Компании арестовали, но за дочь вступилась сенатор Нарусова. Теперь Собчак критикуют за превышение полномочий и «семейный подряд».

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Людмила Нарусова с Ксенией Собчак Фото Getty Images

25 апреля в Telegram-канале «Незыгарь» обратили внимание, что Ксения Собчак приобрела долю в двух крабодобывающих компаниях на Сахалине. Сделку прервал суд, арестовав счета приобретаемых компаний. Собчак подтвердила приобретение доли.

Затем мать Собчак, член Совета Федерации Людмила Нарусова, обратилась в Верховный суд с просьбой отменить арест и позволить завершить сделку. Купленные крабодобывающие компании добавили в список системообразующих предприятий, а сенатора теперь обвиняют в использовании положения в коммерческих целях.

Собчак подозревают в заключении сделки с «Крабовым королём» Олегом Каном, подозреваемым в контрабанде краба и организации убийства конкурента. Она отрицает связь и утверждает, что честно приобрела бизнес, а помощь матери использовала и раньше.

Собчак купила долю в двух крабовых компаниях, но их арестовал суд. Следствие считает, что они принадлежат подозреваемому в уголовных делах Олегу Кану

В обращении Людмилы Нарусовой к председателю Верховного суда Вячеславу Лебедеву говорится, что 12 марта Собчак приобрела долю 40% компаний «Курильский универсальный комплекс» (КУК) и «Монерон». Вместе с ней 10% компаний приобрела Елена Соглаева — жена бывшего топ-менеджера «Роснефти» и А1 Игоря Соглаева.

Спустя неделю налоговая служба Сахалинской области отказала в регистрации сделки, сославшись на недостоверность данных. 30 марта Южно-Сахалинский суд по ходатайству Следственного комитета арестовал активы и имущество «КУК» и «Моренона», прервав совершение покупки долей компаний.

«КУК» и «Монерон» занимаются добычей рыбы и краба на Сахалине. По словам Игоря Соглаева, вместе компании владеют квотами на вылов 10 000 тонн краба, а чистая выручка в 2019 году составила 10 миллиардов рублей. Компанией «Курильский универсальный комплекс» владеет Виктория Ледукова, а «Мореноном» — депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов. До февраля 2019 года владельцем «КУК» являлся Александр Кан — сын «Крабового короля» Олега Кана.

По мнению следствия, бенефициаром компаний является крупейший крабодобытчик Дальнего Востока Олег Кан. Его подозревают в контрабанде и организации убийства бизнесмена Валерия Пхиденко, также занимавшегося ловлей краба. 30 марта суд арестовал компании и имущество Кана, покинувшего Россию в 2018 году.

В своём обращении Нарусова подчеркнула, что владельцы компаний — Ледукова и Пашов — «не являются ни подозреваемыми, ни обвиняемыми» по уголовному делу Кана. Следствие не доказало, что Кан имеет отношение к «КУК» и «Монерону», а Южно-Сахалинский суд «превысил полномочия». Нарусова считает, что «все эти действия взаимосвязаны, и направлены на препятствование» в приобретении бизнеса Собчак и Соглаевой.

Собчак в разговоре с Forbes рассказала, что переговоры о сделке вела с Каном. Соглаев подтвердил, что Кан является основателем и советником этого бизнеса, но владельцы — Ледукова и Пашов.

Крабовая компания, в которой купила долю Собчак, вошла в список системообразующих якобы по просьбе Нарусовой

Компании «Монерон» и «Курильский универсальный комплекс» попали в обновлённый список системообразующих компаний, став двумя из десяти рыбодобывающих предприятий. По данным «Ведомостей», о включении компаний в список в середине апреля просила Нарусова.

Письмо с просьбой член Совета Федерации якобы отправила министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву и в Росрыболовство. Помимо «Монерона» и «КУК», Нарусова предложила включить в список ещё 16 рыбодобывающих компаний.

По мнению Игоря Соглаева, Нарусова отправила запрос, потому что «она давно занимается темой рыбной отрасли как сенатор». Собчак сказала, что не знала о письме матери, и отметила, что помимо «Монерона» и «КУК» в списке есть и другие компании.

В Совете Федерации изучат обращение Нарусовой в Верховный суд на соответствие закону

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил «Открытым медиа», что рассмотрит обращение Людмилы Нарусовой в Верховный суд.

Сам факт обращения сенатора в адрес Верховного суда заслуживает внимательного изучения, так как в соответствии с законом „О статусе…“ мы не можем оказывать влияния на работу судов любого уровня. Мы изучим текст обращения, правовую составляющую — насколько нарушен или не нарушен закон, насколько этично и корректно поступила Людмила Борисовна. Вячеслав Тимченко председатель комитета Совета Федерации по регламенту

Зампредседателя комитета по регламенту Сергей Мамедов сообщил, что за нарушение сенатором правил может последовать как «обстоятельный разговор», так и приостановление статуса сенатора.

Собчак критикуют за использование влиятельных родственников в интересах бизнеса, но она называет это «враньём и клеветой»

В Telegram-канале «Незыгарь» обращение Нарусовой в Верховный суд из-за коммерческого спора Собчак называют фактом «прямого и грубого нарушения статуса члена Совета Федерации». Помимо размещения нескольких собственных постов, «Незыгарь» сделал репосты больше 30 записей о Собчак и Нарусовой.

Тина Канделаки в своём Telegram-канале опубликовала мнение юриста о покупке Собчак доли крабовых компаний. Адвокат предположил, что владелец компаний якобы «завёл лицо с политическим и силовым ресурсом» для «решения проблем бизнесмена». Администратор Telegram-канала «Небожена» предположил, что Олег Кан «отдал доли в нескольких своих компаниях, чтобы сохранить бизнес и избежать тюрьмы, а Собчак взамен гарантирует лоббизм и защиту».

Собчак назвала посты «Незыгаря» «заказухой», а прерывание сделки «бизнес-заказом»: «Как мы все понимаем один пост у «Незыгаря» стоит от 500 до 700 тысяч рублей. То есть четыре миллиона уже кто-то потратил на этот вброс про крабов». В свой Telegram-канал она репостила записи политологов и других каналов, с мнением о том, что цена «медиа-атаки» составляется 500 тысяч долларов.

Собчак предполагала, что к публикации постов «Незыгаря» имел отношение владелец «Русской рыбопромышленной компании» Глеб Франк — зять миллиардера Геннадия Тимченко. Якобы компания Франка переживает «не лучшие времена», поэтому его «не устраивает», что «Монерон» и «КУК» могут стать сильными игроками на рынке. Представитель бизнесмена заявил, что он не имеет отношения к сложившейся ситуации.