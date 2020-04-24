Главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России не готова к прямой раздаче средств. Центробанк заявил, что это «взорвёт» инфляцию.

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​Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Фото РИА «Новости»

Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 привели в России к закрытию заведений общепита, фитнес-клубов, кинотеатров, театров и других предприятий. Из-за этого часть сотрудников осталась без работы. Счётная палата предупредила, что в 2020 году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть восьми миллионов человек. По оценке Торгово-промышленной палаты, работу могут потерять 8,6 миллиона человек, под угрозой закрытия находятся порядка трёх миллионов субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно исследованию, проведённому научно-техническим центром «Перспектива», 63% россиян вообще не имеют накоплений. Опрос «Левада-центра» подтверждает эти данные: согласно его результатам, 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что только 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов и кредитов в течение одного месяца.

Независимые экономисты предложили помочь населению прямыми выплатами

Российские экономисты посчитали, что кризис 2020 года, вероятно, стал самым серьёзным вызовом для России за последние 20 лет. Они предложили выделить на борьбу с кризисом минимум 4% ВВП (около 4,5 триллиона рублей):

Бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко призвал выделять на время кризиса ежемесячно каждой семье дотацию в две тысячи рублей на оплату коммунальных платежей, а пенсионерам — дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц;

Профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев предложил всем взрослым россиянам выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц во время карантина, а пенсионерам — удвоить пенсии;

Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин считает, всем россиянам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в апреле-мае, а потом — летом и осенью;

Экономисты также солидарны в том, что российской экономике нужна программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.

Количественное смягчение — политика, которую используют центральные банки для стимулирования национальных экономик, когда традиционные политики являются неэффективными или недостаточно эффективными.

Навальный предложил выплатить по 20 тысяч каждому взрослому. Кремль назвал это популизмом

Алексей Навальный солидарен с предложениями российских экономистов и тоже предложил прямые выплаты россиянам. Он призвал перечислить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Если карантин продлится — то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне.

Средства на это политик предложил взять Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. На 8 апреля российские власти накопили финансовую подушку безопасности в размере 17,7 триллиона рублей, но потратить больше 1,4 триллиона они не могут из-за бюджетного правила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложния Навального поверхностными и популистскими. Кремль счёл, что идеи оппозиционера не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики». Песков объяснил это отсутствием компетенции авторов документа.

Кто ещё выступил за прямую раздачу денег:

Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов Москвы, а также оппозиционные политики. Они написали открытое письмо Владимиру Путину и Михаилу Мишустину с требованием выплатить за счёт федерального бюджета пособия гражданам — 25 000 рублей на каждого взрослого и 15 000 на ребёнка;

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что «неправильно» раздавать деньги всем, но «правильно» — тем, кто в этом нуждается;



Сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что правительству надо «поддерживать тех, кто нуждается». «Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15-20 тысяч рублей, это бы оживило рынок», — считает он.



Правительство и банкиры не поддерживают идеи Навального и независимых экономистов

Против прямых выплат россиянам высказались представители бизнеса и чиновники. Вот как они объяснили свой отказ от такой помощи.

Глава Центробанка заявила, что раздача денег приведёт к «взрыву» инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что прямые выплаты населению нужны, но в «вертолётных деньгах» необходимости нет. Чиновница назвала раздачу денег всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. Она пояснила, что правительство уже использует меры адресной поддержки — увеличивает размер пособий по безработице и выдаёт гранты компаниям для выплаты зарплат.

Термин «вертолётные деньги» ввёл в оборот американский экономист Милтон Фридман в 1969 году. Он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолёта.

Набиуллина также отрицательно отнеслась к идее выкупа госдолга Центробанком на свой баланс. Глава ЦБ заявила, что покупка бумаг на рынке ценных бумаг и гособлигаций центральными банками — это не стандартная мера, а мера количественного смягчения.

И обычно её [меру количественного смягчения] применяют страны, которые уже исчерпали возможности применения стандартных мер, в которых ставки около нуля или даже в отрицательной зоне, и им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели. Это страны, где очень низкая инфляция. У нас такой ситуации нет. У нас ключевая ставка пока 6%. У нас есть все возможности для того, чтобы использовать стандартные инструменты денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина глава Центробанка

По мнению Набиуллиной, прямая раздача денег гражданам приведёт к «взрыву» инфляции.

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведёт? Я напомню 1990-е годы. Это приведёт к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить. Эльвира Набиуллина

Собянин счёл, что из-за раздачи денег «бюджеты треснут». По крайней мере, так его слова передали агентства

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил невозможность немедленной раздачи денег на руки гражданам, доход которых упал из-за «путинских каникул», словами «бюджеты треснут».

Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее. Сергей Собянин мэр Москвы

По мнению Собянина, у большинства предприятий должно хватить ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть сотрудников, которые остались без работы из-за введённых ограничений.

Фразу Собянина «бюджеты треснут» приводили РИА «Новости» и ТАСС, ссылаясь на интервью чиновника Первому каналу. Но в опубликованном телеканалом ролике этой фразы не оказалось.

По мнению главы Сбербанка, у России, в отличие от США, нет возможности раздавать деньги

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что правительство не может раздавать деньги россиянам из-за нехватки соответствующих инструментов. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — рассказал банкир.

По словам Грефа, у России нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз.

США могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени три триллиона долларов долга, разместив его на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть подобные ограничения. [...] У нас нет такого количества инструментов, через которое мы можем привлечь такое количество денег. Поэтому, ограничение ресурса само по себе диктует другие меры. Герман Греф глава Сбербанка

Глава ВТБ заявил, что в России нельзя использовать методы западных стран

Андрей Костин считает, что в российских реалиях нецелесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение.

Банкир заявил, что не стал бы использовать в России методы, которые применяют на Западе. Он объяснил это различием экономик.

Мы десятилетиями боролись с инфляцией и все равно потенциально её рост у нас более вероятен, чем в западных странах. Андрей Костин глава ВТБ Андрей Костин

Для поддержки бизнеса и граждан Костин предложил Банку России предоставить банкам более дешёвые деньги по антикризисным специальным программам.

Глава «Открытия» тоже считает, что Россия не может позволить себе раздачу денег

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только «богатые страны», а Россия – развивающаяся страна с «очень средними с точки зрения мировой иерархии доходами».

Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги. Наш среднедушевой доход равен доходу китайца. Не все осознали, но среднедушевой доход китайца, которых, между прочим, 1,4 миллиарда, и россиянина, то есть одного из 146–147 миллионов, действительно абсолютно эквивалентны. Михаил Задорнов председатель правления банка «Открытие»

Задорнов не считает правильным «раздавать деньги всем». «И я не только про государство, но и про работодателей», — объяснил он.

В Совфеде заявили, что при прямой раздаче денег — средства рано или поздно закончатся

Заместитель экономического комитета Совфеда Сергей Калашников объяснил, что раздавать средства гражданам, за исключением социальной помощи, бесперспективно — деньги рано или поздно закончатся.

Нужно обеспечить граждан рабочими местами и постоянным доходом. В условиях карантина надо разрешить малому и среднему бизнесу работать, оговорив правила их деятельности, с условием выполнения всех санитарных норм. Сергей Калашников заместитель экономического комитета Совфеда

Собчак фактически на стороне властей: нельзя раздавать деньги, потому что «люди их проедят»

Против раздачи всем россиянам денег выступила и Ксения Собчак. Бывший кандидат в президенты считает, что правительство должно помогать малому и среднему бизнесу, чтобы эти предприятия не закрывались. Собчак заявила, что если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес будет разрушен».

Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка. Ксения Собчак телеведущая

Введённые в России из-за коронавируса меры поддержки бизнеса и населения:

Семьям с детьми до 3 лет дополнительно выплачивают по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев;

Пособие по безработице подняли с 8 тысяч до МРОТ — 12 тысяч 130 рублей;



Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, предоставили отсрочку по налогам, кроме НДС — на полгода;

В два раза с 30 до 15% для малых и средних предприятий снизили размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающую уровень МРОТ;

На шесть месяцев ввели мораторий на банкротство;



Для медиков, которые работают с больными с коронавирусом, установили на три месяца дополнительные специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, медперсоналу среднего уровня — 50, младшему персоналу — 20 тысяч, врачам скорой помощи— 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч;

Отсрочка для малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев;

Возможность для малого и среднего бизнеса погасить все отсроченные на полгода налоги, кроме НДС, «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;



Семьям с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей;

Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей предоставят безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости на 1 апреля — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Деньги можно будет потратить в том числе на выплаты зарплат.