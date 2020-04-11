Прямой эфир
Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. С 15 апреля наличие такого пропуска будет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте.
Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта. На официальном сайте мэра сразу появились подробности о том, как будет работать система. Некоторые подробности:
Теперь подробнее.
Пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.
Всё-таки будет и QR-код: он нужен для того, что «сотрудники контролирующих органов» могли быстро проверить сведения.
Есть категория людей, кому пропуск не нужен — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Также пропуск не нужен детям до 14 лет.
С 13 апреля его можно будет сделать на сайте mos.ru, а также с помощью телефонного звонка или СМС. На сайте нужно будет найти раздел «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу».
Пользователи должны указывать свои адреса, ФИО, данные паспорта и другую информацию. Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.
Люди без смартфонов и принтеров, я так понимаю, могут пройти в очередь на оплату штрафа?
Кто-нибудь уже пробовал туда DROP TABLE прописывать?
Обычно у пользователя из под которого это дерьмо выполняется нет прав на ddl
обычно те кто проектируют это могут только в angular/php и не знают что такое ddl и разграничения прав
Искусственный Макс
СМС пиздец как выглядет. У некоторых даже в 1 смс не вместится, чувствую
Там вроде можно ещё будет в колл-центр позвонить, тож выпишут пропуск как-то)
Все патрульные Москвы.
Только вместо баксов - пропуска
Нет, вместо пропусков - баксы. Точнее это получается одноразовый билет.
Вы нарушили режим САМОизоляции
Маразм крепчал
- Но у меня температура, я кажется заболел, кашляю, болит грудь...
- ВЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ... ВЕРНИТЕСЬ!
Актерский Никита
ты считаешь, что невозможно человека обязать что-то сделать самостоятельно? будешь удивлен, но многие законы предписывают самостоятельно что-нибудь сделать
Моя реакция на эту хуйню примерно такая...
Я сделал свой первый мем, пожалуйста лайкайте и смейтесь.
Аналитический Артем
Не смешно, но за старания лойс. А то пролистал все комменты и ни одной годной шутёхи, даже расстроился
Самоизоляция - это когда я сам решаю не выходить из дома. Если запрещают выходить - это просто изоляция. Домашний арест нихуя не называется самоарест. Так вот если это изоляция, на основании чего она если режима ЧС нет? Есть тут хоть один юрист? Нельзя просто ни с хуя выписать штраф если законом не запрещено выходить из дома.
Актерский Никита
безотносительно законности самоизоляции, ты, например, обязан самостоятельно зарегистрироваться по месту жительства, или явиться в военкомат и тд., странно что вы так воспринимаете
Слышал, что вокруг Кремля устанавливают защитные столбы. К чему Москва готовится?
Атомный кофе
К набегу половцев
Это единственное видео, которое гуляет по всем соцсетям. Кем снято? Когда? Где другие пруфы?
Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.
Актерский Никита
ну номера пропусков уничтожат, зачем они, а про остальные данные никто не говорил
Давний калькулятор
Ну, может, они конкретно с этого сайта их удалят, но во все базы данных это тысячу раз успеет утечь.
Интересно как с этим будут жить граждане без компьютерной грамотности
Пора подтянуть как бы, самое время
Нельзя пойти на курсы, ведь ты не можешь распечатать пропуск
Тогда онлайн!
А что такое "онлайн"?? И где его найти?
Тебе придется тяжело, раз ты не смог прочитать, что пропуск можно оформить по телефону
Хитрый автор решил дополнить эту информацию после того как я выставлю себя глупцом перед тобой.
Бабушки, которые не умеют пользоваться компьютером, могут позвонить о телефону
Власть заигралась в кибергулаг вместо того, чтобы брать ответственность за решение основной проблемы. В мае, допустим, передача идёт на спад, и карантин заканчивается. Людей с иммунитетом имеется максимум 5% (чем меньше умерших и попавших в больницу, тем меньше переболевших в лёгкой форме, поскольку пропорция универсальна), остальные 95% так же уязвимы. Проходит две-три недели, статистика заражений опять устремляется вверх, опять нужен месячный карантин. И так далее, и так далее. Тут уже речь идёт не о том, что человеку без работы не из чего штраф платить (и, следовательно, на него насрать), а о том, что есть нечего будет.
Фантазии о том, как с помощью цифровой слежки будут мгновенно выявляться очаги распространения вируса, на которые как вихрь будет налетать наша красная конница, оставим на совести авторов и подрядчиков присоветованных систем. В условиях эпидемии даже арестовать за передачу вируса некого, поскольку контактов и передач может быть несколько, и даже теоретически они обнаруживаются лишь постфактум.
Грех не обратить ситуацию на отслеживание хомячков. Так так, кто тут у нас пожертвовал Навальному 100 рублей? С кем контактировал этот донор? Так-так, у нас тут ячейка Навальнизма? Именно так. Эпидемия кончится, система-то останется на вооружении. И законы останутся. И потом это нарушение медицинской тайны вообще-то! Я не обязан никому сообщать свои диагнозы!
Это вы стереотипно предполагаете злую волю всесильных кремлёвских колдунов и прочее. Речь о том, что бюрократия ничего другого в принципе не способна сделать, кроме как вообразить, что в тюрьме всё пойдёт по правилам. Правда, соотечественники, радостно ждущие, когда всё наебнётся, тоже хороши.
такую систему реально было быстро поднять или к этому давно готовились?
Реально, но работать будет сам понимаешь как
как часы
теперь то можно?
Продам дождевик Яндекс.Еды
70 000 руб. Самовывоз. Москва
Финальная версия схемы выдачи пропусков
Первые два шага какие-то избыточные, можно и без них
ебать сюр какой. антиутопия нахуй (соре за м*т)
Ну а ху*ли, там глядишь - начнут в пятницу вечером очередь занимать, чтобы в субботу пораньше освободиться...
Я каждый день езжу в другой район ухаживать за неходячей бабулей, как ей объяснить что есть она теперь будет 2 раза в неделю?
Вам с бабулей рекомендуется сразу сдохнуть и не портить красивые собянинские презентации.
Земной шмель
Звонишь вот сюда и задаешь вопросы - 777-77-77.
По-идее такой вариант должен быть предусмотрен.
В регионах же предусмотрели, а Бордюрный чуть ли не в презики метит - неужели тупее губернаторов.
Называется по разному где справка, где пропуск для лиц, следующих к близким родственникам. У меня мама (тоже болеет, но слава богу ходячая) во Владимирской области - сам такую оформлял еще 3 апреля.
Если не поможет в понедельник звонишь - 623-10-20 (по понедельникам с 15:00 до 18:00) - Прямая телефонная связь с руководством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы - вообще это их епархия - пусть объяснят как быть или там сиделку или еще кого из числа волонтеров выделяют.
Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.
А велосипед?
А самокат?
Продажи этих пропусков по-любому будут осуществляться, найдутся желающие организовать заработок на данной теме. Где купить?
По всей России продают уже, Москва только вливается в общий тред
Уже вырисовывается небольшое гетто. Потом введут карточки сколько раз в магазин можно сходить. И далее по списку
80 лет готовились
А нахуй бы они не пошли? Самоизоляция это добровольная хуйня. Анус сете пусть оштрафуют, пидарасы
Это касается только транспорта? Пешком ходить можно будет без пропусков?
Земной шмель
Это пока - любимый Ширяевым MVP - сейчас доходность прикинут, а потом глядишь и на всех раскатают (особенно еси она ниже ожидаемой окажется))
Комментарий удален
Комментарий удален
Ладно, непонятно, если в личном авто двое едут, то пропуск только водителю или каждому нужен свой...
После каждого разъяснения становится все более непонятно. Говорили же, что с 13 только поездки на работу, а теперь все?!