Причиной стало редкое стечение обстоятельств и неготовность российской биржи.

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20 апреля цена на нефть американской марки WTI стала отрицательной впервые с 1983 года и достигла минус 36,93 доллара. Владельцы контрактов на поставки этой нефти были готовы доплатить тем, кто её купит.

Многие оказались не готовы к такому развитию событий: например Московская биржа технически не приспособлена к торговле с отрицательными значениями. Из-за этого около 800 трейдеров, владевших фьючерсами на нефть WTI, не только потеряли весь капитал, но и остались должны брокерам. TJ попытался разобраться в произошедшем.

Как цена на нефть упала до отрицательных значений

На самом деле, цена нефти как физического ресурса до отрицательных значений не падала. Вопреки расхожему мнению, производители не начали доплачивать за нефть, «лишь бы её кто-то забрал».

До отрицательных значений снизилась цена майских фьючерсов на нефть WTI — это тип контрактов с гарантией поставки товара в будущем определённому покупателю. Он не накладывает мгновенного обязательства забрать нефть, а покупатель может смениться сколько угодно раз.

Однако в день истечения (экспирации) фьючерса намерение о покупке превращается в обязательство физически забрать продукт. Это значит, что покупателю придётся найти место для хранения нефти, и, либо продать её дальше, либо использовать самому.

Из-за этих особенностей, фьючерсы стали удобным инструментом биржевых спекуляций. Трейдеры покупают фьючерсы в надежде, что те вырастут или упадут в цене до даты экспирации.

Отчасти именно спекулятивная популярность таких контрактов стала причиной отрицательных значений марки WTI. 20 апреля, за день до даты экспирации, трейдеры начали массово продавать майские фьючерсы — вероятно, во многом это были торговые роботы, у которых сработал скрипт.

В обычных условиях эти фьючерсы выкупили бы сами нефтяные компании или те, чей бизнес зависит от цены на нефтепродукты — например, авиакомпании. При этом реальными поставками заканчивался только 1% таких контрактов.

Однако 20 апреля на рынке сразу по нескольким причинам сложилась нестандартная ситуация. Из-за пандемии Covid-19 нефть стала менее востребованной, хранилища во всём мире оказались заполнены почти до предела, а страны ОПЕК не договорились о снижении добычи.

Все эти факторы привели к тому, что нефтяным компаниям не было смысла выкупать фьючерсы назад: они уже заработали на их продаже, когда цены были выше, чем сейчас, и готовы были поставить нефть в любом случае. Однако биржевым спекулянтам не нужен физический товар — они не смогли бы его использовать или реализовать, поэтому некоторые были готовы доплатить за то, чтобы контракт перекупили.

Отрицательная цена на нефтяные фьючерсы показывает лишь то, что в моменте нефть никому не нужна в таких количествах, в которых её добывают. Однако мир продолжает потреблять нефть: кораблям нужно плавать, а машинам ездить, поэтому в скором времени на нефть снова появится спрос.

Как трейдеры на МосБирже потеряли деньги и почему остались должны брокерам

21 апреля около двух часов ночи Московская биржа остановила торги майскими фьючерсами WTI на нижней отметке 8,84 доллара, несмотря на то, что у рынка оставался целый день на торговлю. Эта планка всегда устанавливается до начала торгов согласно регламенту биржи. На следующий день ценой закрытия контрактов объявили минус 37,63 доллара — на такой отметке фьючерсы закрылись на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) по итогам 20 апреля.

Причиной остановки торгов МосБиржа объяснила техническую невозможность работать с отрицательными ценами. По словам представителей биржи, это могло бы привести к негативным последствиям для всего рынка.

По данным Московской биржи, в основном российские инвесторы предпочитают торговать с маркой Brent, а объём сделок с WTI — в тысячу раз меньше. Несмотря на это, на момент достижения минимальной цены, 898 клиентов имели открытые позиции на WTI, 98% из них — физические лица. Большинство инвесторов надеялись на рост фьючерсов, поэтому снижение цены наносило им убытки.

Когда биржа приостановила торги, трейдеры могли только смириться с потерей денег. Несмотря на то, что к сроку экспирации цена на фьючерсы отскочила хоть в незначительный, но плюс — до 1,8 доллара, продать их было уже нельзя.

Из-за отрицательной цены на фьючерсы инвесторы потеряли не только собственные вложенные средства — около 400 миллионов рублей на начало торгов, но и остались должны брокерам вдвое больше (порядка 800 миллионов рублей). Это произошло из-за того, что многие торговали не собственными средствами, а использовали кредитное плечо — заняли деньги у брокеров.

Когда майские фьючерсы WTI закрылись с отрицательной суммой, личных депозитов трейдеров хватило на покрытие лишь части убытков от торговли. А более крупный долг появился из-за использования кредитного плеча: в случае успеха оно преумножает доходы от торговли, а в случае убытков — увеличивает потери.

Виновата ли биржа и что будет дальше

Потерявшие деньги инвесторы собрались жаловаться на Московскую биржу в суд и Центробанк. По их мнению, торги стоило продолжить и 21 апреля: тогда игрокам удалось бы избежать таких больших убытков.

Однако на самом деле биржа действовала строго в соответствии с собственным регламентом торгов. Нижняя граница фьючерсов WTI устанавливается в начале каждого торгового дня, поэтому инвесторы могли успеть продать их и зафиксировать убытки, но не настолько большие, как при отрицательных значениях.

В истории Московской биржи уже бывали случаи, когда инвесторы несли серьёзные убытки, в том числе из-за сбоев системы. Однако даже тогда им не удалось оспорить сделки и получить компенсацию от биржи. Вероятнее всего, инвесторам действительно придётся либо выплатить долги, либо признать себя банкротами.