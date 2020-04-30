TJ поговорил со студентами — они боятся, что их не обеспечат условиями и средствами защиты, а за отказ отчислят.

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Фото Сеченовского университета

27 апреля правительство выпустило приказ привлечь к борьбе с коронавирусом Covid-19 будущих медиков. На практику в больницы, где лечатся заражённые, направят студентов старших курсов направлений «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело», «Стоматология» и «Сестринское дело».

Привлечь студентов к работе с больными коронавирусом предложил Сергей Собянин. Он сообщил премьер-министру Михаилу Мишустину, что в московских больницах не хватает медицинского персонала, а «перетягивать медперсонал из одного региона в другой — бессмысленно».

Это ребята мотивированные, у которых есть уже достаточно хорошие знания. Они выбрали эту профессию. Они ещё раз посмотрят на практике, что такое реальная медицина, наберутся знаний и, мне кажется, окажут достойную помощь в этой ситуации. Сергей Собянин мэр Москвы

На следующий день российские медицинские ВУЗы стали сообщать студентам о практике в «ковидных» больница — одним из первых стал медицинский университет имени Сеченова. Перед практикой им нужно пройти 36-часовое обучение онлайн. Московских студентов обещают обеспечить бесплатным питанием, средствами защиты и зарплатой больше 100 тысяч рублей — однако студенты сомневаются в реальности этих обещаний.

Студенты-медики жалуются, что от опасной практики отказаться фактически нельзя. По их словам, руководство вуза попросило подписать согласие на практику в «добровольно-принудительном» порядке, не разъясняя им подробностей. Студентам предлагают взять академический отпуск, либо намекают на отчисление. Учащихся, которым нельзя контактировать с больными, отправят в «зелёные» зоны больниц, а остальных — в «красные».

Студенты пытаются привлечь внимание к проблемам с такой практикой с помощью петиции, которая, впрочем, не имеет юридической силы. Учащиеся не выступают против помогать заражённым коронавирусом, но просят рассчитывать на них «благоразумно»:

Не отправлять беременных женщин и кормящих матерей ни в одну из зон;

Студентам с повышенным риском тяжёлых последствий болезни позволить отказаться от прохождения практики;

Выделить бесплатное жильё для тех, кто живёт с родственниками, находящимися в группе риска;

Выделить средства защиты для всех студентов.

TJ поговорил со студентами московских и региональных университетов. Учащиеся рассказали, что грозит за отказ от практики, почему они боятся за свою безопасность и чего хотят от руководства ВУЗов.

Александра, студентка Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова

Главное, что не устраивает студентов, которых отправляют на практику в больнице, где лечат коронавирусных больных — это отношение к нам руководства университета. Вместо обращения ректора с просьбой к добровольцам помочь в лечении больных коронавирусом, нас без объяснения причин несколько дней заставляли заполнять разные формы с персональными данными. При этом руководство университета не отвечало на наши вопросы.

Только 30 апреля нас поставили перед фактом: либо мы проходим практику, либо формируется академическая задолженность. Такая задолженность означает, что студенту отменяют стипендию и он может быть отчислен, если её не закроет. Как можно будет закрыть эту задолженность, никто не знает, говорят только: «Если вы не пойдёте на практику, мы не знаем, как вы будете её отрабатывать, поэтому вас могут отчислить». Решение надо было принять за пару дней. Мне кажется, что это в какой-то мере незаконно — мы не можем подвергать себя опасности по принуждению.

Руководство университета не предоставило подробностей о практике: будут ли средства защиты, питание, жильё для тех, кто проживает с пожилыми или детьми, какое будет количество часов работы в смене и условия. Сказали, что все вопросы нужно будет обсуждать с работодателем. Всё, что сделал университет — просто «раскидал» нас по разным больницам.

​Изложение сути конференции Скриншот студента Сеченовского университета

Работать отправляют даже беременных студенток, правда, в «зелёную» зону — это работа в больнице, но без контакта с больными коронавирусом. «Красная» зона — это территория, где врачи непосредственно контактируют с больными. В «зелёной» зоне риск заразиться коронавирусом даже больше, потому что там не выдают средства индивидуальной защиты и вряд ли выдадут даже маски. Студенты не могут купить маски сами, потому что их либо нет в продаже, либо они дорогие.

Мы подвергаем опасности не только себя, но и своих родственников, с которыми живём. Одной из студенток не разрешили отказаться от такой практики, хотя она живёт с матерью, больной раком четвёртой стадии — предложили работать в «зелёной» зоне. Наличие пожилого родственника — тоже не отговорка для отказа от такой практики. В университете говорят, что обсуждать предоставление отдельного жилья нужно в больницах, но не факт, что его предоставят.

Фрагмент конференции с проректором по воспитательной работе Татьяной Литвиновой

Многие из нас платят огромные деньги за обучение, в том числе за практику. Но вместо помощи университет предлагает нам самим решать все проблемы. Целый месяц нам придётся подвергать себя опасности на непонятных условиях. Если работодатель скажет нам работать сутки через сутки, придётся согласиться.

Были слухи о том, что студентам-медикам будут платить по 100 тысяч рублей, но я в этом сильно сомневаюсь — это нигде не прописано. Те студенты, которые уже работают с коронавирусными больными, в «красной» зоне московских больниц получают оклад 30 тысяч рублей. Тем, кто работает в «зелёной» зоне, не будут платить совсем. Работодатель имеет право поставить минимальную зарплату, а не обещанные 100 тысяч рублей.

Мы не против работать и помогать больным с коронавирусом, мы просим человеческого отношения без принуждения к опасной работе. Мы хотим, чтобы перед тем, как отправиться работать, нам рассказали, что нас ждёт и можем ли мы быть уверены в своей безопасности.

Анастасия, студентка Казанского государственного медицинского университета

10 апреля появились слухи, что студентов КГМУ отправят на практику в больницы, где лечат коронавирусных больных. Ректор подтвердил слухи, сказав, что старшекурсников действительно будут привлекать к практике. Попросил отнестись с пониманием, так как «в трудные времена мы должны сплотиться». Попросили сформировать списки, с указанием места фактического проживания, места предполагаемого прохождения практики и трудоустройство, если оно есть.

Руководительница практики заступилась за нас, сказав, что сейчас практика в больницах не имеет смысла, потому что в этом году по учебному плану мы должны быть помощниками поликлинических врачей. Мы успокоились, но 27 апреля вышел приказ Министерства здравоохранения, а на следующий день был готов текст и нашего приказа тоже.

В этом приказе нет пункта «отказ от практики», то есть это не добровольное решение. Прямым текстом написано: «Приказываю <...> подписать письменное соглашение». Старосты спросили у декана факультета, что будет, если студенты не захотят проходить практику с коронавирусными больными, он ответил: «Это будет расцениваться как отклонение от учебного плана».

Эта практика — точно не часть учебного плана. Мы по плану должны сидеть в поликлинике на приеме, ходить на плановые вызовы, но в условиях пандемии это невозможно. Поэтому данная практика не имеет ничего общего с той, что прописана во ФГОСе.

Студент может отказаться от прохождения практики в больницах с коронавирусными больными, если имеет тяжёлые хронические заболевания, живёт с пожилыми родственниками или с теми, кто уже заражён коронавирусом.

Нам не предоставили список с больницами, которым нужна помощь с персоналом. Я уехала из Казани в родной город не на практику, а на карантин. С собой не взяла даже медицинский полис, поэтому не знаю, как меня примут для прохождения практики. Если студент не пройдёт практику, его отправят в академический отпуск или отчислят.

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Приказ Министерства здравоохранения обязывает нас заключать трудовые договора, что противоречит Гражданскому и Трудовому кодексам. В Трудовом кодексе запрещён принудительный труд, в частности, если он угрожает жизни и здоровью из-за отсутствия средств защиты. Средства защиты университет нам не предоставит. По словам руководства, их нам должны выдать в больницах. Только в больницах их тоже часто нет.

Никита, Воронежский государственный медицинский университет

За две недели до этого приказа, замдекан одного из факультетов давила на студентов, чтобы они писали «добровольные» согласия на работу с коронавирусными больными. Несогласных она называла дезертирами и угрожала проблемами в учёбе. После этого мы написали статью, которая разошлась по многим медицинским пабликам. Из-за огласки этой ситуации замдекана успокоилась и больше на студентов не давят.

30 апреля проректор по воспитательной работе сказал, что университет не хочет «бросать студентов в пекло», поэтому насильно отправлять в больницы с больными коронавирусом нас не будут. По словам проректора, добровольцев в клиниках хватает, поэтому необходимости привлекать студентов пока нет. Также проректор предположил, что московский приказ нужен для того, чтобы легализовать работу волонтёров, которые уже находятся в больницах.

Виктория, Московский медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова

Я подписала согласие на прохождение практики в больнице с коронавирусными больными — это происходит в добровольно-принудительном порядке.

Если отказаться от практики сейчас, то придётся либо отработать её позже, либо ждать отчисления. Фактически отказаться от этой практики совсем без отчисления невозможно. Если есть уважительные причины не работать в «красной» зоне, студента отправят в «зелёную».

Из моей группы уже двое работают, а трое подписали согласие. В какую зону пойдут работать студенты, будут решать врачи в больнице. Говорят, что учтут наши желания, но большинство отправят в «красную». Я не против, потому что там хотя бы предоставляются все средства защиты и дезинфекции. Не факт что в «зелёной» зоне студентам достанутся хотя бы маски, потому что она считается безопасной. Но это не гарантирует, что туда не попадут пациенты с коронавирусом.