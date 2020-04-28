Самый близкий родственник диктатора, заработавшая статус второго человека в стране вместо казнённого дяди.

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​Фото Reuters

С конца апреля в СМИ и соцсетях обсуждают слухи о тяжёлой болезни или смерти лидера КНДР Ким Чен Ына, который не появлялся на публике больше двух недель. Хотя эти данные из спорных источников, мир задался вопросом — кто, если не Ким Чен Ын? И ответ почти сразу нашли в его младшей сестре Ким Ё Чжон, которая занимает высокие посты с прихода её брата к власти.

Переход контроля над страной к Ким Ё Чжон кажется таким логичным, поскольку династия Кимов управляет КНДР с самого основания. В отличие от других родственников, с которыми нынешний лидер предпочёл поквитаться, с сестрой у него сложились близкие доверительные отношения. И это позволило Ким Ё Чжон построить образ самой могущественной женщины Северной Кореи, которая отвечает лишь перед одним человеком — своим братом.

Объединённые общей трагедией и жертвой

15 апреля, как и каждый год, в КНДР отметили День солнца — главный национальный праздник в честь дня рождения основателя Северной Кореи Ким Ир Сена. В этот день в Пхеньяне проходит парад (в 2020 году его омрачила пандемия коронавируса), а высшее руководство компартии посещает мавзолей, где хранятся останки Ким Ир Сена и его сына Ким Чен Ира, возлагая цветы к мемориалу.

Но в этот раз всё пошло не по плану — Ким Чен Ын на церемонии не присутствовал. Именно это и подстегнуло массовые слухи о болезни главы страны. Судя по немногочисленным данным, мемориал не посещала и Ким Ё Чжон, которая, как и старший брат, давно не появлялась на публике. Это не менее странно, ведь за время правления Ким Чен Ына она добилась больших успехов во власти, создав себе образ женщины, способной в критичной ситуации взять на себя власть консервативной патриархальной страны.

Дата рождения Ким Ё Чжон в разных источниках варьируется от 1985 по 1989 годы, её примерный возраст — районе 31-35 лет. Она родилась и росла в Пхеньяне с двумя старшими братьями, Ким Чен Чхолем и Ким Чен Ыном. В 1996 году с будущим лидером страны она отправилась учиться в частную школу в Швейцарии. Для безопасности дети правительственной семьи использовали псевдонимы.

Anna Fifield @annafifield Kim Yo Jong as a girl: this is the earliest photo we have of North Korean leader Kim Jong Un's sister, taken while she was at school in Switzerland. https://t.co/LrDFgGBzdt Самое раннее фото Ким Ё Чжон

Под присмотром телохранителей брат и сестра жили в частном доме. Свободно гулять по городу они не могли, так что большую часть времени проводили вместе. Юная Ким Ё Чжон увлеклась балетом, а руководитель КНДР Ким Чен Ир, чтобы порадовать дочь, отправлял к ней в Швейцарию северокорейских музыкантов.

Ким Чен Ир и его супруга Ко Ён Хи сами регулярно навещали детей за границей, а заодно ездили в Париж. Там жена северокорейского лидера лечилась от рака груди. Болезнь матери, как и побег дяди и тёти из Северной Кореи в 1998 году, сильно ударили по брату и сестре. Не имея альтернатив, они переживали эти трудности вместе. В 2004 году Ко Ён Хи умерла.

«Должно быть, они обрели сильное чувство общей судьбы. В результате она безоговорочно доверяет брату», — говорит южнокорейский исследователь Юншик Бон (Youngshik Bong), рассуждая о связи Ким Ё Чжон с Ким Чен Ыном. Проучившись четыре года в Швейцарии, девушка вернулась на родину в 2000 году, после этого надолго уйдя в тень. О её жизни в то время почти ничего неизвестно, хотя в 2002 году Ким Чен Ир гордо объявил, что его юная дочь заинтересована в политической карьере.

Anna Fifield @annafifield Kim Yo Jong's first recorded public appearance: The North Korean princess appeared among the mourners at her father's funeral at the end of 2011. https://t.co/GWPw4dgbZU Первое появление Ким Ё Чжон на публике во время похорон Ким Чен Ира

В 2007 году Ким Ё Чжон выпустилась из университета имени Ким Ир Сена с дипломом по информатике, вскоре став личным секретарём отца. В 2008 году он пережил два инфаркта, что стало сигналам к переменам для правящей элиты и династии. Предположительно, примерно с 2009 года Ким Ё Чжон вместе с Ким Чен Ыном, тогда ещё слабоизвестным средним сыном, впервые задумалась о перспективах правления после смерти отца.

Кончина Ким Чен Ира в 2011 году стала ещё одной семейной трагедией для брата и сестры, но ознаменовала начало масштабных перемен. Формально власть отходила прямому наследнику умершего, Ким Чен Ыну, но между ним и полным контролем оставались два человека — дочь Ким Ир Сена, Ким Гён Хи, и её муж Чан Сон Тхэк. По мнению востоковеда-корееведа Андрея Ланькова, вплоть до 2013 года они имели реальную власть в стране при формальном руководстве Ким Чен Ына.

В декабре того года этой власти пришёл конец. Чан Сон Тхэка, считавшегося вторым человеком по значимости в стране (курировал службу безопасности, тюрьмы и трудовые лагеря) арестовали по обвинению в коррупции и заговоре против Ким Чен Ына. Вскоре его казнили, а его супруга лишилась всех постов и на многие годы оказалась в опале. Южнокорейские СМИ даже писали, что от отчаяния она покончила с собой, но эта информация не подтвердилась.

Чан Сон Тхэк в зале суда незадолго до казни Фото Reuters

На место Чан Сон Тхэка требовалась замена, и она нашлась — в 2014 году Ким Ё Чжон назначили заведующей 54-м отделом ТПК, в задачи которого входит материальное обеспечение вооружённых сил. Тогда же сестра нового лидера заняла пост заместителя главы Департамента пропаганды и агитации, а позже стала самой молодой женщиной в политбюро — важнейшем правительственном органе КНДР.

Первая после брата

Неофициальные сообщения о смерти того или иного лидера Северной Кореи — это распространённое дело. К примеру, в 1986 году южнокорейские СМИ запустили масштабный слух о гибели Ким Ир Сена в автокатастрофе. Улыбающийся «погибший» появился на публике два дня спустя. Причина таких слухов проста — закрытость страны вызывает брожение ложной информации, и 2014 год не стал исключением.

Тогда Ким Чен Ын исчез больше чем на месяц, спровоцировав слухи о тяжёлой болезни или смерти. После возвращения он некоторое время передвигался с тростью — вероятно, это связано с операцией на лодыжке. Предположительно, во время отсутствия брата Ким Ё Чжон взяла на себя руководство страной, а затем вернулась к делам Департамента пропаганды и агитации. Если это действительно так, то доверие между родственниками огромно.

Как пишет The Guardian, именно Ким Ё Чжон развивает пропагандистский образ брата, продолжающий традиции предыдущих правителей. Яркий пример — регулярные появления Ким Чен Ына перед камерами и журналистами в детских садах, школах или квартирах простых горожан. Это создаёт ему образ народного лидера и любимца детей.

Кроме того, если формированием образа лидера действительно занимается его сестра, она постепенно уходит от отцовских традиций. На смену немногочисленным документальным фильмам, по которым граждане привыкли знать Ким Чен Ира, пришло освещение лидера государства в СМИ, а сам он регулярно выступает с обращениями к нации.

Как пишет издание 38north, освещающее жизнь в Северной Корее, Ким Ё Чжон хорошо знает как брата, так и покойного отца, благодаря чему может сформировать наиболее лучший образ северокорейского лидера.

Издание отмечает, что в последние годы изменилась и динамика работы аппарата коммуникации КНДР с внешним миром. На заявления, которые в прошлом требовали несколько дней, уходит до 24 часов, а реакция правительства на те или иные заявления бывает столь же организованной и быстрой, что и у западных стран. Это касается и распространения официальной информации по интернету.

Хотя все изменения в такой коммуникации нельзя полностью приписать Ким Ё Чжон, перемены определённо требуют более молодого взгляда, а он нуждается в надзоре кого-то, кому Ким Чен Ын может без оглядки доверить формирование своего образа и образа страны на мировой арене.



В 2018 году Ким Ё Чжон отправилась в Южную Корею на Олимпиаду, где сидела на трибунах рядом с главой страны Мун Чжэ Ином и вице-президентом США Майком Пенсом. Это выглядело особенно необычно на фоне расследования дела об убийстве двоюродного брата Ким Чен Ына, который погиб в малайзийском аэропорту после отравления редким нервно-паралитическим газом. Вашингтон уверен, что убийство заказал северокорейский лидер. В тот же год Ким Ё Чжон запретили въезд в США за «тяжёлые нарушения прав человека».

Ким Ё Чжон (слева в заднем ряду) и Майк Пенс (справа впереди) Фото Getty

Ким Ё Чжон встречалась с американскими представителями и позже. Вместе с братом она участвовала в саммитах с Дональдом Трампом по поводу ядерного разоружения, которые начались в Сингапуре в июне 2018 года и повторились в Ханое в феврале 2019 года. Предположительно, после очередных неудачных переговоров Ким Чен Ын обвинил в провале сестру и исключил её из политбюро, сильно ограничив её политические возможности. Но в начале апреля 2020 года брат сам же восстановил её в должности.

Незадолго до этого, в марте, Ким Ё Чжон выступила с первым официальным обращением, раскритиковав Южную Корею за призыв ограничить количество ракетных испытаний и процесс милитаризации Северной Кореи. В заявлении сестра Ким Чен Ына пояснила, что Южная Корея сама наращивает военные силы и закупает современное оружие, ведя себя «по-гангстерски» в отношении КНДР, потому их претензии — «идиотские».

Этот случай — лишнее доказательство становления Ким Ё Чжон как самостоятельного политика, имеющего возможность говорить от своего лица, а не слово в слово цитируя заявления Ким Чен Ына. При этом на публике она часто появляется с ручкой и блокнотом, записывая замечания брата во время инспекций по стройкам и заводам. «Она не пытается затмить его, а, наоборот, полностью поддерживает», — говорит американский кореевед Юнг Пак (Jung Pak).

На записи Ким Ё Чжон держит пепельницу для своего брата, который курит перед поездкой в Сингапур для встречи с Трампом

Потенциальная конкуренция

Хотя слухи о смерти или тяжёлом заболевании Ким Чен Ына, скорее всего, ложные, они спровоцировали обсуждение ключевой для КНДР темы — кто может стать новым лидером страны. Во всех подобных рассуждениях в СМИ фаворитом всегда называют Ким Ё Чжон, хотя она далеко не единственный кандидат.

Маловероятные кандидаты

В 2019 году в Пхеньян вернулся 65-летний дядя Ким Чен Ына, Ким Пхён Иль. С 1970-х годов он жил за рубежом, проводя дипломатические миссии в Европе и пытаясь построить образ КНДР как страны, выгодной для сотрудничества. Как считает профессор Женского университета Ихва в Южной Корее Лейф-Эрик Исли (Leif-Eric Easley), возраст Ким Пхен Иля способен помочь ему добиться уважения среди северокорейской элиты и в теории открыть путь к управлению страной. Однако отсутствие у него должного опыта и связей в правительстве делает этот вариант рискованным для стабильности КНДР.

Другой возможный, но сомнительный кандидат — старший брат Ким Чен Ына, 38-летний Ким Чен Чхоль. После смерти отца, который называл повадки старшего сына «девичьими», он уступил место младшему брату, а сам с тех пор ведёт тихую жизнь в Пхеньяне, увлекаясь игрой на гитаре. В политической жизни страны он не участвует.

Аналитический ролик The New York Times о Ким Хан Соле

Теоретически претендовать на кресло главы КНДР может и Ким Хан Соль — 24-летний сын Ким Чен Нама, отравленного в 2017 году. Он родился в Пхеньяне, но провёл большую часть жизни за границей. После смерти отца китайская полиция арестовала двух северокорейских агентов по подозрению в заговоре против Ким Хан Соля. Подозреваемые оказались членами Главного управления разведки КНДР. С тех пор о местонахождении племянника Ким Чен Ына ничего неизвестно.

Основные кандидаты

Одним из главных людей КНДР называют 70-летнего вице-маршала Корейской народной армии Чхве Рён Хэ. Обладая как большим опытом, так и уважением в правительстве и армии, он вполне мог бы попытаться занять кресло главы государства, пишет Bloomberg. Более того, в начале 2015 года Ким Ё Чжон предположительно вышла замуж за сына чиновника, а позже забеременела от него. Если информация достоверна, то это значительно укрепляет возможности Чхве Рён Хэ.

Чхве Рён Хэ Фото Центрального телеграфного агентства Кореи

Однако наиболее легитимный преемник Ким Чен Ына — его дети. Предположительно, жена Ли Соль Чжу родила главе КНДР трёх наследников, однако никакой информации о них не раскрывается. Предположительно, самому старшему ребёнку, пол которого неизвестен, около десяти лет. Иными словами, в случае ранней смерти отца стране может понадобиться регент — тот, кто будет руководить КНДР до совершеннолетия детей Ким Чен Ына. На эту роль вполне может претендовать его самый близкий родственник — сестра.

«Среди северокорейской элиты у Ким Ё Чжон самые высокие шансы унаследовать власть, я думаю, вероятность этого больше 90%», заявил — южнокорейский аналитик Чон Сон Чанг. Он уточнил, что в Северной Корее давно сформировалась династия, поэтому «вряд ли кто-то будет ставить под вопрос приход к власти Ким Ё Чжон».

Фото Reuters

В пользу Ким Ё Чжон говорит и то, что у неё уже есть сформированный публичный образ, что даёт ей преимущество. В 2010 году, когда здоровье Ким Чин Ира стремительно ухудшалось, роль его сына оставалась в тени. Чтобы закрепить за собой образ нового лидера, ему потребовался год. Ким Ё Чжон в случае необходимости может справиться куда быстрее, используя нынешнее влияние.

Перспективы Ким Ё Чжон признает и российский кореевед Андрей Ланьков. В интервью «Радио Свобода» он отметил, что сестра Ким Чен Ына добилась значительного статуса в политике страны, даже несмотря на патриархальный устой КНДР.