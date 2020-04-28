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Ольга Щербинина
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Би-би-си и Insider назвали одним из фигурантов дела о крушении Boeing МН-17 генерал-майора ФСБ. Главное из расследований Материал редакции

Если информация подтвердится, Андрей Бурлака станет самым высокопоставленным российским госслужащим, признанным фигурантом по делу о сбитом самолёте.

36 комментариев
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Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака​ bryanskobl.ru

Журналисты Би-би-си выяснили возможное имя одного из главных фигурантов расследования о крушении Boeing МН17. На Донбассе этого человека называли «Владимир Иванович» и говорили, что он — куратор военной операции на востоке Украины. Источники Би-би-си утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Одновременно с этим The Insider и Bellingcat также идентифицировали «Владимира Ивановича» как генерала Бурлаку.

  • Имя «Владимир Иванович» фигурировало в телефонных звонках, опубликованных Объединённой следственной группой (JIT), которая ведёт официальное международное расследование падения самолёта на востоке Украины. О том, что за псевдонимом может скрываться Бурлака, Би-би-си сказали люди, лично общавшиеся с этим человеком;
  • В телефонных переговорах представителей самопровозглашённой ДНР, перехваченных Службой безопасности Украины, Владимира Ивановича называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы». Следователи выложили записи четырёх разговоров, в которых он участвует лично, и пяти разговоров, в которых упоминается;
  • В одном из разговоров представитель ДНР говорит «Владимиру Ивановичу», что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксёнова. Аксёнов якобы согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку оборудования, боеприпасов и бронемашин воюющим самопровозглашённым республикам Донбасса. В другой беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминает «Владимира Ивановича». На вопрос журналистов он заявил, что не помнит, знаком ли с Бурлакой;
  • Представители ДНР в разговорах с «Владимиром Ивановичем» также упоминают бывшего помощника Путина Владислава Суркова. На записях слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о «Владимире Ивановиче», они упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего ЮВО Андрея Сердюкова;
  • Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider провели анализ технических данных и независимо от Би-би-си также сделали вывод, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком. Для этого журналисты использовали приложение GetContact и искали упоминание псевдонима в слитых переписках. Издание также провело экспертизу аудиозаписей в Национальном центре медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере. Там выявили, что коэффициент соответствия предоставленных аудиозаписей составляет 94%;
  • Фоноскопическая экспертиза, которую провёл ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services Мартин Барри по заказу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича». Эксперт пояснил, что есть две возможные причины различий: либо голоса принадлежат разным людям, либо речь человека по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации;
  • В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону. Тогда город стал перевалочным пунктом для россиян, желавших участвовать в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. В день крушения Boeing (17 июля) он также находился в Ростове-на-Дону. Все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год задним числом удалили из системы «Розыск-Магистраль», Би-би-си нашла их в архивной копии системы;
  • В Пограничной службе ФСБ пока не ответили на запрос Би-би-си. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о том, может ли под псевдонимом скрываться Бурлака, заявил, что не знает, о чём речь;
  • По данным источников Би-би-си, после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду — Героя России. Документ о присвоении награды найти не удалось, но иногда звание Героя России присваивается закрытым указом. До 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Что произошло 17 июля 2014 года — кратко о крушении MH17

В июле 2014 года на востоке Украины потерпел крушение малайзийский Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Расследование ведёт Объединённая следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили). JIT пришла к выводу, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук»: установку курской 53-й бригады ПВО российских вооружённых сил перебросили на Украину. Россия многократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Официальная российская версия часто менялась, но сейчас Минобороны утверждает, что «Бук» армии РФ не принадлежит.

Суд над четыремя подозреваемыми по делу МН17 должен возобновиться в Нидерландах в июне 2020 года. При этом следствие по делу о крушении МН17 продолжается.

#россия #политика #украина #фсб #расследования

Ольга Щербинина
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36 комментариев
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Арнольд Герасимович Дыня

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Как говорил Илларионов в интервью Гордону, Валентина Терешкова выступила с предложением обнуления Путина именно в тот день, когда на деле о сбитом боинге в суде выступал новый свидетель, который был в момент запуска ракеты по боингу на месте. До этого момента планов обнуления не было, и именно после появления нового свидетеля - появились. Хихик 

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Serg Bootlegger

Арнольд
1

Как говорил Илларионов

ебат, Виктория Боня выглядит адекватней этого щиза

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Арнольд Герасимович Дыня

Serg
2

Он обосновывает все о чем говорит, а Боня ваще хуй пойми кто)

Ответить

Artem Puchkov

Арнольд
0

Какая связь

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

Artem
5

Обнуление сроков - продление собственной безопасности будучи президентом, а не хрен пойми кем. После завершения дела ты или твои помощники ведь станете одним из фигурантов

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Берг

Арнольд
–1

красиво стелишь

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Арнольд Герасимович Дыня

Берг
3

Работаю на госдеп

Ответить

Берг

Арнольд
0

Тоже хочу. Куда отправить резюме?

Ответить

Арнольд

Берг
4

Да я хз. Они не в курсе, что я на них работаю.

Ответить

Берг

Арнольд
1

Красава. Таким и должен быть сознательный гражданин

Ответить

Валенок

Арнольд
1

Обнуление сроков - не едиснтвенный варинат обеспеченя безопасности.
Можно еще должность при гос.совете. с большими полномочиями и уменьшисть полномочия будущего президента.
Или очередная рокировочка

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Арнольд Герасимович Дыня

Арнольд
0

Именно в тот день он впервые появлялся в Госдуме за все время, именно в тот день не слезал с телефона, и именно в тот день появились эти планы, до этого их точно 100% не было. По крайней мере по словам источника. Но думаю в таких вещах пиздеть смысла нет - это, покопавшись, можно найти

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Озорной Лис

Artem
3

Могу лишь предположить. Суд по Боингу завершится летом следующего года. И Путину выгоднее осуществить своё "переизбрание" до окончания суда и возможных санкций. Плюсом ко всему зимой пройдут выборы президента США. Нефть сильно упала. Всё это может в какой-то степени объяснить почему Путин так спешил с изменением конституции, хотя у него в запасе целых 4 года.

Ответить

solawind

7

Ну че, очередня серия ихтамнебыло

Ответить

Арнольд Герасимович Дыня

solawind
–1

Чето не похожи они на армию, которую на такие важные задачи шлют, какие то ханыги, им бы шашлычки на помойке жарить) 

Ответить

Атлант поправил плечи

Арнольд
5

 не похожи они на армию

  какие то ханыги, им бы шашлычки на помойке жарить

в чем противоречие? 

Ответить

Алексей Кагиров

solawind
0

На фото не июль, поэтому скорее всего это фото было сделано спустя несколько месяцев, а территория падения принадлежит ополчценам, поэтому фото особо ничего не говорят (ну кроме того, что у них проблемы с умственными способностями))

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Семен Семеныч

Алексей
0

Было довольно холодно, обломки убрали меньше чем через неделю и увезли восвояси ополченцы.

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Madao

Алексей
–1

Я живу в днр. Я говорю — в 14м российских военных тут было много. 

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Alexander

solawind
0

Июль. Донбасс. Фуфайки. Хотя, какая разница?

Ответить

solawind

Alexander
0

Ага, и почему там расследующие были в фуфаках и шапках. тоже видимо фейк

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Stan Majors

4

Главное не забывать эту историю

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Озорной Лис

Stan
0

Ничего. Каддафи тоже 10 лет отрицал, что Ливийский военный причастен к взрыву Бонга в 1988 над Локерби и были под санкциями. Но потом признал, сдал обвиняемых суду и выплатил компенсации семьям погибших, в обмен на снятие санкций )

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Атлант поправил плечи

Озорной
1

Это козырная карта ляжет на стол в самый подходящий момент, и похоже, по тому как она разыгрывается, в этом-следующем году. 

Ответить

Атлант поправил плечи

4

У кого есть ссылки на треды по боингу?  Вроде  даже в прошлом году некто на Ч точно не помню фамилию публиковал пост, в котором у ватноголовых бомбило как новогодний фейерверк. 

Если с велосипедистом все понятно, он работает, то остальным вспомнить было бы очень неплохо. 

Да и вообще, эту историю никак нельзя забывать, начиная от удаления видео лайфньюсом, до вечных переобуваний минобороны рф. Сколько там всего прекрасного. 

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сироп от щекотки

Атлант
0

чкальски.
пост— лютый ебастос

Ответить

Атлант поправил плечи

сироп
0

Скинь по-братски, мне гугл не выдает 

Ответить

сироп от щекотки

Атлант
1

ой. ошибся. на
https://tjournal.ru/news/77444-retrospektiva-kommentariev-k-novostyam-pro-otravlenie-skripaley-na-tj

Ответить

Serg Bootlegger

сироп
0

«Путин не смог его простить»:

хоть лучший драматический сериал года для нетфикса снимай

Ответить

Атлант поправил плечи

сироп
0

это про Скрипалей, а по Боингу такого не было разве? 

Ответить

сироп от щекотки

Атлант
0

https://tjournal.ru/flood/93246-ihtamnet

ихтамнет — Офтоп на TJ
помните тот чудный пост чкальского про ретроспективу комментариев?эталон предвзятости и…
tjournal.ru
Ответить

Madao

Атлант
0

Тоже хочу треды по боингу почитать, лайкните, пожалуйста, если скинет кто. 

Ответить

Eugene Panfilov

4

 Дмитрий Песков ... заявил, что не знает, о чём речь

Вот это неожиданно!

Ответить

Берг

1

он вас всех уволил еще 2 недели назад

Ответить

Rodion Kutsaev

Берг
0

Когда уволенных две недели назад уже не останется - уволится Россия

Ответить

IO

0

Для этого журналисты использовали приложение GetContact и искали упоминание псевдонима в слитых переписках.

Д - детективы 

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