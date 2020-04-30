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Аня Бегиашвили
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Кто такой Андрей Белоусов: он временно сменил премьер-министра Мишустина, у которого обнаружили Covid-19 Материал редакции

Помощник Путина, сторонник вмешательства государства в экономику и вероятная замена нынешнему премьеру.

​Андрей Белоусов Фото Максима Блинова, РИА «Новости»

30 апреля Михаил Мишустин объявил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. На время его болезни исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. TJ перечисляет несколько фактов о нём.

  • Белоусов перешёл на государственную службу в 2006 году. Он занял должность заместителя министра экономического развития РФ, которым тогда был Герман Греф;
  • До этого он создал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования: был экспертом двух профильных комитетов Госдумы, внештатным советником премьер-министров и участвовал в разработке программных документов правительства и Госсовета;
  • С 2012 по 2013 год Белоусов был министром экономического развития, а до 2020-го — помощником Путина в вопросах экономики. Именно он стал одним из авторов «майского указа», определившего «национальные цели» в экономике;
  • Белоусов — сторонник огосударствления экономики, то есть вмешательства в неё властей;
  • В 2018 году владельцы металлургических и химических заводов пожаловались на Белоусова в правительство. Чиновник предложил им делиться «сверхдоходами» с государством. Эти деньги, а именно 514 миллиардов рублей, он хотел пустить на исполнение «майского указа». В итоге был принят законопроект, поощряющий добровольные вложения.
  • В январе 2020 года Белоусов занял должность первого вице-премьера;

С назначением Белоусова [на пост вице-премьера] более-менее понятно, как будут обеспечивать экономический рост: они будут печатать деньги.

Дмитрий Орешкин
политолог, в колонке для «Новой газеты»
  • По данным Forbes, ключевая задача Белоусова на этом посту — реализация национальных проектов, на которые делает ставку Путин. «Назначение нового вице-премьера — это разделение антикризисных мер и роста. В упрощённых формулировках, Силуанов — финансист и бухгалтер, а Белоусову можно будет заняться более возвышенными макроэкономическими категориями экономического развития», — сказал изданию федеральный чиновник;
  • Белоусова считают лоббистом интересов Олега Дерипаски. «Собеседник» узнал, что в начале двухтысячных он работал на олигарха, а компании Дерипаски не попали в тот самый список, участники которого должны были поделиться с государством «сверхприбылью»;
  • Источник «Медузы» в правительстве не исключает, что Мишустин больше не вернется в премьерское кресло. Собеседник издания в правительстве согласился, что нынешний премьер-министр перейдёт на другую должность: «Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии стала, её надо запускать. Мишустин совсем не про это».

#политика #covid19

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15 комментариев
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сироп от щекотки

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Ну бомбалейло один в один же

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Serg Bootlegger

сироп
0

Ебать у неё лицо доброе, назначил бы каким-нибудь премьер-министром

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Ленинградский Филипп

1

Самый ебанутый из всех них.
Это такой шариков на максималках, как раз автор путинских идей "все бизнесмены - преступники-спекулянты", уровень понимания экономики: примерно 1928 год в СССР.

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Люциан Бужор

0

Дайте предположу, очередной казнокрад и патриот 🤷🏻‍♂️

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Kyler

Люциан
2

Хуже, совковый экономист, который топит за госплан

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Люциан Бужор

Kyler
0

Да это страшно, этого деятеля назначат нашу экономику поднимать🤦🏼‍♂️

Ответить

Times Roman

0

А какая нахуй разница между этими чинушами, если на своем новом посту они ещё ничего не сделали? Ну один помрёт, этот седой придет. Ну и шо. Ну и ничо.

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Наим Алиев

Times
1

Из-за такого похуизма мы и в дерьме 👍

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Times Roman

Наим
–1

Я не в дерьме. У меня всё хорошо. Ты в дерьме?

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Престижный магнит

0

Это покруче любого сериала.

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Евгений Шухов

0

А где усы? Кругом обман(

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Арнольд Герасимович Дыня

0

Подождите, я попкорн так быстро жрать не успеваю

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the art of гепард

0

какое мерзкое лицо.

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Evgeny Klyuchnikov

0

Андрей заправит плечи.

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Роберт Петросян

0

кто это блять

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