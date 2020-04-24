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Артём Мазанов
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«Это приведёт к взрыву инфляции»: как власти и банкиры объясняют, почему нельзя раздать россиянам деньги Материал редакции

Главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России не готова к прямой раздаче средств. Центробанк заявил, что это «взорвёт» инфляцию.

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​Глава Центробанка Эльвира Набиуллина Фото РИА «Новости»

Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 привели в России к закрытию заведений общепита, фитнес-клубов, кинотеатров, театров и других предприятий. Из-за этого часть сотрудников осталась без работы. Счётная палата предупредила, что в 2020 году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть восьми миллионов человек. По оценке Торгово-промышленной палаты, работу могут потерять 8,6 миллиона человек, под угрозой закрытия находятся порядка трёх миллионов субъектов малого и среднего бизнеса.

Согласно исследованию, проведённому научно-техническим центром «Перспектива», 63% россиян вообще не имеют накоплений. Опрос «Левада-центра» подтверждает эти данные: согласно его результатам, 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что только 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов и кредитов в течение одного месяца.

Независимые экономисты предложили помочь населению прямыми выплатами

Российские экономисты посчитали, что кризис 2020 года, вероятно, стал самым серьёзным вызовом для России за последние 20 лет. Они предложили выделить на борьбу с кризисом минимум 4% ВВП (около 4,5 триллиона рублей):

  • Бывший заместитель председателя Банка России Сергей Алексашенко призвал выделять на время кризиса ежемесячно каждой семье дотацию в две тысячи рублей на оплату коммунальных платежей, а пенсионерам — дополнительно выплачивать по пять тысяч рублей каждый месяц;
  • Профессор экономики Sciences Po Сергей Гуриев предложил всем взрослым россиянам выплачивать по 20 тысяч рублей в месяц во время карантина, а пенсионерам — удвоить пенсии;
  • Профессор Чикагского университета и НИУ ВШЭ Константин Сонин считает, всем россиянам нужно выплатить по 10 тысяч рублей в апреле-мае, а потом — летом и осенью;

Экономисты также солидарны в том, что российской экономике нужна программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.

Количественное смягчение — политика, которую используют центральные банки для стимулирования национальных экономик, когда традиционные политики являются неэффективными или недостаточно эффективными.

Навальный предложил выплатить по 20 тысяч каждому взрослому. Кремль назвал это популизмом

Алексей Навальный солидарен с предложениями российских экономистов и тоже предложил прямые выплаты россиянам. Он призвал перечислить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Если карантин продлится — то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне.

Средства на это политик предложил взять Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. На 8 апреля российские власти накопили финансовую подушку безопасности в размере 17,7 триллиона рублей, но потратить больше 1,4 триллиона они не могут из-за бюджетного правила.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложния Навального поверхностными и популистскими. Кремль счёл, что идеи оппозиционера не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики». Песков объяснил это отсутствием компетенции авторов документа.

Кто ещё выступил за прямую раздачу денег:

  • Депутаты Мосгордумы и муниципальных округов Москвы, а также оппозиционные политики. Они написали открытое письмо Владимиру Путину и Михаилу Мишустину с требованием выплатить за счёт федерального бюджета пособия гражданам — 25 000 рублей на каждого взрослого и 15 000 на ребёнка;
  • Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает, что «неправильно» раздавать деньги всем, но «правильно» — тем, кто в этом нуждается;
  • Сооснователь сети DNS Дмитрий Алексеев заявил, что правительству надо «поддерживать тех, кто нуждается». «Всем бы гражданам раздали, не знаю, по 15-20 тысяч рублей, это бы оживило рынок», — считает он.

Правительство и банкиры не поддерживают идеи Навального и независимых экономистов

Против прямых выплат россиянам высказались представители бизнеса и чиновники. Вот как они объяснили свой отказ от такой помощи.

Глава Центробанка заявила, что раздача денег приведёт к «взрыву» инфляции

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что прямые выплаты населению нужны, но в «вертолётных деньгах» необходимости нет. Чиновница назвала раздачу денег всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. Она пояснила, что правительство уже использует меры адресной поддержки — увеличивает размер пособий по безработице и выдаёт гранты компаниям для выплаты зарплат.

Термин «вертолётные деньги» ввёл в оборот американский экономист Милтон Фридман в 1969 году. Он сравнил прямые выплаты государством денег гражданам с разбрасыванием купюр с вертолёта.

Набиуллина также отрицательно отнеслась к идее выкупа госдолга Центробанком на свой баланс. Глава ЦБ заявила, что покупка бумаг на рынке ценных бумаг и гособлигаций центральными банками — это не стандартная мера, а мера количественного смягчения.

И обычно её [меру количественного смягчения] применяют страны, которые уже исчерпали возможности применения стандартных мер, в которых ставки около нуля или даже в отрицательной зоне, и им нужно принимать меры для того, чтобы повышать инфляцию, возвращать инфляцию к цели. Это страны, где очень низкая инфляция. У нас такой ситуации нет. У нас ключевая ставка пока 6%. У нас есть все возможности для того, чтобы использовать стандартные инструменты денежно-кредитной политики.

Эльвира Набиуллина
глава Центробанка

По мнению Набиуллиной, прямая раздача денег гражданам приведёт к «взрыву» инфляции.

Если представить, что мы как Центральный банк напечатаем деньги и раздадим их по нулевой ставке. К чему это приведёт? Я напомню 1990-е годы. Это приведёт к «взрыву» инфляции, и люди, которые получат эти денежные знаки, им будет на них тяжело что-то купить.

Эльвира Набиуллина

Собянин счёл, что из-за раздачи денег «бюджеты треснут». По крайней мере, так его слова передали агентства

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил невозможность немедленной раздачи денег на руки гражданам, доход которых упал из-за «путинских каникул», словами «бюджеты треснут».

Вы знаете, там тоже дискуссия идёт о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее.

Сергей Собянин
мэр Москвы

По мнению Собянина, у большинства предприятий должно хватить ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть сотрудников, которые остались без работы из-за введённых ограничений.

Фразу Собянина «бюджеты треснут» приводили РИА «Новости» и ТАСС, ссылаясь на интервью чиновника Первому каналу. Но в опубликованном телеканалом ролике этой фразы не оказалось.

По мнению главы Сбербанка, у России, в отличие от США, нет возможности раздавать деньги

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что правительство не может раздавать деньги россиянам из-за нехватки соответствующих инструментов. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — рассказал банкир.

По словам Грефа, у России нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз.

США могут себе позволить эмитировать совершенно спокойно в очень короткий период времени три триллиона долларов долга, разместив его на рынке среди инвесторов всего мира, и пустить их в собственную экономику, то у нас есть подобные ограничения.

[...]

У нас нет такого количества инструментов, через которое мы можем привлечь такое количество денег. Поэтому, ограничение ресурса само по себе диктует другие меры.

Герман Греф
глава Сбербанка

Глава ВТБ заявил, что в России нельзя использовать методы западных стран

Андрей Костин считает, что в российских реалиях нецелесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение.

Банкир заявил, что не стал бы использовать в России методы, которые применяют на Западе. Он объяснил это различием экономик.

Мы десятилетиями боролись с инфляцией и все равно потенциально её рост у нас более вероятен, чем в западных странах.

Андрей Костин
глава ВТБ Андрей Костин

Для поддержки бизнеса и граждан Костин предложил Банку России предоставить банкам более дешёвые деньги по антикризисным специальным программам.

Глава «Открытия» тоже считает, что Россия не может позволить себе раздачу денег

Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только «богатые страны», а Россия – развивающаяся страна с «очень средними с точки зрения мировой иерархии доходами».

Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги. Наш среднедушевой доход равен доходу китайца. Не все осознали, но среднедушевой доход китайца, которых, между прочим, 1,4 миллиарда, и россиянина, то есть одного из 146–147 миллионов, действительно абсолютно эквивалентны.

Михаил Задорнов
председатель правления банка «Открытие»

Задорнов не считает правильным «раздавать деньги всем». «И я не только про государство, но и про работодателей», — объяснил он.

В Совфеде заявили, что при прямой раздаче денег — средства рано или поздно закончатся

Заместитель экономического комитета Совфеда Сергей Калашников объяснил, что раздавать средства гражданам, за исключением социальной помощи, бесперспективно — деньги рано или поздно закончатся.

Нужно обеспечить граждан рабочими местами и постоянным доходом. В условиях карантина надо разрешить малому и среднему бизнесу работать, оговорив правила их деятельности, с условием выполнения всех санитарных норм.

Сергей Калашников
заместитель экономического комитета Совфеда

Собчак фактически на стороне властей: нельзя раздавать деньги, потому что «люди их проедят»

Против раздачи всем россиянам денег выступила и Ксения Собчак. Бывший кандидат в президенты считает, что правительство должно помогать малому и среднему бизнесу, чтобы эти предприятия не закрывались. Собчак заявила, что если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес будет разрушен».

Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка.

Ксения Собчак
телеведущая

Введённые в России из-за коронавируса меры поддержки бизнеса и населения:

  • Семьям с детьми до 3 лет дополнительно выплачивают по пять тысяч рублей в течение трёх месяцев;
  • Пособие по безработице подняли с 8 тысяч до МРОТ — 12 тысяч 130 рублей;

  • Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, предоставили отсрочку по налогам, кроме НДС — на полгода;

  • В два раза с 30 до 15% для малых и средних предприятий снизили размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающую уровень МРОТ;
  • На шесть месяцев ввели мораторий на банкротство;

  • Для медиков, которые работают с больными с коронавирусом, установили на три месяца дополнительные специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, медперсоналу среднего уровня — 50, младшему персоналу — 20 тысяч, врачам скорой помощи— 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч;

  • Отсрочка для малого и среднего бизнеса, а также микропредприятий по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев;
  • Возможность для малого и среднего бизнеса погасить все отсроченные на полгода налоги, кроме НДС, «плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки»;
  • Семьям с детьми, где родители временно не работают, помимо пособия по безработице и положенных выплат, в ближайшие три месяца будут дополнительно выплачивать ещё по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребёнка;

  • Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей;

  • Малым и средним предприятиям пострадавших отраслей предоставят безвозмездную помощь при условии сохранения 90% занятости на 1 апреля — из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Деньги можно будет потратить в том числе на выплаты зарплат.

#карантинвроссии #деньги #covid19

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65 комментариев
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Чувствительный Влад

58

Собчак мразь конченная, конечно.

Ответить

Атлант поправил плечи

Чувствительный
6

Сейчас придет Дыркин и расскажет тебе почему ты не прав 

Ответить

Litnikov Danil

Атлант
0

*В очередной раз попробует рассказать

Ответить

Zeleny Ded

Litnikov
0

Доказать*

Ответить

Litnikov Danil

Zeleny
2

*Просто расставит всем минусы

Ответить

artur krugliy

Атлант
0

вроде он уже остыл к ней... и за кого-то другого топил.
ему нравится быть "не как все вот это вот мейнстримное быдло" .... наверное и не гей он вовсе. просто терпит, ради илитности и что б было, что на Tj постить

Ответить

Сергей Звезда

Чувствительный
0

то есть из всего списка претензии у тебя именно к Собчак?)

Ответить

Чувствительный Влад

Сергей
4

До банкиров нет смысла докапываться - у них сейчас свои проблемы в действующей обстановке. Представители власти поют на один мотив - было бы странно увидеть иное.
А открытое порицание бедных телеведущей - да, к этому претензии у меня есть, конечно.

Ответить

Evgenii Evgenii

Чувствительный
0

Телеведущей первого канала между прочим. Про это как-то все забыли

Ответить

Насущные Проблемы

Сергей
2

То что она сказала — наиболее феерический пиздец.

Ответить

Правовой кот

45

Люди их проедят.

Ух поганый народец, жрать хочет, иж чего захотели!

Ответить

Бледный историк

26

Если бы я был автократом или диктатором, я бы то же не стал помогать населению. Почему? Очень просто, чем больше будет бедных и экономически пострадавших граждан, тем проще ими управлять. Ведь все, что человек не накопит, он будет вынужден потратить и тем самым стать более зависимым от того, что бы раздобыть себе и своей семье пропитание. 
Так сказать, власть навязывает гражданам "выученную беспомощность" и благодаря этому прочнее укрепляет своё положение.

Ответить

Александр Плёнкин

Бледный
9

Тем более в новых апдейтах пофиксили восстания

Ответить

Аарон Рэмзи

Бледный
2

Мне казалось, наоборот, голодный человек быстрее пойдёт на крайние меры, нежели худо-бедно сытый

Ответить

Бледный историк

Аарон
0

Голода они не допустят, - перловки и хлебушка хватит всем, но не более.

Ответить

alexferman

Бледный
0

Именно так этот механизм и работает))

Ответить

Параллельный диод

22

Раздача денег может привести к инфляции в обычное время, а сейчас розданные деньги сразу же будут потрачены и дадут возможность немного очухаться  бизнесу. Но кого я учу, они там умнее меня то.

Ответить

Насущные Проблемы

Параллельный
0

Вот именно. Там люди умные сидят! Вон сколько уже Россию с колен поднимают.

Ответить

Воинский турник

20

Ой блядь, идите тогда нахуй со своими налогами, нахуй тогда нужно государство?

Ответить

Sardaukar

Воинский
1

А я давно и много раз тут спрашивал, нахуй вообще нужно такое импотентное государство. Люди не знают, но продолжают раздвигать булки, и возмущаться тихими вечерами у себя на кухнях.

Ответить

Evgenii Evgenii

Sardaukar
1

Фанатов этого государства очень много, та же самая ситуация с монетизацией льгот, повышением пенс. возраста, жестким падением курса рубля и тд. Это моменты где большая масса людей возмущалась и теряла в деньгах. С тех пор на выборах кандидат №1 и партия №1 только успешнее.

Ответить

Litnikov Danil

14

Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем

Ксюша как всегда, бывший кандидат блять

Ответить

Андрей Гришин

Litnikov
1

других кандидатов у них для нас нет

Ответить

Ваня Погост

7

Интересно даже, когда они уже сознаются, что раздавать тупо нечего?

Ответить

Чувствительный Влад

Ваня
12

Есть там че раздавать - общая сумма выплат всем гражданам РФ все равно меньше, чем некоторые инициативы Роскосмоса, например.
Хотя судя по заявлениям - уже начинаю сомневаться в существовании стабилизационного фонда в принципе. Это бы объяснило и нежелание ЧС вводить.

Ответить

Дмитрий Кораблёв

Чувствительный
0

как вы заебали со своим ЧС, который НИЧЕГО Не даст от слова совсем.

Ответить

Litnikov Danil

Дмитрий
0

У Чикова почитай на эту тему

Ответить

Александр Машков

Litnikov
0

Да с Чикова и пошла эта деза, мол ЧС/ЧП всех спасёт

Ответить

Litnikov Danil

Алексан…
2

Почему спасет?  Он объясняет что режимы могут быть использованы в суде как аргумент неисполнения обязательств

Ответить

Александр Машков

Litnikov
0

Так там вроде можно на ЧП/ЧС ссылаться только в случае если ты именно из-за ЧП/ЧС обязательства не можешь исполнить или пострадал как-то (например, Росгвардия какая-нибудь тебе окно разбила). И то не факт.

А невозможность исполнить обязательства УЖЕ есть, не связанная с ЧП/ЧС.

Ответить

Чувствительный Влад

Дмитрий
0

Я и не говорю, что народу режим ЧС что-то полезное принесет. Я про то, что при его введении у государства резко начнет расходоваться бюджет, которого, собсна, может и нет.

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

Сам по себе ЧС есть. А режима ЧС нет. Почувствуйте разницу.

Ответить

Иван Журавлев

Чувствительный
1

ну, инициативы роскосмоса и прочие попилы — это же типа уже освоенные бабки, заложенные и прописанные в бюджете, изъять их из одной статьи расходов и перенаправить в другую проблематично, наверно. нам же на протяжении многих лет заливали про накопленные свободные триллионы, которые [не трогай, это на Новый год]. новый год настал, а отмазы лепятся один за другим. конечно, это подозрительно, а объяснения такой ситуации напрашиваются сами собой. это моё обывательское мнение, без претензий на диванное экспертство.

Ответить

Sardaukar

Иван
0

 это же типа уже освоенные бабки

Короч, эту страну уже ничего не спасёт, кроме раскулачивания. Скриньте.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

7

«Не жили хорошо, нечего и начинать», — добавили в правительстве

Ответить

LordChanka

5

"Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка."

так ведь как раз ради этих целей и предлагают раздавать, чисто на еду, не? 
ксюша вслед за пыней видимо считает, что это охуеть какое бабло, прям хоть бизнес свой открывай. 

Ответить

Evgenii Evgenii

4

Продолжу не понимать почему не ввести какие-то спец талоны/карты на еду, бытовую химию, номиналом в 5-6к на месяц на одного человека.
Пятерочки/Магниты/Перекрестки спокойно это бы обработали, т.к. у всех гора накопительных карт, и власти потратили бы максимум 20-30% от фонда(который скорее всего чуть более худой, чем на бумаге).

Ответить

thetrickster

Evgenii
3
Ответить

Sardaukar

thetrickster
2

Ну хотя бы да. Чтобы людям было, что жрать. И платы все временно отменить, потому что платить нечем.

Ответить

Mmmax

4

Думаю, царь еще с месяцок повременит, чтобы крестьяне посильнее на бояр разозлились, а потом таки раздаст чуть рублев.
И амбициозным боярам место укажет, и веру в монархию опять вернет.

Ответить

Алексей Любимцев

3

коротко: сорян, мы проебали бабки из резервного фонда
но тупые бичи все равно вы, потому что сидите без денег)9

Ответить

Rodrik Mayer's

3

Короче понятно все. Сейчас они всех штрафуют, потом накопленные штрафы раздадут от имени сказочного под самый конец эпидемии, со словами «вот какой царь хороший, голосуйте за него». Суммы будут мелкие типа до 5 тыщ на тело, но хомяки от радости снова запищат, что если бы не царь, то злостные чинуши угробили бы народ. Кто еще, если не он!

А если выплатит щас и эпидемия не закончится сразу, то будут просить еще, поэтому надо тянуть максимально и перед выходом людей на работу что-то дать, чтобы последняя мысль была позитивной (даже если будет звучать как «ну хоть что-то дали и то неплохо, могли вообще не дать»).

Ответить

No Name

2

Собчак конечно тупо деад. «Мы знаем как тратить деньги, а вы холопы че жрать хотите?»

Ответить

No Name

No
1

А вообще собчак молодец, разозлила людей, на некст митинг жара будет

Ответить

No Name

No
0

Если что «Жара» это росгвардейская установка на базе камаза по разгону митингов иностранных агентов

Ответить

Максим Шпилёв

2

Вместо тысячи слов: часы, квартиры, яхты, бордюры..

Ответить

Stan Majors

2
Ответить

Атлант поправил плечи

2

Правильно, посмотрите на опыт Германии, США и др. 

Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ! 

Ответить

Бессмысленный бинокль

2

Как по мне, деньги есть, но их реально не так много как они говорят, и скорее всего они понимают, что ситуация еще не скоро улучшится с кризисом и тянут, что в конце дать всем немного деняжек, да и то мб не всем, а опять с кучей нюансов, но в итоге все равно выйдут с чистой головой типа вот видите дали вам деньги мы 

Ответить

Айдын Билов

2

Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги. Наш среднедушевой доход равен доходу китайца. Не все осознали, но среднедушевой доход китайца, которых, между прочим, 1,4 миллиарда, и россиянина, то есть одного из 146–147 миллионов, действительно абсолютно эквивалентны.

Михаил Задорнов

Ответить

Миржан Досымбаев

1

Народ совсем охуел, нефть дешевле 80 баксов :) 
По сути 20 легко вернутся обратно в казну...

Ответить

Иван Вундермахер

1

Так полгода то блять кому дали отсрочку по налогам? Всем или те кто в списке?

А если дядя Петя с розничным магазином обуви должен был делать выручку 30-50 тыс в день, а уже месяц у него 0 по кассе, он не пострадал что ли?

Ответить

Противный магнит

1

Про выплаты населению я молчу, тут всё ясно - сдирайте обои. Не пойму только, что даёт отсрочка по налогам для малого и среднего бизнеса, если НДС оставили. Тот же налог на прибыль и так не заплатить, если прибыли нет.

Ответить

Насущные Проблемы

1

Не даём вам деньги, для вашего же блага!

Ответить

Насущные Проблемы

1

Плоти нологи.
Меньше ешь.
Работай.
Не бухти.

Ответить

German Times

0

Тоже склоняюсь к версии что нельзя раздавать живые деньги, лучше талонами на еду. Потому что народ побежит покупать айфоны или что ещё, но на еду не будет денег. Надо поддерживать внутреннего производителя, или хотя бы того, от кого зависит много людей в смысле рабочей силы.

Ответить

ouxen

0

их нужно судить в европейском суде

Ответить

Sardaukar

0

К хлопку это приведёт. Взрывы не существуют.

Ответить

Антон Чепур

0

Эльвира Нахуюлина 🤦‍♀️

Ответить

Егор Гаврилюк

0

За всё время не встретил мнения, которое сформировалось у меня. Мне кажется, что денег не будут давать, потому что всё они знают. Они знают что мы их ненавидим, они знают, что мы за них не голосуем, что мы их скинем в прорубь как только появится возможность, вся вот эта верхушка власти и прочие. Поэтому и западло давать бабки, ну прост что угодно сделают, чтоб этого не делать.

Ответить

vvtwittep

0

Why? Because Fuck You, Thats Why! 

Ответить

Дидимка Невидимка

0

А если забирать все деньги, то будет дефляция? 

Ответить

Фёдор Крюков

0

Да, на США можно не смотреть, они печатают доллары - это понятно, но давайте посмотрим, как своим гражданам помогают другие страны, а не США?

Ответить

Eugene Brazgin

0

Это приведёт к взрыву инфляции

Я не экономист, поэтому растолкуйте :)
Вот раздача денег из резервного фонда приведёт к инфляции.
В то же время, если резервного фонда нет и деньги просто напечатать и раздать, это тоже приведёт к инфляции.
Разная ли это инфляция? Чем отличаются случаи?
Если инфляция одна и та же, то значит ли это, что резервный фонд не имеет смысла, потому что его использование равносильно печатанию денег? Если инфляция разная, то откуда она берётся в случае использования денег из фонда? Вроде как резервный фонд состоит из существующих денег, использование которых не должно ничего менять.

Ответить

Yuri Miller

0

Что за фигня у неё на шее висит? Тоже типа купюрки из металла?

Ответить
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Инженеры NASA за 37 дней разработали рабочий аппарат ИВЛ. Он дешевле и легче в производстве, чем обычные
Инженеры, которые обычно изготавливают космическое оборудование, теперь занимаются устройством для подготовки ко второй волне пандемии.
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