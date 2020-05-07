Многие страны уже достигли плато, а в России его только прогнозируют. И пока неудачно.

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Фото Ремо Казилли, Reuters

На телевидении и в СМИ в последнее время всё чаще спрашивают экспертов вирусологии и эпидемиологии, когда же Россия «выйдет на плато». Предположения часто оказываются преждевременными, а иногда настолько расплывчатыми, что непонятно — достигнет ли Россия плато вообще в обозримом будущем.

Тем временем, например, США, Италия и Испания в целом прошли пик заболеваемости и фиксируют постепенный спад новых случаев, а Швеции это удалось сделать даже без введения жёсткого карантина.

Роспотребнадзор, Минздрав и эксперты прогнозируют пик и плато Covid-19 в России — и прогнозы постоянно меняются

Мнения о достижении пика и плато заболеваемости коронавирусом в России разнятся и часто меняются. Минздрав, Роспотребнадзор и эксперты в области эпидемиологии несколько раз выдвигали разные предположения о сроках, но точные даты не называли.

10 апреля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Россия находится у подножия пика заболеваемости коронавирусом. «Сколько учёных, сколько инфекционистов, столько и прогнозов различного рода. Поэтому самый лучший прогноз для нас — это 100% всё, что мы можем сегодня сделать, сделать», — сказал Собянин.

Спустя две недели в документальном фильме «Опасный вирус» на вопрос, когда москвичам ждать пик заболеваемости, Собянин выразил надежду, что Москва его не достигнет. По словам мэра, чтобы пройти пик, заболеть должны 60% населения Москвы, а это семь миллионов человек.

Когда у нас этот пик будет? Дай бог, чтобы его не было вообще. Может быть, нам проще всё-таки выдержать этот напор, дождаться, когда будет производиться вакцина и просто избежать этого пика и заражения такой массы людей? Сергей Собянин мэр Москвы

20 апреля руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что по мнению математиков агентства, до мая Россия «точно будет на плато». «Мы пока прирастаем, но очень интересно прирастаем: дело в том, что число тяжелых форм остановилось, оно больше не растет, а общий прирост есть», — сказала Скворцова.

4 мая заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии Минздрава Владимир Чуланов предположил, что в России пик эпидемии наступит до середины мая: «Нам следует ожидать пика где-то в ближайшие неделю-две, и после этого, скорее всего, наступит плато так называемое, стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное ее снижение».

Предположения Чуланова подтверждают результаты прогноза математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН. Модель выстраивали, основываясь на предыдущих моделях, учитывая пассажиропоток и ограничительные меры в российских городах. Также модель учитывала количество заражённых, выздоровевших и погибших.

По прогнозам модели Sberindex, пик наступит чуть позже — 18 мая, когда количество заражённых в день достигнет 18 тысяч человек.

Модель заболеваемости коронавирусом в России Скриншот с сайта S berindex.ru

5 мая руководитель лаборатории арбовирусов НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Бутенко предположил, что Россия уже выходит на плато, так как в течение нескольких дней количество новых заражённых держится на одном уровне. Однако Бутенко подчеркнул, что делать выводы рано: «Было вот недавно пять тысяч новых заболевших несколько дней подряд, и мы думали, что это выход на плато, а потом случился резкий скачок до 10 тысяч, поэтому и сейчас надо еще подождать».

6 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что говорить о сроках достижения плато по заболеваемости в России ещё рано: «Я думаю, что на вопрос „плато или не плато“ тут ответ простой: поскольку прирост идет ежедневный, я думаю, что это пока не плато». Мурашко также предположил, что после первого пика Россию ждёт второй, так как вирус будет «циркулировать определённое время».

7 мая директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин предположил, что пика заболеваемости в России может пройти «незаметно»: «Пика, который все ожидают, может и не быть. Он будет просто очень сглаженным, и мы пройдем эту фазу повышенной заболеваемости не столь заметно».

Пик и плато заболеваемости коронавируса — что это и как отслеживать

Пик заболеваемости определяется не по абсолютному числу заразившихся, а по максимальному дневному приросту. Например, в Италии пик заболеваемости зафиксировали 21 марта — тогда заразившихся было 6,6 тысяч человек в день.

График ежедневного прироста заболевших в Италии Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

За пиком следует плато — продолжительный период стабильности после последнего повышения числа заболевших (пика). В течение плато показатель должен идти примерно на одном уровне. Можно не только выйти на плато, но и выйти с него — таким считается момент, когда количество новых заражённых отчётливо пойдёт вниз.

В определении плато легко ошибиться. Например, 27 марта в Германии зафиксировали на тот момент наибольшее число заболевших — 6,9 тысяч, после чего в течение недели наблюдался спад. Но в начале апреля число заболевших вновь выросло до 6,9 тысяч. Затем, в течение месяца и с перепадами, наблюдалось снижение числа новых заболевших.

График ежедневного прироста заболевших в Германии Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

По мнению инфекциониста и вакцинолога Евгения Тимакова, плато можно определить, наблюдая за показателями заболеваемости в течение одной-двух недель: «Если увидим стабильное одинаковое количество заболевших — это будет говорить об одновременном ежедневном снижении процента заболевших».

Первым на плато вышел Китай, а теперь уже и наиболее пострадавшие США, Испания и Италия. Швеции это удалось даже без введения строгих мер

Китай. Общее число заболевших — 83974 человек, пик заражённых в день — 15,1 тысяч человек

Китай достиг пика заболеваемости 13 февраля, а на следующий день количество новых случаев заражений резко сократилось. Затем в течение недели количество заболевших постепенно снижалось. Такого результата удалось достичь жёсткими карантинными мерами, отслеживанием заболевших и постепенным снятием ограничений. Однако по данным американской разведки, правительство Китая намеренно занизило количество заражённых и погибших во время эпидемии коронавируса в стране.

График ежедневного прироста заболевших в Китае Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

США. Общее число заболевших — 1 228 609 человек, пик заражённых в день — 36,3 тысяч человек

США — первая по количеству заражённых и погибших от коронавируса страна в мире. Чтобы сгладить кривую заболеваемости, во всех штатах ввели ограничительные меры, закрыли общественные места и учебные заведения. Часть американцев оказалась недовольна продолжительными ограничениями, устроив митинги за их отмену. Дональд Трамп поддержал протестующих, призвав руководство штатов начать ослаблять меры.

18 апреля о прохождении плато заявил Эндрю Куомо — губернатор самого пострадавшего штата Нью-Йорка. 24 апреля в стране зарегистрировали пик эпидемии с 36,3 тысячами заболевших. В течение двух недель эпидемия коронавируса в США находится на плато.

График ежедневного прироста заболевших в США Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

Италия. Общее число заболевших — 214457 человек, пик заражённых в день — 6,6 тысяч человек

Когда коронавирус вышел за пределы Китая, главным очагом его распространения в Европе стала Италия. Страна достигла пика заболеваемости 21 марта — спустя месяц после введения жёсткого карантина. Жителям разрешали покидать дома только для посещения магазина, аптеки и работы. В течение двух недель количество заражённых постепенно падает, поэтому ограничительные меры для жителей ослабляют — например, открылись книжные и детские магазины, парки для прогулок, а рестораны теперь работают на вынос.

Испания. Общее число заболевших — 220325 человек, пик заражённых в день — 9,6 тысяч человек

В Испании число заболевших достигло 9,6 тысяч 25 марта, после чего в течение недели количество заражённых держалось на плато, а после начало сокращаться. 16 апреля число заражённых вновь резко возросло до 7,6 тысяч, сохраняясь на этом уровне в течение нескольких дней. С 25 апреля количество новых случаев заражений в стране постепенно спадает.

График ежедневного прироста заболевших в Испании Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

Великобритания. Общее число заболевших — 202359 человек, пик заражённых в день — 8,7 тысяч человек

30 апреля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил, что страна преодолела пик заболеваемости коронавирусом и вышла на плато. Пик зафиксировали за две недели до этого — 10 апреля с 8,7 тысячами заболевших в день. В течение месяца в Великобритании количество новых случаев колеблется от четырёх до шести тысяч ежедневно, но значительно не снижается.

График ежедневного прироста заболевших в Великобритании Скриншот с сайта Coronavirus.jhu.edu

Швеция. Общее число заболевших — 24623 человек, пик заражённых в день — 812 человек

Швеция в отличие от многих европейских стран не вводила ограничительных мер из-за коронавируса. Рестораны, магазины, парки и школы по прежнему были открыты, а жители могли гулять, не опасаясь штрафов за нарушение самоизоляции.

Несмотря на это, количество заражённых в стране по официальным данным в несколько раз ниже, чем в соседних странах. Пик заболеваемости в Швеции зафиксировали спустя два месяца после обнаружения первых заболевших — 24 апреля. В течение последних двух недель Швеция находится на плато эпидемии, фиксируя скачки от 300 до 700 заболевших в день.

В марте шведские учёные критиковали правительство за недостаточное количество тестирований на коронавирус. По их мнению, именно с этим связано низкое число заболевших. По словам научного советника шведского правительства Юхана Гизеке, тестирование важно только на самой начальной стадии эпидемии, а «сейчас, когда вирус распространяется как огонь, тестирование не играет особой роли».