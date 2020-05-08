В апреле у Быкова истёк запрет на участие в выборах. А в мае его задержали из-за дела 26-летней давности.

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Анатолий Быков Фото Getty Images

7 мая в Красноярске полиция задержала предпринимателя и политика Анатолия Быкова. Его подозревают в организации двойного убийства бывших соратников в 1994 году. Это не первое подобное обвинение — в 2002 году его уже осудили за организацию покушения на убийство, за хранение оружия и отмывание денег.

Слава «криминального авторитета» 1990-х не помешала Быкову заниматься благотворительностью, предпринимательством и в течение нескольких лет — политикой. Осознание своего статуса обернулось для Быкова перманентными конфликтами с региональными властями.

Быков соперничал с губернатором Красноярского края. Его политическую карьеру прервал арест

До 1991 года Анатолий Быков работал учителем физкультуры посёлке Назарово Красноярского края. Затем он переехал в Красноярск и начал заниматься бизнесом. В 1992 году Быков получил 10% акций Красноярского алюминиевого завода (ОАО «КрАЗ»), а спустя шесть лет стал председателем совета директоров. В финансово-промышленную группу компаний Быкова также входила Красноярская ГЭС. Параллельно он был вице-президентом банка «Российский кредит».

В 1997 году Быков стал депутатом Заксобрания Красноярска, а затем четыре раза избирался в региональный парламент, проработав в нём до 2016 года. В 1998 году Быков поддержал кандидата в губернаторы края Александра Лебедя, спонсируя его предвыборную кампанию. Позже с «молчаливого согласия» Лебедя партнёры Быкова начали «оттеснять» его от дел алюминиевого завода.

Анатолий Быков в молодости Фото Александра Преображенского, «Коммерсантъ»

После победы Лебедя в выборах Быков рассказал, что разочаровался в нём. Губернатор подобрал якобы неэффективную команду, а также не участвовал в жизни края должным образом — копил долги перед врачами и учителями, заморозил выплаты детских пособий. По словам Быкова, Лебедь вмешивался в дела алюминиевого завода.

В СМИ в то время писали, что конфликт между губернатором и предпринимателем возник из-за политического соперничества. Быкова считали «ночным губернатором» Красноярска — якобы в 1990-е он «навёл порядок», устранив преступные группировки и «выгнав» из города воров в законе. Быкова также называли «алюминиевым королём» и криминальным авторитетом в крае.

В Красноярске Быкова также уважали за благотворительную деятельность. Он устраивал концерты и спортивные мероприятия, помогал ветеранам, пожилыми людьми, сиротами и организовывал фонды.

Анатолий Быков вручает стипендии для учащихся-сирот Красноярска. 31 декабря 1998 года Фото Валерия Бодряшкина, ТАСС

В 1999 году Быков избирался в Госдуму от партии ЛДПР, но не был допущен к выборам из-за сокрытия имущества. Годом позже он вместе со сторонниками «Блока Анатолия Быкова» избрался в горсовет Красноярска, заняв первое место по количеству голосов, а спустя год баллотировался в заксобрание.

Политическую карьеру Быкова прервали обвинения в нескольких уголовных преступлениях, одно из которых — организация покушения на убийство бывшего соратника.

Быкова обвинили в организации убийства своего соратника и в хранении оружия — он получил 6,5 лет условно

В 2000 году Быкова подозревали в организации покушения на убийство криминального авторитета и предпринимателя Вилора Струганова, которого также называли Паша Цветомузыка.

В начале 1990-х Струганов был одним из ближайших соратников Быкова, Когда Быкову пришлось переехать в Венгрию от уголовного преследования за отмывание денег, Струганов продолжил вести его дела. После возвращения в Россию в 2000 году, у партнёров ухудшились отношения.

В 2000 году Быков «заказал» убийство Струганова киллеру Александру Василенко — об этом узнали правоохранительные органы. Чтобы подтвердить намерение Быкова, спецслужбы имитировали убийство Струганова. Киллер позже отказался от показаний против Быкова, сказав, что имитировать своё убийство решил сам Струганов.

В 2002 году Быкова признали виновным в организации покушения на убийство и хранении оружия, приговорив к 6,5 годам условно. Позже он заявил в Европейсий суд по правам человека о нарушениях в деле, за что ему присудили компенсацию в 26 тысяч евро.

Да не заказывал я его. Я это и на суде говорил. Не хочу об этом человеке говорить и даже давать ему оценку. Неприятно. Даже не из-за того, что он сделал некоторые вещи. Молодые вы ещё, чтобы с вами говорить об этом. Анатолий Быков

Суд Красноярска снял судимость в 2005 году, но в течение 15 лет после этого Быков не мог занимать выборные должности. В апреле 2020 года запрет с него сняли.

Быков вернулся к политике, но его остановило новое уголовное дело

В 2012 году Быков стал главой партии «Патриоты России» в Красноярске, а в 2016 году хотел зарегистрироваться кандидатом в депутаты краевого парламента, но его отказались регистрировать из-за уголовного прошлого.

В течение последующих лет Быков часто выступал с критикой властей, в том числе Владимира Путина за то, что «он живёт на другой планете». Политик поддерживал позицию Лукашенко по отношению к коронавирусу, пандемию считал мировым заговором, а также называл Россию «западной колонией».

В последние годы Быков критиковал региональные власти и губернатора Алекандра Усса. По его мнению, при действующей власти красноярцы живут «сложно и шатко». По словам источника «Ведомостей», Быков, считая себя важной политической фигурой, неоднократно предлагал Уссу сотрудничество, но тот отказывался — это вызвало сильное недовольство Быкова.

По мнению эксперта по региональной политике Виталия Иванова, Быков был проблемой для всех губернаторов Красноярского края. Тем, кто не хотел сотрудничать, Быков «объявлял войну на уничтожение».

Ещё тогда он искренне уверовал в свою исключительную роль в крае, в своё право и даже обязанность участвовать в политике, диктовать кадровые и другие решения, раздавать публичные оценки. Быков хотел править краем или чтобы хотя бы губернаторы во всём были ему послушны. Виталий Иванов эксперт по региональной политике

Незадолго до ареста Быкова, по подозрению в покушении на мошенничество полиция задержала его помощника Анатолия Талюка. По версии следствия, Талюк вместе с сообщником предлагал предпринимателю из Красноярска изменить статус земельного участка за 10 миллионов рублей.

В 2020 году Быкову припомнили 90-е, обвинив в организации убийства 26-летней давности

В апреле 2020 года у Быкова истёк пятнадцатилетний запрет на участие в выборах из-за совершённого преступления. 13 сентября 2020 года должны состояться выборы в парламент Красноярского края, а 19 сентября 2021 года — выборы в Госдуму.

Следствие заподозрило Анатолия Быкова в организации двойного убийства Кирилла Войтенко и Александра Наумова в 1994 году.

Задержание Анатолия Быкова

По версии следствия, Наумов был членом красноярской организованной преступной группировки, возглавляемой Быковым. В 1994 году у них якобы возник конфликт из-за несправедливого по мнению Наумова распределения денег. Летом того же года перед машиной, в которой ехал Быков, произошёл взрыв — разорвалась противотанковая мина, закреплённая под канализационным люком. Быков не пострадал.

Организаторами покушения Быков считал Наумова и его близкого друга Войтенко. Чтобы «убрать» их, он обратился к Владимиру Татаренкову, который также был главой одной из красноярских преступных группировок. Татаренков поручил убийство Наумова и Войтенко двум членам группировки — Сергею Бакурову и Владимиру Чучкову. 24 июля 1994 года они застрелили неприятелей Быкова, находившихся в машине.

Бакурова приговорили к пожизненному лишению свободы за совершение двойного убийства, а Чучков до сих пор находится в розыске. В 2012 году Татаренкова приговорили к 13,5 годам лишения свободы. Он и рассказал следствию о втором организаторе преступления — Анатолии Быкове.

Он [Быков] говорит: «Я не могу своих пацанов на это дело послать, они росли вместе». Я это воспринял серьёзно, сам только пережил покушение и предательство, можно сказать.

Владимир Татаренков

Ранее работавший с Быковым адвокат Генрих Падва предположил, что своими обвинительными показаниями Татаренков пытается «улучшить своё положение»: «Татаренков и раньше вспоминал новые эпизоды преступлений Быкова, но предоставить следствию убедительные аргументы не мог. Почему вдруг его показаниями заинтересовались сейчас, пока непонятно». По данным «Коммерсанта», Быков отрицал свою причастность к предъявляемым преступлениям.