В Краснодаре без пропуска можно перемещаться по городу шесть часов в день, а в Подмосковье он нужен даже для того, чтобы выбросить мусор.

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С введением режима самоизоляции во всех российских регионах жителям рекомендовали не выходить из дома без острой необходимости. Чтобы контролировать соблюдение режима, местные власти вводят пропускные системы — в одних регионах они нужны только работникам предприятий и автомобилистам, а в других даже пешеходам.

Пропуск можно получить в виде справки с работы, QR-кода и номера из SMS-сообщения. Проверять данные в пропусках будут сотрудники полиции, а за некорректные сведения и нарушение режима может грозить административное наказание.

В Москве и Подмосковье цифровой пропуск понадобится для поездок на автомобиле и общественном транспорте — это уже привело к очередям в метро

С 15 апреля в Москве для поездок по городу на общественном транспорте, такси, личном или служебном автомобиле нужен цифровой пропуск. Пешеходам его оформлять не нужно, но придётся придерживаться правил и ограничений, введённых в городе.

Чиновникам, военнослужащим, журналистам, судьям, адвокатам, нотариусам, и частным охранникам можно передвигаться по городу, используя служебное удостоверение. Остальным для оформления пропуска нужно указать свои данные и выбрать цель поездки:

Поездки на работу — только для тех организаций, чья деятельность не приостановлена. Выдаётся на весь срок до 30 апреля;

Посещение медицинской организации — выдаётся на один день;

Поездка в иных целях — можно оформить не чаще двух раз в неделю.

Получить пропуск можно на сайте, по SMS или по телефону — по данным оперативного штаба Москвы по коронавирусу, к 14 апреля оформили около 3,2 миллионов пропусков. Из них уже аннулировали около 900 тысяч пропусков из-за недостоверных данных, а если ошибки в пропуске обнаружатся во время проверки сотрудником полиции, заявителя могут оштрафовать на 1-3 тысячи рублей.

​Цифровой пропуск. Нажмите на изображение, чтобы увеличить Скриншот TJ

В первый день выдачи пропусков 13 января сайт для оформления пропусков перестал работать. Глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко объяснил это «бот-атаками, в том числе из-за рубежа».

С получением пропуска по звонку на «горячую линию» также возникли проблемы: звонок сбрасывался, либо все операторы были заняты. При попытке оформить его через SMS, абоненты «Мегафона» в Подмосковье получали подписку на развлекательную услугу за 30 рублей. В компании объяснили это тем, что правительства Московской области не предупредило «Мегафон» о необходимости привязать к номеру 0250 сервис по оформлению пропусков.

Проверять данные пропуска будут на входе в метро, на дорогах города и в такси. В первый день запуска пропускной системы в метро образовались очереди, а на дорогах пробки. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в дальнейшем проверку пропусков автоматизируют, чтобы избежать массовых скоплений людей.

Фото @King_Ondatra

В Московской области оформить пропуск можно в приложении «Госуслуги СТОП Кронавирус». Перед оформлением пропуска нужно заполнить анкету: имя, фамилию, данные паспорта, ответить на вопросы о самочувствии и согласиться с правилами самоизоляции. Приложение просит загрузить фотографии лица и паспорта, но выдаёт пропуск и без них.

«Госуслуги СТОП Кронавирус» выдаёт пропуска для жителей Подмосковья, но и с московским адресом проживания сервис выдаёт QR-код. После оформления заявки на экране появляется «таймер пребывания на улице», но в приложении время действия разрешения не указано.

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Водители такси подмосковья сообщили, что не могут проверять достоверность кода, так как у них не работает специальное приложение. Водителям приходится начинать поездку, просто посмотрев на QR-код пассажира.

В Нижегородской области выйти из дома можно по QR-коду, а в Краснодарском крае — про пропускам, оформленным через интернет

Чтобы выйти из дома в Нижегородской области, жителям необходимо получить QR-код на сайте, в приложении или по телефону 112. Без кода выйти из дома получится только для выноса мусора или выгула собаки, но при этом у жителя могут проверить прописку.

Скриншот nn-card.ru

С 13 апреля QR-коды для перемещения по городу могут получить также сотрудники работающих предприятий в Севастополе. Для этого работодателям необходимо зарегистрировать компанию, внести данные всех сотрудников, после чего они смогут получить коды. Остальные жители Севастополя должны соблюдать режим самоизоляции, за исключением походов в ближайшие магазины или посещения медучреждений.

На время карантина в Краснодарском крае жителям разрешается выходить из дома в магазин, аптеку или для выгула собаки. Для поездки на работу сотрудникам предприятий выдавались специальные пропуска.

С 31 марта в крае запрещён транзитный проезд между населёнными пунктами, а перемещение на автомобиле было возможно только в крайних случаях — для обращения за экстренной медицинской помощью или для поездки на работу. Работу общественного транспорта ограничили — он работает утром с 6:00 до 9:00 и вечером с 17:00 до 20:00.

В городе ввели три типа пропусков:

Жёлтый спецпропуск для перемещения работников пешком или на общественном транспорте;

Жёлтый спецпропуск для поездок на автомобиле по Краснодару и пригороду;

Красный спецпропуск для перемещения на автомобиле по Краснодарскому краю.

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С 12 по 18 апреля меры для краснодарцев смягчили. Теперь жителям можно гулять с детьми у дома, а с 10:00 до 16:00 ввели «беспропускное окно» — в это время разрешены все поездки на автомобиле по городу.

В Башкортостане пропуск нужно получать в двух случаях: если житель продолжает ездить на работу, и если необходимо решить срочные дела на автомобиле. Бумажный пропуск для работы выдаёт предприятие — в нём содержатся имя, паспортные данные и дата выдачи разрешения.

Чтобы оформить пропуск для поездки на автомобиле, нужно зарегистрироваться на сайте и оставить заявку с данными водителя и автомобиля. Для пешеходов и поездок на общественном транспорте пропуск не нужен.

​Образец пропуска на работу в Башкортостане Фото 56orb.ru

В Казани и Приморье получить пропуск можно через SMS

В Казани для выхода из дома нужно получить «индивидуальный код на выход» — он действует 1-2 часа. Чтобы получить пропуск, на номер 2590 нужно отправить имя, данные паспорта и адрес фактического проживания, после чего выбрать цель выхода из дома — всего их девять. После введения пропускного режима, жители Казани жаловались на длительное ожидание SMS-кода и платные сообщения.

Таксистам, курьерам и предпринимателям, которым нужно доехать до места производства или закупить материала, можно получить пропуск по ИНН — он действует 12 часов. Для поездки на работу нужен не пропуск, а справка от работодателя.

Без пропуска можно сходить в магазин или аптеку, выгулять собаку, выбросить мусор, обратиться в больницу и работать волонтёром.

​Получение пропуска в Казани Фото inkazan.ru

В Приморском крае передвигаться по городу могут только те, кто продолжает работать. Остальные жители должны ограничиться посещением ближайших магазинов, аптек и медучреждений.

Получить пропуск могут сотрудники компаний, которые есть в списке на региональном сайте госуслуг. Для этого нужно авторизоваться на сайте, выбрать своё предприятие, заполнить данные и получить SMS-код, дающий право на поездки по Приморью.

В большинстве российских регионов действуют схожие правила до 30 апреля: закрыты все предприятия, кроме обеспечивающих жизнедеятельность города. Выходить из дома жителям разрешается только в случаях необходимости:

Посещение медучреждений;

Поход в магазин или аптеку;

Выгул собаки;

Поездка на работу.

Предприятиям необходимо создать списки сотрудников, продолжающих работать и сдать их в администрацию города. В Саратове, Адыгее, Перми и других городах жителям не нужно получать пропуска для поездки на работу — при необходимости их данные сверят со списком работодателя.