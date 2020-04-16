«Паспортом» могут стать приложения с QR-кодом или браслеты, но его не введут, пока не исследуют иммунитет к коронавирусу и возможность заразиться повторно.

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Германия, Дания, Великобритания и некоторые другие страны начали разрабатывать план поэтапного восстановления привычной жизни после пандемии коронавируса. Одной из составляющих стало внедрение «иммунных паспортов», сообщающих, что их владельцы прошли тест на антитела, имеют иммунитет к коронавирусу и могут вернуться к работе.

Правда, пока что до введения «иммунных паспортов» далеко. Учёные опасаются, что те могут давать ложные результаты, а наличие антител не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом повторно.

Что такое «иммунный паспорт»

29 марта учёные Германии, а следом и власти Великобритании объявили о возможности введения «иммунных паспортов», позволяющих их владельцам вернуться к работе и привычной жизни.

«Иммунный паспорт» — это подтверждение того, что человек переболел коронавирусом и его организм выработал к нему иммунитет. Выяснить это можно при помощи серологических тестов на антитела к Covid-19. Тестирования уже проводят в Китае, Сингапуре, а в Великобритании за несколько дней распространили около 3,5 миллионов тестов.

15 апреля в американской химико-фармацевтической компании Abbott Laboratories сообщили, что к июню тестирование смогут пройти 20 миллионов человек. Мэр Нью-Йорка объявил, что подобные тестирования в ближайшее время будут проводить среди врачей. В России тесты на антитела начнут делать до конца апреля.

Определить наличие иммунитета в организме можно после того, как человек переболел коронавирусом. В теле вырабатываются антитела, реагирующие на белки в вирусе. Первые выработанные антитела, называющиеся иммуноглобулин M (IgM), сохраняются в крови всего несколько недель, а иммуноглобулин G (IgG) способен создать иммунитет к вирусу на несколько лет или на всю жизнь. Если организм с иммунитетом вновь атакует вирус, вырабатываются дополнительные антитела, подавляющие его. В случае с Covid-19 длительность иммунитета пока не установлена.

Провести тест на антитела в будущем якобы можно будет даже дома, воспользовавшись тест-системой. Наличие антител определяется по крови, а результат готов в течение 15-20 минут. Как данные домашних тестов на иммунитет от Covid-19 смогут вносить в «иммунный паспорт», пока непонятно.

Один из вариантов «иммунного паспорта» — приложение с QR-кодом

16 апреля британская компания Bizagi выпустила приложение «CoronaPass», которое может использоваться в качестве «иммунного паспорта». В приложении будут содержаться зашифрованные данные о наличии иммунитета к Covid-19, предоставленные медицинской организацией.

Генеральный директор Bizagi Густаво Гомес сообщил, что предлагал внедрить приложение британским органам власти. Проверяющие органы смогут считывать QR-код человека с иммунитетом и позволить ему работать и путешествовать. Подобная функция уже есть в приложении Alipay в Китае — если человек здоров, ему присваивается зелёный QR-код, а если болен коронавирусом — красный. Коды проверяют при посещении общественных мест.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предположил, что британцам с иммунитетом от коронавируса могут выдать «иммунные паспорта» в виде браслетов, но отметил, что принимать решения пока рано.

Ещё одна британская компания Onfido сообщила, что ведёт переговоры с правительством США по поводу внедрения электронных «иммунных паспортов» с результатами тестов на антитела.

В Германии исследование иммунитета к Covid-19 уже провели в одном из городов — его имеют 14% протестированных

9 апреля учёные из Университета Бонна в Германии опубликовали предварительные результаты исследования о наличии иммунитета к коронавирусу жителей коммуны Гангельт.

Гангельт находится в Северном Рейн-Вестфалии, в одном из самых пострадавших районов коронавируса в Германии. Из 12 529 жителей протестировали около 1000 человек из 400 домохозяйств (ВОЗ рекомендует в подобных исследованиях тестировать 100-300 домохозяйств). Из 500 проверенных результатов тестов на антитела, иммунитет к Covid-19 обнаружили у 14%, а около 2% были заражены вирусом.

По предварительным данным, летальность в Гангельте составляет около 0,37%, тогда как по официальным данным — 0,6%. Разница объясняется тем, что тестирование на антитела выявило жителей, переболевших бессимптомно и не вошедших в официальную статистику заболевших.

10 апреля в Национальных институтах здравоохранения США (НИЗ) объявили о наборе 10 тысяч добровольцев для проведения тестов на антитела. Участвовать могут здоровые американцы, которым привезут тест-системы с инструкцией домой. Им нужно будет самостоятельно взять кровь и отправить её в лабораторию.

Нет смысла вводить «иммунный паспорт», пока не будет надёжных тестов, данных о длительности иммунитета и возможности заразиться повторно

Введение «иммунного паспорта» маловероятно до тех пор, пока не станет известно, на какой срок приобретается иммунитет к Covid-19 и возможно ли заразиться повторно. По результатам тестирований на антитела 175 выздоровевших пациентов из Китая, у 30% из них обнаружено низкое количество или полное отсутствие антител к Covid-19.

Декан медицинского колледжа в Университете Дрекселя в США Чарльз Кэрнс отмечает, что даже положительный тест на антитела не гарантирует наличие иммунитета — он может означать, что на момент тестирования человек заражён коронаврусом.

По данным Управления по контролю качества продуктов и медикаментов США (FDA), серологические тесты на антитела к Covid-19 имеют точность около 93,8 для положительных и 96% для отрицательных результатов, поэтому часть пациентов с ложно положительным результатом может быть подвержена риску заражения коронавирусом уже после получения «иммунного паспорта».

К тому же многие будут стремиться переболеть коронавирусом, чтобы получить «иммунный паспорт» и вернуться на работу, предположил профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. По его мнению, это грозит подрывом усилий по борьбе с коронавирусом.