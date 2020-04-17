Погодные условия, угроза свинцового загрязнения, а теперь коронавирус — строителям постоянно приходится прерывать работы.

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Фото Дэвида Бордса, Drac Île-de-France

15 апреля исполнился год пожару, в котором частично сгорел собор Нотр-Дам-де-Пари. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить его за пять лет — к 2024 году. Деньги на это выделили не только власти: люди со всего мира и крупнейшие компании пожертвовали сотни миллионов евро.

Но в марте 2020 года строителям пришлось приостановить работы из-за пандемии коронавируса Covid-19. Во Франции, заразившись им, погибло уже больше 17 тысяч людей.

Пожар обрушил крышу и шпиль собора. На восстановление собрали сотни миллионов евро

Пожар начался вечером 15 апреля в задней части кровли, предположительно, из-за короткого замыкания. Огонь охватил крышу, и сработала пожарная сигнализация. Чуть больше чем за час обрушились шпиль с часами и крыша. Жертв избежали: собор закрылся для туристов незадолго до возгорания, а всех сотрудников быстро эвакуировали.

В борьбе с огнём участвовали 400 человек. Ситуация осложнялась тем, что потушить пожар с воздуха было нельзя — резкий перепад температуры повредил бы уцелевшие конструкции и внутреннее убранство собора ещё сильнее. На то, чтобы взять огонь под контроль, у пожарных ушло восемь часов — сделать это удалось только к 3:00 16 апреля.

Помимо крыши и шпиля, пострадали деревянный каркас и внутреннее убранство собора. Но основные основные реликвии, в том числе Терновый венец Иисуса Христа и главный орган, удалось сохранить. Макрон пообещал, что Нотр-Дам восстановят к 2024 году, и объявил международную фандрайзинговую кампанию. К кампании присоединились жертвователи со всего мира, государства и крупные меценаты, среди них президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, Apple, семья Беттанкур. Многие спонсоры отказывались переводить деньги в первые несколько месяцев, потому что хотели точно знать, на что пойдут деньги. Вопрос был улажен после подписания соглашения меценатов с фондом реставрации.

К апрелю 2020 года французские власти успели потратить на восстановление около 188 миллионов евро из полученных 902 миллионов. И перед многими благотворителями у них есть юридические обязательства, пишет The Wall Street Journal.

​Нотр-Дам до и после пожара Фото РА

Восстановление несколько раз оказывалось под угрозой. Теперь его остановил коронавирус

В марте 2020 года восстановление собора пришлось приостановить из-за карантина. Коронавирусом Covid-19 заразились больше 100 тысяч французов, более 17 тысяч из них погибли. С 17 марта в стране введён полный карантин: все границы закрыты, выходить на улицу можно только по уважительной причине с объяснительной запиской, второй тур муниципальных выборов перенесли.

Перед объявлением карантина рабочие как раз собирались перейти к ответственному этапу — демонтажу 350-тонных металлических лесов, возведённых до пожара для реставрации штиля. Огонь обуглил и деформировал их, и они всё ещё цепляются за верх собора. Теперь демонтировать конструкцию, не повредив здание, очень сложно.

Избавиться от старых лесов планировали к июню, но теперь уложиться в эти сроки невозможно. Это чревато обрушением потолка. Из-за конструкции рабочие не могут осмотреть его и оценить ущерб от жары и воды, использованной при тушении.

Фото Дэвида Бордса, Drac Île-de-France

Восстановление Нотр-Дама прерывают не в первый раз. Летом оно прекратилось из-за угрозы отравления окружающих свинцом. Во время пожара в воздух вместе с материалами горения попали несколько тонн расплавленного свинца. Рядом с собором зарегистрировали повышенный уровень вещества. Оно покрыло дома, улицы, почву, растения и другие поверхности.

После очистительных работ реставрацию возобновили, но позднее её несколько раз прерывали из-за плохой погоды. Осень выдалась слишком дождливой, а зима — ветреной.

В годовщину пожара колокол Нотр-Дама зазвонил впервые после бедствия — в честь медиков, борющихся с пандемией

Около ста инженеров, учёных, архитекторов и рабочих, восстанавливающих Нотр-Дам не могут продолжить работу, и никто не знает, когда им это удастся. Жан-Луи Жоржелен, курирующий реставрацию, признал, что спрогнозировать, как вспышка коронавируса отразится на судьбе собора, невозможно.

Макрон утверждает, что пандемия не помешает выполнить уложиться в пять лет. Но, по словам руководителя реконструкции Стефана Тиссье, полностью восстановить Нотр-Дам к 2024 году не получится. «Цель состоит в том, чтобы вновь открыть собор в 2024 году, хотя работа не будет завершена, [...] чтобы публика могла вернуться», — объяснил он. В 2024 году в Париже ожидается особенно крупный поток туристов — в городе пройдут Летние олимпийские игры.

Фото Global Look Press

За год в соборе провели только две религиозные церемонии. Последняя месса прошла 10 апреля, в католическую Страстную пятницу. В ней поучаствовали несколько священнослужителей и музыканты, а прихожане могли посмотреть трансляцию по телевизору.

15 апреля в Париже собирались организовать специальный приём для рабочих, восстанавливающих Нотр-Дам, и показать мюзикл «Собор Парижской Богоматери» у городской ратуши. Но все мероприятия отменили из-за карантина. Нотр-Дам отметил годовщину бедствия иначе. В восемь вечера — час, когда жители Европы традиционно аплодируют в честь медиков, сражающихся с пандемией, — колокол собора зазвонил впервые после пожара.

A Burgundian in Paris @a_burgundian_in_paris One year after the fire, her bells rang again amidst applause.



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