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Если информация подтвердится, Андрей Бурлака станет самым высокопоставленным российским госслужащим, признанным фигурантом по делу о сбитом самолёте.
Журналисты Би-би-си выяснили возможное имя одного из главных фигурантов расследования о крушении Boeing МН17. На Донбассе этого человека называли «Владимир Иванович» и говорили, что он — куратор военной операции на востоке Украины. Источники Би-би-си утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Одновременно с этим The Insider и Bellingcat также идентифицировали «Владимира Ивановича» как генерала Бурлаку.
В июле 2014 года на востоке Украины потерпел крушение малайзийский Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов.
Расследование ведёт Объединённая следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили). JIT пришла к выводу, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук»: установку курской 53-й бригады ПВО российских вооружённых сил перебросили на Украину. Россия многократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Официальная российская версия часто менялась, но сейчас Минобороны утверждает, что «Бук» армии РФ не принадлежит.
Суд над четыремя подозреваемыми по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года. При этом следствие по делу о крушении МН17 продолжается.
Как говорил Илларионов в интервью Гордону, Валентина Терешкова выступила с предложением обнуления Путина именно в тот день, когда на деле о сбитом боинге в суде выступал новый свидетель, который был в момент запуска ракеты по боингу на месте. До этого момента планов обнуления не было, и именно после появления нового свидетеля - появились. Хихик
Как говорил Илларионов
ебат, Виктория Боня выглядит адекватней этого щиза
Он обосновывает все о чем говорит, а Боня ваще хуй пойми кто)
Какая связь
Обнуление сроков - продление собственной безопасности будучи президентом, а не хрен пойми кем. После завершения дела ты или твои помощники ведь станете одним из фигурантов
Именно в тот день он впервые появлялся в Госдуме за все время, именно в тот день не слезал с телефона, и именно в тот день появились эти планы, до этого их точно 100% не было. По крайней мере по словам источника. Но думаю в таких вещах пиздеть смысла нет - это, покопавшись, можно найти
Могу лишь предположить. Суд по Боингу завершится летом следующего года. И Путину выгоднее осуществить своё "переизбрание" до окончания суда и возможных санкций. Плюсом ко всему зимой пройдут выборы президента США. Нефть сильно упала. Всё это может в какой-то степени объяснить почему Путин так спешил с изменением конституции, хотя у него в запасе целых 4 года.
Ну че, очередня серия ихтамнебыло
Чето не похожи они на армию, которую на такие важные задачи шлют, какие то ханыги, им бы шашлычки на помойке жарить)
не похожи они на армию
какие то ханыги, им бы шашлычки на помойке жарить
в чем противоречие?
На фото не июль, поэтому скорее всего это фото было сделано спустя несколько месяцев, а территория падения принадлежит ополчценам, поэтому фото особо ничего не говорят (ну кроме того, что у них проблемы с умственными способностями))
Было довольно холодно, обломки убрали меньше чем через неделю и увезли восвояси ополченцы.
Главное не забывать эту историю
Ничего. Каддафи тоже 10 лет отрицал, что Ливийский военный причастен к взрыву Бонга в 1988 над Локерби и были под санкциями. Но потом признал, сдал обвиняемых суду и выплатил компенсации семьям погибших, в обмен на снятие санкций )
Это козырная карта ляжет на стол в самый подходящий момент, и похоже, по тому как она разыгрывается, в этом-следующем году.
У кого есть ссылки на треды по боингу? Вроде даже в прошлом году некто на Ч точно не помню фамилию публиковал пост, в котором у ватноголовых бомбило как новогодний фейерверк.
Если с велосипедистом все понятно, он работает, то остальным вспомнить было бы очень неплохо.
Да и вообще, эту историю никак нельзя забывать, начиная от удаления видео лайфньюсом, до вечных переобуваний минобороны рф. Сколько там всего прекрасного.
чкальски.
пост— лютый ебастос
Скинь по-братски, мне гугл не выдает
«Путин не смог его простить»:
хоть лучший драматический сериал года для нетфикса снимай
он вас всех уволил еще 2 недели назад
Для этого журналисты использовали приложение GetContact и искали упоминание псевдонима в слитых переписках.
Д - детективы