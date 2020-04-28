Если информация подтвердится, Андрей Бурлака станет самым высокопоставленным российским госслужащим, признанным фигурантом по делу о сбитом самолёте.

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Первый заместитель руководителя пограничной службы ФСБ России Андрей Бурлака​ bryanskobl.ru

Журналисты Би-би-си выяснили возможное имя одного из главных фигурантов расследования о крушении Boeing МН17. На Донбассе этого человека называли «Владимир Иванович» и говорили, что он — куратор военной операции на востоке Украины. Источники Би-би-си утверждают, что за этим именем может скрываться действующий первый замруководителя пограничной службы ФСБ России генерал-полковник Андрей Бурлака. Одновременно с этим The Insider и Bellingcat также идентифицировали «Владимира Ивановича» как генерала Бурлаку.

Имя «Владимир Иванович» фигурировало в телефонных звонках, опубликованных Объединённой следственной группой (JIT), которая ведёт официальное международное расследование падения самолёта на востоке Украины. О том, что за псевдонимом может скрываться Бурлака, Би-би-си сказали люди, лично общавшиеся с этим человеком;

В телефонных переговорах представителей самопровозглашённой ДНР, перехваченных Службой безопасности Украины, Владимира Ивановича называют «большим начальником, прилетевшим из Москвы». Следователи выложили записи четырёх разговоров, в которых он участвует лично, и пяти разговоров, в которых упоминается;



В одном из разговоров представитель ДНР говорит «Владимиру Ивановичу», что получил его номер от главы Крыма Сергея Аксёнова. Аксёнов якобы согласовал с директором ФСБ Александром Бортниковым поставку оборудования, боеприпасов и бронемашин воюющим самопровозглашённым республикам Донбасса. В другой беседе бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков упоминает «Владимира Ивановича». На вопрос журналистов он заявил, что не помнит, знаком ли с Бурлакой;

Представители ДНР в разговорах с «Владимиром Ивановичем» также упоминают бывшего помощника Путина Владислава Суркова. На записях слышно, что когда ДНРовцы разговаривают между собой о «Владимире Ивановиче», они упоминают имена министра обороны Сергея Шойгу и командующего ЮВО Андрея Сердюкова;

Расследовательская группа Bellingcat и издание The Insider провели анализ технических данных и независимо от Би-би-си также сделали вывод, что Андрей Бурлака и «Владимир Иванович» могут быть одним человеком. Для этого журналисты использовали приложение GetContact и искали упоминание псевдонима в слитых переписках. Издание также провело экспертизу аудиозаписей в Национальном центре медиа-криминалистики Университета Колорадо в Денвере. Там выявили, что коэффициент соответствия предоставленных аудиозаписей составляет 94%;

Фоноскопическая экспертиза, которую провёл ведущий специалист лаборатории Martin Barry Forensic Services Мартин Барри по заказу Би-би-си, показала как сходства, так и некоторые различия в голосе генерала Бурлаки и «Владимира Ивановича». Эксперт пояснил, что есть две возможные причины различий: либо голоса принадлежат разным людям, либо речь человека по стилистике разительно отличается в зависимости от ситуации;

В 2014 году, когда на востоке Украины начались боевые действия, Андрей Бурлака как минимум трижды летал в Ростов-на-Дону. Тогда город стал перевалочным пунктом для россиян, желавших участвовать в боевых действиях на стороне ДНР и ЛНР. В день крушения Boeing (17 июля) он также находился в Ростове-на-Дону. Все данные о перелетах генерала Бурлаки за 2014 год задним числом удалили из системы «Розыск-Магистраль», Би-би-си нашла их в архивной копии системы;



В Пограничной службе ФСБ пока не ответили на запрос Би-би-си. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о том, может ли под псевдонимом скрываться Бурлака, заявил, что не знает, о чём речь;

По данным источников Би-би-си, после завершения активной фазы конфликта на востоке Украины в 2014-2015 годах генерал Бурлака получил повышение, а также высшую госнаграду — Героя России. Документ о присвоении награды найти не удалось, но иногда звание Героя России присваивается закрытым указом. До 2014 года Андрей Бурлака был генерал-лейтенантом, а после стал генерал-полковником.

Что произошло 17 июля 2014 года — кратко о крушении MH17

В июле 2014 года на востоке Украины потерпел крушение малайзийский Boeing, который следовал рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лампур. 298 человек погибли, большинство из них были гражданами Нидерландов.

Расследование ведёт Объединённая следственная группа (JIT) под руководством Нидерландов (Россию к участию в ней не допустили). JIT пришла к выводу, что самолёт сбили из зенитно-ракетного комплекса «Бук»: установку курской 53-й бригады ПВО российских вооружённых сил перебросили на Украину. Россия многократно отрицала причастность к авиакатастрофе. Официальная российская версия часто менялась, но сейчас Минобороны утверждает, что «Бук» армии РФ не принадлежит.