возможность пообщаться с умирающим от Covid-19 родственником по видеосвязи снимает эмоциональную нагрузку с медперсонала — единственных, кто находится рядом с больным.
Бруклинский медицинский центр SUNY Downstate в период пандемии коронавируса занимается только лечением больных Covid-19. Из-за большой загруженности центра, администрации и врачам некогда создавать систему телемедицины. Подаренные iPad и телефоны медперсонал использует для общения родственников и пациентов в критическом состоянии.
Сотрудники Мемориальной больницы Сан-Франциско изначально использовали планшеты для связи с родственниками заражённых, но теперь врачи сами общаются с пациентами.
По словам вице-президента и доктора больницы Кэтлин Джордан, виртуальное общение помогло пациентам сблизиться с персоналом — при личном посещении медсёстры одеты в защитные костюмы, которые закрывают их лица. Благодаря телемедицине больные могут видеть своего лечащего врача и медсестёр и их эмоции.
Врачи из группы риска или с ослабленным иммунитетом могут не приезжать в клинику, чтобы избежать заражения, а внести свой вклад, общаясь с больными по видеосвязи. Это поможет избежать острой нехватки персонала.
Курирующий службу виртуальных консультаций в госпитале Массачусетса Хуан Эстрада рассказал, что предлагал внедрить видеочаты с пациентами в больницу ещё до пандемии. Работники медучреждения отказывались, так как считали, что удалённая работа не подходит для сферы здравоохранения. По словам Эстрада, сейчас многие клиники настаивают на внедрении подобного сервиса в свои учреждения.
Это отсылка к библии. Когда-то яблоко поспособствовало тому, что нас изгнали из рая и бог там чё-то надулся и кинул нас. Сейчас у нас пиздец и бог всё так же дуется и забил на нас и яблоко символизирует попытку наладить с нами контакт. Преисподняя пытается нам сказать, что если что они нам помогут и яблоко больше не метафора зла, а рука помощи.
Ну видимо Айпад тупо у всех есть по дефолту
Просто сделать то же самое на зоопарк планшетов на Андроид никакого времени не хватит
Провинциальный чувак
зоопарк планшетов на Андроид
А на один планшет?
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Склонный хот-дог
@Екатерина Кузнецова забань меглина за обход блокировок жаль
Завязывайте с пропагандой хуйни
В США врачи используют планшет в борьбе с Covid-19. Видеоконсультации больных снижают риски заражения медперсонала
Тебе дать ссылочку на РТ, где это сказано?
Ура, ура, лонгрид от Екатерины!
ну ладно, ладно, не такой уж и лонгрид)