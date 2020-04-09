Также с помощью iPad близкие могут видеть последние минуты жизни тяжелобольного родственника.

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9 апреля в США зарегистрировано уже больше 430 тысяч заражённых и 14 800 погибших от Covid-19. Медицинские работники и власти отмечают острую нехватку индивидуальных средств защиты для работы с заболевшими в период пандемии: масок, респираторов, экранов и костюмов.

Издание Wired сообщает, что некоторые американские больницы начали снабжать пациентов планшетами, которые позволяют врачам избегать личного контакта с больными, контролируя их состояние по видеосвязи. Это позволяет медперсоналу избегать рисков заражения и экономить дефицитные респираторы и защитные костюмы. Также iPad позволяет родственникам тяжелобольных оставаться с ними в последние минуты жизни.

Планшеты внедрили в больницы для общения заражённых с родственниками — теперь ими пользуются врачи для удалённой помощи

С началом эпидемии коронавируса врачи в Массачусетской больнице в Бостоне перестали делать привычные обходы пациентов. Вместо этого общение с больными происходит через приложение для телемедицины Virtual Visit. Некоторые врачи участвуют в виртуальном общении из залов и коридоров больницы, другие прямо из дома с планшетов или телефонов.

​Доктор Ли Швамм демонстрирует использование новой системы виртуальной помощи для удалённого обследования пациентов Видео Массачусетской больницы

У каждого заражённого Covid-19 в палате есть iPad, закреплённый у кровати. На планшете установлено программное обеспечение, позволяющее общаться с двумя тысячами медсестёр. Персонал может использовать iPad для проверки здоровья пациентов, при этом не подвергая себя риску и экономя средства защиты: маски, экраны, очки и костюмы.

По словам сотрудника Массачусетской больницы, за три недели использования iPad, расходование средств индивидуальной защиты сократилось вдвое, что помогает врачам справиться с их дефицитом.

Подобную технологию начали внедрять больницы Техаса и Нью-Йорка. Изначально целью iPad было предоставить пациентам возможность общаться с родственниками в условиях ограничения посетителей. Теперь, по словам сотрудников больниц, они удивлены положительным влиянием программ на работу врачей.

Родственники могут провести с больными последние минуты жизни, используя планшеты

В госпиталях округа Харрис в штате Техас планшеты используют для использования переводчиков пациентами, не говорящими по английски. Больные могут проконсультироваться с фармацевтами и диетологами, а также общаться с близкими, которые не могут их навестить. Медсёстры связываются с семьями тяжёлых пациентов по видеосвязи, чтобы близкие смогли побыть с больным в последние минуты его жизни.

Директор по работе с пациентами одной из больниц округа Харрис Дэвид Риддл считает, что возможность пообщаться с умирающим от Covid-19 родственником по видеосвязи снимает эмоциональную нагрузку с медперсонала — единственных, кто находится рядом с больным.

Это не идеальная ситуация, но как врач, вы можете почувствовать облегчение, зная, что семья смогла хотя бы что-то сказать своим близким и быть с ними виртуально. Дэвид Риддл директор по работе с пациентами одной из больниц округа Харрис

Бруклинский медицинский центр SUNY Downstate в период пандемии коронавируса занимается только лечением больных Covid-19. Из-за большой загруженности центра, администрации и врачам некогда создавать систему телемедицины. Подаренные iPad и телефоны медперсонал использует для общения родственников и пациентов в критическом состоянии.

Удалённое общение с пациентами позволяет большему количеству врачей работать

Сотрудники Мемориальной больницы Сан-Франциско изначально использовали планшеты для связи с родственниками заражённых, но теперь врачи сами общаются с пациентами.

По словам вице-президента и доктора больницы Кэтлин Джордан, виртуальное общение помогло пациентам сблизиться с персоналом — при личном посещении медсёстры одеты в защитные костюмы, которые закрывают их лица. Благодаря телемедицине больные могут видеть своего лечащего врача и медсестёр и их эмоции.

Врачи из группы риска или с ослабленным иммунитетом могут не приезжать в клинику, чтобы избежать заражения, а внести свой вклад, общаясь с больными по видеосвязи. Это поможет избежать острой нехватки персонала.