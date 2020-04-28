В Испании детям разрешили гулять только по часу в день, а в Дании и Норвегии их отправили в детские сады и школы.

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​Сеул, 1 апреля 2020 года Фото Reuters

В середине марта большинство европейских стран ввели ограничительные меры из-за пандемии коронавируса Covid-19: закрыли образовательные учреждения, рестораны и кафе, театры, музеи и парки. Жителям разрешалось выходить на улицу, чтобы купить продукты, добраться до работы или к родственникам.

15 апреля Евросоюз представил «Дорожную карту» с планом поэтапного снятия ограничений в европейских странах. Государствам советуют ослаблять карантин с двухнедельными промежутками, чтобы «откатить» меры, если эпидемиологическая ситуация станет хуже.

Дания, Германия, Австрия, Норвегия и другие страны уже постепенно возвращаются к прежней жизни. В мае их жители смогут сидеть на верандах кафе и гулять в парках, а дети ходить в сады и школы. Правда, где-то всё происходит медленнее — в Испании детям только разрешили гулять по часу в день, а все заведения до сих пор закрыты.

В Швеции не вводили таких ограничений, как в других странах

Швеция — 18926 заражённых, 2274 погибших

В Швеции не стали вводить ограничения на передвижения жителей, не закрыли предприятия, магазины и кафе. Выходить из дома не рекомендовали пожилым людям, а остальным советовали придерживаться социального дистанцирования и правил гигиены, а также по возможности работать из дома.

​Жители города Мальмё 5 апреля 2020 года Фото Йохан Нильсон, Scanpix

Главный государственный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл отметил, что местная модель борьбы с коронавирусом основана на индивидуальной ответственности жителей, добровольности и мягких мерах. По его словам, такие ограничения сохранятся дольше, чем жёсткий карантин, так как «если полностью закрыть общество, это вызовет большую нагрузку на экономику». Более того, ввести общие меры в Швеции было бы сложно: в стране децентрализованная система здравоохранения, поэтому каждый регион принимает решения самостоятельно.

В конце марта около двух тысяч шведских учёных опубликовали открытое письмо к правительству с требованием усилить меры по борьбе с коронавирусом. Учёные призвали увеличить количество тестирований на коронавирус и ввести ограничения на передвижения жителей.

Смертность от Covid-19 в Швеции выше, чем в других скандинавских странах. Например, в Норвегии на миллион жителей погибло 36 человек, в Финляндии — 31, в Дании — 68, а в Швеции — 200 человек. Профессор клинической вирусологии Андерс Вальне связывает это с тем, что в реанимациях принимают только пациентов с «хорошими шансами на выживание», поэтому пациенты в критическом состоянии умирают.

В Чехии до конца мая откроют рестораны, театры, парки и разрешат путешествия за границу

Чехия — 7431 заражённых, 222 погибших

Чехия одной из первых ввела строгие ограничения для жителей из-за коронавируса. С 15 марта в стране разрешалось выходить из дома только в случае необходимости — за продуктами в аптеку, для поездки на работу, к родственникам и в больницу. Одной из первых Чехия и ослабляет ограничительные меры из-за продолжительного спада заболеваемости.

Карлов мост в Праге 31 марта 2020 года​ Фото Михала Чижека, AFP

Жителям позволят свободно передвигаться по стране и собираться в компании до 10 человек, но обязательно — в защитных масках. Правительство разрешило также выезд за границу в любых целях, но по приезду необходимо подтвердить отсутствие коронавируса и провести две недели в карантине. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал разрешение на путешествия условным, так как авиакомпании всё ещё отменяют рейсы, а многие страны ещё не открыли границы.

Чешское правительство разработало поэтапный план возвращения к привычной жизни. С 27 апреля в стране откроются магазины площадью до 2500 квадратных метров вне торговых центров, автошколы, библиотеки, зоопарки и сады, кроме крытых павильонов, фитнес-клубы с закрытыми раздевалками, а также разрешат религиозные службы не больше 15 человек.

С 11 мая откроют торговые центры, веранды в кафе, салоны красоты, музеи и спортивные мероприятия без зрителей. С 25 мая жителям Чехии будут полностью доступны рестораны и кафе, отели, театры, свадьбы, спортивные и другие мероприятия с ограниченным числом зрителей.

В Дании открыли школы, в Австрии — садовые рынки, а в Германии — книжные магазины и автосалоны

Австрия — 134024 заражённых, 32432 погибших

В Австрии начали ослаблять карантин спустя месяц после введения. С 14 апреля открылись магазины площадью до 400 квадратных метров и садовые рынки, а 1 мая работать начнут остальные магазины, парикмахерские и торговые центры. Если эпидемиологическая ситуация не ухудшится, с середины мая австрийское правительство разрешить открыться кафе и отелям.

Садовый рынок в Австрии Фото Керстин Йоэнссон, AP

В общественных местах жителям необходимо носить маски, пользоваться антисептиками и придерживаться социального дистанцирования. Собираться группами в общественных местах всё ещё нельзя, но можно заниматься спортом на улице и ездить в гости к родственникам.

Германия — 157946 заражённых, 6021 погибших

15 апреля канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о постепенном снятии ограничений из-за коронавируса. С 20 апреля открылись непродовольственные магазины площадью до 800 квадратных метров, книжные, велосипедные, детские магазины и автосалоны любой площади. С 4 мая откроются парикмахерские, зоопарки и школы для учеников, сдающих экзамены. Жителям разрешается выходить на улицу и гулять.

​Торговый центр в Эссене, Германия Фото Мартина Мейснера, AP

Решение о снятии ограничений могут принимать главы федеративных земель самостоятельно, основываясь на снижении заболевших коронавирусом. Министр экономики Германии Петер Альтмайер призвал их не торопиться с ослаблением мер: «Я рекомендую всем нам действовать очень осторожно, чтобы не быть вынужденным в конечном итоге отменить смягчающие меры».

Дания — 8896 заражённых, 427 погибших

С 15 апреля правительство Дании разрешило возобновить работу младшим классам школ и детским садам, советуя проводить занятия по возможности на улице и контролировать дистанцию между учениками.

Датчанам также позволили при необходимости работать и гулять на улице в компаниях не больше 10 человек. Уже открылись парикмахерские, тату-салоны и стоматологические клиники, а с 1 мая начнут работать зоопарки.

Норвегия — 7554 заражённых, 205 погибших

В Норвегии 20 апреля тоже открыли детские сады, а с 4 мая начнут работать начальные школы, некоторые университеты и колледжи, парикмахерские и салоны красоты. Жителям разрешили ездить в свои загородные дома и перемещаться по стране «по уважительной причине».

Швейцария — 29164 заражённых, 1640 погибших

16 апреля правительство Швейцарии представило план по снятию ограничений из трёх этапов. С 27 апреля в Швейцарии возобновился полноценный приём пациентов в больницах, салонов красоты и непродовольственных магазинов. Следующие этапы — 11 мая откроются школы для младших классов, крупные магазины и рынки, 8 июня начнут работать средние школы, колледжи, университеты, зоопарки и музеи.

​Жители города Биль в Швейцарии 13 апреля Фото Энтони Анекса, Keystone

В Испании возобновили работу предприятия, а детям разрешили гулять по часу в день. В Италии в начале мая откроются парки и рестораны на вынос

Испания — 229422 заражённых, 23521 погибших

C 20 апреля в Испании возобновили работу промышленные предприятия и стройки. С 26 апреля пожилым людям и детям разрешили гулять на улице после шестинедельного запрета. Теперь дети до 14 лет могут гулять на улице, но только с кем-то взрослым, не более часа в день, а также не на детских площадках — они всё ещё закрыты.

Италия — 197675 заражённых, 26644 погибших

Из-за большого количества заболевших и перегрузки системы здравоохранения правительство Италии не спешит ослаблять ограничительные меры. 26 апреля в Италии зафиксировано 260 погибших — наименьшее число погибших с 14 марта.

В нескольких регионах уже работают детские и книжные магазины, но их сотрудники жалуются на необходимость выдавать всем покупателям одноразовые перчатки, которые якобы сложно приобрести. Возобновили работу лесная и электронная промышленность.

26 апреля премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил, что с 4 мая регионы смогут снять дополнительные меры в зависимости от обстановки. Жителям позволят перемещаться внутри регионов, но «всегда должна быть причина для перемещения». Откроются промышленные предприятия, стройплощадки и парки, а ресторанам разрешат работать не только на доставку, но и на вынос.

Пассажиры на платформе железнодорожного вокзала Аточа в Мадриде​ Фото Берната Армангу, AP

Жители смогут заниматься спортом на улице на расстоянии более 200 метров от дома. Похороны тоже разрешат, но на них смогут присутствовать не больше 15 человек. Конте предполагает, что 18 марта могут открыться парикмахерские и косметологические кабинеты.

Новая Зеландия — 1469 заражённых, 19 погибших

Те же меры ослабления ограничений предпримут в Новой Зеландии. Премьер-министр Джасинда Ардерн сообщила, что возобновляется не общественная жизнь жителей, а экономика, поэтому гулять и собираться компаниями по прежнему запрещено.

США — 980008 заражённых, 55637 погибших

В середине апреля в США прошли митинги за ослабление ограничительных мер из-за коронавируса. Дональд Трамп поддержал протестующих, призвав губернаторов штатов начать поэтапно снимать ограничения. Руководители 16 из 42 штатов, в которых действуют ограничения, сообщили о планах снятия ограничений.

Кафе ​Waffle House в Мэдисоне, штат Джорджия 27 апреля 2020 года Фото Марани Стааб, Reuters

Например, в Джорджии работают магазины и рестораны, 1 мая в Колорадо откроются парикмахерские, тату-салоны и массажные кабинеты. В Тенниси уже работают непродовольственные магазины, а 4 мая откроются рестораны, при условии соблюдения правил дистанцирования и гигиены. В Техасе 4 мая откроют магазины, рестораны, торговые центры и кинотеатры, но будут работать с ограничениями.

Самое большое число заражённых коронавирусом в США отмечается в Нью-Йорке. По словам мэра Нью-Йорка Эндрю Куомо, 15 мая заканчивается действие ограничений из-за коронавируса в штате, поэтому в этот день смогут открыться предприятия и стройки с «низким уровнем риска». Остальные ограничения продлят в большинстве городов штата.