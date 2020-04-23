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Во Владикавказе арестовали митингующих и возбудили уголовное дело. В США и Бразилии президенты поддержали протесты, за что их раскритиковали.
Больше месяца во многих странах действует карантин: предприятия и общественные места закрыты, а на улицу можно выходить только в случае необходимости. Ограничения из-за пандемии вызвали безработицу, неопределённость и нервозность у людей.
В нескольких российских городах прошли реальные и онлайн-митинги, во время которых протестующие требовали введение режима ЧС и материальную поддержку от государства. В США, Израиле и Бразилии люди тоже вышли на улицы, высказываясь за снятие ограничений, восстановление экономики и отставку правительства.
К мерам предосторожности во время пандемии отнеслись по разному: в Тель-Авиве протестующие дисциплинировано стояли на безопасном расстоянии, а в США и Бразилии считают такие ограничения нарушением свободы.
По данным оперативного штаба, 23 апреля в России коронавирусом заболело 62 773, а погибло — 555 человек.
20 апреля во Владикавказе прошёл первый в России митинг против самоизоляции во время пандемии. Несмотря за запрет массовых скоплений людей, около двух тысяч жителей собрались на главой площади города.
К протестам призывал блогер и Covid-диссидент Вадим Чельдиев. В видео-обращении он назвал коронавирус выдумкой, который якобы стал поводом «вогнать людей в рабство». Чельдиев призвал жителей Осетии требовать отставки главы республики Вячеслава Битарова. За несколько дней до митинга блогера задержали в Петербурге по уголовному делу за распространение фейков о коронавирусе.
Блогер Алик Пухаев считает, что причинами митинга стали безработица, «нервозность из-за вируса», задержание Чельдиева и недоверие к власти: «Люди не понимают, что произойдёт завтра, как долго режим продлится, как зарабатывать». Протестующие требовали материальной поддержки нуждающимся и отставки главы республики Вячеслава Битарова.
К митингующим вышел Битаров, которого обвинили в том, что пивоваренный завод «Бавария» продолжает работать, в отличие от других предприятий региона. Генеральным директором «Баварии» является его сын Зелимхан Битаров. В конце встречи Битаров пообещал создать инициативную группу для из нескольких горожан для дальнейшего общения с властями.
За организацию митинга и неповиновение полиции задержали 69 протестующих, 14 из них арестовали на 3-15 суток в зависимости от статьи. СК также возбудил дела на тех, кто, «не желая быть задержанными и привлеченными к ответственности», якобы применил насилие к 13 росгвардейцам и полицейским.
Почти что одновременно с протестами во Владикавказе жители нескольких российских городов провели онлайн-митинги в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах». Акции состоялись в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге.
Участники ставили ставили метки с требованиями ввести режим ЧС и оказывать помощь тем, кто лишился заработка. Другие просили ослабить ограничения и предоставить людям возможность работать. Были и жалобы на скуку в режиме самоизоляции, требования вроде «Путина в отставку» и просто шутки.
Вскоре метки удалили из приложений «Яндекса». В компании это объяснили тем, что «Разговорчики» предназначены для обсуждения ситуации на дорогах — все остальные сообщения всегда модерируются.
Ещё один онлайн-митинг запланирован общественной кампанией «Нет!» на 28 апреля в YouTube и Zoom. На акции собираются требовать у властей отказа от изменения Конституции и помощи пострадавшим от кризиса.
США находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом в мире. К 23 апреля заболело 800 926 человек, а погибло 40 074.
17 апреля Дональд Трамп призвал штаты с невысокой опасностью распространения коронавируса постепенно снимать ограничения. Руководство каждого штата самостоятельно может принимать решения о возобновлении экономической деятельности.
Снимать ограничения начали в Южной Каролине — там открылись пляжи и непродовольственные магазины, но помещения должны быть заполнены людьми на 20%. В Джорджии к концу недели откроются фитнес-клубы, парикмахерские и массажные салоны, а к концу апреля — кинотеатры, рестораны и театры.
С 17 апреля в 18 американских штатах прошли протесты против ограничений, режима изоляции, закрытых предприятий и рекордной безработицы. В одних штатах на улицы вышли несколько десятков человек, а, например, в Вашингтоне — 2500.
Организаторы заявляли, что протесты не политические, но в них участвовали члены республиканской партии и сторонники Трампа с флагами, баннерами и футболками «Трамп-2020». Среди протестующих в Пенсильвании был сенатор-республиканец Дуг Мастриано, призывающий «сделать Пенсильванию снова великой».
В некоторых городах протестующие передвигались на разрисованных автомобилях с плакатами и американскими флагами. На плакатах можно было встретить надписи «Америка — страна свободных», «Откройте Америку» и «Дайте мне свободу или смерть».
Большинство протестующих считали, что ограничительные меры вредны для экономики и граждан. Призыв правительства находиться дома и избегать социальных контактов воспринимался многими митингующими как тирания, нарушение свободы и демократии Америки. В разговоре с CNN один из них сказал: «Если кто-то заболеет, то он понесёт ответственность за свой собственный выбор — без принуждения со стороны правительства».
Среди митингующих были и религиозные консервативные группы с лозунгами «Иисус — моя вакцина» и «Откройте церкви», антипрививочники с плакатами «Билл Гейтс может придержать свой яд. Обойдёмся без вакцин» и противники абортов, возмущающиеся закрытыми предприятиями, но работающими абортариями.
В Пенсильвании жители протестовали в том числе против якобы продвигаемого губернатором Томом Вулфом законопроекта об изменении контроля за оружием и боеприпасами. Вооружённых протестующих возмутило, что в то время, пока внимание всех американцев приковано к проблеме коронавируса, власти «продавливают антиконституционный закон». С принятием законопроекта, боеприпасы возможно будет покупать только по разрешению, а покупка будет облагаться налогом. По мнению противников законопроекта, это нарушает свободу граждан в пользовании оружием, потому что «оружие бесполезно без пуль».
Во время протестов в Денвере в штате Колорадо несколько людей в медицинской форме и масках перекрыли проезд протестующим. Одна из женщин, чей проезд ограничили, с плакатом «Земля свободных» в руках кричала медработникам, что живёт в свободной стране и имеет право работать так же, как и врачи. Женщина также призвала «отправиться в Китай, если хочется коммунизма».
Большинство протестов организовывалось через «анти-карантинные» группы в Фейсбуке. В нескольких из них посты с призывом протестовать удалила соцсеть — представитель Facebook Энди Стоу объяснил это требованием властей. По словам Стоуна, протесты не соответствуют требованиям социального дистанцирования в штатах.
Трамп поддержал протестующих, сказав, что «люди просто хотят вернуться к работе», а «некоторые губернаторы зашли слишком далеко в ограничениях». На критику нарушения протестующими социальной дистанции, Трамп ответил, что они «кажутся ему очень ответственными людьми», за что его осудили политики и врачи. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал людей соблюдать ограничительные меры: «Это не вопрос счастья — это вопрос жизни и смерти».
Согласно опросу американцев, с протестующими согласны только 32% американцев. 66% жителей беспокоятся, что в стране слишком быстро снимают ограничения из-за коронавируса.
В Бразилии самое больше число заразившихся Covid-19 в Латинской Америке — 43 079, а погибших 2741 человек.
19 апреля протесты против жёстких ограничительных мер во время пандемии коронавируса прошли в столице Бразилии. Около 600 митингующих и сторонников президента Жаира Болсонару также требовали закрытия парламента и верховного суда, а также передачи контроля над коронавирусом военным.
Парламент Бразилии и губернаторы штатов 24 из 27 штатов ввели режим самоизоляции, запретив жителям выходить из дома без крайней необходимости. Болсонару раскритиковал меры, назвав коронавирус «небольшим гриппом» и призвал отказаться от политики «выжженной земли», имея в виду ограничения во время пандемии. 16 апреля он отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, призывавшего население к самоизоляции.
С поддержкой протестующих с крыши грузовика выступил сам Болсонару. Он обвинил местные власти в установлении «антидемократических» мер социального дистанцирования и в посягательстве на свободу бразильцев. Президента раскритиковали его предшественники и СМИ, называя его действия политической пропагандой, а его самого — «диктатором, который приведёт страну к геноциду населения».
К 23 апреля в Израиле 14 498 заразившихся, погибло — 189 человек.
В Израиле около двух тысяч жителей Тель-Авива вышли на демонстрацию за «спасение демократии». По правилам социального дистанцирования, протестующие находились на расстоянии двух метров друг от друга. Ещё несколько тысяч протестующих присоединились в трансляциях в Фейсбуке и Zoom.
Израильтяне протестовали против «антидемократических» мер, принятых правительством для борьбы с коронавирусом. Движение «Чёрный флаг» выступило против полицейского контроля и отслеживания телефонных звонков во время пандемии.
Протестующие также требовали создания нового постоянного правительства, и отстранения от работы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подозреваемого в мошенничестве и взяточничестве.
Израильтяне заработали несколько плюсов в карму за сохранение дистанции на митинге:)
Население предчувствует, что будет не V-образный отскок в экономике (во всём мире, а не в России)...
На секундочку: обращения за пособиями по безработице в США достигли колоссальной отметки. За последние 5 недель на пособие подалось БОЛЬШЕ 26 МИЛЛИОНОВ человек (В США проживает всего чуть больше 300 миллионов людей, трудоспособного населения около 160 миллионов).
Лагард (глава ЕЦБ) сегодня заявила, что ВВП еврозоны может упасть на 15%. Не было и 5% падения во время кризиса 2007-2008.
В РФ падение ВВП может достигать 20%. Количество безработных может быть около 20 миллионов, Владимир Милов привёл в пример, что в 98году было всего 9 миллионов безработных.
Поэтому надо понимать, что протесты - это скорее всего некое предчувствие общества, что будет хуже. И все хотят, чтобы всё поскорее открылось и все поскорее пошли на работу.
Что, наверное, не совсем поможет медицине. Сложная ситуация очень
Тут один такой уже ходит, говорит ему есть нечего и номер карты кидает, попробуй
меня такое не устраивает, да и выглядит мутно. Я работать хочу, а не побираться.
Тогда хотя бы чувство юмора себе заведи. А кто ты по профессии что тебя так резко покинула работа?
Я думаю, что если это затянется (а это затянется), то деньги начнут выдавать из резервного фонда согласно плану Навального... Более того, уверен, что это хитрый ход Навального, чтобы потом говорить, что это он вынудил власть. По факту, только так и будут решать все проблемы во всем мире
Я надеюсь, что у тебя всё наладится и подвернётся хороший вариант остаться на плаву!
Радикальные консерваторы на передовой защиты демократических прав и свобод. Это прекрасно.
жители цивилизационных стран красавы, их залили компенсациями и выплатами, а они всё равно отстаивают свои права
А вот Швеция через несколько недель достигнет массовой иммунизации без карантина
В Швеции вообще жесть сейчас, там очень высокая смертность, выше процент, чем по ЕС (с их-то медициной и малочисленным населением), более того, сейчас там очень много СМИ пишут про то, что из-за того, что карантина как такового нет, то болеют пенсионеры, а это самая подверженная риску группа, никто их не ограждает, то есть в домах престарелых проблемы, например.
Из-за карантина и прочей хуйни пострадает гораздо больше людей, чем из-за китайского насморка