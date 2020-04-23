После ужесточения ответственности за фейки о Covid-19 даже юристы не понимают, когда россиян будут просто штрафовать, а когда — сажать на три года.

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Популярная паста, распространившаяся в чатах в WhatsApp

В апреле в России ввели уголовную ответственность за фейки о коронавирусе. Дела заводят за сообщения о высокой смертности, о происхождении вируса и о вспышках Covid-19 в больницах и колониях. С кем-то проводят профилактическую беседу и заставляют извиниться, а тем, кому повезло меньше, грозит лишение свободы или огромный штраф. Юристы считают, что в новых правилах много неопределённостей, и в теории власти смогут наказывать тех, кто упрекает их в неэффективности мер.

За фейки о Covid-19 грозит штраф до 700 тысяч рублей или лишение свободы. Возбудят ли уголовное дело или обойдутся административным — непредсказуемо

Генпрокуратура начала выявлять фейки о коронавирусе в феврале и с тех пор обнаружила 300 фактов распространения недостоверной информации, приказав ограничить к ней доступ на более чем 260 сайтах. Представитель ведомства Андрей Иванов рассказал, что фейковые новости обычно связаны с несколькими основными сюжетами:

Власти и медики скрывают масштабы распространения инфекции и человеческих жертв;

В крупные города перебрасывают военнослужащих и сотрудников Росгвардии;

Covid-19 — миф, а принимаемые для защиты меры излишни;

Людей заражают запланированно;

Сайты, продающие поддельные пропуски для перемещения по городам: с фейкового сайта ФСИН мошенники рассылают требования об оплате штрафа за нарушение режима самоизоляции и свои реквизиты.

1 апреля Владимир Путин ввёл уголовную ответственность за фейки о коронавирусе. За распространение недостоверных новостей, которые представляют угрозу гражданам, и ложной информации о принимаемых мерах безопасности теперь грозит штраф на сумму от 300 000 до 700 000 рублей, обязательные работы или лишение свобод сроком до трёх лет. В случае причинения вреда здоровья человеку штраф больше — от 700 000 до 1,5 миллиона рублей. А если публикация фейка привела к смерти человека, то это грозит штрафом до двух миллионов рублей или лишением свободы до пяти лет.

Кроме того, Госдума ужесточила административную ответственность за фейки об эпидемии. Для юридических лиц штрафы составят от 1,5 до трёх миллионов рублей. Если публикация приводит к смерти человека, причинению вреда здоровью или имуществу, массовому нарушение общественного порядка — от трёх до пяти миллионов рублей.

Юристы, с которыми пообщался TJ, отмечают, что то, какое дело будет в итоге возбуждено – уголовное или административное, — решает конкретное должностное лицо , поскольку составы фактически идентичные. И это, по словам юристов, нарушает принцип правовой определённости.

За шутки о коронавирусе заставляют извиняться и возбуждают дела, к фигурантам приходят с обысками

Первое уголовное дело за распространение ложной информации о коронавирусе возбудили уже 3 апреля из-за поста в группе «Новости Сестрорецка» во «ВКонтакте». В публикации говорилось, что из одной из петербургских клиник отпустили заражённого Covid-19. У автора поста активистки Анны Шушпановой, которая утверждает, что написала его со слов местного жителя, прошёл обыск. Сейчас Шушпанова и петербуржец Андрей Романов проходят по делу в качестве свидетелей.

К нижегородцу Алексею Садомовскому тоже пришли правоохранительные органы после рассказа о ситуации в местной больнице. 11 апреля он написал в фейсбуке, что его подругу, вероятно, заразили коронавирусом, положив её в палату с пациенткой с его симптомами. После этого у девушки, которая поступила в инфекционную больницу с пиелонефритом, выявили Covid-19. «Сколько человек заразилось в итоге из-за решения поместить пациентку N в общую палату, неизвестно. Как она сама заразилась, не знаем (вероятно, в той же больнице). Сколько человек перезаражал каждый заразившийся от неё — тем более», — добавил Садомовский.

Через два дня ему позвонил оперуполномоченный. «Он сказал, что хочет поговорить со мной по поводу этого поста и приедет через час, — рассказал Садомовский TJ. — Через час он приехал с ещё одним полицейским. Они хотели вручить мне предостережение о недопустимости распространения недостоверной информации о коронавирусе». По совету адвоката Алексей отказался что-либо подписывать и давать объяснения. Дело на Садомовского пока заводить не стали. Его предупредили о высоких штрафах и попросили удалить пост.

Я прекрасно знал, что за распространение фейков о коронавирусе есть уголовная и административная ответственность, поэтому занимался довольно скрупулёзным фактчекингом. Я уверен, что всё написанное в посте — правда. Я даже спросил у полицейских, не пытались ли они проверить эту информацию. Они сказали, что пока этим не занимались, и в больницу их не пускают из-за эпидемии. Не знаю, почему они тогда решили, что это фейк. Алексей Садомовский в разговоре с TJ

Зачастую авторы сообщений, на которые обращают внимание органы, не так уверены в своей правоте. Более того, многие сами не верят в то, что рассылают.

Например, жительница Липецка увидела в чате в WhatsApp пост о том, что город скоро закроют, а какого-то «чувака» увезли «в капсуле» с диагнозом «коронавирус». Девушка тут же переслала сообщение в чат детского сада, куда ходит её дочь, и оно разлетелось по другим беседам. Сама она сочла информацию ложной и на вопрос «Холода», зачем тогда было её распространять, ответила: «Мне переслали, я переслала, вот и всё. Не знаю, не знаю. Не знаю! Не могу сказать, чем руководствовалась в тот момент». На липчанку завели административное дело и оштрафовали её на 15 тысяч рублей.

На блогера Александра Торна завели уголовное дело за шуточное видео, в котором он рассказывает, что коронавирус разработали в новосибирском научном центре «Вектор». «Тот сентябрьский взрыв в лаборатории [...], где коронавирус был разработан, был намеренным. Взорвали специально, чтобы вирус взлетел в воздух. И именно тогда горели леса в Сибири. [...] Это была операция теневого мирового правительства, масонов, чтобы все стали говорить только о вирусе, и правда о том, что Земля не круглая, перестала распространяться», — говорит он в ролике.

«Я решил записать сатирическое видео на фоне огромного количества теорий заговора вокруг темы коронавируса, которые, конечно, совершенно сумасшедшие и опровергаются научным сообществом. Прикрутил туда все проверенные временем теории заговора, которые ходят по интернету, — рассказал Торн TJ. — Это просто мой ответ на все эти теории, то, как я вижу людей, которые их выдвигают. Я их высмеял».

Ролик был выложен шестого апреля, а седьмого, в день рождения Александр, на него завели уголовное дело. «При этом со мной никто не связывался. Дело сейчас, видимо, на стадии установление моей личности. Потому что они не знают моих реальных имени и фамилии, только псевдоним».

Свобода слова должна быть абсолютной, а не избирательной, поэтому уголовной ответственности ни за какие фейки о коронавирусе не должно быть в принципе. Цель правоохранительных органов — создать резонансные дела по свежему закону и напугать всех остальных, чтобы люди прекратили рассказывать правду о реальной ситуации в больницах со средствами защиты, о реальных цифрах. Александр Торн в разговоре с TJ

В Адыгее за мем заставили извиняться студента. Артём Логунов из Майкопа опубликовал в чате на 700 человек шутку по старому шаблону, высмеивающему людей, сеющих панику в интернете: «Отец работает в ФСБ. Сегодня срочно вызвали на совещание. Вернулся поздно и ничего не объяснил. Сказал лишь собирать вещи и бежать в магазин за продуктами на две недели. Сейчас едем куда-то далеко за город. Не знаю, что происходит, но, мне кажется, началось...»

Через несколько дней Логунов прислал в тот же чат видео с извинениями. «Мною было опубликовано сообщение, взятое из интернета, в достоверности которого я не убедился, чем мог спровоцировать панику среди людей, состоящих в этом чате и их близких. Искренне раскаиваюсь и надеюсь, вы не повторите моих ошибок». По данным Telegram-канала «Нетипичная Адыгея», Логунов выложил запись после того, как с ним побеседовали сотрудники местного Центра «Э». Студент попросил администратора канала удалить эту информацию и больше не появлялся в чате.

Видео Логунова из чата «Нетипичной Адыгеи»

Преследование за фейки уже коснулось правозащитников. 22 апреля на допрос вызвали директора фонда помощи осуждённым и их семьям «Русь сидящая» Ольгу Романову. СК возбудил уголовное дело против организации из-за новости о том, что в посёлке Топорок 30 заключённых заразились коронавирусом.

В фонде заявили, что в публикации не говорилось о Covid-19: «Нам пришла новость о том, что в колонии в Топорках болеют люди. Там не было ни слова не то, что про коронавирус, а вообще про инфекцию». Из-за этого новость даже удалили из ленты, в которой фонд следит за ситуацией с коронавирусом в тюрьмах.

У администратора паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова прошёл обыск. У него изъяли всю технику и сломали дверь. СК возбудил уголовное дело после того, как в группе появилось анонимное сообщение о том, что курсантов и офицеров одного из военных учебных заведений, 70% из которых заразились коронавирусом, заставляют делать утреннюю зарядку. Согласно пресс-релизу СК, в институте случаев заражением коронавирусом не выявлено, а фейковая запись была подписана пользователем «Владимир Воронцов».

Воронцов утверждает, что автором записи был не он. Большинство новостей в сообществе предлагают другие пользователи: «Проверять достоверность [каждой предложенной новости] у нас нет возможности и вряд ли когда будет. Мы не обязаны это делать и не будем, потому что просто не можем».

Юристы опасаются, что власти начнут злоупотреблять ужесточением ответственности за фейки

«Некоторые ситуации, безусловно, требуют оперативной реакции, но такие серьёзные изменения, которые затрагивают конституционные права путём криминализации слов, требуют проработки. Эта та ситуация, когда иногда лучше семь раз отмерять и не отрезать», — поделились с TJ правовой аналитик «Агоры» Дамир Гайнутдинов и адвокат «Апологии протеста» Александр Передрук.

Скорее всего, в ситуации, если ваша информация противоречит пресс-релизу органов власти, она будет признана недостоверной. А раз она недостоверная, то, очевидно, — заведомо ложная, поскольку вы либо не проверили её достоверность, обратившись к властям, либо (что еще хуже) получили официальную информацию, но распространили сведения, ей противоречащие. в разговоре с TJ Александр Передрук и Дамир Гайнутдинов

По словам юристов, нельзя исключать, что к ответственности попытаются привлечь и тех, кто называет меры государства в борьбе с коронавирусом неэффективными. Так, директора издания «7х7» вызвали в полицию, когда он написал об отсутствии доверия к государству. Широта распространения сведений и их последствия по 207.1 УК значения не имеет. Наказываться будет и публикация в миллионном видеоблоге, и репост в родительском чате.

Одни из самых спорных моментов — статья 207.2 УК РФ, по которой наказывают за публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшей причинение вреда здоровью. « Как будет доказываться причинно-следственная связь между распространением информации и наступившими тяжкими последствиями — непонятно . Вероятно, никак», — отметили специалисты «Агоры» и «Апологии протеста».

На эту особенность также обратил внимание координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников: «В обоих случаях очень сложно определять и доказывать причинно-следственную связь между самим фактом распространения информации (постом в соцсети или, например, новостью) и вредоносными последствиями такого распространения. А главное – определять, достоверна информация или нет, по всей видимости, будут «на глаз», как это происходит сейчас с применением части 9 статьи 13.15 КоАП о фейковых новостях».

Юристы сходятся во мнении, что формальных юридических границ между административным и уголовным составами практически нет. И это может стать почвой для злоупотреблений со стороны правоохранителей и избирательного применения закона, опасается Прянишников.