Чем заниматься во время карантина? Например, придумывать новые теории заговора и вспоминать старые.

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Граффити художника Mear One в Лондоне​

Пандемия коронавируса Covid-19 и карантин дали для конспирологов почву для обсуждения старых и создания новых теорий заговора. В интернете обсуждают масонов, «Теневое правительство», массовое чипирование, педофилию, вампиризм, Билла Гейтса и Тома Хэнкса.

Конспирологи не сходятся во мнении по поводу своих теорий — они придумывают всё новые, иногда смешивая, например, старую теорию о педофилии западных звёзд, «глобальную зачистку» Дональда Трампа и коронавирус. Разобраться в многообразии теорий заговора становится всё сложнее, но TJ попробовал.

Вирус якобы создали в лаборатории Китая, США или Канады

С началом эпидемии коронавируса российские, британские и американские издания продвигали идею якобы лабораторного происхождения Covid-19. По одной из конспирологических теорий, вирус произвели по распоряжению китайских властей в Уханьском институте вирусологии, находящемся недалеко от рынка, где по официальной версии вирус передался человеку. При этом мнения расходятся: одни считают, что вирус якобы использовали в качестве биологического оружия, другие, что он случайно просочился из лаборатории.

На распространение теории повлияли заявления американских властей. Трамп не раз называл Covid-19 «китайским вирусом» (его за это обвиняли в расизме) и призывал расследовать происхождение коронавируса. По словам Трампа, летучие мыши, от которых распространился Covid-19 не обитают в зоне Уханьского рынка.

Произошло много странных вещей, идёт много расследований, и мы намерены выяснить, что произошло. Это пришло из Китая, 184 страны пострадали, это очень плохо. Необходимо выяснить, где это возникло. Дональд Трамп

Его советники и сенаторы США публично высказывали мнение о том, что вирус мог появиться в Уханьской лаборатории. Сенатор от республиканской партии Том Коттон заявил, что в возникновении вируса нужно разобраться, так как у рынка находится «единственная в Китае суперлаборатория четвёртого уровня биобезопасности, занимающаяся исследованиями инфекционных заболеваний».

Госсекретарь США Майк Помпео также предполагает, что коронавирус мог попасть в организм человека из китайской лаборатории. Политик потребовал от властей Китая предоставить доступ в лабораторию Уханя: «У нас до сих пор нет доступа к этому объекту, чтобы мы могли правильно оценить, что действительно произошло во всём мире и откуда это началось».

Сомнения американских властей в происхождении коронавирса не могло не повлиять на мнение жителей США. По данным исследовательского центра Пью, 43% американцев верят в естественное происхождение Covid-19, 29% считают, что вирус «изобрели» в лаборатории, а остальные затрудняются ответить.

В ответ США пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь выдвинул версию, что в Китай коронавирус попал от американских военных. Сотрудники лаборатории в Ухане не раз опровергали обвинения в создании Covid-19.

Возможно, американские военные принесли эпидемию в Ухань. Америка должна быть прозрачной! Данные должны быть общедоступными! Соединённые Штаты должны [дать] нам объяснение! Чжао Лицзянь пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая

Ещё одна версия — якобы коронавирус изобрели в лаборатории Северной Каролины в США. Конспирологи считают, что члены «Теневого правительства» хотят убрать Трампа с поста президента, обрушив экономику и «уронив» его рейтинг у избирателей в преддверии выборов.

По другой версии в создании коронавируса обвинили Канаду. Якобы канадские учёные создали вирус в Национальной лаборатории микробиологии в Виннипеге. Затем двое китайских шпионов якобы выкрали его и доставили в китайскую лабораторию. «Шпионами» оказались работники канадской лаборатории, уволенные по «административным» причинам.

Лаборатории в США, Китае или Канаде — это далеко не всё. По другим теориям, вирус разрабатывают в Грузии и Украине якобы для того, чтобы заражать жителей постсоветских стран. Лабораторию Лугара в Грузии и раньше обвиняли в сотрудничестве с США и причастности к созданию и распространению вирусов, но представители грузинской власти слухи отрицают.

«Теневое правительство», операция «Коронавирус-2020» и «Глобальная зачистка»

Конспирологическая теория о «Теневом правительстве» появилась ещё до коронавируса, но в эпоху пандемии обросла новыми подробностями. По замыслу этой теории, в мире существует «Теневое правительство» или «Каббала», членами которого якобы являются династии Ротшильдов и Рокфеллеров, большинство американских президентов и просто мировая элита.

Последователи теории считают, что члены «Теневого правительства» занимаются продажей детей, педофилией, сатанизмом и вампиризмом. Трамп не причастен к «Каббале», но знает обо всех преступлениях и вместе со спецслужбами США разработал план «Коронавирус 2020» для ареста членов мировой элиты в разных странах.

Согласно «плану», мировой карантин нужен для того, чтобы освободить улицы городов, школы и предприятия от людей — это поможет беспрепятственно арестовывать тех, кто считается преступником. По теории, если кто-то из артистов или политиков сообщает, что находится на карантине из-за коронавируса, это означает, что его арестовали, а болезнь — прикрытие. Если верить этому, то аэропорты и границы закрывают для того, чтобы никто не мог сбежать от правосудия. А Италию коронавирус затронул больше всего из-за того, что в стране арестовывают Папу Римского и других католиков за педофилию и другие преступления против детей.

Западные звёзды и политики занимаются педофилией и пьют детскую кровь

По версии приверженцев этой теории, адренохром — вещество, якобы вырабатывающееся в момент сильного страха из шишковидной железы и содержащееся в крови детей. Чтобы поддерживать молодость, политики, звёзды шоу-бизнеса и влиятельные люди якобы пьют детскую кровь с высоким содержанием адреналина.

Конспирологи считают, что после долгого употребления адренохрома собственная выработка адреналина в организме останавливается, и если прервать приём «наркотика», то организм быстро состарится. В пример приверженцы теории приводят фотографии Джонни Деппа и Селин Дион.

​Комментарии под постом об адренохроме Скриншот из Инстаграма @peachblossom_bazi

Эту теорию тоже связывают с пандемией коронавируса. Конспирологи уверены, что Трамп узнал от Харви Ванштейна и Джеффри Эпштейна обо всех преступлениях против детей и начал проводить аресты под прикрытием карантина.

Например, Том Хэнкс якобы не болел коронавирусом, а был задержан из-за педофилии и употребления аденохрома. С популяризацией этой теории, в комментариях в соцсетях Хэнкса, Мадонны и других якобы педофилов, появились сотни гневных комментариев с обвинениями в преступлениях против детей и сатанизме.

​Комментарии в Инстаграме Тома Хэнкса Скриншот из Инстаграма @tomhanks

Билла Гейтса обвиняют в создании коронавируса для продажи вакцин и в пропаганде массового чипирования

В центре самой обсуждаемой теории заговора оказался Билл Гейтс. Фонд имени его и его жены финансирует медицинские исследования, в том числе создание вакцин — а, по этой версии, ещё и создание вируса в лаборатории. Конспирологи утверждают, что Covid-19 специально разработали в Институте Пирбрайта в Великобритании, чтобы в дальнейшем продавать вакцины от вируса.

Ещё одной причиной для обвинений Гейтса служит видео с конференции TED 2015 года. В ролике основатель Microsoft рассуждает о вирусе как главной опасности для человечества в ближайшем будущем и рассказывает, как мир должен подготовиться к эпидемии. Видео вновь стало популярно на фоне пандемии коронавируса, собрав 26 миллионов просмотров на YouTube. По мнению конспирологов, видео подтверждает тот факт, что Гейтс якобы заранее всё спланировал.

15 апреля Гейтс поддержал в Твиттере финансирование Всемирной организации здравоохранения на фоне решения Трампа прекратить её спонсировать. В комментариях на него тут же обрушилась критика с обвинениями в сотрудничестве с ВОЗ в корыстных целях.

Гейтса также обвиняют в пропаганде массового чипирования людей. Он высказывался о возможности в будущем встраивать людям чипы с информацией о вакцинации, а также спонсирует создание «чернил», указывающих на наличие прививки у детей. По мнению конспирологов, Гейтс не ушёл из совета директоров Microsoft, а арестован Трампом за «связь с разработкой коронавируса». Чипирование якобы позволит американскому правительству контролировать сознание людей и управлять ими.

Коронавирус изобрели, чтобы спровоцировать экономический кризис

Ещё одна конспирологическая теория про США гласит, что пандемию коронавируса устроили специально, чтобы обрушить американскую экономику. Госдолг США уже превысил 22 триллиона долларов, а из-за пандемии экономисты прогнозируют ещё больший рост.

По теории конспирологов, в Америке специально закрыли все предприятия, чтобы обрушить валюту, что приведёт к снижению долга перед странами. Также США якобы собирается обвинить Китай в распространении коронавируса в мире и взыскать компенсацию, тем самым уменьшив свой госдолг.

По другой версии, от коронавируса выиграет китайская экономика. Якобы китайское правительство решило обвалить цены на акции технологических компаний в стране, чтобы выкупить их по низкой стоимости и завладеть всеми акциями. По мнению конспирологов, Китай заработал на подобных махинациях около 20 миллиардов долларов, а доходы от компаний не уйдут за рубеж, а осядут в китайском бюджете.

Сотовые вышки с 5G считают разносчиками коронавируса и поджигают

В начале апреля в соцсетях распространилась теория о том, что люди заболевают не от коронавируса, а от влияния сотовых вышек с 5G. Якобы из-за «5G-радиации» в крови человека молекулы кислорода не могут соединиться с гемоглобином, что вызывает гипоксию и симптомы, которые «путают» с коронавирусом.

Другая версия гласит, что 5G-вышки излучают радиоволны, подавляющие иммунитет и подвергающие организм опасности заражения коронавирусом. Третьи конспирологи утверждают, что сам вирус использует радиоволны, излучаемые вышками, чтобы распространяться. 3 апреля последователи этих теорий в Великобритании подожгли несколько сотовых вышек с 5G.

Сожжённые сотовые вышки в Бирмингеме Фото Карла Рисина, Reuters

Конспирологи обосновывают свои выводы тем, что технологию 5G якобы впервые тестировали осенью 2019 года именно в Ухани — источнике Covid-19. Власти Великобритании опровергли вред от вышек с 5G, призывая жителей не разрушать их, так как сотовая связь особенно необходима в период пандемии. В Министерстве цифровых технологий теорию о вреде 5G назвали «бредом» и попросили представителей соцсетей остановить распространение фейков.

Коронавирус предсказали в «Симпсонах», «Рапунцель», в книгах и сериале «Последний человек на земле»

Предсказания пандемии коронавируса начали замечать в книгах, сериалах, мультфильмах и, конечно, в «Симпсонах». «„Симпсоны“ снова сделали это» — таких постов со скриншотами из мультвильма в Фейсбуке и Твиттере набралось несколько тысяч. Правда, в серии шла речь о «гриппе Осака», а изображения с надписью «Коронавирус» отредактированы.

В соцсетях заметили, что первая серия американского сериала «Последний человек на Земле» начинается с заставки «2020 год — спустя год после эпидемии вируса». По сюжету жителей всего мира уничтожил вирус, а группа выживших людей пытается построить новую цивилизацию.

rat-atat @notemiliezzz Ain’t it kinda weird how The Last Man On Earth came out in 2015 and it’s about a respiratory virus that wiped out everyone in 2020-2021 Разве не странно, что «Последний человек на Земле» вышел в 2015 году, и речь там идёт о респираторном вирусе, который уничтожил всех в 2020–2021 годах?

Сходство с нынешними событиями заметили в романе Дина Кунца «Глаза тьмы» 1981 года. В книге рассказывается о вирусе «Ухань-400», разработанном в лаборатории у города Ухань. Вирус со 100% смертностью учёный привёз в США.

Nick Hinton @NickHintonn A Dean Koontz novel written in 1981 predicted the outbreak of the coronavirus! https://t.co/bjjqq6TzOl [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQ3qbCyUYAAjgNo.jpg","width":420,"height":616}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EQ3qbCfW4AAm3J6.jpg","width":316,"height":423}}}] Роман Дина Кунца, написанный в 1981 году, предсказал вспышку коронавируса

Не обошлось и без предсказаний Ванги. По словам Нешки Робевой, посетившей «провидицу» в 1996 году, та якобы говорила, что «корона будет повсюду над нами». Также утверждается, что Ванга ещё в 1970 году упоминала «смертельную болезнь, которая распространится по всему миру и убьет много людей».

Для вычисления конспирологов исследователь когнитивных наук из Университета Джорджа Мейсона Джон Кук выпустил «Справочник по теориям заговора». В нём Кук перечисляет характерные черты заговорщиков, среди которых вера в противоречивые теории, противостояние «большому злу» и интерпретация случайных событий, как части заговора.

Важно помнить, что реальные заговоры существуют. Но при помощи «заговорщического» мышления их не раскрыть. Это можно сделать с помощью здорового скептицизма, доказательств и последовательности. Как правило, теории заговора не подтверждаются доказательствами и не выдерживают проверки, но это не мешает им распространяться. Стефан Левандовски и Джо Кук Справочник по теориям заговора