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Женя Кузьмин
13 299

Для любых поездок по Москве и Подмосковью с 15 апреля вводят цифровые пропуска. Что это и как будет работать Материал редакции

Наличие такого пропуска будет обязательным для передвижения на личном и общественном транспорте.

111 комментариев
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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении цифровых пропусков для передвижения по городу. С 15 апреля наличие такого пропуска будет обязательным для поездок на личном и общественном транспорте.

«Находясь в пути, граждане обязаны предъявить паспорт и цифровой пропуск (показать распечатку или экран смартфона) по требованию должностных лиц, осуществляющих контроль передвижения по городу» — так указано на сайте мэра.

Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикла, скутера, автомобиля, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородного железнодорожного и наземного общественного транспорта. На официальном сайте мэра сразу появились подробности о том, как будет работать система. Некоторые подробности:

  • Цифровые пропуска обязательны для поездок как в Москве, так и по Подмосковью;
  • Система носит заявительный характер. Каждый может получить пропуск, а перечень уважительных причин для передвижения остаётся открытым;
  • Пропуск для личных целей (по сути, что угодно, кроме работы и похода в больницу) можно заказывать только два раза в неделю;
  • Городские власти получат право проверять достоверность сведений, указанных в причинах;
  • Пропуск не нужен для передвижения пешком, в том числе для похода в магазин, выброса мусора или прогулки с собакой.

Теперь подробнее.

Что из себя представляет пропуск

Пропуск — специальный код, состоящий из цифр и букв. Первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Всё-таки будет и QR-код: он нужен для того, что «сотрудники контролирующих органов» могли быстро проверить сведения.

У пропуска есть несколько категорий

  • Цифровой пропуск для поездки на работу — он выдаётся до 30 апреля, обновлять его не нужно. Владелец пропуска должен оставить данные паспорта и телефон, а работодатель должен предоставить другую информацию;
  • Посещение медучреждения — выдаётся на один день. Маршрут ограничен указанной медицинской организацией;
  • Иные цели — выдаётся на один день. Важно: такой пропуск можно получать только два раза в неделю. Пользователь должен указать цель поездки — пока неясно, что будет, если указать причину, которую посчитают «неуважительной» и могут ли посчитать вообще.

Есть категория людей, кому пропуск не нужен — это военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, судьи и иные служащие, имеющие удостоверения установленного государством образца. Также пропуск не нужен детям до 14 лет.

Как получить пропуск

С 13 апреля его можно будет сделать на сайте mos.ru, а также с помощью телефонного звонка или СМС. На сайте нужно будет найти раздел «Получение цифрового пропуска на передвижение по городу».

Что с персональными данными?

Пользователи должны указывать свои адреса, ФИО, данные паспорта и другую информацию. Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.

Реакция соцсетей

Alexey Navalny @navalny
Езда по пропускам. Штрафы. Почему это до сих пор называется "самоизоляция" и "нерабочая неделя". Вводите ЧС, говорите "карантин" и, как положено по закону, компенсируйте всем убытки из бюджета. Он большой, там даже 30 млрд на плитку сейчас нашлось. https://twitter.com/MosSobyanin/status/1249022562400710657
Два слова @2_slova
Продам пропуск
ivan davydov @ivan_f_davydov
Дышать без получения разрешения от мэрии пока можно.
Мурбанистика @ktvsiy
Кто-то верит, что предоставленные персональные данные впоследствии будут удалены?))
Ilya Klishin @Vorewig
— Хочу услышать от тебя 9 главных слов
— Передвигаться по Москве пешком пока можно будет без пропусков
Pavel Pryanikov @netovetz
Хорошо бы почитать мнение профессиональных юристов (адвокатов) о соответствии законодательству вводимых мэрией Москвы "электронных пропусков" (QR-кодов). Может, была уже у кого-то экспертиза?
La Russie parle @Russia_calls
Короче, говорите, что вам меньше 14 лет, и убегаете.
Н и к о т и н к а с Б р о в я м и @Yoghikitt
Вышла инструкция по пропускам в Москве и что-то не могу https://t.co/ybryxHVumc

#карантинвроссии #новости

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111 комментариев
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Rudolf Cunningham

30

Люди без смартфонов и принтеров, я так понимаю, могут пройти в очередь на оплату штрафа?

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Антон Шпякин

Rudolf
7
Ответить

Пётр Дерябин

Антон
36

Кто-нибудь уже пробовал туда DROP TABLE прописывать?

Ответить

Прохожий Мика

Пётр
0

Хаха

Ответить

Litnikov Danil

Пётр
0

Обычно у пользователя из под которого это дерьмо выполняется нет прав на ddl

Ответить

Michael Shultz

Litnikov
0

обычно те кто проектируют это могут только в angular/php и не знают что такое ddl и разграничения прав

Ответить

Дополнительный

Michael
0

Это где? В провинциальных веб-студиях?

Ответить

Искусственный Макс

Антон
6

СМС пиздец как выглядет. У некоторых даже в 1 смс не вместится, чувствую

Ответить

SuxoiKorm

Искусственный
15

Спасибо что не заставляют писать кем выдано

Ответить

Роман Чубар

Rudolf
1

Там вроде можно ещё будет в колл-центр позвонить, тож выпишут пропуск как-то)

Ответить

Имя Фамилия

Rudolf
0

Нет, просто нельзя выходить. Никогда.

Ответить

Станислав Назаров

31

Все патрульные Москвы. 

Ответить

Виктор Ганелес

Станислав
0

Только вместо баксов - пропуска

Ответить

Василий Лебедев

Виктор
2

Это все легко монетизируется в "штраф на месте".

Ответить

Victor Ganin

Виктор
0

Нет, вместо пропусков - баксы. Точнее это получается одноразовый билет.

Ответить

Леонид Федотов

26

Вы нарушили режим САМОизоляции

Маразм крепчал

Ответить

плюшевый батон

Леонид
7

Так написано же вернитесь домой и оплатите штраф

Ответить

Илья Утёнков

Леонид
0

- Но у меня температура, я кажется заболел, кашляю, болит грудь...
- ВЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ... ВЕРНИТЕСЬ!

Ответить

Актерский Никита

Леонид
0

ты считаешь, что невозможно человека обязать что-то сделать самостоятельно? будешь удивлен, но многие законы предписывают самостоятельно что-нибудь сделать

Ответить

Сергей Васильев

18

Моя реакция на эту хуйню примерно такая...

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
15

Я сделал свой первый мем, пожалуйста лайкайте и смейтесь.

Ответить

Аналитический Артем

Сергей
6

Не смешно, но за старания лойс. А то пролистал все комменты и ни одной годной шутёхи, даже расстроился

Ответить

Простой украинец

Аналитический
3

ТЖ не выдали цифровое разрешение на смешные шутки

Ответить

Сергей Васильев

Аналитический
0

Это не шутка

Ответить

Сергей Васильев

Сергей
0

Хотя мне похуй.

Ответить

Просто Тимуррр

13

Самоизоляция - это когда я сам решаю не выходить из дома. Если запрещают выходить - это просто изоляция. Домашний арест нихуя не называется самоарест. Так вот если это изоляция, на основании чего она если режима ЧС нет? Есть тут хоть один юрист? Нельзя просто ни с хуя выписать штраф если законом не запрещено выходить из дома.

Ответить

Dra

Просто
11

Если нарушили самоизоляцию, пожалуйста, пройдите на самоарест и уплатите самоштраф.

Ответить

Artyom Zakharov

Просто
2
Ответить

Просто Тимуррр

Artyom
0

Какой-то правовой пиздец. Впрочем ничего нового

Ответить

Актерский Никита

Просто
0

безотносительно законности самоизоляции, ты, например, обязан самостоятельно зарегистрироваться по месту жительства, или явиться в военкомат и тд., странно что вы так воспринимаете

Ответить

Иван Иванов

–5

Слышал, что вокруг Кремля устанавливают защитные столбы. К чему Москва готовится?

Ответить

Атомный кофе

Иван
37

К набегу половцев

Ответить

Tural M

Атомный
0

а печенеги?

Ответить

Атомный кофе

Tural
0

кончились(

Ответить

Michael Shultz

Tural
0

во второй волне будут

Ответить

Андрей Викторович

Иван
0

Это единственное видео, которое гуляет по всем соцсетям. Кем снято? Когда? Где другие пруфы?

Ответить

Victor Axonoff

Андрей
1

Стоит получить пропуск и съездить, проверить. Как считаешь?!

Ответить

Евгений Мартынов

12

Московские власти обещают, что по окончании карантинных мер информация о выданных пропусках будет уничтожена.  

Ответить

Актерский Никита

Евгений
0

ну номера пропусков уничтожат, зачем они, а про остальные данные никто не говорил

Ответить

Давний калькулятор

Евгений
0

Ну, может, они конкретно с этого сайта их удалят, но во все базы данных это тысячу раз успеет утечь. 

Ответить

Евгений Мартынов

Давний
0

Изначально тухлый движ с этими "пропусками".

Ответить

Валдис Балодис

5

Интересно как с этим будут жить граждане без компьютерной грамотности

Ответить

Поменял Никнейм

Валдис
12

Пора подтянуть как бы, самое время

Ответить

Валдис Балодис

Поменял
11

Нельзя пойти на курсы, ведь ты не можешь распечатать пропуск

Ответить

Vladimir Medvedev

Валдис
1

Тогда онлайн!

Ответить

Sergey Grigor'ev

Vladimir
3

А что такое "онлайн"?? И где его найти?

Ответить

Rudolf

Sergey
6

Кто такой этот ваш онлайн нахуй?

Ответить

Dmitry Bashkatov

Rudolf
1

Он нам и нахуй не нужон, онлайн этот

Ответить

Solid Light

Валдис
7

Тебе придется тяжело, раз ты не смог прочитать, что пропуск можно оформить по телефону

Ответить

Валдис Балодис

Solid
2

Хитрый автор решил дополнить эту информацию после того как я выставлю себя глупцом перед тобой.

Ответить

Artem Puchkov

Solid
1

Даже интересно сколько будешь ожидать на линии чтобы выйти из дома

Ответить

Виктор Ганелес

Валдис
0

Бабушки, которые не умеют пользоваться компьютером, могут позвонить о телефону

Ответить

Персональный меч

Валдис
0

Это тот самый цифровой антихрист!

Ответить

Романелло Кивогенс

1

Ну, по традиции:
https://tjournal.ru/news/153293-putin-v-blizhayshie-chasy-vystupit-s-obrashcheniem-k-rossiyanam-iz-za-koronavirusa?comment=3217940

Ответить

CommentBot

Романелло
19
Ответить

vasya pupkin

6

Власть заигралась в кибергулаг вместо того, чтобы брать ответственность за решение основной проблемы. В мае, допустим, передача идёт на спад, и карантин заканчивается. Людей с иммунитетом имеется максимум 5% (чем меньше умерших и попавших в больницу, тем меньше переболевших в лёгкой форме, поскольку пропорция универсальна), остальные 95% так же уязвимы. Проходит две-три недели, статистика заражений опять устремляется вверх, опять нужен месячный карантин. И так далее, и так далее. Тут уже речь идёт не о том, что человеку без работы не из чего штраф платить (и, следовательно, на него насрать), а о том, что есть нечего будет.

Фантазии о том, как с помощью цифровой слежки будут мгновенно выявляться очаги распространения вируса, на которые как вихрь будет налетать наша красная конница, оставим на совести авторов и подрядчиков присоветованных систем. В условиях эпидемии даже арестовать за передачу вируса некого, поскольку контактов и передач может быть несколько, и даже теоретически они обнаруживаются лишь постфактум.

Ответить

Yuri Miller

vasya
1

Грех не обратить ситуацию на отслеживание хомячков. Так так, кто тут у нас пожертвовал Навальному 100 рублей? С кем контактировал этот донор? Так-так, у нас тут ячейка Навальнизма? Именно так. Эпидемия кончится, система-то останется на вооружении. И законы останутся. И потом это нарушение медицинской тайны вообще-то! Я не обязан никому сообщать свои диагнозы!

Ответить

vasya pupkin

Yuri
0

Это вы стереотипно предполагаете злую волю всесильных кремлёвских колдунов и прочее. Речь о том, что бюрократия ничего другого в принципе не способна сделать, кроме как вообразить, что в тюрьме всё пойдёт по правилам. Правда, соотечественники, радостно ждущие, когда всё наебнётся, тоже хороши.

Ответить

Андрей Рядькин

0

такую систему реально было быстро поднять или к этому давно готовились?

Ответить

Поменял Никнейм

Андрей
14

Реально, но работать будет сам понимаешь как

Ответить

Андрей Рядькин

Поменял
7

как часы 

Ответить

Папуша

Андрей
18

Судного дня

Ответить

Атомный кофе

Андрей
0

швейцарские

Ответить

Stan Majors

Андрей
2

Да

Ответить

Владислав Сурков

4

теперь то можно? 

Ответить

Владислав Сурков

Владислав
0

https://uslugi.mosreg.ru/services/21158/testing 

Ответить

Александр Марков

Владислав
0

И кому от этого станет лучше?

Ответить

Мистер Блондин

3

Продам дождевик Яндекс.Еды
70 000 руб. Самовывоз. Москва

Ответить

Владислав Сурков

Мистер
2

пффф https://tjournal.ru/topkek/157008-ideya-dlya-biznesa-karshering-termosumok

Ответить

Мистер Блондин

Владислав
2

круто, не видел
ставлю класс

Ответить

Евгений Мартынов

3

Финальная версия схемы выдачи пропусков

Ответить

Tsimur Abayeu

Евгений
1

Первые два шага какие-то избыточные, можно и без них 

Ответить

Актерский Никита

Tsimur
1

я бы оставил просто "оплатите"

Ответить

Nastya Kogalymskaya

3

ебать сюр какой. антиутопия нахуй (соре за м*т)

Ответить

Евгений Мартынов

Nastya
0

Ну а ху*ли, там глядишь - начнут в пятницу вечером очередь занимать, чтобы в субботу пораньше освободиться...

Ответить

Сергей Карпов

2

Я каждый день езжу в другой район ухаживать за неходячей бабулей, как ей объяснить что есть она теперь будет 2 раза в неделю?

Ответить

vasya pupkin

Сергей
1

Вам с бабулей рекомендуется сразу сдохнуть и не портить красивые собянинские презентации.

Ответить

A.A.

Сергей
0

Намекну песней, чтоб никто не догадался:

Ответить

Земной шмель

Сергей
0

Звонишь вот сюда и задаешь вопросы - 777-77-77.
По-идее такой вариант должен быть предусмотрен.
В регионах же предусмотрели, а Бордюрный чуть ли не в презики метит  - неужели тупее губернаторов.
Называется по разному где справка, где пропуск для лиц, следующих к близким родственникам. У меня мама (тоже болеет, но слава богу ходячая) во Владимирской области - сам такую оформлял еще 3 апреля.
Если не поможет в понедельник звонишь - 623-10-20 (по понедельникам с 15:00 до 18:00) - Прямая телефонная связь с руководством Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы - вообще это их епархия - пусть объяснят как быть или там сиделку или еще кого из числа волонтеров выделяют.

Выдача справок близким родственникам
Выдача справок близким родственникам
www.social33.ru
Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

2

Продолжайте свой путь и не забудьте оплатить новые нологи 

Ответить

Сергей Махалов

2

ВЫ НАРУШИЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

плотите штраф

Ответить

Кредитный мангал

2

Ничего, главное сплотиться вокруг лидера в эти тяжёлые времена, которые наступили по вине этого самого лидера.

Ответить

Илья Утёнков

Кредитный
0

Саморекурсия

Ответить

Liu Tiko

2

Москва все ближе к сериалу Года

Ответить

Ленинград Amsterdam

1
Ответить

Ленинград Amsterdam

Ленинград
2
Ответить

Меглин

1

Пропуск нужен для любого транспорта — мотоцикле, скутере, автомобиле, такси, метро, МЦК, МЦД, пригородном железнодорожном и наземном общественном транспорте.

А велосипед?

Ответить

Поменял Никнейм

Меглин
1

А ты дома сиди

Ответить

Dolck Poller

Меглин
0

А самокат?

Ответить

Max Berezin

Dolck
0

А ролики?

Ответить

Dra

Max
0

А телепорт?

Ответить

Перспективный меч

1

Молодой человек, у вас заголовок

Ответить

Поменял Никнейм

Перспективный
0

Какой большой!

Ответить

Илья Утёнков

Перспективный
0

Пропуска, такие пропуска...

Ответить

Artyom Zakharov

1

Продажи этих пропусков по-любому будут осуществляться, найдутся желающие организовать заработок на данной теме. Где купить?

Ответить

Это не шутки

Artyom
0

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Ответить

Имя Фамилия

1

Уже вырисовывается небольшое гетто. Потом введут карточки сколько раз в магазин можно сходить. И далее по списку

Ответить

chachalava

1

Добро пожаловать в ГУЛАГ

Ответить

Yuri Miller

1

80 лет готовились

Ответить

Михаил Зинчук

Yuri
0
Ответить

Горячий ихтиандр

1

На мос ру вообще ноль инфы, держу в курсе

Ответить

Алексей Владимирович

1

А нахуй бы они не пошли? Самоизоляция это добровольная хуйня. Анус сете пусть оштрафуют, пидарасы

Ответить

Алексей Крот

0

Это касается только транспорта? Пешком ходить можно будет без пропусков?

Ответить

Женя Кузьмин

Алексей
1

да

Ответить

Земной шмель

Женя
0

Это пока - любимый Ширяевым MVP - сейчас доходность прикинут, а потом глядишь и на всех раскатают (особенно еси она ниже ожидаемой окажется))

Ответить

Дружеский утюг

0

Всё в порядке, оплатите штраф и продолжайте свой путь

Ответить

Комментарий удален

No Name

0

Плоти нолог... и штраф

Ответить

Алёна Кириченко

0

https://stihi.ru/2020/04/11/5750

Кукуха (Елизаветта Ерофеева) / Стихи.ру
Портал предоставляет авторам возможность свободной публикации и обсуждения произведений…
stihi.ru
Ответить

Комментарий удален

Софья Евтюшина

0

Ладно, непонятно, если в личном авто двое едут, то пропуск только водителю или каждому нужен свой...

Ответить

Ilya Sidyakin

0

После каждого разъяснения становится все более непонятно. Говорили же, что с 13 только поездки на работу, а теперь все?!

Ответить

Прочий алмаз

–2

Ну ля. И где его брать? Это приложение или что? 

Ответить
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