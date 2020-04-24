Прямой эфир
Главы трёх крупнейших банков считают, что экономика России не готова к прямой раздаче средств. Центробанк заявил, что это «взорвёт» инфляцию.
Ограничения из-за пандемии коронавирусной инфекции Covid-19 привели в России к закрытию заведений общепита, фитнес-клубов, кинотеатров, театров и других предприятий. Из-за этого часть сотрудников осталась без работы. Счётная палата предупредила, что в 2020 году число безработных может увеличиться в несколько раз и достигнуть восьми миллионов человек. По оценке Торгово-промышленной палаты, работу могут потерять 8,6 миллиона человек, под угрозой закрытия находятся порядка трёх миллионов субъектов малого и среднего бизнеса.
Согласно исследованию, проведённому научно-техническим центром «Перспектива», 63% россиян вообще не имеют накоплений. Опрос «Левада-центра» подтверждает эти данные: согласно его результатам, 65% российских семей не имеют никаких сбережений. Исследование аналитического центра НАФИ показало, что только 42% россиян смогут оплачивать все необходимые расходы без займов и кредитов в течение одного месяца.
Российские экономисты посчитали, что кризис 2020 года, вероятно, стал самым серьёзным вызовом для России за последние 20 лет. Они предложили выделить на борьбу с кризисом минимум 4% ВВП (около 4,5 триллиона рублей):
Экономисты также солидарны в том, что российской экономике нужна программа количественного смягчения — эмиссия рублей через покупки Центробанком облигаций правительства.
Алексей Навальный солидарен с предложениями российских экономистов и тоже предложил прямые выплаты россиянам. Он призвал перечислить каждому взрослому 20 тысяч рублей и 10 тысяч рублей на каждого ребёнка. Если карантин продлится — то ещё по 10 тысяч каждому в мае и июне.
Средства на это политик предложил взять Резервного фонда, где «на каждого из нас лежит» по 120 тысяч рублей. На 8 апреля российские власти накопили финансовую подушку безопасности в размере 17,7 триллиона рублей, но потратить больше 1,4 триллиона они не могут из-за бюджетного правила.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал предложния Навального поверхностными и популистскими. Кремль счёл, что идеи оппозиционера не имеют отношения к «реальному функционированию страны и экономики». Песков объяснил это отсутствием компетенции авторов документа.
Против прямых выплат россиянам высказались представители бизнеса и чиновники. Вот как они объяснили свой отказ от такой помощи.
Глава Центробанка Эльвира Набиуллина считает, что прямые выплаты населению нужны, но в «вертолётных деньгах» необходимости нет. Чиновница назвала раздачу денег всему населению крайней мерой, которая применяется, когда исчерпаны все другие возможности. Она пояснила, что правительство уже использует меры адресной поддержки — увеличивает размер пособий по безработице и выдаёт гранты компаниям для выплаты зарплат.
Набиуллина также отрицательно отнеслась к идее выкупа госдолга Центробанком на свой баланс. Глава ЦБ заявила, что покупка бумаг на рынке ценных бумаг и гособлигаций центральными банками — это не стандартная мера, а мера количественного смягчения.
По мнению Набиуллиной, прямая раздача денег гражданам приведёт к «взрыву» инфляции.
Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил невозможность немедленной раздачи денег на руки гражданам, доход которых упал из-за «путинских каникул», словами «бюджеты треснут».
По мнению Собянина, у большинства предприятий должно хватить ресурсов, чтобы обеспечивать ту часть сотрудников, которые остались без работы из-за введённых ограничений.
Фразу Собянина «бюджеты треснут» приводили РИА «Новости» и ТАСС, ссылаясь на интервью чиновника Первому каналу. Но в опубликованном телеканалом ролике этой фразы не оказалось.
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что правительство не может раздавать деньги россиянам из-за нехватки соответствующих инструментов. «Здесь как в том анекдоте: назовите три причины, почему следует отступить? Причина первая: у нас нет снарядов. Вот так же и здесь: у нас нет такого количества снарядов», — рассказал банкир.
По словам Грефа, у России нет рыночного источника денег, которым располагают США и Евросоюз.
Андрей Костин считает, что в российских реалиях нецелесообразно прибегать к нестандартным методам стимулирования, таким как количественное смягчение.
Банкир заявил, что не стал бы использовать в России методы, которые применяют на Западе. Он объяснил это различием экономик.
Для поддержки бизнеса и граждан Костин предложил Банку России предоставить банкам более дешёвые деньги по антикризисным специальным программам.
Председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов заявил, что прямые выплаты всем гражданам могут позволить себе только «богатые страны», а Россия – развивающаяся страна с «очень средними с точки зрения мировой иерархии доходами».
Задорнов не считает правильным «раздавать деньги всем». «И я не только про государство, но и про работодателей», — объяснил он.
Заместитель экономического комитета Совфеда Сергей Калашников объяснил, что раздавать средства гражданам, за исключением социальной помощи, бесперспективно — деньги рано или поздно закончатся.
Против раздачи всем россиянам денег выступила и Ксения Собчак. Бывший кандидат в президенты считает, что правительство должно помогать малому и среднему бизнесу, чтобы эти предприятия не закрывались. Собчак заявила, что если выплатить деньги россиянам, то они их «просто проедят», а «бизнес будет разрушен».
Малому и среднему бизнесу, пострадавшему от коронавируса, предоставили отсрочку по налогам, кроме НДС — на полгода;
Для медиков, которые работают с больными с коронавирусом, установили на три месяца дополнительные специальные выплаты: врачам — 80 тысяч рублей в месяц, медперсоналу среднего уровня — 50, младшему персоналу — 20 тысяч, врачам скорой помощи— 50 тысяч, фельдшерам и водителям скорой помощи — 25 тысяч;
Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, будут выплачивать пособие по безработице в размере МРОТ – 12 тысяч 130 рублей;
Сейчас придет Дыркин и расскажет тебе почему ты не прав
*В очередной раз попробует рассказать
Доказать*
вроде он уже остыл к ней... и за кого-то другого топил.
ему нравится быть "не как все вот это вот мейнстримное быдло" .... наверное и не гей он вовсе. просто терпит, ради илитности и что б было, что на Tj постить
то есть из всего списка претензии у тебя именно к Собчак?)
Чувствительный Влад
До банкиров нет смысла докапываться - у них сейчас свои проблемы в действующей обстановке. Представители власти поют на один мотив - было бы странно увидеть иное.
А открытое порицание бедных телеведущей - да, к этому претензии у меня есть, конечно.
Телеведущей первого канала между прочим. Про это как-то все забыли
Если бы я был автократом или диктатором, я бы то же не стал помогать населению. Почему? Очень просто, чем больше будет бедных и экономически пострадавших граждан, тем проще ими управлять. Ведь все, что человек не накопит, он будет вынужден потратить и тем самым стать более зависимым от того, что бы раздобыть себе и своей семье пропитание.
Так сказать, власть навязывает гражданам "выученную беспомощность" и благодаря этому прочнее укрепляет своё положение.
Мне казалось, наоборот, голодный человек быстрее пойдёт на крайние меры, нежели худо-бедно сытый
Бледный историк
Голода они не допустят, - перловки и хлебушка хватит всем, но не более.
Вот именно. Там люди умные сидят! Вон сколько уже Россию с колен поднимают.
Фанатов этого государства очень много, та же самая ситуация с монетизацией льгот, повышением пенс. возраста, жестким падением курса рубля и тд. Это моменты где большая масса людей возмущалась и теряла в деньгах. С тех пор на выборах кандидат №1 и партия №1 только успешнее.
Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем
Ксюша как всегда, бывший кандидат блять
Интересно даже, когда они уже сознаются, что раздавать тупо нечего?
Чувствительный Влад
Есть там че раздавать - общая сумма выплат всем гражданам РФ все равно меньше, чем некоторые инициативы Роскосмоса, например.
Хотя судя по заявлениям - уже начинаю сомневаться в существовании стабилизационного фонда в принципе. Это бы объяснило и нежелание ЧС вводить.
как вы заебали со своим ЧС, который НИЧЕГО Не даст от слова совсем.
У Чикова почитай на эту тему
Да с Чикова и пошла эта деза, мол ЧС/ЧП всех спасёт
Почему спасет? Он объясняет что режимы могут быть использованы в суде как аргумент неисполнения обязательств
Так там вроде можно на ЧП/ЧС ссылаться только в случае если ты именно из-за ЧП/ЧС обязательства не можешь исполнить или пострадал как-то (например, Росгвардия какая-нибудь тебе окно разбила). И то не факт.
А невозможность исполнить обязательства УЖЕ есть, не связанная с ЧП/ЧС.
Чувствительный Влад
Я и не говорю, что народу режим ЧС что-то полезное принесет. Я про то, что при его введении у государства резко начнет расходоваться бюджет, которого, собсна, может и нет.
ну, инициативы роскосмоса и прочие попилы — это же типа уже освоенные бабки, заложенные и прописанные в бюджете, изъять их из одной статьи расходов и перенаправить в другую проблематично, наверно. нам же на протяжении многих лет заливали про накопленные свободные триллионы, которые [не трогай, это на Новый год]. новый год настал, а отмазы лепятся один за другим. конечно, это подозрительно, а объяснения такой ситуации напрашиваются сами собой. это моё обывательское мнение, без претензий на диванное экспертство.
"Помогать надо сильным, а не слабым. Если ты будешь помогать слабым, то тогда ты останешься ни с чем. Эти деньги сгорят, как в огне. Люди их проедят. И все равно, сколько будет это пособие — 20, 40, 50 тысяч рублей. Это не даст им нового заработка."
так ведь как раз ради этих целей и предлагают раздавать, чисто на еду, не?
ксюша вслед за пыней видимо считает, что это охуеть какое бабло, прям хоть бизнес свой открывай.
Продолжу не понимать почему не ввести какие-то спец талоны/карты на еду, бытовую химию, номиналом в 5-6к на месяц на одного человека.
Пятерочки/Магниты/Перекрестки спокойно это бы обработали, т.к. у всех гора накопительных карт, и власти потратили бы максимум 20-30% от фонда(который скорее всего чуть более худой, чем на бумаге).
Ну хотя бы да. Чтобы людям было, что жрать. И платы все временно отменить, потому что платить нечем.
Думаю, царь еще с месяцок повременит, чтобы крестьяне посильнее на бояр разозлились, а потом таки раздаст чуть рублев.
И амбициозным боярам место укажет, и веру в монархию опять вернет.
коротко: сорян, мы проебали бабки из резервного фонда
но тупые бичи все равно вы, потому что сидите без денег)9
Короче понятно все. Сейчас они всех штрафуют, потом накопленные штрафы раздадут от имени сказочного под самый конец эпидемии, со словами «вот какой царь хороший, голосуйте за него». Суммы будут мелкие типа до 5 тыщ на тело, но хомяки от радости снова запищат, что если бы не царь, то злостные чинуши угробили бы народ. Кто еще, если не он!
А если выплатит щас и эпидемия не закончится сразу, то будут просить еще, поэтому надо тянуть максимально и перед выходом людей на работу что-то дать, чтобы последняя мысль была позитивной (даже если будет звучать как «ну хоть что-то дали и то неплохо, могли вообще не дать»).
Собчак конечно тупо деад. «Мы знаем как тратить деньги, а вы холопы че жрать хотите?»
Правильно, посмотрите на опыт Германии, США и др.
Что не смеетесь? Не смешно? Не поняли? ЭТО РОССИЯ!
Как по мне, деньги есть, но их реально не так много как они говорят, и скорее всего они понимают, что ситуация еще не скоро улучшится с кризисом и тянут, что в конце дать всем немного деняжек, да и то мб не всем, а опять с кучей нюансов, но в итоге все равно выйдут с чистой головой типа вот видите дали вам деньги мы
Мы слишком бедны, чтобы можно было раздавать деньги. Наш среднедушевой доход равен доходу китайца. Не все осознали, но среднедушевой доход китайца, которых, между прочим, 1,4 миллиарда, и россиянина, то есть одного из 146–147 миллионов, действительно абсолютно эквивалентны.
Михаил Задорнов
Народ совсем охуел, нефть дешевле 80 баксов :)
По сути 20 легко вернутся обратно в казну...
Так полгода то блять кому дали отсрочку по налогам? Всем или те кто в списке?
А если дядя Петя с розничным магазином обуви должен был делать выручку 30-50 тыс в день, а уже месяц у него 0 по кассе, он не пострадал что ли?
Тоже склоняюсь к версии что нельзя раздавать живые деньги, лучше талонами на еду. Потому что народ побежит покупать айфоны или что ещё, но на еду не будет денег. Надо поддерживать внутреннего производителя, или хотя бы того, от кого зависит много людей в смысле рабочей силы.
За всё время не встретил мнения, которое сформировалось у меня. Мне кажется, что денег не будут давать, потому что всё они знают. Они знают что мы их ненавидим, они знают, что мы за них не голосуем, что мы их скинем в прорубь как только появится возможность, вся вот эта верхушка власти и прочие. Поэтому и западло давать бабки, ну прост что угодно сделают, чтоб этого не делать.
Да, на США можно не смотреть, они печатают доллары - это понятно, но давайте посмотрим, как своим гражданам помогают другие страны, а не США?
Это приведёт к взрыву инфляции
Я не экономист, поэтому растолкуйте :)
Вот раздача денег из резервного фонда приведёт к инфляции.
В то же время, если резервного фонда нет и деньги просто напечатать и раздать, это тоже приведёт к инфляции.
Разная ли это инфляция? Чем отличаются случаи?
Если инфляция одна и та же, то значит ли это, что резервный фонд не имеет смысла, потому что его использование равносильно печатанию денег? Если инфляция разная, то откуда она берётся в случае использования денег из фонда? Вроде как резервный фонд состоит из существующих денег, использование которых не должно ничего менять.