Во Владикавказе арестовали митингующих и возбудили уголовное дело. В США и Бразилии президенты поддержали протесты, за что их раскритиковали.

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​Митинг во Владикавказе 20 апреля Фото Obzor.io, Cdn.agency

Больше месяца во многих странах действует карантин: предприятия и общественные места закрыты, а на улицу можно выходить только в случае необходимости. Ограничения из-за пандемии вызвали безработицу, неопределённость и нервозность у людей.

В нескольких российских городах прошли реальные и онлайн-митинги, во время которых протестующие требовали введение режима ЧС и материальную поддержку от государства. В США, Израиле и Бразилии люди тоже вышли на улицы, высказываясь за снятие ограничений, восстановление экономики и отставку правительства.

К мерам предосторожности во время пандемии отнеслись по разному: в Тель-Авиве протестующие дисциплинировано стояли на безопасном расстоянии, а в США и Бразилии считают такие ограничения нарушением свободы.

Митинги против самоизоляции прошли во Владикавказе. В сервисах «Яндекса» онлайн-протесты устроили жители нескольких городов

По данным оперативного штаба, 23 апреля в России коронавирусом заболело 62 773, а погибло — 555 человек.

20 апреля во Владикавказе прошёл первый в России митинг против самоизоляции во время пандемии. Несмотря за запрет массовых скоплений людей, около двух тысяч жителей собрались на главой площади города.

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К протестам призывал блогер и Covid-диссидент Вадим Чельдиев. В видео-обращении он назвал коронавирус выдумкой, который якобы стал поводом «вогнать людей в рабство». Чельдиев призвал жителей Осетии требовать отставки главы республики Вячеслава Битарова. За несколько дней до митинга блогера задержали в Петербурге по уголовному делу за распространение фейков о коронавирусе.

Блогер Алик Пухаев считает, что причинами митинга стали безработица, «нервозность из-за вируса», задержание Чельдиева и недоверие к власти: «Люди не понимают, что произойдёт завтра, как долго режим продлится, как зарабатывать». Протестующие требовали материальной поддержки нуждающимся и отставки главы республики Вячеслава Битарова.

К митингующим вышел Битаров, которого обвинили в том, что пивоваренный завод «Бавария» продолжает работать, в отличие от других предприятий региона. Генеральным директором «Баварии» является его сын Зелимхан Битаров. В конце встречи Битаров пообещал создать инициативную группу для из нескольких горожан для дальнейшего общения с властями.

За организацию митинга и неповиновение полиции задержали 69 протестующих, 14 из них арестовали на 3-15 суток в зависимости от статьи. СК также возбудил дела на тех, кто, «не желая быть задержанными и привлеченными к ответственности», якобы применил насилие к 13 росгвардейцам и полицейским.

Почти что одновременно с протестами во Владикавказе жители нескольких российских городов провели онлайн-митинги в «Яндекс.Навигаторе» и «Яндекс.Картах». Акции состоялись в том числе в Москве, Ростове-на-Дону, Красноярске и Екатеринбурге.

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Участники ставили ставили метки с требованиями ввести режим ЧС и оказывать помощь тем, кто лишился заработка. Другие просили ослабить ограничения и предоставить людям возможность работать. Были и жалобы на скуку в режиме самоизоляции, требования вроде «Путина в отставку» и просто шутки.

Вскоре метки удалили из приложений «Яндекса». В компании это объяснили тем, что «Разговорчики» предназначены для обсуждения ситуации на дорогах — все остальные сообщения всегда модерируются.

Ещё один онлайн-митинг запланирован общественной кампанией «Нет!» на 28 апреля в YouTube и Zoom. На акции собираются требовать у властей отказа от изменения Конституции и помощи пострадавшим от кризиса.

В США в протестах участвовали не только обычные противники карантина, но и антипрививочники, а также религиозные консерваторы

США находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом в мире. К 23 апреля заболело 800 926 человек, а погибло 40 074.

17 апреля Дональд Трамп призвал штаты с невысокой опасностью распространения коронавируса постепенно снимать ограничения. Руководство каждого штата самостоятельно может принимать решения о возобновлении экономической деятельности.

Снимать ограничения начали в Южной Каролине — там открылись пляжи и непродовольственные магазины, но помещения должны быть заполнены людьми на 20%. В Джорджии к концу недели откроются фитнес-клубы, парикмахерские и массажные салоны, а к концу апреля — кинотеатры, рестораны и театры.

С 17 апреля в 18 американских штатах прошли протесты против ограничений, режима изоляции, закрытых предприятий и рекордной безработицы. В одних штатах на улицы вышли несколько десятков человек, а, например, в Вашингтоне — 2500.

Протесты в Гаррисберге, штат Пенсильвания​ Фото Рейчел Вишневски, Reuters

Организаторы заявляли, что протесты не политические, но в них участвовали члены республиканской партии и сторонники Трампа с флагами, баннерами и футболками «Трамп-2020». Среди протестующих в Пенсильвании был сенатор-республиканец Дуг Мастриано, призывающий «сделать Пенсильванию снова великой».

В некоторых городах протестующие передвигались на разрисованных автомобилях с плакатами и американскими флагами. На плакатах можно было встретить надписи «Америка — страна свободных», «Откройте Америку» и «Дайте мне свободу или смерть».

Большинство протестующих считали, что ограничительные меры вредны для экономики и граждан. Призыв правительства находиться дома и избегать социальных контактов воспринимался многими митингующими как тирания, нарушение свободы и демократии Америки. В разговоре с CNN один из них сказал: «Если кто-то заболеет, то он понесёт ответственность за свой собственный выбор — без принуждения со стороны правительства».

Среди митингующих были и религиозные консервативные группы с лозунгами «Иисус — моя вакцина» и «Откройте церкви», антипрививочники с плакатами «Билл Гейтс может придержать свой яд. Обойдёмся без вакцин» и противники абортов, возмущающиеся закрытыми предприятиями, но работающими абортариями.

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В Пенсильвании жители протестовали в том числе против якобы продвигаемого губернатором Томом Вулфом законопроекта об изменении контроля за оружием и боеприпасами. Вооружённых протестующих возмутило, что в то время, пока внимание всех американцев приковано к проблеме коронавируса, власти «продавливают антиконституционный закон». С принятием законопроекта, боеприпасы возможно будет покупать только по разрешению, а покупка будет облагаться налогом. По мнению противников законопроекта, это нарушает свободу граждан в пользовании оружием, потому что «оружие бесполезно без пуль».

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Во время протестов в Денвере в штате Колорадо несколько людей в медицинской форме и масках перекрыли проезд протестующим. Одна из женщин, чей проезд ограничили, с плакатом «Земля свободных» в руках кричала медработникам, что живёт в свободной стране и имеет право работать так же, как и врачи. Женщина также призвала «отправиться в Китай, если хочется коммунизма».

Фото @McclaranAlyson

Большинство протестов организовывалось через «анти-карантинные» группы в Фейсбуке. В нескольких из них посты с призывом протестовать удалила соцсеть — представитель Facebook Энди Стоу объяснил это требованием властей. По словам Стоуна, протесты не соответствуют требованиям социального дистанцирования в штатах.

Трамп поддержал протестующих, сказав, что «люди просто хотят вернуться к работе», а «некоторые губернаторы зашли слишком далеко в ограничениях». На критику нарушения протестующими социальной дистанции, Трамп ответил, что они «кажутся ему очень ответственными людьми», за что его осудили политики и врачи. Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо призвал людей соблюдать ограничительные меры: «Это не вопрос счастья — это вопрос жизни и смерти».

Согласно опросу американцев, с протестующими согласны только 32% американцев. 66% жителей беспокоятся, что в стране слишком быстро снимают ограничения из-за коронавируса.

В Бразилии на протесте выступил президент с осуждением мер социального дистанцирования

В Бразилии самое больше число заразившихся Covid-19 в Латинской Америке — 43 079, а погибших 2741 человек.

19 апреля протесты против жёстких ограничительных мер во время пандемии коронавируса прошли в столице Бразилии. Около 600 митингующих и сторонников президента Жаира Болсонару также требовали закрытия парламента и верховного суда, а также передачи контроля над коронавирусом военным.

Парламент Бразилии и губернаторы штатов 24 из 27 штатов ввели режим самоизоляции, запретив жителям выходить из дома без крайней необходимости. Болсонару раскритиковал меры, назвав коронавирус «небольшим гриппом» и призвал отказаться от политики «выжженной земли», имея в виду ограничения во время пандемии. 16 апреля он отправил в отставку министра здравоохранения Луиса Энрике Мандетта, призывавшего население к самоизоляции.

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С поддержкой протестующих с крыши грузовика выступил сам Болсонару. Он обвинил местные власти в установлении «антидемократических» мер социального дистанцирования и в посягательстве на свободу бразильцев. Президента раскритиковали его предшественники и СМИ, называя его действия политической пропагандой, а его самого — «диктатором, который приведёт страну к геноциду населения».

В Израиле митинг соответствовал нормам социального дистанцирования — протестующие находились на расстоянии друг от друга

К 23 апреля в Израиле 14 498 заразившихся, погибло — 189 человек.

В Израиле около двух тысяч жителей Тель-Авива вышли на демонстрацию за «спасение демократии». По правилам социального дистанцирования, протестующие находились на расстоянии двух метров друг от друга. Ещё несколько тысяч протестующих присоединились в трансляциях в Фейсбуке и Zoom.

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Израильтяне протестовали против «антидемократических» мер, принятых правительством для борьбы с коронавирусом. Движение «Чёрный флаг» выступило против полицейского контроля и отслеживания телефонных звонков во время пандемии.

Протестующие также требовали создания нового постоянного правительства, и отстранения от работы премьер-министра Биньямина Нетаньяху, подозреваемого в мошенничестве и взяточничестве.