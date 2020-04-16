Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Разборы
Екатерина Кузнецова
1423

«Иммунный паспорт»: В Европе и США тестируют на антитела к Covid-19, чтобы позволить жителям вернуться к привычной жизни Материал редакции

«Паспортом» могут стать приложения с QR-кодом или браслеты, но его не введут, пока не исследуют иммунитет к коронавирусу и возможность заразиться повторно.

19 комментариев
В закладки
Фото Getty Images

Германия, Дания, Великобритания и некоторые другие страны начали разрабатывать план поэтапного восстановления привычной жизни после пандемии коронавируса. Одной из составляющих стало внедрение «иммунных паспортов», сообщающих, что их владельцы прошли тест на антитела, имеют иммунитет к коронавирусу и могут вернуться к работе.

Правда, пока что до введения «иммунных паспортов» далеко. Учёные опасаются, что те могут давать ложные результаты, а наличие антител не гарантирует, что человек не заразится коронавирусом повторно.

Что такое «иммунный паспорт»

29 марта учёные Германии, а следом и власти Великобритании объявили о возможности введения «иммунных паспортов», позволяющих их владельцам вернуться к работе и привычной жизни.

«Иммунный паспорт» — это подтверждение того, что человек переболел коронавирусом и его организм выработал к нему иммунитет. Выяснить это можно при помощи серологических тестов на антитела к Covid-19. Тестирования уже проводят в Китае, Сингапуре, а в Великобритании за несколько дней распространили около 3,5 миллионов тестов.

15 апреля в американской химико-фармацевтической компании Abbott Laboratories сообщили, что к июню тестирование смогут пройти 20 миллионов человек. Мэр Нью-Йорка объявил, что подобные тестирования в ближайшее время будут проводить среди врачей. В России тесты на антитела начнут делать до конца апреля.

Определить наличие иммунитета в организме можно после того, как человек переболел коронавирусом. В теле вырабатываются антитела, реагирующие на белки в вирусе. Первые выработанные антитела, называющиеся иммуноглобулин M (IgM), сохраняются в крови всего несколько недель, а иммуноглобулин G (IgG) способен создать иммунитет к вирусу на несколько лет или на всю жизнь. Если организм с иммунитетом вновь атакует вирус, вырабатываются дополнительные антитела, подавляющие его. В случае с Covid-19 длительность иммунитета пока не установлена.

Провести тест на антитела в будущем якобы можно будет даже дома, воспользовавшись тест-системой. Наличие антител определяется по крови, а результат готов в течение 15-20 минут. Как данные домашних тестов на иммунитет от Covid-19 смогут вносить в «иммунный паспорт», пока непонятно.

Один из вариантов «иммунного паспорта» — приложение с QR-кодом

16 апреля британская компания Bizagi выпустила приложение «CoronaPass», которое может использоваться в качестве «иммунного паспорта». В приложении будут содержаться зашифрованные данные о наличии иммунитета к Covid-19, предоставленные медицинской организацией.

Генеральный директор Bizagi Густаво Гомес сообщил, что предлагал внедрить приложение британским органам власти. Проверяющие органы смогут считывать QR-код человека с иммунитетом и позволить ему работать и путешествовать. Подобная функция уже есть в приложении Alipay в Китае — если человек здоров, ему присваивается зелёный QR-код, а если болен коронавирусом — красный. Коды проверяют при посещении общественных мест.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок предположил, что британцам с иммунитетом от коронавируса могут выдать «иммунные паспорта» в виде браслетов, но отметил, что принимать решения пока рано.

Ещё одна британская компания Onfido сообщила, что ведёт переговоры с правительством США по поводу внедрения электронных «иммунных паспортов» с результатами тестов на антитела.

В Германии исследование иммунитета к Covid-19 уже провели в одном из городов — его имеют 14% протестированных

9 апреля учёные из Университета Бонна в Германии опубликовали предварительные результаты исследования о наличии иммунитета к коронавирусу жителей коммуны Гангельт.

Гангельт находится в Северном Рейн-Вестфалии, в одном из самых пострадавших районов коронавируса в Германии. Из 12 529 жителей протестировали около 1000 человек из 400 домохозяйств (ВОЗ рекомендует в подобных исследованиях тестировать 100-300 домохозяйств). Из 500 проверенных результатов тестов на антитела, иммунитет к Covid-19 обнаружили у 14%, а около 2% были заражены вирусом.

По предварительным данным, летальность в Гангельте составляет около 0,37%, тогда как по официальным данным — 0,6%. Разница объясняется тем, что тестирование на антитела выявило жителей, переболевших бессимптомно и не вошедших в официальную статистику заболевших.

10 апреля в Национальных институтах здравоохранения США (НИЗ) объявили о наборе 10 тысяч добровольцев для проведения тестов на антитела. Участвовать могут здоровые американцы, которым привезут тест-системы с инструкцией домой. Им нужно будет самостоятельно взять кровь и отправить её в лабораторию.

Нет смысла вводить «иммунный паспорт», пока не будет надёжных тестов, данных о длительности иммунитета и возможности заразиться повторно

Введение «иммунного паспорта» маловероятно до тех пор, пока не станет известно, на какой срок приобретается иммунитет к Covid-19 и возможно ли заразиться повторно. По результатам тестирований на антитела 175 выздоровевших пациентов из Китая, у 30% из них обнаружено низкое количество или полное отсутствие антител к Covid-19.

Декан медицинского колледжа в Университете Дрекселя в США Чарльз Кэрнс отмечает, что даже положительный тест на антитела не гарантирует наличие иммунитета — он может означать, что на момент тестирования человек заражён коронаврусом.

По данным Управления по контролю качества продуктов и медикаментов США (FDA), серологические тесты на антитела к Covid-19 имеют точность около 93,8 для положительных и 96% для отрицательных результатов, поэтому часть пациентов с ложно положительным результатом может быть подвержена риску заражения коронавирусом уже после получения «иммунного паспорта».

К тому же многие будут стремиться переболеть коронавирусом, чтобы получить «иммунный паспорт» и вернуться на работу, предположил профессор Университета Восточной Англии Пол Хантер. По его мнению, это грозит подрывом усилий по борьбе с коронавирусом.

#covid19 #медицина

Разборы
Аналитика, статьи и интервью на тему повестки. Вдумчиво об актуальном.
9
14
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Екатерина Кузнецова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043c\u0435\u0434\u0438\u0446\u0438\u043d\u0430","covid19"], "comments": 19, "likes": 14, "favorites": 9, "is_advertisement": false, "subsite_label": "analysis", "id": 159573, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Thu, 16 Apr 2020 21:18:17 +0300", "is_special": false }
Создать объявление на TJ
Объявления на TJ
Удобный нативный формат для продвижения. Можно попробовать со скидкой
Перейти
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
19 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Taktischer Corgi

4

Мультипаспорт 

Ответить

Дополнительный череп

1

О, полилось это говно по свету. Когда эпидемия закончится, то оно никуда не денется (ещё добавят радужку глаз, слепок ануса, генетический код, отпечатки пальцев, отпечаток языка, размер ступни, головной указатель и образец голоса). Запомните этот твит.

Ответить

Дополнительный череп

Дополнительный
0

Нет смысла вводить «иммунный паспорт», пока не будет надёжных тестов, данных о длительности иммунитета и возможности заразиться повторно.

Но западные коллеги более аккуратно внедряют инновации.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дополнительный
0

ну, биометрию для загранов уже ввели

Ответить

Дополнительный череп

Екатерина
0

Кек:
Предлогом для введения биометрических документов стали события 11 сентября 2001 года в США.

 
Но, справедливости ради, она хранится по-другому, не так, как данные для этих кодов — хрен-пойми-где.

Ответить

Екатерина Кузнецова

Дополнительный
2

мне уже начинать перевоплощаться в конспиролога?

Ответить

Дополнительный

Екатери…
0

Как старший рептелойдовед: одобряю немедленное превращение.

Ответить

Ложный инструмент

0

Я так долго ждал новых интересных постов от Екатерины Кузнецовой

Ответить

Екатерина Кузнецова

Ложный
1

спасибо! я теперь не только вирусолог, политолог и экономист, но ещё и иммунолог 

Ответить

Михаил Подивилов

Екатерина
3

А также гений, миллиардер, плейбой и филантроп

Ответить

Екатерина Кузнецова

Михаил
1

нет, я ведь не с vc.ru В-)

Ответить

Михаил Подивилов

Екатерина
1

Ну тогда просто гений, плейбой и филантроп

Ответить

Дополнительный

Михаил
0

гений

Белл ГЕЙЦ

Ответить

Михаил Подивилов

Дополни…
1

Кодзима гений

Ответить

Комментарий удален

Дима Савин

0

-

Ответить

Посторонний

0

Переболевшие (с иммунитетом, как в топикстарте написано) могут заражаться без симптомов и заражать других?

Ответить

Екатерина Кузнецова

Посторонний
0

пока не ясно

Ответить

Gleb Khineev

0

Биопанк начинается)

Ответить

Reggae Addict

0

миллениалы изобрели карту прививок

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Новости
Деньги на выплату зарплат и 200 миллиардов регионам. Путин посвятил четвёртое обращение безвозмездной поддержке
Правительство также выделит 23 миллиарда рублей на поддержку авиационной отрасли.
184
Москва
«Все друг друга перезаражают»: в Москве образовались очереди в метро и дорожные пробки после введения системы пропусков
В соцсетях жалуются, что городские власти спровоцировали скопления людей, где никто не соблюдает рекомендуемую дистанцию.
209
Новости
В Москве полиция с применением силы задержала пенсионерку без цифрового пропуска. Ведомство начало проверку
«Московский Комсомолец» утверждает, что в отделе полиции женщина набрасывалась на полицейских, а врачи скорой поставили ей диагноз «шизотипическое расстройство».
321
Популярное за три дня
Новости
«Поддерживать надо тех, кто нуждается»: сооснователь сети DNS предложил вместо помощи бизнесу раздать деньги россиянам
Бизнесмен Дмитрий Алексеев считает, что лучшая поддержка со стороны государства — направить усилия на то, чтобы период кризиса был коротким.
288
Истории
Была Родезией, а стала — Зимбабве: история превращения из процветающей республики в банановую
Весь мир считал режим правления белого меньшинства расистским, но его падение сделало жизнь в стране только хуже.
252
Новости
The New York Times обвинило Владимира Путина в «десятилетней дезинформации в сфере здравоохранения»
The New York Times пишет, что после анализа множества интервью, статей, новостных репортажей, «российских документов», твитов и телешоу эксперты издания пришли к выводу: под руководством президента России якобы «распространяет дезинформацию по вопросам личного здоровья уже более десяти лет».
131
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Кодзим Дедстрендыч

Мэр Новокузнецка попытался на…

ouxen

Организация рабочего стола

Nikita Zubkov

Нарушившая самоизоляцию Дана…

Dear Moscow,

Организация рабочего стола

Андрей Тодоровский

В Москве полиция с применением…

Цезарь Пионерский

Запись в подсайте Twitter

Argumenta Ambigua

Нарушившая самоизоляцию Дана…

Temp Temper

Мэр Новокузнецка попытался на…

Илья Гераськин

Организация рабочего стола

Уютный Багажник

Нарушившая самоизоляцию Дана…

Насущные Проблемы

Нарушившая самоизоляцию Дана…

Добрый Жук

учимся кормить свое животное

Новая папка

Кудрин разъяснил свою идею о…

Кодзим Дедстрендыч

Организация рабочего стола

Alter Ego

Нарушившая самоизоляцию Дана…

Владислав Коньков

Facebook отменила все свои…

Романелло Кивогенс

Мэр Новокузнецка попытался на…

Илья Гераськин

Организация рабочего стола

Dear Moscow,

Организация рабочего стола

Argumenta Ambigua

Организация рабочего стола