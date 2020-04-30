Кто такой Андрей Белоусов: он временно сменил премьер-министра Мишустина, у которого обнаружили Covid-19
Материал редакции
Помощник Путина, сторонник вмешательства государства в экономику и вероятная замена нынешнему премьеру.
30 апреля Михаил Мишустин объявил, что у него диагностировали коронавирусную инфекцию Covid-19. На время его болезни исполнять обязанности премьер-министра будет первый вице-премьер Андрей Белоусов. TJ перечисляет несколько фактов о нём.
Белоусов перешёл на государственную службу в 2006 году. Он занял должность заместителя министра экономического развития РФ, которым тогда был Герман Греф;
До этого он создал Центр макроэкономического анализа и прогнозирования: был экспертом двух профильных комитетов Госдумы, внештатным советником премьер-министров и участвовал в разработке программных документов правительства и Госсовета;
С 2012 по 2013 год Белоусов был министром экономического развития, а до 2020-го — помощником Путина в вопросах экономики. Именно он стал одним из авторов «майского указа», определившего «национальные цели» в экономике;
Белоусов — сторонник огосударствления экономики, то есть вмешательства в неё властей;
В 2018 году владельцы металлургических и химических заводов пожаловались на Белоусова в правительство. Чиновник предложил им делиться «сверхдоходами» с государством. Эти деньги, а именно 514 миллиардов рублей, он хотел пустить на исполнение «майского указа». В итоге был принят законопроект, поощряющий добровольные вложения.
В январе 2020 года Белоусов занял должность первого вице-премьера;
По данным Forbes, ключевая задача Белоусова на этом посту — реализация национальных проектов, на которые делает ставку Путин. «Назначение нового вице-премьера — это разделение антикризисных мер и роста. В упрощённых формулировках, Силуанов — финансист и бухгалтер, а Белоусову можно будет заняться более возвышенными макроэкономическими категориями экономического развития», — сказал изданию федеральный чиновник;
Белоусова считают лоббистом интересов Олега Дерипаски. «Собеседник» узнал, что в начале двухтысячных он работал на олигарха, а компании Дерипаски не попали в тот самый список, участники которого должны были поделиться с государством «сверхприбылью»;
Источник «Медузы» в правительстве не исключает, что Мишустин больше не вернется в премьерское кресло. Собеседник издания в правительстве согласился, что нынешний премьер-министр перейдёт на другую должность: «Сейчас обстоятельства совсем другие, экономика из-за пандемии стала, её надо запускать. Мишустин совсем не про это».
сироп от щекотки
Ну бомбалейло один в один же
Serg Bootleggerсироп
Ебать у неё лицо доброе, назначил бы каким-нибудь премьер-министром
Ленинградский Филипп
Самый ебанутый из всех них.
Это такой шариков на максималках, как раз автор путинских идей "все бизнесмены - преступники-спекулянты", уровень понимания экономики: примерно 1928 год в СССР.
Люциан Бужор
Дайте предположу, очередной казнокрад и патриот 🤷🏻♂️
KylerЛюциан
Хуже, совковый экономист, который топит за госплан
Люциан БужорKyler
Да это страшно, этого деятеля назначат нашу экономику поднимать🤦🏼♂️
Times Roman
А какая нахуй разница между этими чинушами, если на своем новом посту они ещё ничего не сделали? Ну один помрёт, этот седой придет. Ну и шо. Ну и ничо.
Наим АлиевTimes
Из-за такого похуизма мы и в дерьме 👍
Times RomanНаим
Я не в дерьме. У меня всё хорошо. Ты в дерьме?
Престижный магнит
Это покруче любого сериала.
Евгений Шухов
А где усы? Кругом обман(
Арнольд Герасимович Дыня
Подождите, я попкорн так быстро жрать не успеваю
the art of гепард
какое мерзкое лицо.
Evgeny Klyuchnikov
Андрей заправит плечи.
Роберт Петросян
кто это блять